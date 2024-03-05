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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Расинг Авельянеда
0:1
Первый тайм: 43'
Сармьенто
0'
20' Желтая карточка
Franco Paredes
0:1
38' Гол
Годой Фернандо

Ход матча

20'
 
Franco Paredes
34'
Juan Ignacio Nardoni
Альмендра Агустин
 
38'
0:1
Годой Фернандо
42'
 
Лисандро Лопес
Моралес Иван
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Расинг Авельянеда
Ничья
Сармьенто
1.60
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9.42
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21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
28
Солари
Сантьяго
27
Рохас
Габриэль
32
Альмендра
Агустин
36
Сукулини
Бруно
8
Кинтеро
Хуан
9
Мартинес
Адриан
10
Мартинес
Рохер
22
Fernando
Monetti
29
Elias
Sebastian
Lopez
32
Franco
Paredes
2
Инсаурральде
Хуан
27
Emanuel
Hernandez
26
Yair
Arismendi
28
Joaquin
Gho
6
Годой
Фернандо
15
Diego
Calcaterra
11
Manuel
Monaco
18
Моралес
Иван
Расинг Авельянеда
3-4-1-2
Сармьенто
4-4-1-1

История личных встреч

Расинг Авельянеда
Сармьенто

5 матчей

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

КПЛ
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:1
КПЛ
4:1
ЛП
1:0
П
1:2
П
2:1

Голы

Всего голов

8
4

Голов в среднем за матч

2
1.33

Среднее время на гол

45
67

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.86

Тотал матчей

2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

57
105

Бомбардиры внутри турнира

Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 6 0.67
Мура Факундо 2 0.22
Сукулини Бруно 1 0.11
Кинтеро Хуан 1 0.11
Мартинес Рохер 1 0.11
Альмендра Агустин 1 0.11
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0
Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Diaz 1 0.11
Маури Хосе 1 0.11
Инсаурральде Хуан 1 0.11
Лисандро Лопес III 1 0.11
Sergio Quiroga 1 0.11
Феррейра Факундо 0 0
Моралес Иван 0 0
Joaquin Gho 0 0

Карточки

Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 3 0
Мартинес Адриан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Рубио Тобиас 3 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Кинтеро Хуан 1 0
Конти Херман 1 0
Бассо Агустин 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Мура Факундо 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0
Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 3 0
Diego Calcaterra 3 0
Инсаурральде Хуан 2 0
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Diaz 2 0
Alfredo Amarilla 2 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Моралес Иван 1 0
Franco Paredes 1 0
Manuel Monaco 1 0

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сармьенто
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сармьенто
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

5
0
Расинг Авельянеда
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сармьенто
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
6

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
50%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
8
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
1
25%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
25%
1
13%
46-60
2
50%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

12
5
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
20%
16-30
2
17%
3
60%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
20%
61-75
1
8%
0
0%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 6
1
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
1
25%
1
7%
46-60
2
50%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Результаты последних матчей

Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1
Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1

Результаты матчей

Расинг Авельянеда
Сармьенто

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
2 раза 25%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
4
2 раза 25%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 50%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Расинг Авельянеда
Сармьенто

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5
1
3
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
4
4
3
5
1.5
1
7
3
5
2.5
2
6
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Индепендьенте Авельянеда
 2:2 9 5 2 2 9 - 5 17
3.
Барракас Сентраль
 2:2 9 4 4 1 11 - 7 16
4.
Архентинос Хуниорс
 8 4 2 2 14 - 9 14
5.
Ривер Плейт
 8 3 5 0 15 - 5 14
6.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
7.
Велес Сарсфилд
 8 3 3 2 9 - 11 12
8.
Росарио Сентраль
 8 3 2 3 6 - 9 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 8 3 1 4 10 - 12 10
10.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
11.
Банфилд
 8 1 4 3 6 - 10 7
12.
Индепендьенте Ривадавия
 8 2 0 6 8 - 15 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 8 0 5 3 1 - 7 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 8 5 3 0 9 - 2 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 9 4 2 3 12 - 5 14
5.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
6.
Бока Хуниорс
 8 3 4 1 10 - 6 13
7.
Унион Санта-Фе
 8 3 3 2 8 - 6 12
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
10.
Платенсе
 8 1 4 3 3 - 10 7
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 1:0 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 4 4 0 0 11 - 4 12
2.
Барракас Сентраль
 2:2 5 2 2 1 7 - 6 8
3.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
4.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
5.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
6.
Велес Сарсфилд
 4 2 1 1 6 - 4 7
7.
Индепендьенте Авельянеда
 2:2 4 2 0 2 3 - 3 6
8.
Ривер Плейт
 4 1 3 0 8 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 4 0 4 0 1 - 1 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 4 3 1 0 5 - 0 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
6.
Расинг Авельянеда
 0:1 5 2 0 3 7 - 5 6
7.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
8.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
11.
Унион Санта-Фе
 4 1 1 2 5 - 5 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 1:0 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 2:2 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 2:2 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 4 2 0 2 4 - 5 6
6.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
7.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
8.
Росарио Сентраль
 5 1 1 3 3 - 8 4
9.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 5 - 9 3
10.
Банфилд
 4 0 3 1 4 - 6 3
11.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 0:1 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 4 1 2 1 4 - 3 5
9.
Сармьенто
 1:0 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
11.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
13.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
14.
Платенсе
 4 0 1 3 1 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Атлетико Тукуман Nicolas Romero 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 38'
    Г О О О О Л - Годой Фернандо бьет в цель!
  • 34'
    Альмендра Агустин уходит с поля. Хуан Нардони выходит вместо него
  • 20'
    Франко Паредес получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 68% завершится победой Расинг Авельянеда.
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Расинг Авельянеда
Ничья
Сармьенто
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