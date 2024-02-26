Тур: 5. Стадион: Стэмфорд Бридж.
История личных встреч
Челси
Лидс
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
14.3%
57.1%
28.6%
1 победа 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
2.33
2
Среднее время на гол
38
45
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1.57
1.57
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
57
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фернандес Энцо
|2
|0.67
|Стерлинг Рахим
|1
|0.33
|Силва Тьяго
|1
|0.33
|Галлахер Конор
|1
|0.33
|Броя Армандо
|1
|0.33
|Джексон Николас
|1
|0.33
|Гюсто Мало
|0
|0
|Палмер Коул
|0
|0
|Мадуэке Нони
|0
|0
Лидс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ампаду Этан
|2
|0.67
|Бэмфорд Патрик
|1
|0.33
|Саммервилл Крисенсио
|1
|0.33
|Рюттер Жоржиньо
|1
|0.33
|Ньонто Вильфред
|1
|0.33
|Энтони Джейдон
|1
|0.33
|Байрам Сэм
|0
|0
|Камара Глен
|0
|0
|Джеймс Дэниэл
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Силва Тьяго
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Лидс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Родон Джо
|1
|0
|Ампаду Этан
|1
|0
|Ньонто Вильфред
|1
|0
|Энтони Джейдон
|1
|0
Результаты матчей
Челси
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Лидс
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
0
0
Челси
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Лидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
1
Челси
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Лидс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
4
6
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
25%
1
17%
46-60
2
50%
1
17%
61-75
1
25%
1
17%
76-90
0
0%
2
33%
91-120
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90
0
0%
1
50%
91-120
Забито
3
1
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
7
7
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
1 Не забивали 0
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
0
0%
2
29%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
1
33%
76-90
0
0%
1
33%
91-120
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1 Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3
Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1 Челси - Брайтон 3:2 Ньюкасл - Челси 4:1
Лидс
(20 матчей)
75%
10%
15%
15 побед 2 ничьи 3 поражения
Лидс - Лестер 3:1 Плимут - Лидс 0:2 Суонси - Лидс 0:4 Лидс - Ротерхэм 3:0
Плимут - Лидс 1:4 Бристоль Сити - Лидс 0:1 Лидс - Плимут 1:1 Лидс - Норвич 1:0 Лидс - Престон Норт Энд 2:1 Кардифф Сити - Лидс 0:3 Питерборо Юнайтед - Лидс 0:3 Лидс - Бирмингем 3:0 Вест Бромвич - Лидс 1:0 Престон Норт Энд - Лидс 2:1 Лидс - Ипсвич 4:0 Лидс - Ковентри 1:1 Сандерленд - Лидс 1:0 Блэкберн - Лидс 0:2 Лидс - Мидлсбро 3:2 Лидс - Суонси 3:1
Результаты матчей
Челси
Лидс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
4
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:3
1 раз 100%
0:3
1 раз 50%
1:4
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
3
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:4
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Челси
Лидс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
21
12
12
1/32 финала
1/16 финала
2 Ньюпорт
4 Манчестер Юнайтед
- 2:4 НЬЮ-МАН
1/8 финала
1/4 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
— ?
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|Олдершот Таун
|Толай Лоран
|6 (1)
|Блэкберн
|Шмодикс Сэмми
|5
|Брайтон
|Педро Жоао
|5
|Стокпорт
|Вуттон Кайл
|4
|Барнет
|Притчард Гарри
|4
|Истли
|Харрис Джейден
|1 2
|Истли
|Лэнгстон Джордж
|1 2
|Честерфилд
|Нейлор Том
|3
|Ньюпорт
|Вуд-Гордон Натан
|3
|Оксфорд Юнайтед
|Родригес Рубен
|3
Прогнозы на матч Челси - Лидс
Исход игры
Челси
95.6% (43)
Ничья
4.4% (2)
Лидс
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
54.55% (24)
Меньше
45.45% (20)
Обе команды забьют
Да
52.27% (23)
Нет
47.73% (21)
Популярный счёт
2:1 Челси
44.4% (20)
2:0 Челси
31.1% (14)
1:0 Челси
8.9% (4)
3:0 Челси
6.7% (3)
1:1 Ничья
4.4% (2)
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