Тур: 10.
1:0
Второй тайм: 53'
Ход матча
38'
43'
52'
1:0
45
Kevin
Ortiz
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
45 Kevin OrtizПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
37 Elias Ocampo
-
Главный тренер: Мигель Анхель Руссо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Jonathan BayЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Marcos PeanoВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Diego Dabove
История личных встреч
Росарио Сентраль
Институто Кордоба
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
8 матчей
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
25%
37.5%
37.5%
2 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
3
Голов в среднем за матч
2
0.75
Среднее время на гол
45
120
Всего голов
7
2
Голов в среднем за матч
1.75
0.5
Среднее время на гол
51
180
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
1.88
0.63
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
1
Больше 13%
Меньше 88%
7
Среднее время на гол
48
144
Бомбардиры внутри турнира
Росарио Сентраль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luca Martinez Dupuy
|2
|0.2
|Victor Malcorra
|1
|0.1
|Carlos Quintana
|1
|0.1
|Tobias Cervera
|1
|0.1
|Ловера Максимилиано
|1 (1)
|0.1
|Jonathan David Gomez
|0
|0
|Elias Ocampo
|0
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Damian Puebla
|5 (2)
|0.5
|Facundo Suarez
|2
|0.2
|Santiago Rodriguez III
|2 (1)
|0.2
|Jonathan Bay
|1
|0.1
|Juan Franco
|1
|0.1
|Nicolas Barrientos
|1
|0.1
|Brahian Cuello
|1
|0.1
|Russo Cordero
|1
|0.1
|Gaston Lodico
|0
|0
|Jonas Acevedo
|0
|0
|Ромеро Сильвио
|0
|0
Карточки
Росарио Сентраль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сандез Агустин
|4
|0
|Carlos Quintana
|3
|0
|Damian Alberto Martinez
|3
|0
|Kevin Ortiz
|3
|0
|Victor Malcorra
|2
|0
|Agustin Modica
|2
|0
|Броун Хорхе
|1
|0
|Facundo Mallo
|1
|0
|Ловера Максимилиано
|1
|0
|Кампас Хаминтон
|1
|0
|Tomas O'Connor
|1
|0
|Alan Rodriguez2
|1
|0
|Francesco Lo Celso
|1
|0
|Tobias Cervera
|1
|0
Институто Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Giuliano Cerato
|3
|0
|Fernando Alarcon
|2
|0
|Juan Franco
|2
|0
|Lucas Rodriguez I
|2
|0
|Santiago Rodriguez III
|2
|0
|Gregorio Rodríguez
|0
|1
|Rodrigo Pérez
|1
|0
|Кабрера Виктор
|1
|0
|Jonathan Bay
|1
|0
|Guido Mainero
|1
|0
|Roberto Agustin Bochi
|1
|0
|Jonas Acevedo
|1
|0
|Gaston Lodico
|1
|0
|Facundo Suarez
|1
|0
|Stefano Moreyra
|1
|0
|Russo Cordero
|1
|0
|Damian Puebla
|1
|0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Институто Кордоба
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
17% (1)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Росарио Сентраль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Институто Кордоба
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
2
7
Росарио Сентраль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Институто Кордоба
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
4
4
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
9
5
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
33%
0
0%
1-15
1
33%
2
29%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
17%
16-30
4
44%
2
33%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Забито
6
14
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
4 Не забивали 3
1
17%
1
7%
1-15
3
50%
2
14%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
2
33%
2
14%
46-60
0
0%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
1
14%
16-30
5
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
10%
2
29%
61-75
2
20%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Росарио Сентраль
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Велес Сарсфилд - Росарио Сентраль 1:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Росарио Сентраль - Химнасия Ла-Плата 2:1
Индепендьенте Авельянеда - Росарио Сентраль 1:0 Росарио Сентраль - Индепендьенте Ривадавия 1:0 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Платенсе 1:0 Ривер Плейт - Росарио Сентраль 0:0 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Арсенал Саранди - Росарио Сентраль 1:2 Росарио Сентраль - Ривер Плейт 3:1 Барракас Сентраль - Росарио Сентраль 1:1 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Росарио Сентраль - Велес Сарсфилд 1:1 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0
Институто Кордоба
(20 матчей)
40%
45%
15%
8 побед 9 ничьих 3 поражения
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Химнасия Ла-Плата - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Институто Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 0:2
Индепендьенте Ривадавия - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Институто Кордоба - Депортиво Риестра 0:0 Ривер Плейт - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Институто Кордоба - Велес Сарсфилд 0:1 Институто Кордоба - Росарио Сентраль 0:0 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Институто Кордоба - Химнасия Ла-Плата 1:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1 Индепендьенте Авельянеда - Институто Кордоба 0:0 Институто Кордоба - Колон 3:1 Тальерес Кордоба - Институто Кордоба 0:0
Результаты матчей
Росарио Сентраль
Институто Кордоба
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Точный счет
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:2
2 раза 67%
1:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
3 раза 50%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
2
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Росарио Сентраль
Институто Кордоба
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
33
12
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
63
18
63
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|14 - 7
|18
|2.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|3.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|16 - 9
|17
|5.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|6.
|9
|4
|3
|2
|16 - 12
|15
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|9.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|6 - 10
|12
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|9
|2
|2
|5
|6 - 10
|8
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|9
|0
|5
|4
|1 - 10
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|8
|6
|1
|1
|11 - 2
|19
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|4.
|9
|5
|1
|3
|10 - 10
|16
|5.
|9
|4
|3
|2
|9 - 6
|15
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|9.
|0:0
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|0:0
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|4.
|0:0
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|0:0
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|7.
|4
|2
|1
|1
|8 - 5
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|4
|1
|2
|1
|3 - 2
|5
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|0:0
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|0:0
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|4
|0
|2
|2
|3 - 5
|2
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|4
|0
|1
|3
|0 - 6
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|4
|2
|2
|0
|3 - 1
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|0:0
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|0:0
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|6
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Институто Кордоба
|Damian Puebla
|5
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5
|Эстудиантес Ла Плата
|Gaston Benedetti
|5