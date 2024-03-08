Тур: 9.
1:1
Конец матча
0'
0:1
17' ГолМинго Сантьяго Рамос
56' Желтая карточкаVictor Emanuel Aguilera
59' Желтая карточкаLautaro Tello
62' Желтая карточкаЛопес Кевин
63' Желтая карточкаЛонго Сантьяго
1:1
72' ПенальтиПассерини Лукас
77' Желтая карточкаJulian Alejo Lopez
90'+6
Ход матча
17'
59'
62'
63'
72'
1:1
11
Рейна
Брайан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Рейна БрайанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Рохас АриэльПолузащитник
-
10 Марин МатиасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Гильермо Фарре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
История личных встреч
Бельграно
Дефенса и Хустисия
9 матчей
100%
9 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.8
1.75
Среднее время на гол
50
51
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.13
0.2
Среднее время на гол
80
450
Всего голов
18
15
Голов в среднем за матч
1.38
1.15
Тотал матчей
2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
65
78
Бомбардиры внутри турнира
Бельграно
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пассерини Лукас
|4 (1)
|0.44
|Рейна Брайан
|2
|0.22
|Санчес Улисес
|1
|0.11
|Марин Матиас
|1
|0.11
|Баринага Хуан
|1
|0.11
|Мерьяно Николас
|1
|0.11
|Ленциони Факундо
|1
|0.11
|Гарсия Ариэль
|0
|0
|Лонго Сантьяго
|0
|0
|Морено Матиас
|0
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.33
|Nicolas Fernandez I
|2
|0.22
|Gabriel Alanis
|1
|0.11
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.11
|Luciano Herrera
|1
|0.11
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.11
|Молинас Аарон
|1
|0.11
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Карточки
Бельграно
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эстебан Ролон
|2
|1
|Пассерини Лукас
|1
|1
|Лонго Сантьяго
|2
|0
|Баринага Хуан
|2
|0
|Мерьяно Николас
|2
|0
|Рохас Ариэль II
|1
|0
|Чаварриа Пабло
|1
|0
|Дельгадо Рафаэль
|1
|0
|Гарсия Ариэль
|1
|0
|Факундо-Томас Киньон
|1
|0
|Метильи Франсиско Гонсалес
|1
|0
|Gonzalo Maffini
|1
|0
|Lautaro Tello
|1
|0
|Морено Матиас
|1
|0
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Минго Сантьяго Рамос
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Nicolas Tripicchio
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Результаты матчей
Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
1
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
1
5
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
6
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Пропущено
6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Пропущено
12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Бельграно
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1
Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0
Результаты матчей
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Бельграно
Дефенса и Хустисия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
18
27
18
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5