Тур: 1.
Ход матча
31'
1:0
65'
1:1
76'
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Луна ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Ковалёв ЮрийНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Игнашевич Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Попков Сергей
История личных встреч
Балтика
Ротор
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
13 матчей
46.2%
15.4%
38.4%
6 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
15.4%
69.2%
15.4%
2 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.29
0.67
Среднее время на гол
70
135
Всего голов
7
8
Голов в среднем за матч
1.17
1.14
Среднее время на гол
77
78
Всего голов
16
12
Голов в среднем за матч
1.23
0.92
Тотал матчей
2.5
8
Больше 62%
Меньше 38%
5
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
1
Больше 8%
Меньше 92%
12
Среднее время на гол
73
97
Результаты последних матчей
Балтика
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Балтика - Динамо Махачкала 2:1 Арсенал Тула - Балтика 1:3 Балтика - Акрон 5:3 Факел - Балтика 2:1
Балтика - Борац Баня-Лука 2:0 Балтика - Рубин 0:1 Факел - Балтика 0:0 Балтика - Локомотив Москва 2:2 Балтика - Спартак Москва 0:2 Пари НН - Балтика 0:0 Балтика - Зенит 0:2 Балтика - Ахмат 4:1 Рубин - Балтика 1:0 Балтика - Краснодар 2:2 Балтика - Оренбург 1:0 Зенит - Балтика 2:1 ЦСКА Москва - Балтика 1:0 Балтика - Ахмат 1:0 Балтика - Крылья Советов 1:2 Балтика - Ростов 2:2
Ротор
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Ротор - Калуга 2:1 Ротор - Родина Москва 2 1:2 Ротор - Бунёдкор 2:1 Ротор - Чайка Песчанокопское 1:1
Ленинградец - Ротор 2:2 Спартак Варна - Ротор 1:1 ФДС Виста - Ротор 0:2 Ротор - Муром 3:0 Чайка Песчанокопское - Ротор 0:1 Ротор - Спартак Кострома 2:0 Динамо Брянск - Ротор 1:1 Динамо Владивосток - Ротор 1:0 Ротор - Волга Ульяновск 1:1 Краснодар-2 - Ротор 3:1 Ротор - Иртыш Омск 1:0 Ротор - Алания 1:0 Уфа - Ротор 3:0 Ротор - Велес Москва 4:2 Ротор - Легион Махачкала 3:0 Ротор - Чайка Песчанокопское 0:0
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Балтика 1:2 Ротор
Исход игры
Балтика
88.9% (8)
Ничья
11.1% (1)
Ротор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.56% (5)
Меньше
44.44% (4)
Обе команды забьют
Да
66.67% (6)
Нет
33.33% (3)
Популярный счёт
2:1 Балтика
55.6% (5)
1:0 Балтика
33.3% (3)
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