  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Ланус
0:1
Второй тайм: 74'
Сентраль Кордоба СдЕ
0'
25' Желтая карточка
Braian Aguirre
32' Желтая карточка
Oscar Garrido
0:1
56' Гол
Tomas Molina
58' Желтая карточка
Jonathan Torres
60' Желтая карточка
Rodrigo Atencio

Ход матча

25'
Braian Aguirre
 
32'
 
Oscar Garrido
46'
Jonathan Torres
Касерес Хуан
 
56'
0:1
Tomas Molina
(Васкес Кевин)
58'
Jonathan Torres
 
58'
 
Mateo Sanabria
Florian Monzon
60'
 
Rodrigo Atencio
62'
Fabio Alvarez
Luciano Boggio
 
69'
 
Калински Энсо
Rodrigo Atencio
70'
Maximiliano Gonzalez
Raul Loaiza
 
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ланус
Ничья
Сентраль Кордоба СдЕ
7.40
Реклама, fon.bet
6.70
Реклама, betboom.ru
6.25
Реклама, olimp.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
42
Lucas
Acosta
II
2
Муньос
Эсекьель
6
Brian
Abel
Luciatti
22
Julio
Soler
24
Касерес
Хуан
35
Braian
Aguirre
15
Raul
Loaiza
8
Luciano
Boggio
32
Ramiro
Carrera
10
Морено
Марселино
9
Walter
Bou
25
Luis
Ingolotti
4
Fernando
Torrent
30
Pablo
Minissale
6
Sebastian
Valdez
24
Santiago
Laquidain
22
Oscar
Garrido
5
Dardo
Federico
Miloc
28
Васкес
Кевин
23
Rodrigo
Atencio
14
Tomas
Molina
90
Florian
Monzon
Ланус
5-3-1-1
Сентраль Кордоба СдЕ
4-4-2

История личных встреч

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы

7 матчей

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
1:1
ЛП
2:2
КПЛ
3:3
ЛП
2:1
К
1:0
С
1:0

Голы

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1.5
1.2

Среднее время на гол

60
75

Всего голов

7
1

Голов в среднем за матч

1.4
0.5

Среднее время на гол

64
180

Всего голов

10
7

Голов в среднем за матч

1.43
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

63
90

Бомбардиры внутри турнира

Ланус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Walter Bou 4 0.44
Морено Марселино 3 0.33
Leandro Diaz III 2 0.22
Пенья Фелипе 2 0.22
Лотти Аугусто 1 0.11
Luciano Boggio 1 0.11
Jonathan Torres 0 0
Ramiro Carrera 0 0
Муньос Эсекьель 0 0
Raul Loaiza 0 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dardo Federico Miloc 1 0.11
Tomas Molina 1 0.11
Florian Monzon 1 0.11
Oscar Garrido 1 0.11
Rodrigo Atencio 0 0
Juan Andres Meli 0 0

Карточки

Ланус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ramiro Carrera 4 0
Luciano Boggio 4 0
Braian Aguirre 4 0
Raul Loaiza 2 0
Пенья Фелипе 2 0
Муньос Эсекьель 1 0
Jonathan Torres 1 0
Nery Dominguez 1 0
Maximiliano Gonzalez 1 0
Lucas Acosta II 1 0
Лотти Аугусто 1 0
Brian Abel Luciatti 1 0
Морено Марселино 1 0
Jose Maria Canale 1 0
Касерес Хуан 1 0
Agustin Rodriguez 1 0
Сентраль Кордоба СдЕ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гарсия Мануэль 3 0
Sebastian Valdez 3 0
Thiago Nuss 3 0
Dardo Federico Miloc 2 0
Калински Энсо 2 0
Годой Матиас 2 0
Oscar Garrido 2 0
Fernando Torrent 1 0
Harrinson Mancilla 1 0
Florian Monzon 1 0
Pablo Minissale 1 0
Santiago Laquidain 1 0
Juan Andres Meli 1 0
Rodrigo Atencio 1 0

Результаты матчей

Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
3
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

4
4

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90

Забито

13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90

Пропущено

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ланус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1
Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2

Результаты матчей

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
2
6
4
4
1.5
1
7
2
6
2.5
1
7
1
7
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Ривер Плейт
 9 4 5 0 17 - 5 17
5.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 3 1 10 - 4 18
3.
Ланус
 0:1 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
5.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 8 4 1 3 9 - 10 13
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 8 3 3 2 9 - 10 12
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 9 2 2 5 5 - 8 8
12.
Бельграно
 8 1 3 4 10 - 11 6
13.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
14.
Тигре
 8 1 2 5 3 - 12 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 0:1 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
7.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
8.
Бельграно
 4 1 2 1 7 - 5 5
9.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
10.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 4 1 1 2 3 - 3 4
12.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 1 1 2 3 - 7 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 0:1 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 4 2 1 1 4 - 4 7
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1:0 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 4 0 1 3 2 - 9 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 9
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 5
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Уракан Эчеверрия Родриго 1 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 32'
    Оскар Гарридо получил желтую карточку от судьи
  • 25'
    Брайан Агирре получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ланус
    Ничья
    Сентраль Кордоба СдЕ
    7.40
    Реклама, fon.bet
    6.70
    Реклама, betboom.ru
    6.25
    Реклама, olimp.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ланус
    Сентраль Кордоба СдЕ
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный