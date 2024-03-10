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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Годой Крус
1:1
Конец матча
Ньюэллс Олд Бойз
0'
21' Желтая карточка
Pier Barrios
1:0
25' Гол
Конечни Томас
26' Красная карточка
Банега Эвер
33' Желтая карточка
Hernan Lopez
1:1
45' Гол
Рамирес Игнасио
45' Желтая карточка
Гальдамес Томас
50' Вторая желтая карточка
Hernan Lopez
90' Желтая карточка
Фернандес Родриго
90'+5
1
Franco
Petroli
2
Pier
Barrios
4
Lucas
Arce
23
Federico
Rasmussen
3
Гальдамес
Томас
13
Nicolas
Fernandez3
30
Juan
Andrada
11
Конечни
Томас
10
Hernan
Lopez
7
Juan
Cejas
34
Tomas
Badaloni
12
Маканьо
Рамиро
14
Мендес
Армандо
25
Веласкес
Виктор
37
Главинович
Ян
16
Кальдерара
Брайан
15
Диас
Франко
I
5
Фернандес
Родриго
44
Франциско
Гонсалес
I
10
Банега
Эвер
18
Агирре
Брайан
99
Рамирес
Игнасио
Годой Крус
4-2-3-1
Ньюэллс Олд Бойз
4-2-3-1

История личных встреч

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

25 матчей

32%
44%
24%
8 побед 11 ничьих 6 побед

Первый тайм

20%
48%
32%
5 побед 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

КПЛ
0:2
ЛП
2:0
ТМК
0:1
ЛП
1:2
ЛП
2:2
КДМЭП
0:3
С
0:2
С
2:1
С
0:0
К
1:2
П
0:2
П
2:0
П
2:2
П
0:1
П
1:1
П
3:1
П
1:1
П
1:1
ПА
1:1
ПА
1:3
ПА
0:0
ПА
2:1
ПА
1:1
ПА
1:1
ПА
0:0

Голы

Всего голов

7
21

Голов в среднем за матч

0.78
1.31

Среднее время на гол

115
68

Всего голов

17
10

Голов в среднем за матч

1.06
1.11

Среднее время на гол

84
81

Всего голов

24
31

Голов в среднем за матч

0.96
1.24

Тотал матчей

2.5
22
Больше 88%
Меньше 12%
3
20
Больше 80%
Меньше 20%
5
9
Больше 36%
Меньше 64%
16
4
Больше 16%
Меньше 84%
21

Среднее время на гол

93
72

Бомбардиры внутри турнира

Годой Крус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Конечни Томас 4 (1) 0.44
Tomas Badaloni 3 0.33
Facundo Altamira 2 0.22
Manuel Guillen 1 0.11
Hernan Lopez 1 0.11
Juan Cejas 0 0
Nicolas Fernandez3 0 0
Lucas Arce 0 0
Tomas Pozzo 0 0
Silvio Ulariaga 0 0
Facundo Martin Butti 0 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Игнасио 7 0.7
Франциско Гонсалес I 1 0.1
Агирре Брайан 1 0.1
Веласкес Виктор 1 0.1
Кьяверано Джовани 1 0.1
Мартино Анджело 0 0
Банега Эвер 0 0
Мендес Армандо 0 0
Май Гильермо 0 0
Главинович Ян 0 0

Карточки

Годой Крус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гальдамес Томас 3 0
Nicolas Fernandez3 3 0
Manuel Guillen 3 0
Hernan Lopez 1 1
Federico Rasmussen 2 0
Valentin Burgoa 2 0
Braian Salvareschi 2 0
Tomas Pozzo 2 0
Pier Barrios 1 0
Juan Andrada 1 0
Tomas Badaloni 1 0
Lucas Arce 1 0
Silvio Ulariaga 1 0
Bruno Sosa 1 0
Daniel Barrea 1 0
Ньюэллс Олд Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Родриго 6 0
Мартино Анджело 5 0
Банега Эвер 1 2
Главинович Ян 4 0
Маканьо Рамиро 2 0
Мендес Армандо 2 0
Диас Франко I 2 0
Фернандес Джулиан 1 0
Ваньони Леонель 1 0
Шотт Аугусто 1 0
Шор Игнасио 1 0
Хайме Мисаэль 1 0

Результаты матчей

Годой Крус
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ньюэллс Олд Бойз
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Годой Крус
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

0
5

Упущенные победы

6
4
Годой Крус
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (6)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Ньюэллс Олд Бойз
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
6

Упущенные победы

8
5

Голы по времени матча

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
20%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
1
14%
76-90

Пропущено

3
4
3 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

6
4
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
3
75%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
2
33%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
7
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 3
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
3
43%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
3 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 6
1 Не забивали 3
0
0%
1
9%
1-15
2
18%
1
9%
16-30
1
9%
5
45%
31-45
3
27%
2
18%
46-60
2
18%
1
9%
61-75
3
27%
1
9%
76-90

Пропущено

4
11
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
2
18%
16-30
2
50%
3
27%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Годой Крус
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Годой Крус - Эстудиантес Ла Плата 1:2 Коло-Коло - Годой Крус 0:0 Институто Кордоба - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Коло-Коло 0:1
Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Бельграно - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Ланус 1:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Годой Крус - Платенсе 1:1 Годой Крус - Банфилд 0:0 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Сармьенто - Годой Крус 0:0 Годой Крус - Платенсе 2:0 Тигре - Годой Крус 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Годой Крус - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Эстудиантес Ла Плата - Годой Крус 0:1 Годой Крус - Институто Кордоба 1:1
Ньюэллс Олд Бойз
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюэллс Олд Бойз - Тигре 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сан-Лоренсо Альмагро 2:2 Ньюэллс Олд Бойз - Росарио Сентраль 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Ньюэллс Олд Бойз 2:0
Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1 Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Ньюэллс Олд Бойз - Бельграно 1:0 Ланус - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сентраль Кордоба СдЕ - Ньюэллс Олд Бойз 0:1 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Сармьенто 0:1 Платенсе - Ньюэллс Олд Бойз 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Годой Крус 0:2 Тигре - Ньюэллс Олд Бойз 0:2 Сан-Лоренсо Альмагро - Ньюэллс Олд Бойз 0:3 Росарио Сентраль - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1

Результаты матчей

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 75%
0:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
1
4 раза 44%
0
1 раз 11%
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Годой Крус
Ньюэллс Олд Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
3
4
5
1.5
3
7

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
3.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
4.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
4.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 4 4 2 9 - 6 16
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
  • 50'
    Эрнан Лопес получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 46'
    Диас Франко I уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Лукас Арсе уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Агирре Брайан уходит с поля. [player2] выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 50'
    Гальдамес Томас получил желтую карточку от судьи
  • 48'
    Франциско Гонсалес I сделал результативную передачу.
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    • 48'
      Г О О О О Л - Рамирес Игнасио бьет в цель!
    • 33'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 33'
      Эрнан Лопес получил желтую карточку от судьи
    • 26'
      УДАЛЕНИЕ! - Банега Эвер увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • 25'
      Хуан Сехас сделал результативную передачу.
    • 25'
      Г О О О О Л - Конечни Томас бьет в цель!
    • 21'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Пьер Барриос получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Годой Крус 1:1 Ньюэллс Олд Бойз онлайн

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