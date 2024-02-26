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  4. Кубок 2023-2024
Тур: 5. Стадион: .
Челси
 
Позже
Лидс
Прогнозы 45
Челси 95.6% (43)
X 4.4% (2)
Лидс 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Лидс
6.20
4.70
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Челси
Лидс

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:2
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
КЛ
1:5

Голы

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

2.33
2

Среднее время на гол

38
45

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1.57
1.57

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
57

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фернандес Энцо 2 0.67
Стерлинг Рахим 1 0.33
Силва Тьяго 1 0.33
Галлахер Конор 1 0.33
Броя Армандо 1 0.33
Джексон Николас 1 0.33
Гюсто Мало 0 0
Палмер Коул 0 0
Мадуэке Нони 0 0
Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ампаду Этан 2 0.67
Бэмфорд Патрик 1 0.33
Саммервилл Крисенсио 1 0.33
Рюттер Жоржиньо 1 0.33
Ньонто Вильфред 1 0.33
Энтони Джейдон 1 0.33
Байрам Сэм 0 0
Камара Глен 0 0
Джеймс Дэниэл 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Силва Тьяго 1 0
Петрович Джордже 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Родон Джо 1 0
Ампаду Этан 1 0
Ньонто Вильфред 1 0
Энтони Джейдон 1 0

Результаты матчей

Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
1
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120

Забито

3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1
Лидс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0
Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1

Результаты матчей

Челси
Лидс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Челси
Лидс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5
1
1
2.5
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2
1
2.5
2
1
1
2
3.5
1
2
1/32 финала
4 Шеффилд Уэнсдей
0 Кардифф Сити
6 Ковентри
2 Оксфорд Юнайтед
1 Уимблдон
3 Ипсвич
1 Мейдстон Юнайтед
0 Стивенэйдж
2 КПР
3 Борнмут
2 Суонси
0 Моркам
2 Миллуолл
3 Лестер
2 Халл Сити
3 Бирмингем
5 Блэкберн
2 Кембридж Юнайтед
0 Шрусбери Таун
1 Рексхэм
1 Фулхэм
0 Ротерхэм
0 Сандерленд
3 Ньюкасл
0 Кристал Пэлас
1 Эвертон
2 Лутон Таун
1 Болтон
1 Тоттенхэм
0 Бёрнли
5 Манчестер Сити
0 Хаддерсфилд Таун
4 Челси
0 Престон Норт Энд
0 Мидлсбро
1 Астон Вилла
0 Питерборо Юнайтед
3 Лидс
3 Плимут
1 Саттон
4 Вест Бромвич
1 Олдершот Таун
3 Брентфорд
4 Вулверхэмптон
0 Джиллингем
4 Шеффилд Юнайтед
2 Сток Сити
4 Брайтон
1 Вест Хэм
2 Бристоль Сити
5 Ноттингем Форест
4 Блэкпул
4 Ньюпорт
2 Истли
0 Уиган
2 Манчестер Юнайтед
0 Арсенал
2 Ливерпуль
4 Норвич
2 Бристоль Роверс
2 Уотфорд
1 Честерфилд
4 Саутгемптон
0 Уолсолл
1/16 финала
2 Шеффилд Уэнсдей
5 Ковентри
1 Ипсвич
2 Мейдстон Юнайтед
5 Борнмут
0 Суонси
3 Лестер
0 Бирмингем
4 Блэкберн
1 Рексхэм
0 Фулхэм
2 Ньюкасл
1 Эвертон
2 Лутон Таун
0 Тоттенхэм
1 Манчестер Сити
3 Челси
1 Астон Вилла
5 Лидс
2 Плимут
0 Вест Бромвич
2 Вулверхэмптон
2 Шеффилд Юнайтед
5 Брайтон
4 Бристоль Сити
6 Ноттингем Форест
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
5 Ливерпуль
2 Норвич
1 Уотфорд
4 Саутгемптон
1/8 финала
Ковентри
Мейдстон Юнайтед
Борнмут
Лестер
Блэкберн
Ньюкасл
Лутон Таун
Манчестер Сити
Челси
Лидс
Вулверхэмптон
Брайтон
Ноттингем Форест
Манчестер Юнайтед
Ливерпуль
Саутгемптон
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
Олдершот Таун Толай Лоран 6 (1)
Блэкберн Шмодикс Сэмми 5
Брайтон Педро Жоао 5
Стокпорт Вуттон Кайл 4
Барнет Притчард Гарри 4
Весь список

Топ нарушителей
Истли Харрис Джейден 1 2
Истли Лэнгстон Джордж 1 2
Честерфилд Нейлор Том 3
Ньюпорт Вуд-Гордон Натан 3
Оксфорд Юнайтед Родригес Рубен 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Лидс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 28 февраля 2024, осталось 2 дня 14 часов.



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    • Прогнозы 45
    Челси 95.6% (43)
    X 4.4% (2)
    Лидс 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Лидс
    6.20
    4.70
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    Прогнозы на матч Челси - Лидс

    Исход игры
    Челси
    95.6% (43)
    Ничья
    4.4% (2)
    Лидс
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    54.55% (24)
    Меньше
    45.45% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    52.27% (23)
    Нет
    47.73% (21)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    44.4% (20)
    2:0 Челси
    31.1% (14)
    1:0 Челси
    8.9% (4)
    3:0 Челси
    6.7% (3)
    1:1 Ничья
    4.4% (2)
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