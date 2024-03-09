Тур: 10.
1:1
Перерыв
Ход матча
8'
0:1
22'
1:1
44'
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Roman GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
29 Axel Atum
-
17 Javier Urzua
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
25 Juan Zozaya
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Diaz
|1
|0.1
|Маури Хосе
|1
|0.1
|Joaquin Gho
|1
|0.1
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.1
|Годой Фернандо
|1
|0.1
|Лисандро Лопес III
|1
|0.1
|Sergio Quiroga
|1
|0.1
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.3
|Tiago Palacios
|2
|0.2
|Eros Mancuso
|2
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.1
|Javier Urzua
|1
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Каррильо Гидо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Diego Calcaterra
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
|Manuel Monaco
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Tiago Palacios
|1
|1
|Перес Энцо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Сукуи Фернандо
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
5
Сармьенто
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
Эстудиантес Ла Плата
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
22% (2)
56% (5)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
3
4
3 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
100%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
6
2
0 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
6
10
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 2
0
0%
2
20%
1-15
1
17%
1
10%
16-30
4
67%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
5
50%
76-90
Пропущено
14
4
5 В 1-м тайме 0
9 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
1
7%
4
100%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:2
2 раза 22%
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
36
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|4.
|9
|4
|5
|0
|17 - 5
|17
|5.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|11 - 7
|17
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|5 - 11
|10
|10.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|12.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|13.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5