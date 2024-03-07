Тур: 9.
2:0
Конец матча
0'
1:0
22' ГолБорха Мигель
2:0
34' ГолБорха Мигель
36' Желтая карточкаДиас Пауло
43' Желтая карточкаРомеро Гастон
55' Желтая карточкаLuciano Andres Abecasis
63' Желтая карточкаЭррера Марсело II
84' Желтая карточкаКаско Милтон
90'+5
Ход матча
22'
1:0
34'
2:0
36'
43'
84'
Прогноз на матч от Liveresult
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
36
Солари
Пабло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Matias RealiНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Пас НехуэнЗащитник
-
36 Joel SonoraПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Cicotello
История личных встреч
Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
3
3
Среднее время на гол
30
30
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Тотал матчей
3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
Среднее время на гол
45
60
Бомбардиры внутри турнира
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|9
|1
|Солари Пабло
|3
|0.33
|Колидио Факундо
|2
|0.22
|Фернандес Игнасио
|1
|0.11
|Эррера Марсело II
|1
|0.11
|Руберто Агустин
|1
|0.11
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
|Эчеверри Клаудио
|0
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Victorio Gabriel Ramis
|2
|0.22
|Alex Arce
|2
|0.22
|Bruno Felix Bianchi
|1
|0.11
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0.11
|Кавальяро Хуан
|1
|0.11
|Mauricio Asenjo
|1
|0.11
|Matias Reali
|0
|0
|Luciano Andres Abecasis
|0
|0
|Ромеро Гастон
|0
|0
Карточки
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Пирес Леандро
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Индепендьенте Ривадавия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Bruno Felix Bianchi
|5
|0
|Francisco Petrasso
|3
|1
|Luciano Andres Abecasis
|3
|0
|Ромеро Гастон
|3
|0
|Gonzalo Marinelli
|1
|0
|Хэм Эзекиль
|1
|0
|Federico Castro
|1
|0
|Juan Manuel Vazquez
|1
|0
|Mauro Angel Maidana
|1
|0
|Victorio Gabriel Ramis
|1
|0
|Antonio Napolitano
|1
|0
|Tiago Palacios
|1
|0
|Matias Reali
|1
|0
|Alex Arce
|1
|0
Результаты матчей
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
7
2
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Индепендьенте Ривадавия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
10
4
Голы по времени матча
Забито
10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90
Пропущено
3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90
Забито
7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
17
8
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
7
41%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
2
12%
1
13%
76-90
Пропущено
5
17
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
3
60%
2
12%
76-90
Результаты последних матчей
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0
Результаты матчей
Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия
Точный счет
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
13
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
54
54
27
27
18
18
18
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3