Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
0:1
23' ГолБорха Мигель
31' Желтая карточкаJoaquin Laso
1:1
38' ГолАвалос Габриэль
62' Желтая карточкаПирес Леандро
71' Желтая карточкаМарконе Иван
85' Желтая карточкаБорха Мигель
86' Желтая карточкаРей Родриго
90' Вторая желтая карточкаМарконе Иван
90'+5
Ход матча
23'
0:1
31'
38'
1:1
62'
71'
85'
86'
90'
Прогноз на матч от Liveresult
33
Рей
Родриго
79
Ayrton
Costa
23
Марконе
Иван
17
Диас
Пауло
- Основной состав
-
33 Рей РодригоВратарь
- Защитник
- Защитник
-
79 Ayrton CostaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Марконе ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Перес ДамианЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
12 Mateo Morro
-
22 Javier Ruiz
-
19 Alex Luna
-
-
-
-
29 Juan Fedorco
-
Главный тренер: Carlos Tevez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Диас ПаулоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
20 Каско МилтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
36 Солари ПаблоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
Главный тренер: Демичелис Мартин
История личных встреч
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
66.7%
6 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 3 ничьи 15 побед
Первый тайм
27.8%
72.2%
0 побед 5 ничьих 11 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 4 ничьи 14 побед
30 матчей
26.7%
23.3%
50%
8 побед 7 ничьих 15 побед
Первый тайм
20%
43.3%
36.7%
6 побед 13 ничьих 11 побед
Второй тайм
26.7%
26.7%
46.6%
8 побед 8 ничьих 14 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
19
Голов в среднем за матч
0.85
1.12
Среднее время на гол
106
80
Всего голов
35
10
Голов в среднем за матч
2.06
0.77
Среднее время на гол
43
117
Всего голов
46
29
Голов в среднем за матч
1.53
0.97
Тотал матчей
2.5
28
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
13
Больше 43%
Меньше 57%
17
8
Больше 27%
Меньше 73%
22
4
Больше 13%
Меньше 87%
26
Среднее время на гол
58
93
Бомбардиры внутри турнира
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Matias Gimenez Rojas
|2
|0.2
|Манкуэльо Федерико
|1
|0.1
|Авалос Габриэль
|1
|0.1
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0.1
|Joaquin Laso
|1
|0.1
|Lucas Gonzalez
|1
|0.1
|Невес Габриэль
|1
|0.1
|Ayrton Costa
|1
|0.1
|Исла Маурисио
|0
|0
|Santiago Toloza
|0
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Борха Мигель
|10
|1
|Солари Пабло
|3
|0.3
|Колидио Факундо
|2
|0.2
|Фернандес Игнасио
|1
|0.1
|Эррера Марсело II
|1
|0.1
|Руберто Агустин
|1
|0.1
|Барко Эсекьель
|0
|0
|Альендро Родриго
|0
|0
|Боселли Себастьян
|0
|0
|Эчеверри Клаудио
|0
|0
Карточки
Индепендьенте Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марконе Иван
|3
|1
|Joaquin Laso
|4
|0
|Santiago Toloza
|2
|1
|Исла Маурисио
|3
|0
|Alexis Conelo
|2
|0
|Агилар Фелипе
|2
|0
|Ayrton Costa
|2
|0
|Javier Ruiz
|0
|1
|Манкуэльо Федерико
|1
|0
|Рей Родриго
|1
|0
|Авалос Габриэль
|1
|0
|Lucas Gonzalez
|1
|0
|Спорле Адриан
|1
|0
|David Martinez
|1
|0
|Киньонес Джонни
|1
|0
|Невес Габриэль
|1
|0
|Matias Gimenez Rojas
|1
|0
|Alex Luna
|1
|0
|Juan Fedorco
|1
|0
|Маэстро Пуч Игнасио
|1
|0
Ривер Плейт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фонсека Николас
|4
|0
|Эррера Марсело II
|4
|0
|Диас Пауло
|3
|0
|Пирес Леандро
|2
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Альендро Родриго
|2
|0
|Диас Энцо Эрнан
|2
|0
|Каско Милтон
|1
|0
|Борха Мигель
|1
|0
|Боселли Себастьян
|1
|0
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Ривер Плейт
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
3
Индепендьенте Авельянеда
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Ривер Плейт
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
10
Индепендьенте Авельянеда
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Ривер Плейт
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
60% (6)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
5
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
7
13
Голы по времени матча
Забито
3
8
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
2
67%
3
38%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
6
10
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
10%
1-15
3
50%
2
20%
16-30
1
17%
4
40%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Забито
9
18
6 В 1-м тайме 13
3 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 8
3 Не забивали 1
0
0%
2
11%
1-15
3
33%
4
22%
16-30
3
33%
7
39%
31-45
2
22%
2
11%
46-60
1
11%
1
6%
61-75
0
0%
2
11%
76-90
Пропущено
7
6
6 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
4
57%
0
0%
16-30
2
29%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
33%
61-75
0
0%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Индепендьенте Авельянеда
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Барракас Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 2:2 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Химнасия Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Индепендьенте Ривадавия - Индепендьенте Авельянеда 0:1 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Индепендьенте Авельянеда - Арсенал Саранди 0:0 Ривер Плейт - Индепендьенте Авельянеда 3:0 Индепендьенте Авельянеда - Барракас Сентраль 3:0 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Авельянеда 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Уракан 1:0
Ривер Плейт
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Ривер Плейт - Индепендьенте Ривадавия 2:0 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Дакота - Ривер Плейт 4:0 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1
Эстрелла - Ривер Плейт 4:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Британния 1:6 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Депортиво Риестра - Ривер Плейт 0:3 Ривер Плейт - Экскурсионистас 3:0 Ривер Плейт - Велес Сарсфилд 5:0 Барракас Сентраль - Ривер Плейт 0:2 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Пачука 1:0 Ривер Плейт - Монтеррей 1:1 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Ривер Плейт - Бельграно 2:1 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Ривер Плейт - Уракан 1:2
Результаты матчей
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:0
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
4 раза 40%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
3 раза 30%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Индепендьенте Авельянеда
Ривер Плейт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
55
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5