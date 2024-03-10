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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Уракан
1:1
Конец матча
Архентинос Хуниорс
0'
1:0
12' Гол
Гарате Леандро
1:1
27' Гол
Лескано Алан
39' Желтая карточка
Фертоли Эктор
41' Желтая карточка
Гондоу Лусиано
63' Желтая карточка
Эчеверрия Родриго
87' Желтая карточка
Lucas Carrizo
90'+5
1
Галиндес
Эрнан
29
Де
ла
Фуэнте
Эрнан
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
21
Walter
Mazzanti
7
Пуссетто
Игнасио
8
Фертоли
Эктор
9
Гарате
Леандро
50
Родригес
Диего
II
23
Сантамария
Тьяго
16
Альварес
Франсиско
13
Паласио
Тобиас
6
Вега
Роман
22
Лескано
Алан
17
Мойяно
Франко
21
Ороз
Николас
32
Гондоу
Лусиано
9
Ромеро
Максимильяно
10
Верон
Гастон
Уракан
4-2-3-1
Архентинос Хуниорс
4-3-3

История личных встреч

Уракан
Архентинос Хуниорс

10 матчей

50%
50%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

30%
60%
10%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

17 матчей

29.4%
47.1%
23.5%
5 побед 8 ничьих 4 победы

Первый тайм

17.6%
47.1%
35.3%
3 победы 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:2
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
1:1
КДМЭП
0:1
С
0:0
С
0:0
С
1:0
П
0:0
П
4:0
ПА
1:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
5:1
ПА
4:1
ПА
2:0
ПАК
1:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
1

Среднее время на гол

75
90

Всего голов

11
6

Голов в среднем за матч

1.57
0.6

Среднее время на гол

57
150

Всего голов

23
13

Голов в среднем за матч

1.35
0.76

Тотал матчей

2.5
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

66
117

Бомбардиры внутри турнира

Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аларкон Вильям 2 0.2
Walter Mazzanti 2 0.2
Пуссетто Игнасио 1 0.1
Гарате Леандро 1 0.1
Де ла Фуэнте Эрнан 1 0.1
Фертоли Эктор 0 0
Соньора Алан 0 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лескано Алан 5 0.5
Хередиа Леонардо 3 (1) 0.3
Верон Гастон 2 (1) 0.2
Ромеро Максимильяно 2 0.2
Монтиэль Сантьяго 2 0.2
Гондоу Лусиано 1 0.1
Родригес Алан 1 0.1
Сантамария Тьяго 1 0.1
Ороз Николас 0 0
Damian Batallini 0 0
Вега Роман 0 0

Карточки

Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эчеверрия Родриго 4 1
Lucas Carrizo 3 1
Тобио Фернандо 3 0
Franco Alfonso 3 0
Lucas Souto 1 1
Cesar Ibanez 2 0
Пуссетто Игнасио 2 0
Фертоли Эктор 2 0
Pablo Siles 2 0
Guillermo Benitez1 2 0
Гарате Леандро 1 0
Роа Андрес Фелипе 1 0
Walter Mazzanti 1 0
Аларкон Вильям 1 0
Соньора Алан 1 0
Архентинос Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Альварес Франсиско 1 1
Хосе Херрейра 2 0
Меса Фернандо 2 0
Лескано Алан 2 0
Монтиэль Сантьяго 2 0
Гальван Джонатан 1 0
Ромеро Максимильяно 1 0
Мойяно Франко 1 0
Родригес Алан 1 0
Гондоу Лусиано 1 0
Вега Роман 1 0
Гамарра Дилан 1 0
Паласио Тобиас 1 0
Сантамария Тьяго 1 0
Пабло Геде 1 0

Результаты матчей

Уракан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (5)
0% (0)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Уракан
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
13
Уракан
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Архентинос Хуниорс
100%
0 побед 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

4
18

Голы по времени матча

Забито

4
5
4 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
3
60%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

3
5
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
33%
1
20%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

3
13
2 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
2
67%
1
8%
31-45
0
0%
3
23%
46-60
0
0%
4
31%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
4
1 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
13%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
75%
76-90

Забито

7
18
6 В 1-м тайме 10
1 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 6
5 Не забивали 1
1
14%
3
17%
1-15
1
14%
5
28%
16-30
4
57%
2
11%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
0
0%
4
22%
61-75
1
14%
1
6%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 7
2
18%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
1
11%
31-45
1
9%
1
11%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
3
27%
5
56%
76-90

Результаты последних матчей

Уракан
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0
Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2 Уракан - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Уракан - Институто Кордоба 1:3 Уракан - Эстудиантес Ла Плата 0:2 Росарио Сентраль - Уракан 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Уракан 1:1 Уракан - Велес Сарсфилд 3:0
Архентинос Хуниорс
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Архентинос Хуниорс - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Платенсе 3:1 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Ривадавия 2:1
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Архентинос Хуниорс - Депортиво Риестра 2:0 Ривер Плейт - Архентинос Хуниорс 1:1 Барракас Сентраль - Архентинос Хуниорс 1:1 Архентинос Хуниорс - Велес Сарсфилд 1:1 Архентинос Хуниорс - Институто Кордоба 1:2 Росарио Сентраль - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Уракан 1:2 Химнасия Ла-Плата - Архентинос Хуниорс 3:2 Архентинос Хуниорс - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Платенсе - Архентинос Хуниорс 0:0 Колон - Архентинос Хуниорс 3:1 Архентинос Хуниорс - Тальерес Кордоба 3:1 Банфилд - Архентинос Хуниорс 0:1

Результаты матчей

Уракан
Архентинос Хуниорс

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:0
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:0
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
2:1
3 раза 30%
1:1
2 раза 20%
2:0
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
5 раз 50%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
1
4 раза 40%
2
3 раза 30%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Уракан
Архентинос Хуниорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
5
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
5
5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
3.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
4.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
5.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
6.
Тальерес Кордоба
 9 4 3 2 16 - 12 15
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 9 0 5 4 1 - 10 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
4.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
5.
Унион Санта-Фе
 0:0 10 4 4 2 9 - 6 16
6.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 10 3 5 2 10 - 11 14
8.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
4.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
7.
Тальерес Кордоба
 4 2 1 1 8 - 5 7
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 2 1 2 6 - 5 7
5.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
7.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
8.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
9.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
10.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 1 3 1 5 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
5.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 4 0 1 3 0 - 6 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Унион Санта-Фе
 0:0 5 2 3 0 3 - 1 9
5.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
6.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Дефенса и Хустисия
 0:0 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Гондоу Лусиано получил желтую карточку от судьи
  • 39'
    Фертоли Эктор получил желтую карточку от судьи
  • 27'
    Вега Роман сделал результативную передачу.
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