Тур: 10.
1:1
Конец матча
0'
21' Желтая карточкаPier Barrios
1:0
25' ГолКонечни Томас
26' Красная карточкаБанега Эвер
33' Желтая карточкаHernan Lopez
1:1
45' ГолРамирес Игнасио
45' Желтая карточкаГальдамес Томас
50' Вторая желтая карточкаHernan Lopez
90' Желтая карточкаФернандес Родриго
90'+5
Ход матча
21'
25'
1:0
26'
33'
45'
45'
50'
30
Juan
Andrada
10
Hernan
Lopez
10
Банега
Эвер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Juan AndradaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Hernan LopezПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
22 Martin Pino
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Daniel Oldra
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Диас ФранкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Банега ЭверПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
55 Якоб ТомасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Шор ИгнасиоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Ларейра Маурисио
История личных встреч
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
14 матчей
57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
25 матчей
32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед
Первый тайм
20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
21
Голов в среднем за матч
0.78
1.31
Среднее время на гол
115
68
Всего голов
17
10
Голов в среднем за матч
1.06
1.11
Среднее время на гол
84
81
Всего голов
24
31
Голов в среднем за матч
0.96
1.24
Тотал матчей
2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21
Среднее время на гол
93
72
Бомбардиры внутри турнира
Годой Крус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Конечни Томас
|4 (1)
|0.44
|Tomas Badaloni
|3
|0.33
|Facundo Altamira
|2
|0.22
|Manuel Guillen
|1
|0.11
|Hernan Lopez
|1
|0.11
|Juan Cejas
|0
|0
|Nicolas Fernandez3
|0
|0
|Lucas Arce
|0
|0
|Tomas Pozzo
|0
|0
|Silvio Ulariaga
|0
|0
|Facundo Martin Butti
|0
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Игнасио
|7
|0.7
|Франциско Гонсалес I
|1
|0.1
|Агирре Брайан
|1
|0.1
|Веласкес Виктор
|1
|0.1
|Кьяверано Джовани
|1
|0.1
|Мартино Анджело
|0
|0
|Банега Эвер
|0
|0
|Мендес Армандо
|0
|0
|Май Гильермо
|0
|0
|Главинович Ян
|0
|0
Карточки
Годой Крус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гальдамес Томас
|3
|0
|Nicolas Fernandez3
|3
|0
|Manuel Guillen
|3
|0
|Hernan Lopez
|1
|1
|Federico Rasmussen
|2
|0
|Valentin Burgoa
|2
|0
|Braian Salvareschi
|2
|0
|Tomas Pozzo
|2
|0
|Pier Barrios
|1
|0
|Juan Andrada
|1
|0
|Tomas Badaloni
|1
|0
|Lucas Arce
|1
|0
|Silvio Ulariaga
|1
|0
|Bruno Sosa
|1
|0
|Daniel Barrea
|1
|0
Ньюэллс Олд Бойз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Родриго
|6
|0
|Мартино Анджело
|5
|0
|Банега Эвер
|1
|2
|Главинович Ян
|4
|0
|Маканьо Рамиро
|2
|0
|Мендес Армандо
|2
|0
|Диас Франко I
|2
|0
|Фернандес Джулиан
|1
|0
|Ваньони Леонель
|1
|0
|Шотт Аугусто
|1
|0
|Шор Игнасио
|1
|0
|Хайме Мисаэль
|1
|0
Результаты матчей
Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
4
1
Волевые победы
0
5
Упущенные победы
6
4
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
6
Упущенные победы
8
5
Голы по времени матча
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90
Пропущено
3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90
Пропущено
4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1
Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Результаты матчей
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
32
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
73
45
37
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|5.
|0:0
|10
|4
|4
|2
|9 - 6
|16
|6.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|7.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 11
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9.
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|7.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|8.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|9.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|10.
|0:0
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|0:0
|5
|2
|3
|0
|3 - 1
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5