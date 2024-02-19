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Тур: 1.
Балтика
1:2
Конец матча
Ротор

Ход матча

31'
Фамейе Джоэль
1:0
65'
1:1
Дворецков Филипп
76'
1:2
Ахмедханов Ризван
Прогнозы 9
Балтика 88.9% (8)
X 11.1% (1)
Ротор 0% (0)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Балтика
Ротор

История личных встреч

Балтика
Ротор

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

13 матчей

46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:2

Голы

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.29
0.67

Среднее время на гол

70
135

Всего голов

7
8

Голов в среднем за матч

1.17
1.14

Среднее время на гол

77
78

Всего голов

16
12

Голов в среднем за матч

1.23
0.92

Тотал матчей

2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

73
97

Результаты последних матчей

Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1
Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0
Новости LiveResult
  • После матча
  • Волгоградский "Ротор" одержал волевую победу над калининградской "Балтикой" в товарищеском матче. Текстовую онлайн-трансляцию провёл Кирилл Иванцов, спасибо за внимание, встретимся ещё на LiveResult.Ru!
  • Второй тайм
  • Свисток
    Конец матча. "Балтика" - "Ротор" 1:2.
  • Угловой
    90'
    Угловой на правом фланге у "Балтики". Вновь Кирилл Капленко навешивает со стандарта. С ближней штанги идёт скидка на дальнюю, опасного момента нет.
  • 90'
    Теперь длинный вброс аута в штрафную площадь "Ротора" с правого фланга - также безрезультатно.
  • Угловой
    90'
    Угловой у "Балтики" на левом фланге. Кирилл Капленко сделал подачу со стандарта, и не получилось у его партнёров пробить со второго этажа по воротам.
  • Дополнительное время
    90'
    Началось добавленное время второго тайма.
  • 88'
    "Балтика" контролирует мяч на половине поля соперника и лелеет надежду избежать поражения от противника из Второй лиги.
  • 87'
    Михаил Козлов у "Балтики" навесил с правого фланга на дальнюю штангу в направлении Гедеона Гузины, однако вратарь "Ротора" смахнул мяч рукой.
  • 86'
    Удар из-за пределов штрафной площади низом по воротам "Балтики". Вратарь Малышев забирает мяч в руки. Несильный выстрел был.
  • 84'
    Высокий прессинг демонстрируют волгоградцы, однако не ошибается под этим давлением голкипер балтийского клуба.
  • Фол, нарушение
    82'
    Игрок "Ротора" получил жёлтую карточку за нарушение правил на своей половине поля.
  • Угловой
    81'
    Угловой с правого фланга не принёс успеха команде из Волгограда. У "Балтики" минут 10 остаётся на то, чтобы сравнять счёт.
  • Опасный момент
    81'
    Опасный момент возникает у "Ротора" после подачи с правого фланга. Следует удар со второго этажа, и вратарь "Балтики" спасает свои ворота.
  • Угловой
    80'
    "Ротор" идёт в атаку и зарабатывает угловой на правом фланге. Ещё намереваются забивать в чужие ворота волгоградцы?
  • 78'
    Для "Ротора", конечно, почётно выиграть у соперника из РПЛ, пусть и товарищеский характер носит сегодняшний матч.
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    • Замена
      77'
      Кирилл Капленко заменил в составе "Балтики" удалённого Диего Луну.
    • Пенальти
      76'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:2! Ризван Ахмедханов (с пенальти)!
      В левый нижний угол отправляет мяч с пенальти Ахмедханов, недавно появившийся на замену в составе "Ротора".
    • Красная карточка
      75'
      И красную карточку получает игрок "Балтики" за лишение соперника явной возможности забить гол. Судья так решил. Диего Луна удалён. Сфолил он в своей штрафной площади против Рамазана Гаджимурадова.
    • Пенальти!
      75'
      Пенальти в ворота "Балтики".
    • 73'
      Кирилл Маляров слева из аута забросил мяч в чужую штрафную площадь, где пошли второэтажные скидки.
    • 71'
      Атака "Ротора" завершалась из левой инсайдной зоны, оттуда был то ли удар неточный мимо дальнего угла, то ли передача безадресная за лицевую линию.
    • Замена
      70'
      Теперь комплекс перестановок у "Ротора". Вышли на поле Никитин, Шильников, Шамши, Донцов, Лаврищев, Ахмедханов вышли на поле. Ушли с поля Зуйков, Шумских, Дворецков, Пелих, Пяткин, Сафронов.
    • Замена
      68'
      Три новые замены у "Балтики": Малышев вместо Коновалова, Андраде вместо Жирова, Ковалёв вместо Рыбчинского.
    • 67'
      Хоть и является "Ротор" представителем Второй лиги, достойно он играет против команды из Премьер-лиги.
    • Описание гола
      65'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:1! Филипп Дворецков!
      Прострел с правого фланга оформил Пелих, никто из "Балтики" не смог выбить мяч, и с линии вратарской площади Дворецков отправил сферу в левый угол.
    • 65'
      Говорят, изначально планировалось провести матч "Балтика" - "Ротор" с тремя таймами, но в итоге выбор был сделан в пользу обычного формата с двумя таймами.
    • Фол, нарушение
      64'
      Ярослав Арбузов, взятый "Балтикой" из московского ЦСКА, нарушил правила в подкате в середине поля.
    • Опасный момент
      62'
      После левогофлангового углового волгоградцев дело дошло до удара по воротам калининградцев, но слишком слабым он оказался, и мяч финишировал в руках Ивана Коновалова.
    • Угловой
      61'
      Мошки какие-то летают рядом с полем. Подаёт "Ротор" угловой с правого фланга. Дальше будет корнер с левого фланга. Поднимается с газона Александр Осипов.
    • Угловой
      60'
      Разыграли штрафной удар в центре поля волгоградцы, последовал дальний удар, и после рикошета мяч отправился на угловой.
    • 59'
      Заброс на левый фланг у "Ротора", но не получается продолжить атаку у номинальных гостей, поскольку мяч уходит за боковую линию.
    • 58'
      Много потерь мяча, естественно, у команд. Брака прилично. Интершум слышно. Для товарищеского матча типичная картина. 
    • 56'
      "Ротор" нынешним контрольным матчем завершает свою программу зимних спаррингов, только если вдруг не объявится у него ещё какой-то соперник.
    • 54'
      Кирилл Маляров справа забросил мяч к ближнему углу вратарской, откуда его партнёр по "Балтике" по факту скинул сферу в руки Никиты Чагрова.
    • 54'
      В ответной атаке "Ротор" довёл дело до удара по чужим воротам первым этажом, тоже несильно и в перчатки Ивана Коновалова.
    • Угловой
      53'
      Угловой на правом фланге у "Балтики". Подача стандарта, удар со второго этажа несильный, и мяч ловит Никита Чагров.
    • 52'
      Волгоградцы сейчас в атаке. Неплохо они давят на ворота своих соперников, но опасный момент организовать не могут.
    • Замена
      51'
      Замены "Балтики" в перерыве: Остойич вместо Андраде, Маляров вместо Ковалёва, Осипов вместо Капленко, Арбузов вместо Бистровича и Гузина вместо Фамейе.
    • Замена
      50'
      В перерыве в составе "Ротора" состоялись две замены: Рамазан Гаджимурадов появился на поле вместо Даниила Арсентьева, а Евгений Мухин вышел вместо Руслана Болова.
    • 49'
      После подачи правофлангового корнера "Балтики" последовала скидка на дальний полуфланг, откуда Диего Луна головой переправил мяч в руки вратаря "Ротора".
    • Угловой
      48'
      Угловой заработала "Балтика" на правом фланге.
    • 47'
      Начало первого тайма активнее провёл "Ротор", а потом всё оставшееся время до перерыва доминировала "Балтика".
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм начался.
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Свисток на перерыв. 1:0. "Балтика" в товарищеском матче выигрывает у "Ротора" по итогам первого тайма.
    • 45'
      А вот тут ошибается Никита Чагров, не удаётся ему поймать подачу с левого фланга, после чего подстраховывают его полевые партнёры.
    • Опасный момент
      45'
      Тигран Аванесян слева у "Балтики" прострелил на Михаила Козлова, которому не удалось опасно пробить, и мяч переместился в руки Никиты Чагрова.
    • 45'
      Не добились ничего интересного волгоградцы с помощью левофлангового углового и последовавшего второго темпа.
    • Угловой
      45'
      "Ротор" зато получил право на угловой на левом фланге, поскольку Александр Жиров выбил мяч за лицевую после прострела слева от соперника. 
    • Дополнительное время
      45'
      Идёт уже добавленное время первого тайма.
    • Угловой
      45'
      Четвёртого подряд углового на левом фланге в исполнении балтийцев не будет. Калининградцы вынесли мяч, и он остался в пределах поля.
    • Угловой
      45'
      Чуть дальше на этот раз подача, к ближней штанге, и снова угловой будет у "Балтики".
    • Угловой
      44'
      Угловой на левом фланге у "Балтики". Доставка идёт на ближний край вратарской, и образуется ещё один корнер у калининградцев.
    • 43'
      Нечто типа выхода один на один могло быть по центру у волгоградцев, но до удара не дошло, и мяч спокойно взял Иван Коновалов.
    • Фол, нарушение
      42'
      Мелкое нарушение правил в середине поля. Со стороны "Ротора" был фол против Кирилла Капленко.
    • Опасный момент
      40'
      Даниил Пелих где-то с правого полуфланга прицеливался обводящим ударом в левую девятку ворот "Балтики", но мяч полетел с отклонением от створа.
    • 40'
      Подобие опасной атаки "Ротора". Прострельная передача следует с левого фланга, но некому её замкнуть, и Дмитрий Рыбчинский выносит мяч в аут.
    • Фол, нарушение
      38'
      Борьба наблюдается в центральной трети поля, и близко к левому флангу нарушает правила один из зимних новичков "Балтики" Диего Луна.
    • 36'
      Что касается первого официального матча "Балтики" в 2024 году, то это будет домашняя для калининградцев игра 3 марта в РПЛ против "Сочи".
    • 35'
      От "Ротора" давненько уже не видно интересных атак. Практически не нападают на чужие ворота игроки волгоградского клуба.
    • 34'
      На ближайшую пятницу у "Балтики" запланирован товарищеский матч против московского "Динамо".
    • Угловой
      33'
      Угловой был на левом фланге у "Балтики". Обострить ситуацию у чужих ворот с помощью этого стандарта у калининградцев не получилось.
    • 32'
      Можно сказать, "Балтика" реализовывает свой класс. Команда Премьер-лиги обыгрывает соперника, выступающего во Второй лиге.
    • Описание гола
      31'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0! Джоэль Фамейе!
      Из центра поля Фамейе выскочил один на один с Чагровым. Сольный проход Джоэля завершился чётким его ударом в правый нижний угол. Счёт открыт в пользу "Балтики".
    • 30'
      Кристиян Бистрович пробил со штрафного напрямую по воротам "Ротора" - оказалось, что мяч прилетел в руки Никиты Чагрова.
    • Фол, нарушение
      29'
      Михаил Козлов оказался на газоне перед чужой штрафной площадью. Толкнули его в спину. Весьма опасный стандарт заработала "Балтика".
    • Фол, нарушение
      27'
      Нарушение правил со стороны "Ротора". Это Джоэль Фамейе заработал штрафной удар для "Балтики" на левом фланге в центральной трети поля.
    • 26'
      Солнце ярко освещает футбольном поле, но по краям газона есть тени от зелёных насаждений, поэтому картинка получается довольно контрастная.
    • 25'
      "Балтика" находилась в позиционной атаке, но неточная передача была сделана с левого фланга на правый. Мяч покинул пределы поля за боковую линию.
    • 24'
      Игра возобновляется, сейчас без замен. Ещё полтора тайма играть командам, достаточно времени для забивания голов.
    • Травма, повреждение
      23'
      И новая медицинская пауза. Рядом с центральным кругом произошло столкновение. Да что ж такое?
    • Замена
      22'
      Никита Чагров вышел на замену в составе "Ротора" вместо получившего повреждение Вадима Аверкиева.
    • Травма, повреждение
      21'
      Травму получил вратарь "Ротора" Вадим Аверкиев, и готовится замена голкипера у волгоградской команды.
    • 20'
      По-прежнему счёт не открыт в матче "Балтики" и "Ротора". Почти половина первого тайма при этом осталась уже позади.
    • 19'
      До возобновления сезона в РПЛ остаётся порядка десяти дней. На финишную прямую выходит подготовка команд.
    • 18'
      "Балтике" весной предстоит непростая борьба в чемпионате России за то, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.
    • Угловой
      16'
      Второй подряд угловой заработала "Балтика", теперь с левого фланга будет стандартное положение.
    • Опасный момент
      15'
      Юрий Ковалёв вышел на ударную позицию в зоне правого полуфланга и приложился в ближнюю девятку, а Вадим Аверкиев выставил руки и перевёл мяч на угловой.
    • 14'
      У Рыбчинского тоже обострить не получилось. Мяч вскоре переместился в середину поля, где зародилась очередная позиционная атака "Балтики".
    • 13'
      Джоэль Фамейе теперь на правом фланге оказался, откуда выполнил длинную навесную передачу, и мяч пролетел на левый фланг, где его подхватил Дмитрий Рыбчинский.
    • Угловой
      12'
      Тут пенальти вообще-то должен быть в пользу "Балтики", но арбитр назначает только угловой, хотя Джоэль Фамейе ногой ткнул мяч в руку соперника слева в штрафной площади волжан.
    • 11'
      "Балтика" на последних минутах вроде как перехватила инициативу. Джоэль Фамейе с левого фланга делал забросную передачу, а волгоградцы вынесли мяч в аут.
    • 10'
      Дмитрий Рыбчинский с левой стороны внедрился в чужую штрафную площадь и пробил по воротам - была заблокирована его попытка.
    • 9'
      Попробовала провести свою атаку "Балтика". Ничего не добились калининградцы в чужой штрафной площадке, никакого опасного момента.
    • Желтая карточка
      7'
      Жёлтую карточку достаёт арбитр из своего кармана. Кристиян Бистрович фолит в центре поля на фланге и получает предупреждение.
    • 6'
      "Ротор" всё-таки поактивней действовал во время первой пятиминутки, но не смог воспользоваться своим территориальным преимуществом, чтобы открыть счёт.
    • 5'
      Прямой удар был нанесён волгоградцами по чужим воротам со штрафного удара - мяч попал в стенку. Добивание - и сфера прошла слабо низом мимо правого угла створа.
    • Фол, нарушение
      4'
      Кирилл Капленко нарушил правила прямо перед своей штрафной площадью, благодаря чему "Ротор" заработал себе весьма перспективное стандартное положение.
    • 3'
      На первых минутах идёт борьба за инициативу. Посмотрим, кто сможет больше атаковать сегодня. Напомним, что "Балтика" выступает в РПЛ, а "Ротор" - во Второй лиге.
    • 2'
      "Балтика" играет в синих футболках и белых трусах, "Ротор" играет в белых футболках и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался.
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Калининградская "Балтика" и волгоградский "Ротор" сыграют между собой в товарищеском матче. Текстовую онлайн-трансляцию этой встречи на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
    Прогнозы 9
    Балтика 88.9% (8)
    X 11.1% (1)
    Ротор 0% (0)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Балтика 1:2 Ротор

    Исход игры
    Балтика
    88.9% (8)
    Ничья
    11.1% (1)
    Ротор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    55.56% (5)
    Меньше
    44.44% (4)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (6)
    Нет
    33.33% (3)
    Популярный счёт
    2:1 Балтика
    55.6% (5)
    1:0 Балтика
    33.3% (3)
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