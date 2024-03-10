Тур: 10.
0:0
Второй тайм: 50'
0'
Ход матча
31
Juan
Cozzani
14
Leonel
Picco
21
Ivan
Gomez
22
Кампи
Гастон
17
Ирала
Элиан
11
Барейро
Адам
- Основной состав
-
31 Juan CozzaniВратарь
- Защитник
-
14 Leonel PiccoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Ivan GomezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Sergio Gomez
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
22 Кампи ГастонЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Ирала ЭлианПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Барейро АдамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Гомес ГастонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Тапия ИванПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Порра ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Diego Herazo
-
Главный тренер: Инсуа Рубен Дарио
История личных встреч
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы
Второй тайм
14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
0.6
Среднее время на гол
60
150
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1.2
2.5
Среднее время на гол
75
36
Всего голов
9
8
Голов в среднем за матч
1.29
1.14
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
70
78
Бомбардиры внутри турнира
Платенсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gabriel Hachen
|2
|0.2
|Mateo Pellegrino
|2
|0.2
|Ronaldo Martinez
|1
|0.1
|Juan Saborido
|0
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Барейро Адам
|5
|0.56
|Феррейра Кристиан I
|1
|0.11
|Diego Herazo
|1
|0.11
|Гиай Агустин
|0
|0
|Барриос Кристиан
|0
|0
|Ivan Leguizamon
|0
|0
|Ирала Элиан
|0
|0
Карточки
Платенсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ivan Gomez
|4
|0
|Braian Rivero
|3
|0
|Ronaldo Martinez
|2
|0
|Gaston Suso
|2
|0
|Raul Lozano
|1
|0
|Juan Cozzani
|1
|0
|Ignacio Vazquez
|1
|0
|Carlos Villalba
|1
|0
|Oscar Salomon
|1
|0
|Leonel Picco
|1
|0
|Juan Saborido
|1
|0
|Mateo Pellegrino
|1
|0
|Sasha Marcich
|1
|0
|Lisandro Sebastian Montenegro
|1
|0
Сан-Лоренсо Альмагро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Барейро Адам
|4
|0
|Ирала Элиан
|2
|1
|Инсаурральде Мануэль
|3
|0
|Кампи Гастон
|2
|0
|Гиай Агустин
|2
|0
|Барриос Кристиан
|1
|0
|Ремеди Эрик
|1
|0
|Романа Джохан
|1
|0
|Gonzalo Lujan Melli
|1
|0
|Перуцци Франсиско
|1
|0
Результаты матчей
Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
4
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
2
3
Платенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
3
7
Голы по времени матча
Забито
2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90
Забито
5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90
Пропущено
11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0
Результаты матчей
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
Точный счет
0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
45
Больше Меньше
53
18
26
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5