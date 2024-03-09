Тур: 10.
3:1
Конец матча
0'
0:1
8' ГолTiago Palacios
1:1
22' ГолJoaquin Gho
44' Красная карточкаTiago Palacios
64' Желтая карточкаManuel Monaco
78' Желтая карточкаСукуи Фернандо
2:1
81' ГолAgustin Molina
83' Красная карточкаBautista Kociubinski
3:1
90' ГолЛисандро Лопес
90'+6
Ход матча
8'
0:1
22'
1:1
44'
64'
78'
81'
2:1
90'
3:1
16
Juan
Guasone
33
Gabriel
Diaz
28
Joaquin
Gho
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Juan GuasoneЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Gabriel DiazЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Joaquin GhoПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
20 Maico Quiroz
-
-
-
-
Главный тренер: Israel Damonte
- Основной состав
- Вратарь
-
31 Roman GomezЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Edwin CetreПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
29 Axel Atum
-
17 Javier Urzua
-
-
-
20 Eric Meza
-
-
25 Juan Zozaya
-
-
-
Главный тренер: Eduardo Dominguez
История личных встреч
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
200%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
2 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
1 победа 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
5
Голов в среднем за матч
0.75
1
Среднее время на гол
120
90
Всего голов
8
5
Голов в среднем за матч
1.6
1.25
Среднее время на гол
56
72
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
1.22
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
73
81
Бомбардиры внутри турнира
Сармьенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лисандро Лопес III
|2
|0.2
|Gabriel Diaz
|1
|0.1
|Маури Хосе
|1
|0.1
|Sergio Quiroga
|1
|0.1
|Joaquin Gho
|1
|0.1
|Инсаурральде Хуан
|1
|0.1
|Годой Фернандо
|1
|0.1
|Agustin Molina
|1
|0.1
|Феррейра Факундо
|0
|0
|Моралес Иван
|0
|0
|Yair Arismendi
|0
|0
|Manuel Monaco
|0
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mauro Menzdez
|3
|0.3
|Tiago Palacios
|2
|0.2
|Eros Mancuso
|2
|0.2
|Javier Correa
|1
|0.1
|Javier Urzua
|1
|0.1
|Аскасибар Сантьяго
|1
|0.1
|Zaid Abner Romero
|1
|0.1
|Соса Хосе
|0
|0
|Перес Энцо
|0
|0
|Каррильо Гидо
|0
|0
|Eric Meza
|0
|0
|Franco Zapiola
|0
|0
Карточки
Сармьенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маури Хосе
|4
|0
|Инсаурральде Хуан
|3
|0
|Diego Calcaterra
|3
|0
|Годой Фернандо
|2
|0
|Gabriel Diaz
|2
|0
|Alfredo Amarilla
|2
|0
|Manuel Monaco
|2
|0
|Fernando Monetti
|1
|0
|Luis Yamil Garnier
|1
|0
|Моралес Иван
|1
|0
|Franco Paredes
|1
|0
Эстудиантес Ла Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gaston Benedetti
|5
|0
|Eros Mancuso
|4
|0
|Аскасибар Сантьяго
|3
|0
|Eric Meza
|3
|0
|Tiago Palacios
|1
|1
|Перес Энцо
|2
|0
|Сукуи Фернандо
|2
|0
|Javier Urzua
|2
|0
|Santiago Flores
|2
|0
|Zaid Abner Romero
|0
|1
|Bautista Kociubinski
|0
|1
|Соса Хосе
|1
|0
|Пьятти Пабло
|1
|0
|Фернандес Федерико
|1
|0
|Javier Correa
|1
|0
|Mauro Menzdez
|1
|0
|Naya Ezequeil
|1
|0
Результаты матчей
Сармьенто
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Эстудиантес Ла Плата
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
2
Сармьенто
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Эстудиантес Ла Плата
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
2
5
Сармьенто
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Эстудиантес Ла Плата
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
70% (7)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
5
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
3
60%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
3
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
5
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 3
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
3
43%
2
40%
76-90
Забито
3
6
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
17%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
67%
76-90
Пропущено
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
13%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
2
100%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Забито
9
11
6 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
0
0%
3
27%
1-15
2
22%
1
9%
16-30
4
44%
1
9%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
2
22%
5
45%
76-90
Пропущено
15
7
6 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 1
7 Не пропускали 4
2
13%
0
0%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
1
7%
4
57%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
4
27%
2
29%
76-90
Результаты последних матчей
Сармьенто
(20 матчей)
10%
45%
45%
2 победы 9 ничьих 9 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Сармьенто - Темперлей 1:1 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0
Бельграно - Сармьенто 4:1 Сармьенто - Ланус 0:1 Сентраль Кордоба СдЕ - Сармьенто 3:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Тигре - Сармьенто 0:0 Платенсе - Сармьенто 1:0 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Сармьенто - Бельграно 0:0 Ланус - Сармьенто 0:0
Эстудиантес Ла Плата
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Тигре 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Бельграно 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Аргентино Монте-Маис 3:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Ланус 1:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Сентраль Кордоба СдЕ - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Эстудиантес Ла Плата - Сармьенто 2:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1
Результаты матчей
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:2
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
2
3 раза 30%
0
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Сармьенто
Эстудиантес Ла Плата
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
82
28
37
19
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|2.
|1:1
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|3.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|9.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5