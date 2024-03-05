Тур: 9.
2:0
Конец матча
0'
1:0
7' ГолJuan Franco
74' Желтая карточкаRodrigo Pérez
76' Желтая карточкаPablo Siles
81' Желтая карточкаЭчеверрия Родриго
2:0
90' ПенальтиSantiago Rodriguez III
90'+6
Ход матча
7'
1:0
74'
76'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
12
Jonathan
Bay
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
25 Cesar IbanezЗащитник
-
28 Соньора АланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
22 Pablo Siles
-
26 Alejo Toledo
-
23 Matias Gomez
-
-
-
Главный тренер: Walter Coyette
История личных встреч
Институто Кордоба
Уракан
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
9 матчей
55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
44.4%
22.3%
3 победы 4 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
8
Голов в среднем за матч
0.8
2
Среднее время на гол
112
45
Всего голов
4
2
Голов в среднем за матч
1
0.4
Среднее время на гол
90
225
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.56
|Facundo Suarez
|2
|0.22
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.22
|Jonathan Bay
|1
|0.11
|Juan Franco
|1
|0.11
|Nicolas Barrientos
|1
|0.11
|Brahian Cuello
|1
|0.11
|Russo Cordero
|1
|0.11
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
Уракан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аларкон Вильям
|2
|0.22
|Walter Mazzanti
|2
|0.22
|Пуссетто Игнасио
|1
|0.11
|Де ла Фуэнте Эрнан
|1
|0.11
|Фертоли Эктор
|0
|0
|Соньора Алан
|0
|0
Карточки
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Уракан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эчеверрия Родриго
|3
|1
|Lucas Carrizo
|2
|1
|Тобио Фернандо
|3
|0
|Franco Alfonso
|3
|0
|Lucas Souto
|1
|1
|Cesar Ibanez
|2
|0
|Пуссетто Игнасио
|2
|0
|Pablo Siles
|2
|0
|Guillermo Benitez1
|2
|0
|Гарате Леандро
|1
|0
|Роа Андрес Фелипе
|1
|0
|Фертоли Эктор
|1
|0
|Walter Mazzanti
|1
|0
|Аларкон Вильям
|1
|0
|Соньора Алан
|1
|0
Результаты матчей
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Институто Кордоба
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Уракан
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
7
2
Институто Кордоба
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Уракан
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
33%
76-90
Пропущено
6
8
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
1
13%
46-60
2
33%
3
38%
61-75
0
0%
3
38%
76-90
Забито
7
3
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
33%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
6
6 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 1
6 Забивали первыми 3
3 Не забивали 5
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
1
17%
16-30
3
21%
4
67%
31-45
2
14%
0
0%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
1
17%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
2
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
3
30%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Институто Кордоба
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Банфилд 0:1
Уракан
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0 Уракан - Химнасия Ла-Плата 2:0
Результаты матчей
Институто Кордоба
Уракан
Точный счет
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
2 раза 50%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
2:0
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
5 раз 56%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Институто Кордоба
Уракан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
22
33
13
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
63
27
27
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3