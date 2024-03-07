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  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Депортиво Риестра
0:1
Конец матча
Тальерес Кордоба
0'
16' Желтая карточка
Tomas Villoldo
0:1
17' Пенальти
Соса Рамон
45' Желтая карточка
Nicolas Benegas
82' Желтая карточка
Jonathan Goya
89' Желтая карточка
Галарса Матиас
90'+6
1
Ignacio
Arce
15
Nicolas
Sansotre
40
Alan
Barrionuevo
3
Nicolas
Torres
26
Tomas
Villoldo
29
Maximiliano
Rodriguez1
27
Jonatan
Goitia
16
Guillermo
Pereira
19
Jonathan
Goya
8
Milton
Aaron
Celiz
9
Jonathan
Herrera1
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
27
Juan
Camilo
Portilla
30
Ортегоса
Диего
14
Мартинес
Алекс
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
Депортиво Риестра
4-4-2
Тальерес Кордоба
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Депортиво Риестра
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Jonathan Herrera1 1 0.11
Milton Aaron Celiz 1 0.11
Mauro Ortiz 1 0.11
Jose Mendez 0 0
Nicolas Benegas 0 0
Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.44
Ботта Рубен 2 0.22
Джиротти Федерико 2 0.22
Juan Rodriguez2 2 0.22
Juan Camilo Portilla 1 0.11
Бустос Науэль 1 0.11
Бенавидес Гастон Америко 1 0.11
Каталан Матиас 1 0.11
Мартинес Алекс 1 0.11
Портилльо Маркос 1 0.11
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0

Карточки

Депортиво Риестра
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Milton Aaron Celiz 3 0
Nicolas Benegas 3 0
Nahuel Iribarren 2 0
Рамирес Педро 2 0
Jonathan Goya 2 0
Jonatan Goitia 2 0
William Machado 2 0
Nicolas Torres 1 0
Nicolas Dematei 1 0
Jose Mendez 1 0
Mauro Ortiz 1 0
Gustavo Fernandez II 1 0
Tomas Villoldo 1 0
Jonathan Herrera1 1 0
Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Джиротти Федерико 2 0
Галарса Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Lucas Suarez II 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0

Результаты матчей

Депортиво Риестра
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
5
Депортиво Риестра
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Тальерес Кордоба
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
8
Депортиво Риестра
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Тальерес Кордоба
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
13

Голы по времени матча

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 4
0
0%
1
13%
1-15
1
50%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
2
29%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
3
43%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 2
8 Не забивали 5
1
100%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
33%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
2
50%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
17
2 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 9
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 0
1
33%
2
12%
1-15
1
33%
1
6%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
1
33%
1
6%
46-60
0
0%
5
29%
29%
61-75
0
0%
3
18%
76-90

Пропущено

12
11
5 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
25%
2
18%
16-30
2
17%
4
36%
31-45
3
25%
1
9%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
2
17%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Депортиво Риестра
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Депортиво Риестра - Велес Сарсфилд 1:2
Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Депортиво Риестра - Комуникасьонес 1:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Депортиво Майпу - Депортиво Риестра 0:1 Альмиранте Браун - Депортиво Риестра 0:2 Депортиво Риестра - Альмиранте Браун 2:0 Кильмес - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Кильмес 1:1 Сан-Мартин Тукуман - Депортиво Риестра 0:1 Химнасия Хухуй - Депортиво Риестра 0:1 Депортиво Риестра - Ферро Карриль 1:1 Депортиво Риестра - Альдосиви 3:0 Расинг Кордова - Депортиво Риестра 1:0 Депортиво Риестра - Атланта 1:0
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1
Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1

Результаты матчей

Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 50%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
6 раз 67%
1
3 раза 33%
2
5 раз 56%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Депортиво Риестра
Тальерес Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
6
0.5
Больше Меньше
8
1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Ривер Плейт
 9 4 5 0 17 - 5 17
5.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 3 1 10 - 4 18
3.
Ланус
 0:1 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
5.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 9 2 2 5 5 - 8 8
12.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
13.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 0:1 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 9
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 49'
    Nicolas Benegas получил желтую карточку от судьи
  • 26'
    Tomas Villoldo уходит с поля. Nicolas Benegas выходит вместо него
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