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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Росарио Сентраль
1:0
Второй тайм: 53'
Институто Кордоба
0'
38' Желтая карточка
Gaston Lodico
43' Желтая карточка
Carlos Quintana
1:0
52' Гол

Ход матча

38'
 
Gaston Lodico
43'
Carlos Quintana
 
52'
1:0
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Росарио Сентраль
Ничья
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Все Коэффициенты
1
Броун
Хорхе
4
Damian
Alberto
Martinez
15
Facundo
Mallo
2
Carlos
Quintana
3
Сандез
Агустин
7
Ловера
Максимилиано
45
Kevin
Ortiz
30
Tomas
O'Connor
13
Кампас
Хаминтон
32
Эрнандес
Абель
10
Victor
Malcorra
28
Роффо
Мануэль
2
Juan
Franco
36
Кабрера
Виктор
6
Fernando
Alarcon
12
Jonathan
Bay
8
Jonas
Acevedo
5
Roberto
Agustin
Bochi
19
Gaston
Lodico
20
Brahian
Cuello
22
Damian
Puebla
9
Facundo
Suarez
Росарио Сентраль
4-4-2
Институто Кордоба
4-4-2

История личных встреч

Росарио Сентраль
Институто Кордоба

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

8 матчей

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
4:1
ПБ
1:0
ПБ
1:0
НБ
3:0
НБ
2:1
НБ
3:3
НБ
1:0

Голы

Всего голов

8
3

Голов в среднем за матч

2
0.75

Среднее время на гол

45
120

Всего голов

7
2

Голов в среднем за матч

1.75
0.5

Среднее время на гол

51
180

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

1.88
0.63

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7

Среднее время на гол

48
144

Бомбардиры внутри турнира

Росарио Сентраль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luca Martinez Dupuy 2 0.2
Victor Malcorra 1 0.1
Carlos Quintana 1 0.1
Tobias Cervera 1 0.1
Ловера Максимилиано 1 (1) 0.1
Jonathan David Gomez 0 0
Elias Ocampo 0 0
Институто Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Damian Puebla 5 (2) 0.5
Facundo Suarez 2 0.2
Santiago Rodriguez III 2 (1) 0.2
Jonathan Bay 1 0.1
Juan Franco 1 0.1
Nicolas Barrientos 1 0.1
Brahian Cuello 1 0.1
Russo Cordero 1 0.1
Gaston Lodico 0 0
Jonas Acevedo 0 0
Ромеро Сильвио 0 0

Карточки

Росарио Сентраль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сандез Агустин 4 0
Carlos Quintana 3 0
Damian Alberto Martinez 3 0
Kevin Ortiz 3 0
Victor Malcorra 2 0
Agustin Modica 2 0
Броун Хорхе 1 0
Facundo Mallo 1 0
Ловера Максимилиано 1 0
Кампас Хаминтон 1 0
Tomas O'Connor 1 0
Alan Rodriguez2 1 0
Francesco Lo Celso 1 0
Tobias Cervera 1 0
Институто Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Giuliano Cerato 3 0
Fernando Alarcon 2 0
Juan Franco 2 0
Lucas Rodriguez I 2 0
Santiago Rodriguez III 2 0
Gregorio Rodríguez 0 1
Rodrigo Pérez 1 0
Кабрера Виктор 1 0
Jonathan Bay 1 0
Guido Mainero 1 0
Roberto Agustin Bochi 1 0
Jonas Acevedo 1 0
Gaston Lodico 1 0
Facundo Suarez 1 0
Stefano Moreyra 1 0
Russo Cordero 1 0
Damian Puebla 1 0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

2
7
Росарио Сентраль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

4
4

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

9
5

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Забито

6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
17%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0

Результаты матчей

Росарио Сентраль
Институто Кордоба

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Росарио Сентраль
Институто Кордоба

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
3
1
2
1.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
6
3
1
8
1.5
6
3

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Институто Кордоба
 0:0 10 5 3 2 14 - 7 18
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
3.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
4.
Архентинос Хуниорс
 9 5 2 2 16 - 9 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
9.
Росарио Сентраль
 0:0 10 3 3 4 6 - 10 12
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 9 2 2 5 6 - 10 8
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 8 6 1 1 11 - 2 19
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
4.
Ньюэллс Олд Бойз
 9 5 1 3 10 - 10 16
5.
Унион Санта-Фе
 9 4 3 2 9 - 6 15
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
8.
Дефенса и Хустисия
 9 3 4 2 10 - 11 13
9.
Платенсе
 0:0 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
4.
Росарио Сентраль
 0:0 4 2 2 0 3 - 1 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Институто Кордоба
 0:0 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 4 1 2 1 3 - 2 5
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 0:0 5 1 4 0 2 - 1 7
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
Дефенса и Хустисия
 4 1 2 1 5 - 6 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 0:0 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 4 0 2 2 3 - 5 2
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 4 3 0 1 6 - 3 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 4 2 2 0 3 - 1 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 0:0 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0:0 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 6
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Институто Кордоба Damian Puebla 5
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Эстудиантес Ла Плата Gaston Benedetti 5
Весь список
  • Второй тайм
  • 52'
    ГОООООЛ Росарио Сентраль забивает
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 43'
    Карлос Кинтана получил желтую карточку от судьи
  • 38'
    Гастон Лодико получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Росарио Сентраль
Ничья
Институто Кордоба
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