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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Сармьенто
3:1
Конец матча
Эстудиантес Ла Плата
0'
0:1
8' Гол
Tiago Palacios
1:1
22' Гол
Joaquin Gho
44' Красная карточка
Tiago Palacios
64' Желтая карточка
Manuel Monaco
78' Желтая карточка
Сукуи Фернандо
2:1
81' Гол
Agustin Molina
83' Красная карточка
Bautista Kociubinski
3:1
90' Гол
Лисандро Лопес
90'+6
22
Fernando
Monetti
16
Juan
Guasone
2
Инсаурральде
Хуан
27
Emanuel
Hernandez
29
Elias
Sebastian
Lopez
33
Gabriel
Diaz
11
Manuel
Monaco
6
Годой
Фернандо
8
Маури
Хосе
28
Joaquin
Gho
7
Лисандро
Лопес
III
12
Matias
Mansilla
31
Roman
Gomez
4
Santiago
Flores
24
Bautista
Kociubinski
3
Nicolas
Andres
Fernandez
8
Сукуи
Фернандо
15
Franco
Zapiola
19
Маньома
Алексис
32
Tiago
Palacios
18
Edwin
Cetre
9
Каррильо
Гидо
Сармьенто
5-4-1
Эстудиантес Ла Плата
4-5-1

История личных встреч

Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
2:1
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:3
П
1:0
П
0:1
ПБМ
1:0
ПБМ
2:2
ПБМ
2:1

Голы

Всего голов

3
5

Голов в среднем за матч

0.75
1

Среднее время на гол

120
90

Всего голов

8
5

Голов в среднем за матч

1.6
1.25

Среднее время на гол

56
72

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

1.22
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

73
81

Бомбардиры внутри турнира

Сармьенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лисандро Лопес III 2 0.2
Gabriel Diaz 1 0.1
Маури Хосе 1 0.1
Sergio Quiroga 1 0.1
Joaquin Gho 1 0.1
Инсаурральде Хуан 1 0.1
Годой Фернандо 1 0.1
Agustin Molina 1 0.1
Феррейра Факундо 0 0
Моралес Иван 0 0
Yair Arismendi 0 0
Manuel Monaco 0 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mauro Menzdez 3 0.3
Tiago Palacios 2 0.2
Eros Mancuso 2 0.2
Javier Correa 1 0.1
Javier Urzua 1 0.1
Аскасибар Сантьяго 1 0.1
Zaid Abner Romero 1 0.1
Соса Хосе 0 0
Перес Энцо 0 0
Каррильо Гидо 0 0
Eric Meza 0 0
Franco Zapiola 0 0

Карточки

Сармьенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маури Хосе 4 0
Инсаурральде Хуан 3 0
Diego Calcaterra 3 0
Годой Фернандо 2 0
Gabriel Diaz 2 0
Alfredo Amarilla 2 0
Manuel Monaco 2 0
Fernando Monetti 1 0
Luis Yamil Garnier 1 0
Моралес Иван 1 0
Franco Paredes 1 0
Эстудиантес Ла Плата
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Gaston Benedetti 5 0
Eros Mancuso 4 0
Аскасибар Сантьяго 3 0
Eric Meza 3 0
Tiago Palacios 1 1
Перес Энцо 2 0
Сукуи Фернандо 2 0
Javier Urzua 2 0
Santiago Flores 2 0
Zaid Abner Romero 0 1
Bautista Kociubinski 0 1
Соса Хосе 1 0
Пьятти Пабло 1 0
Фернандес Федерико 1 0
Javier Correa 1 0
Mauro Menzdez 1 0
Naya Ezequeil 1 0

Результаты матчей

Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
2
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

7
2

Упущенные победы

2
5
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

5
7

Голы по времени матча

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90

Забито

3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90

Пропущено

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90

Забито

9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90

Пропущено

15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90

Результаты последних матчей

Сармьенто
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1

Результаты матчей

Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
2
2
8
1.5
3
7
1
9
2.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 10 5 3 2 10 - 6 18
2.
Ривер Плейт
 1:1 10 4 6 0 18 - 6 18
3.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
9.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 9 3 4 2 10 - 11 13
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 1:1 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 1:1 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      УДАЛЕНИЕ! - Тиаго Паласиос увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 22'
      Мануэль Монако сделал результативную передачу.
    • 22'
      Г О О О О Л - Хоакин Гхо бьет в цель!
    • 8'
      Каррильо Гидо сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Тиаго Паласиос бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Сармьенто 3:1 Эстудиантес Ла Плата онлайн

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