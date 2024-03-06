Тур: 9.
2:2
Конец матча
0'
0:1
16' ГолMatias Gimenez Rojas
21' Желтая карточкаAlexis Dominguez
1:1
29' ГолSiro Rosane
2:1
45' ГолAlexis Dominguez
2:2
65' ГолMatias Gimenez Rojas
86' Желтая карточкаМарконе Иван
90'+5
Ход матча
16'
21'
29'
1:1
45'
65'
86'
Прогноз на матч от Liveresult
14
Gonzalo
Goni
11
Alan
Cantero
33
Рей
Родриго
15
Перес
Дамиан
23
Марконе
Иван
19
Alex
Luna
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Абила РамонНападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
30 Marcelo Mino
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Alex LunaПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
22 Javier Ruiz
-
27 Diego Tarzia
-
-
79 Ayrton Costa
-
29 Juan Fedorco
-
-
Главный тренер: Carlos Tevez
История личных встреч
Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
2.5
1
Среднее время на гол
36
90
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
60
90
Бомбардиры внутри турнира
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.33
|Alan Cantero
|2
|0.22
|Lucas Brochero
|2
|0.22
|Alexis Dominguez
|2 (1)
|0.22
|Marcos Iacobellis
|1
|0.11
|Siro Rosane
|1
|0.11
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.22
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.11
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.11
|Joaquin Laso
|1
|0.11
|Lucas Gonzalez
|1
|0.11
|Невес Габриэль
|1
|0.11
|Ayrton Costa
|1
|0.11
|Santiago Toloza
|0
|0
|Исла Маурисио
|0
|0
|Авалос Габриэль
|0
|0
Карточки
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Joaquin Laso
|3
|0
|Марконе Иван
|2
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Результаты матчей
Барракас Сентраль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
2
Барракас Сентраль
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Индепендьенте Авельянеда
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
2
Барракас Сентраль
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Индепендьенте Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
4
Голы по времени матча
Забито
7
6
6 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
3
43%
3
50%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
2
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
50%
16-30
1
17%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
2
50%
1
50%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
4
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
8
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 5
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
3
38%
16-30
3
27%
2
25%
31-45
3
27%
2
25%
46-60
1
9%
1
13%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
3
50%
16-30
1
14%
2
33%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Барракас Сентраль
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0
Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0 Барракас Сентраль - Арсенал Саранди 2:1
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0
Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Эстудиантес Ла Плата 1:1
Результаты матчей
Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
Тоталы голов в матче
Барракас Сентраль
Индепендьенте Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
45
36
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|15 - 5
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
|14.
|8
|0
|5
|3
|1 - 7
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3