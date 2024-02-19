Волгоградский "Ротор" одержал волевую победу над калининградской "Балтикой" в товарищеском матче. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!

"Балтика" контролирует мяч на половине поля соперника и лелеет надежду избежать поражения от противника из Второй лиги.

Угловой у "Балтики" на левом фланге. Кирилл Капленко сделал подачу со стандарта, и не получилось у его партнёров пробить со второго этажа по воротам.

Теперь длинный вброс аута в штрафную площадь "Ротора" с правого фланга - также безрезультатно.

Угловой на правом фланге у "Балтики". Вновь Кирилл Капленко навешивает со стандарта. С ближней штанги идёт скидка на дальнюю, опасного момента нет.

Для "Ротора", конечно, почётно выиграть у соперника из РПЛ, пусть и товарищеский характер носит сегодняшний матч.

"Ротор" идёт в атаку и зарабатывает угловой на правом фланге. Ещё намереваются забивать в чужие ворота волгоградцы?

Опасный момент возникает у "Ротора" после подачи с правого фланга. Следует удар со второго этажа, и вратарь "Балтики" спасает свои ворота.

Угловой с правого фланга не принёс успеха команде из Волгограда. У "Балтики" минут 10 остаётся на то, чтобы сравнять счёт.

Игрок "Ротора" получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля.

Высокий прессинг демонстрируют волгоградцы, однако не ошибается под этим давлением голкипер балтийского клуба.

Удар из-за пределов штрафной площади низом по воротам "Балтики". Вратарь Малышев забирает мяч в руки. Несильный выстрел был.

Михаил Козлов у "Балтики" навесил с правого фланга на дальнюю штангу в направлении Гедеона Гузины, однако вратарь "Ротора" смахнул мяч рукой.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Филипп Дворецков! Прострел с правого фланга оформил Пелих, никто из "Балтики" не смог выбить мяч, и с линии вратарской площади Дворецков отправил сферу в левый угол.

Хоть и является "Ротор" представителем Второй лиги, достойно он играет против команды из Премьер-лиги.

Три новые замены у "Балтики": Малышев вместо Коновалова, Андраде вместо Жирова, Ковалёв вместо Рыбчинского.

Теперь комплекс перестановок у "Ротора". Вышли на поле Никитин, Шильников, Шамши, Донцов, Лаврищев, Ахмедханов вышли на поле. Ушли с поля Зуйков, Шумских, Дворецков, Пелих, Пяткин, Сафронов.

Атака "Ротора" завершалась из левой инсайдной зоны, оттуда был то ли удар неточный мимо дальнего угла, то ли передача безадресная за лицевую линию.

Кирилл Маляров слева из аута забросил мяч в чужую штрафную площадь, где пошли второэтажные скидки.

И красную карточку получает игрок "Балтики" за лишение соперника явной возможности забить гол. Судья так решил. Диего Луна удалён. Сфолил он в своей штрафной площади против Рамазана Гаджимурадова.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Ризван Ахмедханов (с пенальти)! В левый нижний угол отправляет мяч с пенальти Ахмедханов, недавно появившийся на замену в составе "Ротора".

Начало первого тайма активнее провёл "Ротор", а потом всё оставшееся время до перерыва доминировала "Балтика".

После подачи правофлангового корнера "Балтики" последовала скидка на дальний полуфланг, откуда Диего Луна головой переправил мяч в руки вратаря "Ротора".

В перерыве в составе "Ротора" состоялись две замены: Рамазан Гаджимурадов появился на поле вместо Даниила Арсентьева, а Евгений Мухин вышел вместо Руслана Болова.

Замены "Балтики" в перерыве: Остойич вместо Андраде, Маляров вместо Ковалёва, Осипов вместо Капленко, Арбузов вместо Бистровича и Гузина вместо Фамейе.

Волгоградцы сейчас в атаке. Неплохо они давят на ворота своих соперников, но опасный момент организовать не могут.

Угловой на правом фланге у "Балтики". Подача стандарта, удар со второго этажа несильный, и мяч ловит Никита Чагров.

В ответной атаке "Ротор" довёл дело до удара по чужим воротам первым этажом, тоже несильно и в перчатки Ивана Коновалова.

Кирилл Маляров справа забросил мяч к ближнему углу вратарской, откуда его партнёр по "Балтике" по факту скинул сферу в руки Никиты Чагрова.

"Ротор" нынешним контрольным матчем завершает свою программу зимних спаррингов, только если вдруг не объявится у него ещё какой-то соперник.

Много потерь мяча, естественно, у команд. Брака прилично. Интершум слышно. Для товарищеского матча типичная картина.

Заброс на левый фланг у "Ротора", но не получается продолжить атаку у номинальных гостей, поскольку мяч уходит за боковую линию.

Разыграли штрафной удар в центре поля волгоградцы, последовал дальний удар, и после рикошета мяч отправился на угловой.

Мошки какие-то летают рядом с полем. Подаёт "Ротор" угловой с правого фланга. Дальше будет корнер с левого фланга. Поднимается с газона Александр Осипов.

После левогофлангового углового волгоградцев дело дошло до удара по воротам калининградцев, но слишком слабым он оказался, и мяч финишировал в руках Ивана Коновалова.

Ярослав Арбузов, взятый "Балтикой" из московского ЦСКА, нарушил правила в подкате в середине поля.

Говорят, изначально планировалось провести матч "Балтика" - "Ротор" с тремя таймами, но в итоге выбор был сделан в пользу обычного формата с двумя таймами.

Первый тайм

— Свисток на перерыв. 1:0. "Балтика" в товарищеском матче выигрывает у "Ротора" по итогам первого тайма.

45' А вот тут ошибается Никита Чагров, не удаётся ему поймать подачу с левого фланга, после чего подстраховывают его полевые партнёры.

45' Тигран Аванесян слева у "Балтики" прострелил на Михаила Козлова, которому не удалось опасно пробить, и мяч переместился в руки Никиты Чагрова.

45' Не добились ничего интересного волгоградцы с помощью левофлангового углового и последовавшего второго темпа.

45' "Ротор" зато получил право на угловой на левом фланге, поскольку Александр Жиров выбил мяч за лицевую после прострела слева от соперника.

45' Идёт уже добавленное время первого тайма.

45' Четвёртого подряд углового на левом фланге в исполнении балтийцев не будет. Калининградцы вынесли мяч, и он остался в пределах поля.

45' Чуть дальше на этот раз подача, к ближней штанге, и снова угловой будет у "Балтики".

44' Угловой на левом фланге у "Балтики". Доставка идёт на ближний край вратарской, и образуется ещё один корнер у калининградцев.

43' Нечто типа выхода один на один могло быть по центру у волгоградцев, но до удара не дошло, и мяч спокойно взял Иван Коновалов.

42' Мелкое нарушение правил в середине поля. Со стороны "Ротора" был фол против Кирилла Капленко.

40' Даниил Пелих где-то с правого полуфланга прицеливался обводящим ударом в левую девятку ворот "Балтики", но мяч полетел с отклонением от створа.

40' Подобие опасной атаки "Ротора". Прострельная передача следует с левого фланга, но некому её замкнуть, и Дмитрий Рыбчинский выносит мяч в аут.

38' Борьба наблюдается в центральной трети поля, и близко к левому флангу нарушает правила один из зимних новичков "Балтики" Диего Луна.

36' Что касается первого официального матча "Балтики" в 2024 году, то это будет домашняя для калининградцев игра 3 марта в РПЛ против "Сочи".

35' От "Ротора" давненько уже не видно интересных атак. Практически не нападают на чужие ворота игроки волгоградского клуба.

34' На ближайшую пятницу у "Балтики" запланирован товарищеский матч против московского "Динамо".

33' Угловой был на левом фланге у "Балтики". Обострить ситуацию у чужих ворот с помощью этого стандарта у калининградцев не получилось.

32' Можно сказать, "Балтика" реализовывает свой класс. Команда Премьер-лиги обыгрывает соперника, выступающего во Второй лиге.

31' ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джоэль Фамейе!

Из центра поля Фамейе выскочил один на один с Чагровым. Сольный проход Джоэля завершился чётким его ударом в правый нижний угол. Счёт открыт в пользу "Балтики".

30' Кристиян Бистрович пробил со штрафного напрямую по воротам "Ротора" - оказалось, что мяч прилетел в руки Никиты Чагрова.

29' Михаил Козлов оказался на газоне перед чужой штрафной площадью. Толкнули его в спину. Весьма опасный стандарт заработала "Балтика".

27' Нарушение правил со стороны "Ротора". Это Джоэль Фамейе заработал штрафной удар для "Балтики" на левом фланге в центральной трети поля.

26' Солнце ярко освещает футбольном поле, но по краям газона есть тени от зелёных насаждений, поэтому картинка получается довольно контрастная.

25' "Балтика" находилась в позиционной атаке, но неточная передача была сделана с левого фланга на правый. Мяч покинул пределы поля за боковую линию.

24' Игра возобновляется, сейчас без замен. Ещё полтора тайма играть командам, достаточно времени для забивания голов.

23' И новая медицинская пауза. Рядом с центральным кругом произошло столкновение. Да что ж такое?

22' Никита Чагров вышел на замену в составе "Ротора" вместо получившего повреждение Вадима Аверкиева.

21' Травму получил вратарь "Ротора" Вадим Аверкиев, и готовится замена голкипера у волгоградской команды.

20' По-прежнему счёт не открыт в матче "Балтики" и "Ротора". Почти половина первого тайма при этом осталась уже позади.

19' До возобновления сезона в РПЛ остаётся порядка десяти дней. На финишную прямую выходит подготовка команд.

18' "Балтике" весной предстоит непростая борьба в чемпионате России за то, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

16' Второй подряд угловой заработала "Балтика", теперь с левого фланга будет стандартное положение.

15' Юрий Ковалёв вышел на ударную позицию в зоне правого полуфланга и приложился в ближнюю девятку, а Вадим Аверкиев выставил руки и перевёл мяч на угловой.

14' У Рыбчинского тоже обострить не получилось. Мяч вскоре переместился в середину поля, где зародилась очередная позиционная атака "Балтики".

13' Джоэль Фамейе теперь на правом фланге оказался, откуда выполнил длинную навесную передачу, и мяч пролетел на левый фланг, где его подхватил Дмитрий Рыбчинский.

12' Тут пенальти вообще-то должен быть в пользу "Балтики", но арбитр назначает только угловой, хотя Джоэль Фамейе ногой ткнул мяч в руку соперника слева в штрафной площади волжан.

11' "Балтика" на последних минутах вроде как перехватила инициативу. Джоэль Фамейе с левого фланга делал забросную передачу, а волгоградцы вынесли мяч в аут.

10' Дмитрий Рыбчинский с левой стороны внедрился в чужую штрафную площадь и пробил по воротам - была заблокирована его попытка.

9' Попробовала провести свою атаку "Балтика". Ничего не добились калининградцы в чужой штрафной площадке, никакого опасного момента.

7' Жёлтую карточку достаёт арбитр из своего кармана. Кристиян Бистрович фолит в центре поля на фланге и получает предупреждение.

6' "Ротор" всё-таки поактивней действовал во время первой пятиминутки, но не смог воспользоваться своим территориальным преимуществом, чтобы открыть счёт.

5' Прямой удар был нанесён волгоградцами по чужим воротам со штрафного удара - мяч попал в стенку. Добивание - и сфера прошла слабо низом мимо правого угла створа.

4' Кирилл Капленко нарушил правила прямо перед своей штрафной площадью, благодаря чему "Ротор" заработал себе весьма перспективное стандартное положение.

3' На первых минутах идёт борьба за инициативу. Посмотрим, кто сможет больше атаковать сегодня. Напомним, что "Балтика" выступает в РПЛ, а "Ротор" - во Второй лиге.

2' "Балтика" играет в синих футболках и белых трусах, "Ротор" играет в белых футболках и чёрных трусах.