Тур: 28. Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla. Зрители: 18125
0'
6' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
0:1
31' ГолЙемелло Пьетро
43' Желтая карточкаМаццокки Симоне
45' Желтая карточкаД'Орацио Томмазо
49' Желтая карточкаФорте Франческо
61' Желтая карточкаВентури Майкл
77' Вторая желтая карточкаВентури Майкл
0:2
89' ГолБьяши Томмазо
0:2
90' Не забитый пенальтиБьяши Томмазо
90' Желтая карточкаМикай Алессандро
90'+6
Ход матча
31'
0:1
43'
45'
49'
61'
77'
89'
90'
0:2
90'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 4
-
8 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 24
-
6 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
381 Количество передач 473
-
46 Владение мячом, % 54
18
Гьямфи
Брайт
14
Кало
Джакомо
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Гьямфи БрайтЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Кало ДжакомоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Касерта Фабио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
92 Шитум МариоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Сала АндреаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Виварини Винченцо
История личных встреч
Козенца
Катанзаро
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы
Первый тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
45.5%
27.2%
3 победы 5 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.5
1.14
Среднее время на гол
180
78
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
1.14
0.5
Среднее время на гол
78
180
Всего голов
10
10
Голов в среднем за матч
0.91
0.91
Тотал матчей
2.5
9
Больше 82%
Меньше 18%
2
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
3
Больше 27%
Меньше 73%
8
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
99
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тутино Дженнаро
|12 (3)
|0.43
|Маццокки Симоне
|3
|0.11
|Вока Идриз
|3
|0.11
|Фработта Джанлука
|3
|0.11
|Маррас Мануэль
|2
|0.07
|Форте Франческо
|2
|0.07
|Вентури Майкл
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|1
|0.04
|Канотто Луиджи
|1
|0.04
|Ариоли Алессандро
|1
|0.04
|Massimo Zilli
|1
|0.04
|Кало Джакомо
|0
|0
|Дзуккон Федерико
|0
|0
|Рисполи Андреа
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Гьямфи Брайт
|0
|0
|Baldovino Cimino
|0
|0
Катанзаро
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йемелло Пьетро
|11
|0.39
|Бьяши Томмазо
|8
|0.29
|Вандепутте Яри
|7 (1)
|0.25
|Сунас Димитрис
|3
|0.11
|Верна Лука
|3
|0.11
|Амброзино Джузеппе
|2
|0.07
|Доннарумма Альфредо
|2 (1)
|0.07
|Антонини Матиас
|2
|0.07
|Помпетти Марко
|1
|0.04
|Бригенти Николо
|1
|0.04
|Бриньола Энрико
|1
|0.04
|Гион Андреа
|1
|0.04
|Шитум Марио
|0
|0
|Стоппа Маттео
|0
|0
|Кацерис Панос
|0
|0
|Сконьямилло Стефано
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вентури Майкл
|12
|1
|Прашелик Матеуш
|9
|1
|Д'Орацио Томмазо
|10
|0
|Флоренци Альдо
|8
|0
|Маррас Мануэль
|4
|1
|Кало Джакомо
|4
|1
|Тутино Дженнаро
|5
|0
|Маццокки Симоне
|5
|0
|Фонтанаросса Алессандро
|5
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Микай Алессандро
|4
|0
|Вока Идриз
|4
|0
|Дзуккон Федерико
|4
|0
|Фработта Джанлука
|3
|0
|Вивиани Маттиа
|3
|0
|Сгарби Филиппо
|1
|1
|Кампорезе Микеле
|2
|0
|Baldovino Cimino
|2
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Ариоли Алессандро
|1
|0
|Pietro Martino
|1
|0
|Valerio Crespi
|1
|0
Катанзаро
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сконьямилло Стефано
|10
|0
|Бригенти Николо
|7
|1
|Вандепутте Яри
|6
|0
|Вероли Давиде
|5
|0
|Шитум Марио
|4
|0
|Сунас Димитрис
|4
|0
|Бьяши Томмазо
|4
|0
|Кацерис Панос
|4
|0
|Оливери Андреа
|2
|1
|Миранда Кевин
|2
|1
|Помпетти Марко
|3
|0
|Стоппа Маттео
|3
|0
|Гион Андреа
|3
|0
|Йемелло Пьетро
|2
|0
|Крайнц Лука
|2
|0
|Верна Лука
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Амброзино Джузеппе
|2
|0
|Д'Андреа Лука
|2
|0
|Фулиньяти Андреа
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Бриньола Энрико
|1
|0
Результаты матчей
Козенца
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
21% (3)
50% (7)
Катанзаро
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
14% (2)
57% (8)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
9
4
Козенца
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
14% (2)
64% (9)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
50% (7)
14% (2)
Катанзаро
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
8
10
Упущенные победы
11
22
Козенца
47.4%
52.6%
9 побед 10 поражений
Первый тайм
29% (8)
54% (15)
18% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Катанзаро
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
43% (12)
36% (10)
Сухие победы
8
3
Сухие поражения
3
9
Волевые победы
10
16
Упущенные победы
20
26
Голы по времени матча
Забито
21
17
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
16 Не забивали 19
4
19%
1
6%
1-15
7
33%
2
12%
16-30
0
0%
8
47%
31-45
3
14%
3
18%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
3
14%
3
18%
76-90
Пропущено
19
17
6 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 11
0
0%
3
18%
1-15
3
16%
3
18%
16-30
3
16%
4
24%
31-45
3
16%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
5
26%
4
24%
76-90
Забито
11
25
6 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 11
21 Не забивали 15
2
18%
5
20%
1-15
1
9%
5
20%
16-30
3
27%
1
4%
31-45
1
9%
7
28%
46-60
1
9%
3
12%
61-75
3
27%
4
16%
76-90
Пропущено
12
24
5 В 1-м тайме 11
7 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 3
9 Не пропускали 12
3
25%
2
8%
1-15
2
17%
6
25%
16-30
0
0%
3
13%
31-45
3
25%
7
29%
29%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
3
25%
6
25%
76-90
Забито
32
42
17 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 20
14 Забивали первыми 17
9 Не забивали 6
6
19%
6
14%
1-15
8
25%
7
17%
16-30
3
9%
9
21%
31-45
4
13%
10
24%
46-60
5
16%
3
7%
61-75
6
19%
7
17%
76-90
Пропущено
31
41
11 В 1-м тайме 21
20 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 10
19 Не пропускали 23
3
10%
5
12%
1-15
5
16%
9
22%
16-30
3
10%
7
17%
31-45
6
19%
9
22%
46-60
6
19%
1
2%
61-75
8
26%
10
24%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Парма - Козенца 1:1 Козенца - Сампдория 1:2 Лекко - Козенца 1:3 Модена - Козенца 1:1
Козенца - Пиза 1:1 Зюйдтироль - Козенца 0:1 Козенца - Венеция 4:2 Кремонезе - Козенца 1:0 Козенца - Комо 1:2 Бари - Козенца 0:0 Козенца - Парма 0:0 Читтаделла - Козенца 2:0 Козенца - Тернана 1:3 Катанзаро - Козенца 2:0 Козенца - Реджана 2:0 Козенца - ФералпиСало 1:1 Специя - Козенца 0:0 Сампдория - Козенца 2:0 Козенца - Лекко 3:0 Пиза - Козенца 1:2
Катанзаро
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Катанзаро - Бари 2:0 Читтаделла - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Зюйдтироль 2:2 Катанзаро - Асколи 3:2
Специя - Катанзаро 1:1 Катанзаро - Палермо 1:1 ФералпиСало - Катанзаро 3:0 Катанзаро - Лекко 5:3 Реджана - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Брешия 2:3 Асколи - Катанзаро 1:0 Катанзаро - Пиза 2:0 Палермо - Катанзаро 1:2 Катанзаро - Козенца 2:0 Венеция - Катанзаро 2:1 Катанзаро - Модена 1:2 Комо - Катанзаро 1:0 Катанзаро - ФералпиСало 3:0 Зюйдтироль - Катанзаро 0:1 Сампдория - Катанзаро 1:2
Результаты матчей
Козенца
Катанзаро
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
4:2
1 раз 7%
2:0
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:5
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
1 раз 7%
2
6 раз 43%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:2
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:1
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 50%
1
5 раз 36%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
5 раз 36%
2
5 раз 36%
1
3 раза 21%
4
1 раз 7%
Точный счет
1:1
5 раз 18%
1:2
5 раз 18%
2:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
1:2
4 раза 14%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
0:0
1 раз 4%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
3 раза 11%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
2
11 раз 39%
0
6 раз 21%
1
6 раз 21%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Козенца
Катанзаро
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
131
59
104
311
410
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
77
Больше Меньше
95
212
68
113
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
226
721
1612
424
523
127
226
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|28
|17
|8
|3
|53 - 28
|59
|2.
|28
|15
|7
|6
|39 - 30
|52
|3.
|28
|15
|6
|7
|50 - 34
|51
|4.
|0:0
|28
|14
|9
|5
|37 - 20
|51
|5.
|28
|14
|6
|8
|46 - 37
|48
|6.
|28
|13
|7
|8
|51 - 38
|46
|7.
|28
|9
|11
|8
|31 - 28
|38
|8.
|0:0
|28
|8
|13
|7
|32 - 35
|37
|9.
|28
|10
|6
|12
|33 - 38
|36
|10.
|28
|10
|6
|12
|38 - 43
|36
|11.
|28
|9
|8
|11
|35 - 37
|35
|12.
|28
|8
|10
|10
|34 - 35
|34
|13.
|28
|7
|13
|8
|28 - 33
|34
|14.
|28
|8
|9
|11
|31 - 32
|33
|15.
|28
|6
|15
|7
|30 - 33
|33
|16.
|28
|7
|8
|13
|34 - 39
|29
|17.
|28
|6
|10
|12
|27 - 33
|28
|18.
|28
|5
|12
|11
|26 - 41
|27
|19.
|28
|6
|6
|16
|30 - 45
|24
|20.
|28
|5
|6
|17
|27 - 53
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|30 - 19
|30
|2.
|14
|8
|6
|0
|25 - 13
|30
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|14
|8
|3
|3
|29 - 20
|27
|5.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|18 - 10
|23
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|0:0
|14
|5
|5
|4
|14 - 13
|20
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|21 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|17 - 21
|15
|14.
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|18 - 19
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|18.
|13
|2
|6
|5
|10 - 13
|12
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|13
|3
|1
|9
|14 - 26
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|2.
|0:0
|14
|8
|4
|2
|19 - 10
|28
|3.
|14
|7
|3
|4
|17 - 15
|24
|4.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|5.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|7.
|14
|5
|6
|3
|23 - 20
|21
|8.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|9.
|14
|4
|6
|4
|15 - 14
|18
|10.
|14
|4
|6
|4
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|19 - 20
|17
|12.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|13.
|0:0
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|14.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|15.
|13
|4
|2
|7
|20 - 24
|14
|16.
|13
|3
|4
|6
|11 - 19
|13
|17.
|14
|3
|4
|7
|14 - 20
|13
|18.
|14
|3
|3
|8
|12 - 23
|12
|19.
|14
|2
|6
|6
|12 - 19
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|15 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|13 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|13 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 12
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|12