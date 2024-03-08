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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 9.
Бельграно
1:1
Конец матча
Дефенса и Хустисия
0'
0:1
17' Гол
Минго Сантьяго Рамос
56' Желтая карточка
Victor Emanuel Aguilera
59' Желтая карточка
Lautaro Tello
62' Желтая карточка
Лопес Кевин
63' Желтая карточка
Лонго Сантьяго
1:1
72' Пенальти
Пассерини Лукас
77' Желтая карточка
Julian Alejo Lopez
90'+6
25
Лосада
Науэль
4
Баринага
Хуан
40
Морено
Матиас
13
Мерьяно
Николас
22
Ибакаче
Матиас
12
Санчес
Улисес
16
Эстебан
Ролон
5
Лонго
Сантьяго
24
Метильи
Франсиско
Гонсалес
11
Рейна
Брайан
9
Пассерини
Лукас
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
30
Лопес
Кевин
8
Julian
Alejo
Lopez
27
Luciano
Herrera
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
Бельграно
4-4-2
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1

История личных встреч

Бельграно
Дефенса и Хустисия

9 матчей

100%
9 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
22.2%
11.1%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

77.8%
11.1%
11.1%
7 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

46.2%
38.5%
15.3%
6 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
2:0
С
1:1
С
1:1
П
0:1
К
1:2
П
1:0
П
3:0
НБ
2:3
НБ
2:0
НБ
1:3
НБ
1:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.8
1.75

Среднее время на гол

50
51

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.13
0.2

Среднее время на гол

80
450

Всего голов

18
15

Голов в среднем за матч

1.38
1.15

Тотал матчей

2.5
11
Больше 85%
Меньше 15%
2
6
Больше 46%
Меньше 54%
7
2
Больше 15%
Меньше 85%
11
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

65
78

Бомбардиры внутри турнира

Бельграно
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пассерини Лукас 4 (1) 0.44
Рейна Брайан 2 0.22
Санчес Улисес 1 0.11
Марин Матиас 1 0.11
Баринага Хуан 1 0.11
Мерьяно Николас 1 0.11
Ленциони Факундо 1 0.11
Гарсия Ариэль 0 0
Лонго Сантьяго 0 0
Морено Матиас 0 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.33
Nicolas Fernandez I 2 0.22
Gabriel Alanis 1 0.11
Nicolas Tripicchio 1 0.11
Luciano Herrera 1 0.11
Минго Сантьяго Рамос 1 0.11
Молинас Аарон 1 0.11
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0

Карточки

Бельграно
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эстебан Ролон 2 1
Пассерини Лукас 1 1
Лонго Сантьяго 2 0
Баринага Хуан 2 0
Мерьяно Николас 2 0
Рохас Ариэль II 1 0
Чаварриа Пабло 1 0
Дельгадо Рафаэль 1 0
Гарсия Ариэль 1 0
Факундо-Томас Киньон 1 0
Метильи Франсиско Гонсалес 1 0
Gonzalo Maffini 1 0
Lautaro Tello 1 0
Морено Матиас 1 0
Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Минго Сантьяго Рамос 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Лопес Кевин 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Nicolas Tripicchio 1 0
Luciano Herrera 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0

Результаты матчей

Бельграно
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
1
Бельграно
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Дефенса и Хустисия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

1
5
Бельграно
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
0% (0)
33% (3)
Дефенса и Хустисия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
6

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

8
5
6 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
1
20%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
25%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Пропущено

6
5
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
40%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
2
33%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
5
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
3
60%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
0 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
3
50%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

11
10
8 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
4
40%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Пропущено

12
11
3 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 6
0
0%
1
9%
1-15
2
17%
2
18%
16-30
1
8%
2
18%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
5
42%
4
36%
61-75
3
25%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Бельграно
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Бельграно - Сармьенто 4:1 Платенсе - Бельграно 1:1
Бельграно - Годой Крус 0:1 Бельграно - Атлетико Митре 1:2 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Бельграно - Тигре 0:3 Ланус - Бельграно 2:0 Бельграно - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Бельграно - Бока Хуниорс 4:3 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Сармьенто - Бельграно 0:0 Бельграно - Платенсе 3:0
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1
Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0 Арсенал Саранди - Дефенса и Хустисия 1:0

Результаты матчей

Бельграно
Дефенса и Хустисия

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Бельграно
Дефенса и Хустисия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
2
7
1
8
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
2.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
3.
Индепендьенте Авельянеда
 9 5 2 2 9 - 5 17
4.
Ривер Плейт
 9 4 5 0 17 - 5 17
5.
Барракас Сентраль
 9 4 4 1 11 - 7 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
9.
Химнасия Ла-Плата
 9 3 1 5 10 - 14 10
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 9 5 3 1 10 - 4 18
3.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 9 3 4 2 10 - 11 13
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
11.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
12.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
13.
Сармьенто
 9 1 3 5 6 - 14 6
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Индепендьенте Авельянеда
 4 2 0 2 3 - 3 6
9.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
10.
Химнасия Ла-Плата
 4 1 1 2 6 - 7 4
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 4 0 1 3 3 - 6 1

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 4 2 2 0 7 - 2 8
4.
Барракас Сентраль
 4 2 2 0 4 - 1 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 4 2 2 0 4 - 2 8
7.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 9
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 17'
      Лопес Кевин сделал результативную передачу.
    • 17'
      Г О О О О Л - Минго Сантьяго Рамос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Бельграно 1:1 Дефенса и Хустисия онлайн

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