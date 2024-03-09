Тур: 10.
0:0
Перерыв
Ход матча
13'
15
Juan
Pintado
29
Ivo
Mammini
- Основной состав
- Вратарь
-
15 Juan PintadoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Ivo MamminiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Кастро ЛукасПолузащитник
- Нападающий
-
11 Erik RamirezНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Leonardo Madelon
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Gonzalo GoniЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Alan CanteroПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
17 Абила РамонНападающий
-
30 Marcelo Mino
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Alejandro Orfila
История личных встреч
Химнасия Ла-Плата
Барракас Сентраль
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
3
Голов в среднем за матч
0
1
Среднее время на гол
0
90
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Benjamin Dominguez
|3
|0.3
|Cristian Colman
|1
|0.1
|Де Бласис Пабло
|1 (1)
|0.1
|Jonathan Cabral
|1
|0.1
|Саравия Родриго
|1
|0.1
|Ivo Mammini
|1
|0.1
|Felipe Sanchez
|1
|0.1
|Erik Ramirez
|0
|0
|Lautaro Chavez
|0
|0
|Абальдо Матиас
|0
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maximiliano Zalazar
|3
|0.3
|Alan Cantero
|2
|0.2
|Lucas Brochero
|2
|0.2
|Alexis Dominguez
|2 (1)
|0.2
|Marcos Iacobellis
|1
|0.1
|Siro Rosane
|1
|0.1
|Rodrigo Insua
|0
|0
|Santiago Coronel
|0
|0
Карточки
Химнасия Ла-Плата
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Gustavo Canto
|1
|2
|Jonathan Cabral
|2
|1
|Leonardo Morales
|3
|0
|Де Бласис Пабло
|2
|0
|Саравия Родриго
|2
|0
|Ivo Mammini
|2
|0
|Yonathan Rodriguez
|2
|0
|Felipe Sanchez
|2
|0
|Абальдо Матиас
|0
|1
|Кастро Лукас
|1
|0
|Federico Milo
|1
|0
|Matias Ramirez
|1
|0
|Franco Troyansky
|1
|0
|Juan Pintado
|1
|0
|Guillermo Enrique
|1
|0
|Benjamin Dominguez
|1
|0
Барракас Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Rodrigo Herrera
|2
|0
|Nicolas Capraro
|2
|0
|Jhonatan Candia
|0
|1
|Alexis Dominguez
|1
|0
|Gonzalo Goni
|1
|0
|Facundo Mater
|1
|0
|Marcos Iacobellis
|1
|0
|Siro Rosane
|1
|0
|Santiago Coronel
|1
|0
|Maximiliano Zalazar
|1
|0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Барракас Сентраль
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
0
Химнасия Ла-Плата
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Барракас Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
7
2
Упущенные победы
1
7
Химнасия Ла-Плата
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Барракас Сентраль
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
4
0 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
17%
2
50%
46-60
3
50%
1
25%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
7
1
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
33%
3
43%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
8
6
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
2
25%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
1
17%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
2
25%
1
17%
76-90
Забито
9
11
2 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 4
3 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
1
11%
3
27%
16-30
1
11%
3
27%
31-45
2
22%
3
27%
46-60
3
33%
1
9%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
15
7
8 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
2
13%
1
14%
1-15
3
20%
1
14%
16-30
3
20%
1
14%
31-45
1
7%
1
14%
46-60
3
20%
2
29%
61-75
3
20%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Химнасия Ла-Плата
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Химнасия Ла-Плата - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Велес Сарсфилд - Химнасия Ла-Плата 3:1 Химнасия Ла-Плата - Сентро Эспаньол 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Индепендьенте Ривадавия 2:3 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Химнасия Ла-Плата - Колон 1:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Арсенал Саранди - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Ривер Плейт 1:2 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Эстудиантес Ла Плата - Химнасия Ла-Плата 0:0 Химнасия Ла-Плата - Росарио Сентраль 2:1
Барракас Сентраль
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Ривадавия - Барракас Сентраль 1:3 Сармьенто - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1
Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Депортиво Риестра - Барракас Сентраль 0:1 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Барракас Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Барракас Сентраль - Химнасия Ла-Плата 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Барракас Сентраль - Колон 2:1 Барракас Сентраль - Сармьенто 1:1 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0 Барракас Сентраль - Банфилд 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0
Результаты матчей
Химнасия Ла-Плата
Барракас Сентраль
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
2
3 раза 60%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Химнасия Ла-Плата
Барракас Сентраль
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
32
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
45
18
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|5
|2
|2
|14 - 7
|17
|2.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|3.
|9
|5
|2
|2
|9 - 5
|17
|4.
|9
|4
|5
|0
|17 - 5
|17
|5.
|0:0
|10
|4
|5
|1
|11 - 7
|17
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|9
|3
|2
|4
|6 - 10
|11
|9.
|0:0
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|1:1
|10
|5
|4
|1
|11 - 5
|19
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|9
|2
|4
|3
|5 - 11
|10
|10.
|8
|1
|5
|2
|7 - 10
|8
|11.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|12.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|13.
|1:1
|10
|1
|4
|5
|7 - 15
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|5.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|6.
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|3 - 3
|6
|9.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|10.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:1
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|4
|1
|3
|0
|2 - 1
|6
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|1:1
|5
|0
|2
|3
|4 - 7
|2
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|4 - 1
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|7 - 2
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|5 - 3
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|4
|0
|3
|1
|4 - 7
|3
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|9
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5