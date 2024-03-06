Тур: 9.
0:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаFranco Paredes
0:1
38' ГолГодой Фернандо
45' Желтая карточкаFernando Monetti
64' Желтая карточкаБассо Агустин
72' Желтая карточкаИнсаурральде Хуан
0:1
73' Не забитый пенальтиКинтеро Хуан
86' Желтая карточкаМаури Хосе
90'+9
Ход матча
19'
38'
0:1
45'
64'
73'
0:1
86'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
-
20 Конти ХерманЗащитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Моралес ИванНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
16 Juan Guasone
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
История личных встреч
Расинг Авельянеда
Сармьенто
5 матчей
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
8
4
Голов в среднем за матч
2
1.33
Среднее время на гол
45
67
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
11
6
Голов в среднем за матч
1.57
0.86
Тотал матчей
2.5
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
57
105
Бомбардиры внутри турнира
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.67
|Мура Факундо
|2
|0.22
|Сукулини Бруно
|1
|0.11
|Кинтеро Хуан
|1
|0.11
|Мартинес Рохер
|1
|0.11
|Альмендра Агустин
|1
|0.11
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.11
|Маури Хосе
|1
|0.11
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.11
|Годой Фернандо
|1
|0.11
|Лисандро Лопес III
|1
|0.11
|Sergio Quiroga
|1
|0.11
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Joaquin Gho
|0
|0
Карточки
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Diego Calcaterra
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сармьенто
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
2
Расинг Авельянеда
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сармьенто
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
5
0
Расинг Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сармьенто
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
6
Упущенные победы
5
2
Голы по времени матча
Забито
7
3
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
33%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
8
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
20%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
20%
2
25%
31-45
1
20%
1
13%
46-60
2
40%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
100%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
6
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Забито
12
6
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
17%
0
0%
1-15
2
17%
1
17%
16-30
2
17%
4
67%
31-45
2
17%
0
0%
46-60
3
25%
1
17%
61-75
1
8%
0
0%
76-90
Пропущено
5
14
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 6
1
20%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
1
20%
2
14%
31-45
1
20%
1
7%
46-60
2
40%
4
29%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Результаты последних матчей
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4
Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Расинг Авельянеда 1:1
Сармьенто
(20 матчей)
5%
45%
50%
1 победа 9 ничьих 10 поражений
Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Бельграно - Сармьенто 4:1
Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1
Результаты матчей
Расинг Авельянеда
Сармьенто
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Расинг Авельянеда
Сармьенто
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
22
23
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
54
36
18
36
27
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|3.
|9
|4
|4
|1
|11 - 7
|16
|4.
|8
|4
|2
|2
|14 - 9
|14
|5.
|8
|3
|5
|0
|15 - 5
|14
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|9 - 11
|13
|7.
|8
|3
|3
|2
|15 - 12
|12
|8.
|0:0
|9
|3
|3
|3
|6 - 9
|12
|9.
|8
|3
|1
|4
|10 - 12
|10
|10.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|11.
|8
|1
|4
|3
|6 - 10
|7
|12.
|8
|2
|0
|6
|8 - 15
|6
|13.
|8
|1
|2
|5
|3 - 11
|5
|14.
|8
|0
|5
|3
|1 - 7
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 4
|12
|2.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|4.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|5.
|0:0
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 7
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|4
|0
|4
|0
|1 - 1
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|4.
|4
|2
|2
|0
|4 - 1
|8
|5.
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|4
|1
|2
|1
|7 - 7
|5
|7.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|8.
|0:0
|6
|1
|2
|3
|3 - 8
|5
|9.
|4
|1
|0
|3
|5 - 9
|3
|10.
|4
|0
|3
|1
|4 - 6
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3
|Атлетико Тукуман
|Nicolas Romero
|1 3