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Доброго времени суток вам, уважаемые любители футбола! Спортивный портал LiveResult.Ru приветствует всех, кто неравнодушен к регулярному первенству МЛС! В очередной встрече турнира схлестнутся футболисты "Интер Майами" и "ФК Монреаля".



Для вас текстовую трансляцию матча проведет Козырев Вячеслав. Добро пожаловать на игру, дамы и господа!