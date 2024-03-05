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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Институто Кордоба
2:0
Конец матча
Уракан
0'
1:0
7' Гол
Juan Franco
74' Желтая карточка
Rodrigo Pérez
76' Желтая карточка
Pablo Siles
81' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
2:0
90' Пенальти
Santiago Rodriguez III
90'+6
28
Роффо
Мануэль
6
Fernando
Alarcon
2
Juan
Franco
36
Кабрера
Виктор
12
Jonathan
Bay
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
8
Jonas
Acevedo
20
Brahian
Cuello
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
28
Соньора
Алан
5
Аларкон
Вильям
20
Эчеверрия
Родриго
8
Фертоли
Эктор
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
Институто Кордоба
4-4-2
Уракан
4-4-2

История личных встреч

Институто Кордоба
Уракан

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
1:3
К
0:2
ЛП
0:0
ПБ
1:0
ПБ
1:3
ПБ
2:2
ПБ
1:0
НБ
0:0
НБ
2:0

Голы

Всего голов

4
8

Голов в среднем за матч

0.8
2

Среднее время на гол

112
45

Всего голов

4
2

Голов в среднем за матч

1
0.4

Среднее время на гол

90
225

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.56
Facundo Suarez 2 0.22
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.22
Jonathan Bay 1 0.11
Juan Franco 1 0.11
Nicolas Barrientos 1 0.11
Brahian Cuello 1 0.11
Russo Cordero 1 0.11
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.22
Walter Mazzanti 2 0.22
Пуссетто Игнасио 1 0.11
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.11
Фертоли Эктор 0 0
Соньора Алан 0 0

Карточки

Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giuliano Cerato 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Juan Franco 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Guido Mainero 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 3 1
Lucas Carrizo 2 1
Тобио Фернандо 3 0
Franco Alfonso 3 0
Lucas Souto 1 1
Cesar Ibanez 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Pablo Siles 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Фертоли Эктор 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0

Результаты матчей

Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

7
2
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Уракан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90

Пропущено

6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90

Забито

7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
4
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0

Результаты матчей

Институто Кордоба
Уракан

Точный счет

0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Институто Кордоба
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше
2
2
3
3
1.5
1
3
1
5
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
2.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
4
5
6
3
1.5
2
7
2
7
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Индепендьенте Авельянеда
 8 5 1 2 7 - 3 16
3.
Барракас Сентраль
 8 4 3 1 9 - 5 15
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 8 4 2 2 12 - 4 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Бока Хуниорс
 8 3 4 1 10 - 6 13
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
13.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5
14.
Сармьенто
 8 0 3 5 5 - 14 3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
3.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
4.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
5.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
Барракас Сентраль
 4 2 1 1 5 - 4 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 0 2 7 - 4 6
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 4 3 1 0 4 - 0 10
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
10.
Сармьенто
 4 0 2 2 2 - 8 2
11.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 7'
      Хонас Асеведо сделал результативную передачу.
    • 7'
      Г О О О О Л - Хуан Франко бьет в цель!
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