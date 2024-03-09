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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Индепендьенте Авельянеда
1:1
Второй тайм: 48'
Ривер Плейт
0'
0:1
23' Гол
Борха Мигель
31' Желтая карточка
Joaquin Laso
1:1
38' Гол
Авалос Габриэль

Ход матча

23'
0:1
Борха Мигель
(Барко Эсекьель)
31'
Joaquin Laso
 
38'
Авалос Габриэль
(Исла Маурисио)
1:1
Прогноз на матч от Liveresult
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Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Ривер Плейт
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
33
Рей
Родриго
26
Агилар
Фелипе
2
Joaquin
Laso
79
Ayrton
Costa
4
Исла
Маурисио
3
Спорле
Адриан
17
Lucas
Gonzalez
23
Марконе
Иван
11
Манкуэльо
Федерико
34
Matias
Gimenez
Rojas
9
Авалос
Габриэль
1
Армани
Франко
15
Эррера
Марсело
II
14
Пирес
Леандро
17
Диас
Пауло
13
Диас
Энцо
Эрнан
23
Вильягра
Родриго
29
Альендро
Родриго
26
Фернандес
Игнасио
19
Эчеверри
Клаудио
21
Барко
Эсекьель
9
Борха
Мигель
Индепендьенте Авельянеда
5-3-2
Ривер Плейт
4-2-3-1

История личных встреч

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед

Первый тайм

27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед

30 матчей

26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед

Первый тайм

20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед

Второй тайм

26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед

История матчей

КПЛ
3:0
ЛП
2:0
ЛП
0:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:2
С
1:2
С
3:0
КЛ
3:1
КЛ
0:0
С
1:0
П
1:0
П
1:0
ТМК
2:3
П
3:0
ТМК
4:0
П
4:1
П
2:1
ТМ(
0:2
П
2:2
ПА
0:1
ПА
3:2
ПА
2:0
TPDV
2:3
ПА
1:3
ПА
2:0
TPDV
1:1
ПА
0:1
ПА
0:0
TPDV
1:1
ПА
1:1

Голы

Всего голов

11
19

Голов в среднем за матч

0.85
1.12

Среднее время на гол

106
80

Всего голов

35
10

Голов в среднем за матч

2.06
0.77

Среднее время на гол

43
117

Всего голов

46
29

Голов в среднем за матч

1.53
0.97

Тотал матчей

2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26

Среднее время на гол

58
93

Бомбардиры внутри турнира

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Matias Gimenez Rojas 2 0.2
Манкуэльо Федерико 1 0.1
Авалос Габриэль 1 0.1
Маэстро Пуч Игнасио 1 0.1
Joaquin Laso 1 0.1
Lucas Gonzalez 1 0.1
Невес Габриэль 1 0.1
Ayrton Costa 1 0.1
Исла Маурисио 0 0
Santiago Toloza 0 0
Ривер Плейт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Борха Мигель 10 1
Солари Пабло 3 0.3
Колидио Факундо 2 0.2
Фернандес Игнасио 1 0.1
Эррера Марсело II 1 0.1
Руберто Агустин 1 0.1
Барко Эсекьель 0 0
Альендро Родриго 0 0
Боселли Себастьян 0 0
Эчеверри Клаудио 0 0

Карточки

Индепендьенте Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Joaquin Laso 4 0
Santiago Toloza 2 1
Исла Маурисио 3 0
Марконе Иван 2 0
Alexis Conelo 2 0
Агилар Фелипе 2 0
Ayrton Costa 2 0
Javier Ruiz 0 1
Манкуэльо Федерико 1 0
Авалос Габриэль 1 0
Lucas Gonzalez 1 0
Спорле Адриан 1 0
David Martinez 1 0
Киньонес Джонни 1 0
Невес Габриэль 1 0
Matias Gimenez Rojas 1 0
Alex Luna 1 0
Juan Fedorco 1 0
Маэстро Пуч Игнасио 1 0
Ривер Плейт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фонсека Николас 4 0
Эррера Марсело II 4 0
Диас Пауло 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Альендро Родриго 2 0
Диас Энцо Эрнан 2 0
Каско Милтон 1 0
Пирес Леандро 1 0
Боселли Себастьян 1 0

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
2
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
10
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

5
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
12

Голы по времени матча

Забито

2
7
1 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Забито

8
17
5 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 7
3 Не забивали 1
0
0%
2
12%
1-15
3
38%
3
18%
16-30
2
25%
7
41%
31-45
2
25%
2
12%
46-60
1
13%
1
6%
61-75
0
0%
2
12%
76-90

Пропущено

6
5
5 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
40%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Результаты последних матчей

Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1
Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2

Результаты матчей

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
3 раза 33%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
5
4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 10 5 3 2 10 - 6 18
2.
Ривер Плейт
 1:1 10 4 6 0 18 - 6 18
3.
Институто Кордоба
 9 5 2 2 14 - 7 17
4.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
9.
Росарио Сентраль
 9 3 2 4 6 - 10 11
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 9 3 4 2 10 - 11 13
9.
Платенсе
 9 2 4 3 5 - 11 10
10.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 8 1 5 2 7 - 10 8
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 1:1 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
5.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
6.
Росарио Сентраль
 3 2 1 0 3 - 1 7
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 4 1 3 0 2 - 1 6
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 1:1 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Ривер Плейт
 1:1 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 0 3 1 4 - 7 3
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 55'
    Эчеверри Клаудио уходит с поля. Солари Пабло выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Индепендьенте Авельянеда
Ничья
Ривер Плейт
3.50
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3.70
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3.20
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Где смотреть матч Индепендьенте Авельянеда 1:1 Ривер Плейт онлайн

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