Тур: 9.
0:1
Конец матча
0'
16' Желтая карточкаTomas Villoldo
0:1
17' ПенальтиСоса Рамон
45' Желтая карточкаNicolas Benegas
82' Желтая карточкаJonathan Goya
89' Желтая карточкаГаларса Матиас
90'+6
Ход матча
16'
17'
0:1
45'
82'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
11 Walter AcunaПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Jose MendezНападающий
- Нападающий
-
-
14 Pablo Monje
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Cristian Fabbiani
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Ramiro Ruiz
-
-
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
Бомбардиры внутри турнира
Депортиво Риестра
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Jonathan Herrera1
|1
|0.11
|Milton Aaron Celiz
|1
|0.11
|Mauro Ortiz
|1
|0.11
|Jose Mendez
|0
|0
|Nicolas Benegas
|0
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.44
|Ботта Рубен
|2
|0.22
|Джиротти Федерико
|2
|0.22
|Juan Rodriguez2
|2
|0.22
|Juan Camilo Portilla
|1
|0.11
|Бустос Науэль
|1
|0.11
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.11
|Каталан Матиас
|1
|0.11
|Мартинес Алекс
|1
|0.11
|Портилльо Маркос
|1
|0.11
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Карточки
Депортиво Риестра
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Milton Aaron Celiz
|3
|0
|Nicolas Benegas
|3
|0
|Nahuel Iribarren
|2
|0
|Рамирес Педро
|2
|0
|Jonathan Goya
|2
|0
|Jonatan Goitia
|2
|0
|William Machado
|2
|0
|Nicolas Torres
|1
|0
|Nicolas Dematei
|1
|0
|Jose Mendez
|1
|0
|Mauro Ortiz
|1
|0
|Gustavo Fernandez II
|1
|0
|Tomas Villoldo
|1
|0
|Jonathan Herrera1
|1
|0
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Джиротти Федерико
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
Результаты матчей
Депортиво Риестра
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
5
Депортиво Риестра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
8
Депортиво Риестра
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
13
Голы по времени матча
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 0
1
33%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90
Пропущено
12
11
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1
Результаты матчей
Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
36
Больше Меньше
81
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|9.
|9
|2
|4
|3
|5 - 11
|10
|10.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|11.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|12.
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3