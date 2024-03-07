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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Ривер Плейт
2:0
Конец матча
Индепендьенте Ривадавия
0'
1:0
22' Гол
Борха Мигель
2:0
34' Гол
Борха Мигель
36' Желтая карточка
Диас Пауло
43' Желтая карточка
Ромеро Гастон
55' Желтая карточка
Luciano Andres Abecasis
63' Желтая карточка
Эррера Марсело II
84' Желтая карточка
Каско Милтон
90'+5
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
2
Боселли
Себастьян
17
Диас
Пауло
20
Каско
Милтон
29
Альендро
Родриго
4
Фонсека
Николас
36
Солари
Пабло
19
Эчеверри
Клаудио
11
Колидио
Факундо
9
Борха
Мигель
32
Gonzalo
Marinelli
29
Luciano
Andres
Abecasis
23
Francisco
Petrasso
6
Mauro
Angel
Maidana
3
Мас
Эмануэль
19
Antonio
Napolitano
5
Ромеро
Гастон
16
Tobias
Ostchega
10
Matias
Reali
7
Victorio
Gabriel
Ramis
13
Кавальяро
Хуан
Ривер Плейт
4-2-3-1
Индепендьенте Ривадавия
4-3-3

История личных встреч

Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

История матчей

НБ
3:0
НБ
1:3

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

3
3

Среднее время на гол

30
30

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

3.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 9 1
Солари Пабло 3 0.33
Колидио Факундо 2 0.22
Фернандес Игнасио 1 0.11
Эррера Марсело II 1 0.11
Руберто Агустин 1 0.11
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Боселли Себастьян 0 0
Эчеверри Клаудио 0 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Victorio Gabriel Ramis 2 0.22
Alex Arce 2 0.22
Bruno Felix Bianchi 1 0.11
Juan Manuel Vazquez 1 0.11
Кавальяро Хуан 1 0.11
Mauricio Asenjo 1 0.11
Matias Reali 0 0
Luciano Andres Abecasis 0 0
Ромеро Гастон 0 0

Карточки

Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Диас Пауло 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Альендро Родриго 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Боселли Себастьян 1 0
Индепендьенте Ривадавия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Bruno Felix Bianchi 5 0
Francisco Petrasso 3 1
Luciano Andres Abecasis 3 0
Ромеро Гастон 3 0
Gonzalo Marinelli 1 0
Хэм Эзекиль 1 0
Federico Castro 1 0
Juan Manuel Vazquez 1 0
Mauro Angel Maidana 1 0
Victorio Gabriel Ramis 1 0
Antonio Napolitano 1 0
Tiago Palacios 1 0
Matias Reali 1 0
Alex Arce 1 0

Результаты матчей

Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Индепендьенте Ривадавия
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
2
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Индепендьенте Ривадавия
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

7
2
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Индепендьенте Ривадавия
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

10
4

Голы по времени матча

Забито

10
5
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
1
10%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
4
40%
2
40%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
10%
1
20%
76-90

Пропущено

3
11
0 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 5
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
0
0%
2
18%
31-45
0
0%
2
18%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
2
67%
2
18%
76-90

Забито

7
3
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
1
50%
2
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

17
8
12 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
1 Не забивали 4
2
12%
0
0%
1-15
3
18%
1
13%
16-30
7
41%
2
25%
31-45
2
12%
2
25%
46-60
1
6%
2
25%
61-75
2
12%
1
13%
76-90

Пропущено

5
17
0 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 10
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
0
0%
2
12%
1-15
0
0%
2
12%
16-30
0
0%
3
18%
31-45
0
0%
4
24%
46-60
2
40%
4
24%
61-75
3
60%
2
12%
76-90

Результаты последних матчей

Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Эстрелла - Ривер Плейт 4:1
Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2
Индепендьенте Ривадавия
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1 Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2
Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Альмиранте Браун - Индепендьенте Ривадавия 0:2 Депортиво Майпу - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Вилья Дальмине 1:0 Депортиво Мадрин - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Атлетико Рафаэла 2:1 Эстудиантес Касерос - Индепендьенте Ривадавия 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Браун Адроге 0:2 Кильмес - Индепендьенте Ривадавия 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Химнасия Хухуй 2:1 Ферро Карриль - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Индепендьенте Ривадавия - Депортиво Риестра 1:0 Расинг Кордова - Индепендьенте Ривадавия 2:0

Результаты матчей

Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия

Точный счет

1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Ривер Плейт
Индепендьенте Ривадавия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
4
2.5
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
5
4
5
4
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
4.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Ривер Плейт
 9 4 5 0 17 - 5 17
5.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
7.
Тальерес Кордоба
 8 3 3 2 15 - 12 12
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 8 1 2 5 3 - 11 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 3 1 10 - 4 18
3.
Ланус
 8 5 1 2 13 - 5 16
4.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
5.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
11.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
12.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 8 1 2 5 4 - 8 5
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 4 1 0 3 2 - 6 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Ланус
 4 2 1 1 6 - 4 7
4.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
6.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
7.
Тальерес Кордоба
 4 1 2 1 7 - 7 5
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
12.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
13.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 0 1 3 1 - 5 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 9
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
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Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
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