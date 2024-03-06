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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Барракас Сентраль
2:2
Конец матча
Индепендьенте Авельянеда
0'
0:1
16' Гол
Matias Gimenez Rojas
21' Желтая карточка
Alexis Dominguez
1:1
29' Гол
Siro Rosane
2:1
45' Гол
Alexis Dominguez
2:2
65' Гол
Matias Gimenez Rojas
86' Желтая карточка
Марконе Иван
90'+5
25
Sebastian
Emanuel
Moyano
33
Facundo
Mater
2
Nicolas
Capraro
14
Gonzalo
Goni
6
Rodrigo
Insua
5
Rodrigo
Herrera
8
Siro
Rosane
21
Lucas
Brochero
11
Alan
Cantero
43
Maximiliano
Zalazar
9
Alexis
Dominguez
33
Рей
Родриго
7
Буффарини
Хулио
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
15
Перес
Дамиан
8
Невес
Габриэль
23
Марконе
Иван
17
Lucas
Gonzalez
19
Alex
Luna
18
Маэстро
Пуч
Игнасио
34
Matias
Gimenez
Rojas
Барракас Сентраль
4-2-3-1
Индепендьенте Авельянеда
4-2-2-2

История личных встреч

Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
3:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

2.5
1

Среднее время на гол

36
90

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

60
90

Бомбардиры внутри турнира

Барракас Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maximiliano Zalazar 3 0.33
Alan Cantero 2 0.22
Lucas Brochero 2 0.22
Alexis Dominguez 2 (1) 0.22
Marcos Iacobellis 1 0.11
Siro Rosane 1 0.11
Rodrigo Insua 0 0
Santiago Coronel 0 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.22
Манкуэльо Федерико 1 0.11
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.11
Joaquin Laso 1 0.11
Lucas Gonzalez 1 0.11
Невес Габриэль 1 0.11
Ayrton Costa 1 0.11
Santiago Toloza 0 0
Исла Маурисио 0 0
Авалос Габриэль 0 0

Карточки

Барракас Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Rodrigo Herrera 2 0
Nicolas Capraro 2 0
Jhonatan Candia 0 1
Alexis Dominguez 1 0
Gonzalo Goni 1 0
Facundo Mater 1 0
Marcos Iacobellis 1 0
Siro Rosane 1 0
Santiago Coronel 1 0
Maximiliano Zalazar 1 0
Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Joaquin Laso 3 0
Марконе Иван 2 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Alex Luna 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0

Результаты матчей

Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
2
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
2
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Индепендьенте Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
4

Голы по времени матча

Забито

7
6
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1

Результаты матчей

Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
2
3
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
2
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
4
5
1.5
3
6
1
8
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
3.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Велес Сарсфилд
 0:0 9 3 4 2 9 - 11 13
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 0:0 9 3 3 3 6 - 9 12
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Бока Хуниорс
 8 3 4 1 10 - 6 13
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Велес Сарсфилд
 0:0 5 2 2 1 6 - 4 8
3.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
4.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
5.
Росарио Сентраль
 0:0 3 2 1 0 3 - 1 7
6.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 0:0 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 0:0 6 1 2 3 3 - 8 5
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
11.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Весь список
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