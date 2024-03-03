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  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2023-2024
Тур: 28. Стадион: .
Козенца
0:1
Второй тайм: 81'
Катанзаро
0'
6' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
0:1
31' Гол
Йемелло Пьетро
43' Желтая карточка
Маццокки Симоне
45' Желтая карточка
Д'Орацио Томмазо
61' Желтая карточка
Вентури Майкл
77' Вторая желтая карточка
Вентури Майкл

Ход матча

6'
 
Петриччоне Якопо
10'
Форте Франческо
Тутино Дженнаро
 
31'
0:1
Йемелло Пьетро
(Шитум Марио)
43'
Маццокки Симоне
 
45'
Д'Орацио Томмазо
 
57'
Дзуккон Федерико
Прашелик Матеуш
 
61'
Вентури Майкл
 
64'
 
Бриньола Энрико
Д'Андреа Лука
73'
 
Миранда Кевин
Бригенти Николо
73'
 
Бьяши Томмазо
Йемелло Пьетро
77'
Вентури Майкл
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 1
  • 2 Удары в створ 2
  • 8 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 21
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Катанзаро
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Все Коэффициенты
1
Микай
Алессандро
18
Гьямфи
Брайт
5
Кампорезе
Микеле
23
Вентури
Майкл
99
Фработта
Джанлука
14
Кало
Джакомо
26
Прашелик
Матеуш
7
Маррас
Мануэль
16
Антонуччи
Мирко
30
Маццокки
Симоне
9
Тутино
Дженнаро
1
Фулиньяти
Андреа
92
Шитум
Марио
14
Сконьямилло
Стефано
23
Бригенти
Николо
72
Вероли
Давиде
7
Д'Андреа
Лука
21
Помпетти
Марко
10
Петриччоне
Якопо
27
Вандепутте
Яри
9
Йемелло
Пьетро
70
Амброзино
Джузеппе
Козенца
4-2-3-1
Катанзаро
4-4-2

История личных встреч

Козенца
Катанзаро

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

Первый тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы

История матчей

СB
2:0
СC
0:0
СC
2:1
ЛП
1:1
ЛП
0:3
ЛП
1:1
ЛП
1:1
ЛП
1:0
ЛП
1:0
КИЛП
1:3
ЛП
0:0

Голы

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.5
1.14

Среднее время на гол

180
78

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

1.14
0.5

Среднее время на гол

78
180

Всего голов

10
10

Голов в среднем за матч

0.91
0.91

Тотал матчей

2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
99

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тутино Дженнаро 12 (3) 0.43
Маццокки Симоне 3 0.11
Вока Идриз 3 0.11
Фработта Джанлука 3 0.11
Маррас Мануэль 2 0.07
Форте Франческо 2 0.07
Вентури Майкл 2 0.07
Кампорезе Микеле 1 0.04
Канотто Луиджи 1 0.04
Ариоли Алессандро 1 0.04
Massimo Zilli 1 0.04
Кало Джакомо 0 0
Дзуккон Федерико 0 0
Рисполи Андреа 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Гьямфи Брайт 0 0
Baldovino Cimino 0 0
Катанзаро
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йемелло Пьетро 11 0.39
Вандепутте Яри 7 (1) 0.25
Бьяши Томмазо 7 0.25
Сунас Димитрис 3 0.11
Верна Лука 3 0.11
Амброзино Джузеппе 2 0.07
Доннарумма Альфредо 2 (1) 0.07
Антонини Матиас 2 0.07
Помпетти Марко 1 0.04
Бригенти Николо 1 0.04
Бриньола Энрико 1 0.04
Гион Андреа 1 0.04
Шитум Марио 0 0
Стоппа Маттео 0 0
Кацерис Панос 0 0
Сконьямилло Стефано 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вентури Майкл 12 1
Прашелик Матеуш 9 1
Д'Орацио Томмазо 10 0
Флоренци Альдо 8 0
Маррас Мануэль 4 1
Кало Джакомо 4 1
Тутино Дженнаро 5 0
Маццокки Симоне 5 0
Фонтанаросса Алессандро 5 0
Канотто Луиджи 4 0
Вока Идриз 4 0
Дзуккон Федерико 4 0
Микай Алессандро 3 0
Фработта Джанлука 3 0
Вивиани Маттиа 3 0
Сгарби Филиппо 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Baldovino Cimino 2 0
Гьямфи Брайт 1 0
Мерони Андреа 1 0
Ариоли Алессандро 1 0
Pietro Martino 1 0
Valerio Crespi 1 0
Катанзаро
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сконьямилло Стефано 10 0
Бригенти Николо 7 1
Вандепутте Яри 6 0
Вероли Давиде 5 0
Шитум Марио 4 0
Сунас Димитрис 4 0
Бьяши Томмазо 4 0
Кацерис Панос 4 0
Оливери Андреа 2 1
Миранда Кевин 2 1
Помпетти Марко 3 0
Стоппа Маттео 3 0
Гион Андреа 3 0
Йемелло Пьетро 2 0
Крайнц Лука 2 0
Верна Лука 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Амброзино Джузеппе 2 0
Д'Андреа Лука 2 0
Фулиньяти Андреа 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Бриньола Энрико 1 0

Результаты матчей

Козенца
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Катанзаро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

9
4
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Катанзаро
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
77% (10)
15% (2)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

8
10

Упущенные победы

11
22
Козенца
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
30% (8)
56% (15)
15% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
37% (10)
30% (8)
Катанзаро
38.1%
61.9%
8 побед 13 поражений
Первый тайм
30% (8)
37% (10)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
19% (5)
44% (12)
37% (10)

Сухие победы

8
2

Сухие поражения

2
9

Волевые победы

10
16

Упущенные победы

20
26

Голы по времени матча

Забито

21
15
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 19
4
19%
1
7%
1-15
7
33%
2
13%
16-30
0
0%
7
47%
31-45
3
14%
3
20%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
2
13%
76-90

Пропущено

17
17
5 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
18%
3
18%
16-30
2
12%
4
24%
31-45
3
18%
2
12%
46-60
5
29%
29%
1
6%
61-75
4
24%
4
24%
76-90

Забито

11
25
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
20 Не забивали 14
2
18%
5
20%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
7
28%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90

Пропущено

12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
6
25%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
3
25%
7
29%
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
6
25%
76-90

Забито

32
40
17 В 1-м тайме 21
15 Во 2-м тайме 19
14 Забивали первыми 16
8 Не забивали 6
6
19%
6
15%
1-15
8
25%
7
18%
16-30
3
9%
8
20%
31-45
4
13%
10
25%
46-60
5
16%
3
8%
61-75
6
19%
6
15%
76-90

Пропущено

29
41
10 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 20
10 Пропускали первыми 10
18 Не пропускали 23
3
10%
5
12%
1-15
5
17%
9
22%
16-30
2
7%
7
17%
31-45
6
21%
9
22%
46-60
6
21%
1
2%
61-75
7
24%
10
24%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1
Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2

Результаты матчей

Козенца
Катанзаро

Точный счет

1:2
4 раза 31%
1:1
2 раза 15%
3:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 54%
2
2 раза 15%
3
2 раза 15%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 23%
1:2
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:1
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 19%
1:2
5 раз 19%
2:0
4 раза 15%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 44%
0
8 раз 30%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
10 раз 37%
0
6 раз 22%
1
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Козенца
Катанзаро

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
13
1
5
8
1.5
10
4
3
10
2.5
4
10
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
8
5
2
12
1.5
5
8
1
13
2.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
7
20
1.5
15
12
4
23
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 28 17 8 3 53 - 28 59
2.
Венеция
 1:1 28 15 7 6 50 - 33 52
3.
Кремонезе
 27 14 8 5 37 - 20 50
4.
Комо
 1:1 28 14 8 6 38 - 30 50
5.
Катанзаро
 1:0 28 14 6 8 45 - 37 48
6.
Палермо
 28 13 7 8 51 - 38 46
7.
Брешия
 28 9 11 8 31 - 28 38
8.
Читтаделла
 0:0 28 10 7 11 33 - 37 37
9.
Модена
 27 8 12 7 32 - 35 36
10.
Сампдория
 3:1 28 10 6 12 38 - 43 36
11.
Зюйдтироль
 28 9 8 11 35 - 37 35
12.
Бари
 1:1 28 7 13 8 28 - 33 34
13.
Козенца
 0:1 28 8 9 11 31 - 31 33
14.
Реджана
 0:0 28 6 15 7 30 - 33 33
15.
Пиза
 0:0 28 7 11 10 33 - 35 32
16.
Тернана
 28 7 8 13 34 - 39 29
17.
Асколи
 0:0 28 6 10 12 27 - 33 28
18.
Специя
 1:1 28 5 12 11 26 - 41 27
19.
ФералпиСало
 1:3 28 6 6 16 30 - 45 24
20.
Лекко
 28 5 6 17 27 - 53 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 1:1 14 9 3 2 30 - 19 30
2.
Парма
 14 8 6 0 25 - 13 30
3.
Катанзаро
 1:0 14 8 3 3 29 - 20 27
4.
Комо
 1:1 14 7 5 2 21 - 15 26
5.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
6.
Читтаделла
 0:0 15 7 3 5 22 - 18 24
7.
Кремонезе
 14 6 5 3 18 - 10 23
8.
Бари
 1:1 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 13 5 4 4 14 - 13 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Козенца
 0:1 14 4 4 6 21 - 18 16
13.
Сампдория
 3:1 14 4 3 7 17 - 21 15
14.
Асколи
 0:0 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Пиза
 0:0 14 3 6 5 18 - 19 15
16.
Реджана
 0:0 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
18.
Специя
 1:1 13 2 6 5 10 - 13 12
19.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 13 3 1 9 14 - 26 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
2.
Кремонезе
 13 8 3 2 19 - 10 27
3.
Комо
 1:1 14 7 3 4 17 - 15 24
4.
Венеция
 1:1 14 6 4 4 20 - 14 22
5.
Катанзаро
 1:0 14 6 3 5 16 - 17 21
6.
Сампдория
 3:1 14 6 3 5 21 - 22 21
7.
Палермо
 14 5 6 3 23 - 20 21
8.
Брешия
 14 4 6 4 15 - 14 18
9.
Реджана
 0:0 14 4 6 4 16 - 16 18
10.
Зюйдтироль
 14 4 5 5 19 - 20 17
11.
Пиза
 0:0 14 4 5 5 15 - 16 17
12.
Козенца
 0:1 14 4 5 5 10 - 13 17
13.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
14.
Специя
 1:1 15 3 6 6 16 - 28 15
15.
Тернана
 13 4 2 7 20 - 24 14
16.
Читтаделла
 0:0 13 3 4 6 11 - 19 13
17.
Асколи
 0:0 14 3 4 7 14 - 20 13
18.
ФералпиСало
 1:3 14 3 3 8 12 - 23 12
19.
Бари
 1:1 14 2 6 6 12 - 19 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 15 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 13 (6)
Кремонезе Кода Массимо 13 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Читтаделла Бранка Симоне 1 12
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 12
Весь список
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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