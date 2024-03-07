Тур: 9.
0:1
Второй тайм: 74'
0'
25' Желтая карточкаBraian Aguirre
32' Желтая карточкаOscar Garrido
0:1
56' ГолTomas Molina
58' Желтая карточкаJonathan Torres
60' Желтая карточкаRodrigo Atencio
Ход матча
25'
32'
56'
0:1
58'
60'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Julio
Soler
24
Касерес
Хуан
15
Raul
Loaiza
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Julio SolerЗащитник
-
24 Касерес ХуанЗащитник
- Защитник
-
15 Raul LoaizaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Dylan Aquino
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ricardo Zielinski
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Васкес КевинПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Tomas MolinaНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
18 Thiago Nuss
-
-
-
-
38 Brian Leizza
-
36 Jose Amado
-
-
Главный тренер: Abel Balbo
История личных встреч
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 2 победы
7 матчей
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1.5
1.2
Среднее время на гол
60
75
Всего голов
7
1
Голов в среднем за матч
1.4
0.5
Среднее время на гол
64
180
Всего голов
10
7
Голов в среднем за матч
1.43
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
4
Больше 57%
Меньше 43%
3
3
Больше 43%
Меньше 57%
4
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
63
90
Бомбардиры внутри турнира
Ланус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Walter Bou
|4
|0.44
|Морено Марселино
|3
|0.33
|Leandro Diaz III
|2
|0.22
|Пенья Фелипе
|2
|0.22
|Лотти Аугусто
|1
|0.11
|Luciano Boggio
|1
|0.11
|Jonathan Torres
|0
|0
|Ramiro Carrera
|0
|0
|Муньос Эсекьель
|0
|0
|Raul Loaiza
|0
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dardo Federico Miloc
|1
|0.11
|Tomas Molina
|1
|0.11
|Florian Monzon
|1
|0.11
|Oscar Garrido
|1
|0.11
|Rodrigo Atencio
|0
|0
|Juan Andres Meli
|0
|0
Карточки
Ланус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ramiro Carrera
|4
|0
|Luciano Boggio
|4
|0
|Braian Aguirre
|4
|0
|Raul Loaiza
|2
|0
|Пенья Фелипе
|2
|0
|Муньос Эсекьель
|1
|0
|Jonathan Torres
|1
|0
|Nery Dominguez
|1
|0
|Maximiliano Gonzalez
|1
|0
|Lucas Acosta II
|1
|0
|Лотти Аугусто
|1
|0
|Brian Abel Luciatti
|1
|0
|Морено Марселино
|1
|0
|Jose Maria Canale
|1
|0
|Касерес Хуан
|1
|0
|Agustin Rodriguez
|1
|0
Сентраль Кордоба СдЕ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гарсия Мануэль
|3
|0
|Sebastian Valdez
|3
|0
|Thiago Nuss
|3
|0
|Dardo Federico Miloc
|2
|0
|Калински Энсо
|2
|0
|Годой Матиас
|2
|0
|Oscar Garrido
|2
|0
|Fernando Torrent
|1
|0
|Harrinson Mancilla
|1
|0
|Florian Monzon
|1
|0
|Pablo Minissale
|1
|0
|Santiago Laquidain
|1
|0
|Juan Andres Meli
|1
|0
|Rodrigo Atencio
|1
|0
Результаты матчей
Ланус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сентраль Кордоба СдЕ
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Ланус
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сентраль Кордоба СдЕ
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
3
Ланус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сентраль Кордоба СдЕ
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
4
4
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
8
4
Голы по времени матча
Забито
6
1
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
25%
46-60
4
57%
0
0%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
50%
76-90
Забито
13
5
3 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 2
2 Не забивали 5
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
60%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
6
46%
0
0%
61-75
4
31%
1
20%
76-90
Пропущено
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ланус
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Ланус - Банфилд 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Ланус 0:1
Ланус - Платенсе 3:0 Годой Крус - Ланус 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Ланус - Бельграно 2:0 Ланус - Тигре 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Банфилд - Ланус 1:0 Бока Хуниорс - Ланус 1:1 Ланус - Сармьенто 0:0 Платенсе - Ланус 2:1 Ланус - Годой Крус 2:2
Сентраль Кордоба СдЕ
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тигре - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0
Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Тигре 1:0 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Дефенса и Хустисия 2:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Бока Хуниорс 0:3 Сармьенто - Сентраль Кордоба СдЕ 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Платенсе 3:2
Результаты матчей
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:4
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
1:0
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
6 раз 75%
1
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ланус
Сентраль Кордоба СдЕ
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
26
44
17
26
17
17
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|9
|5
|3
|1
|10 - 4
|18
|3.
|0:1
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|5.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|6.
|8
|4
|1
|3
|9 - 10
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|8
|3
|3
|2
|9 - 10
|12
|9.
|9
|2
|4
|3
|5 - 11
|10
|10.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|11.
|1:0
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|12.
|8
|1
|3
|4
|10 - 11
|6
|13.
|9
|1
|3
|5
|6 - 14
|6
|14.
|8
|1
|2
|5
|3 - 12
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|0:1
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|7.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|7 - 5
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|10.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|11.
|1:0
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|3 - 7
|4
|14.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|0:1
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|4 - 2
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|1:0
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|5
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 3