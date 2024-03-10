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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Платенсе
0:0
Второй тайм: 50'
Сан-Лоренсо Альмагро
0'

Ход матча

46'
 
Романа Джохан
Gonzalo Lujan Melli
46'
Braian Rivero
Ivan Gomez
 
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Платенсе
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
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31
Juan
Cozzani
13
Ignacio
Vazquez
14
Leonel
Picco
6
Gaston
Suso
25
Juan
Saborido
18
Sasha
Marcich
5
Carlos
Villalba
21
Ivan
Gomez
77
Ronaldo
Martinez
10
Agustin
Ocampo
9
Mateo
Pellegrino
13
Альтамирано
Факундо
35
Gonzalo
Lujan
Melli
22
Кампи
Гастон
23
Эрнандес
Гастон
8
Гиай
Агустин
17
Ирала
Элиан
10
Барриос
Кристиан
21
Браида
Малком
41
Ivan
Leguizamon
11
Барейро
Адам
18
Феррейра
Кристиан
I
Платенсе
3-4-2-1
Сан-Лоренсо Альмагро
3-4-3

История личных встреч

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
42.9%
42.8%
1 победа 3 ничьи 3 победы

История матчей

КПЛ
1:1
К
0:0
ЛП
1:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:2
ЛП
1:1
КПЛ
2:4

Голы

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
0.6

Среднее время на гол

60
150

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1.2
2.5

Среднее время на гол

75
36

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.29
1.14

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
5
Больше 71%
Меньше 29%
2
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
2
Больше 29%
Меньше 71%
5
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

70
78

Бомбардиры внутри турнира

Платенсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabriel Hachen 2 0.2
Mateo Pellegrino 2 0.2
Ronaldo Martinez 1 0.1
Juan Saborido 0 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Барейро Адам 5 0.56
Феррейра Кристиан I 1 0.11
Diego Herazo 1 0.11
Гиай Агустин 0 0
Барриос Кристиан 0 0
Ivan Leguizamon 0 0
Ирала Элиан 0 0

Карточки

Платенсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ivan Gomez 4 0
Braian Rivero 3 0
Ronaldo Martinez 2 0
Gaston Suso 2 0
Raul Lozano 1 0
Juan Cozzani 1 0
Ignacio Vazquez 1 0
Carlos Villalba 1 0
Oscar Salomon 1 0
Leonel Picco 1 0
Juan Saborido 1 0
Mateo Pellegrino 1 0
Sasha Marcich 1 0
Lisandro Sebastian Montenegro 1 0
Сан-Лоренсо Альмагро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Барейро Адам 4 0
Ирала Элиан 2 1
Инсаурральде Мануэль 3 0
Кампи Гастон 2 0
Гиай Агустин 2 0
Барриос Кристиан 1 0
Ремеди Эрик 1 0
Романа Джохан 1 0
Gonzalo Lujan Melli 1 0
Перуцци Франсиско 1 0

Результаты матчей

Платенсе
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сан-Лоренсо Альмагро
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
4
Платенсе
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

2
3
Платенсе
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сан-Лоренсо Альмагро
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

3
7

Голы по времени матча

Забито

2
4
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
7 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
2
50%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
100%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
7 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
67%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

10
3
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
20%
1
33%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
1
10%
2
67%
76-90

Забито

5
7
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
40%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
1
14%
76-90

Пропущено

11
10
7 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
2
18%
1
10%
1-15
3
27%
2
20%
16-30
2
18%
3
30%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
10%
61-75
1
9%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Платенсе
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Эстудиантес Ла Плата - Платенсе 1:2 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Платенсе - Бельграно 1:1 Ланус - Платенсе 3:0 Платенсе - Сентраль Кордоба СдЕ 1:0 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Уракан - Платенсе 1:1 Платенсе - Сармьенто 1:0 Тигре - Платенсе 1:1 Годой Крус - Платенсе 2:0 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Платенсе - Эстудиантес Ла Плата 2:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0
Сан-Лоренсо Альмагро
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Индепендьенте Чивилькой 1:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Тигре 2:0
Сан-Лоренсо Альмагро - Эстудиантес Ла Плата 1:1 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Сан-Лоренсо Альмагро 1:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Ланус 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Сармьенто - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Платенсе 1:1 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Сан-Мартин Сан-Хуан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Тигре - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0

Результаты матчей

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

Точный счет

0:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
3 раза 33%
3:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Платенсе
Сан-Лоренсо Альмагро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
3
1
8
1.5
2
6

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
3.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
4.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
9.
Росарио Сентраль
 0:0 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 9 3 4 2 10 - 11 13
9.
Платенсе
 0:0 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Росарио Сентраль
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Институто Кордоба
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 0:0 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Платенсе
Ничья
Сан-Лоренсо Альмагро
3.55
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2.80
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3.55
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Где смотреть матч Платенсе 0:0 Сан-Лоренсо Альмагро онлайн

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Сан-Лоренсо Альмагро
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