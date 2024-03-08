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  4. МЛС 2024
Тур: 1. Стадион: .
Интер Майами
 
Позже
ФК Монреаль
Прогнозы 39
Интер Майами 97.4% (38)
X 0% (0)
ФК Монреаль 2.6% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Интер Майами
Ничья
ФК Монреаль
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История личных встреч

Интер Майами
ФК Монреаль

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
100%
4 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

9 матчей

22.2%
11.1%
66.7%
2 победы 1 ничья 6 побед

Первый тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

М
1:0
М
2:0
ТМК
1:2
М
1:3
М
2:2
М
2:1
М
1:0
М
0:2
М
2:1

Голы

Всего голов

6
3

Голов в среднем за матч

1.2
0.75

Среднее время на гол

75
120

Всего голов

6
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.6

Среднее время на гол

60
56

Всего голов

12
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
5
Больше 56%
Меньше 44%
4
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Интер Майами
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 1
Суарес Луис 2 0.67
Тейлор Роберт 2 0.67
Гомес Диего 1 0.33
Грессель Юлиан 0 0
Альба Жорди 0 0
ФК Монреаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Хосеф 1 0.5
Jules-Anthony Vilsaint 1 0.5
Тейшейра Руан 0 0
Matias Coccaro 0 0

Карточки

Интер Майами
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гомес Диего 2 0
Альба Жорди 1 0
Бускетс Серхио 1 0
Грессель Юлиан 1 0
Кампана Леонардо 1 0
Аллен Ноа 1 0
ФК Монреаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ласситер Ариэль 1 0
Шуэньер Матьё 1 0
Кэмпбелл Джордж 1 0

Результаты матчей

Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Интер Майами
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Интер Майами
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
ФК Монреаль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
50%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
1
50%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
2
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 1
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
1
50%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Интер Майами
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Интер Майами - Орландо Сити 5:0 Лос-Анджелес Гэлакси - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Реал Солт-Лейк 2:0 Интер Майами - Ньюэллс Олд Бойз 1:1
Виссел Кобе - Интер Майами 0:0 Гонконг Тим - Интер Майами 1:4 Аль-Наср Эр-Рияд - Интер Майами 6:0 Аль-Хиляль Эр-Рияд - Интер Майами 4:3 Даллас - Интер Майами 1:0 Сальвадор - Интер Майами 0:0 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:2 Шарлотт - Интер Майами 1:0 Интер Майами - Шарлотт 2:2 Интер Майами - Цинциннати 0:1 Чикаго Файр - Интер Майами 4:1 Интер Майами - Нью-Йорк Сити 1:1 Интер Майами - Хьюстон Динамо 1:2 Орландо Сити - Интер Майами 1:1 Интер Майами - Торонто 4:0 Атланта Юнайтед - Интер Майами 5:2
ФК Монреаль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Даллас - ФК Монреаль 1:2 Орландо Сити - ФК Монреаль 0:0 ФК Монреаль - Тампа Бэй 1:4 ФК Монреаль - Колорадо Рэпидс 2:6
Атланта Ютд - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Миннесота Юнайтед 1:1 Коламбус Крю - ФК Монреаль 2:1 ФК Монреаль - Портленд Тимберс 4:1 ФК Монреаль - Хьюстон Динамо 1:1 Орландо Сити - ФК Монреаль 3:0 Атланта Юнайтед - ФК Монреаль 4:1 ФК Монреаль - Цинциннати 1:1 ФК Монреаль - Чикаго Файр 0:0 ФК Монреаль - Коламбус Крю 2:4 Нью-Йорк Сити - ФК Монреаль 2:0 ФК Монреаль - Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Торонто - ФК Монреаль 2:3 ФК Монреаль - Ди Си Юнайтед 0:1 ФК Монреаль - Пумас-УНАМ 2:2 ФК Монреаль - Шарлотт 2:0

Результаты матчей

Интер Майами
ФК Монреаль

Точный счет

2:0
1 раз 50%
5:0
1 раз 50%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Интер Майами
ФК Монреаль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
1
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Лос-Анджелес Гэлакси
 2 1 1 0 4 - 2 4
4.
Миннесота Юнайтед
 2 1 1 0 3 - 2 4
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 3 1 1 1 4 - 3 4
6.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Лос-Анджелес
 0:3 2 1 0 1 2 - 4 3
8.
Спортинг Канзас-Сити
 2 0 2 0 2 - 2 2
9.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Сиэтл Саундерс
 2 0 1 1 1 - 2 1
11.
Остин
 2 0 1 1 1 - 2 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Колорадо Рэпидс
 2 0 1 1 2 - 5 1
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 2 0 0 2 2 - 5 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 3 2 1 0 8 - 1 7
2.
Ди Си Юнайтед
 2 1 1 0 5 - 3 4
3.
Коламбус Крю
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
5.
Шарлотт
 2 1 1 0 2 - 1 4
6.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Цинциннати
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
9.
Филадельфия Юнион
 2 0 2 0 3 - 3 2
10.
Нэшвилл
 2 0 2 0 1 - 1 2
11.
Чикаго Файр
 2 0 1 1 3 - 4 1
12.
Орландо Сити
 2 0 1 1 0 - 5 1
13.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 2 0 0 2 1 - 4 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Портленд Тимберс
 2 1 1 0 6 - 3 4
2.
Сент-Луис Сити
 2 1 1 0 3 - 1 4
3.
Реал Солт-Лейк
 3:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Лос-Анджелес
 0:3 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Даллас
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Колорадо Рэпидс
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Сиэтл Саундерс
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Ванкувер Уайткэпс
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Миннесота Юнайтед
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Хьюстон Динамо
 2 0 1 1 2 - 3 1
13.
Остин
 1 0 0 1 1 - 2 0
14.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 3 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Интер Майами
 2 2 0 0 7 - 0 6
2.
Ди Си Юнайтед
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Шарлотт
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Коламбус Крю
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Орландо Сити
 1 0 1 0 0 - 0 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 2 - 2 1
8.
Цинциннати
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Нью-Йорк Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Атланта Юнайтед
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нью-Йорк Ред Буллз
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Торонто
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ФК Монреаль
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 0 - 1 0
15.
Чикаго Файр
 1 0 0 1 1 - 2 0

Западная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лос-Анджелес Гэлакси
 1 1 0 0 3 - 1 3
2.
Миннесота Юнайтед
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Остин
 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Спортинг Канзас-Сити
 1 0 1 0 1 - 1 1
5.
Реал Солт-Лейк
 3:0 2 0 1 1 1 - 3 1
6.
Хьюстон Динамо
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ванкувер Уайткэпс
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Даллас
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Луис Сити
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Портленд Тимберс
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Сан-Хосе Эрткуэйкс
 1 0 0 1 1 - 2 0
12.
Сиэтл Саундерс
 1 0 0 1 1 - 2 0
13.
Лос-Анджелес
 0:3 1 0 0 1 0 - 3 0
14.
Колорадо Рэпидс
 1 0 0 1 1 - 4 0

Восточная конференция

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Нью-Йорк Ред Буллз
 2 1 1 0 2 - 1 4
2.
Торонто
 2 1 1 0 1 - 0 4
3.
ФК Монреаль
 2 1 1 0 2 - 1 4
4.
Цинциннати
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Чикаго Файр
 1 0 1 0 2 - 2 1
6.
Нэшвилл
 1 0 1 0 1 - 1 1
7.
Филадельфия Юнион
 1 0 1 0 1 - 1 1
8.
Шарлотт
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Коламбус Крю
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Ди Си Юнайтед
 1 0 1 0 2 - 2 1
11.
Интер Майами
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Атланта Юнайтед
 1 0 0 1 0 - 1 0
13.
Нью-Инглэнд Революшн
 1 0 0 1 1 - 3 0
14.
Орландо Сити
 1 0 0 1 0 - 5 0
15.
Нью-Йорк Сити
 2 0 0 2 0 - 3 0
  • — Выход в 1/8 плей-офф
  • — Выход в 1/16 плей-офф

Топ бомбардиров
Интер Майами Месси Лионель 3 (1)
Ди Си Юнайтед Бентеке Кристиан 3
Интер Майами Суарес Луис 2 (3)
Реал Солт-Лейк Гомес Карлос III 2 (1)
Реал Солт-Лейк Аранго Кристиан 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Лос-Анджелес Гэлакси Дельгадо Марко 1 2
Нью-Инглэнд Революшн Вриони Джакомо 1 1
Нью-Йорк Сити Сэндс Джеймс 1 1
Шарлотт Вествуд Эшли 2
Спортинг Канзас-Сити Расселл Джонни 2
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Интер Майами - ФК Монреаль от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 марта 2024, осталось 2 дня 13 часов 33 минуты.



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    • Прогнозы 39
    Интер Майами 97.4% (38)
    X 0% (0)
    ФК Монреаль 2.6% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Интер Майами
    Ничья
    ФК Монреаль
    1.55
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    Прогнозы на матч Интер Майами - ФК Монреаль

    Исход игры
    Интер Майами
    97.4% (38)
    Ничья
    0% (0)
    ФК Монреаль
    2.6% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.86% (24)
    Меньше
    35.14% (13)
    Обе команды забьют
    Да
    64.86% (24)
    Нет
    35.14% (13)
    Популярный счёт
    2:1 Интер Майами
    51.3% (20)
    2:0 Интер Майами
    25.6% (10)
    1:0 Интер Майами
    7.7% (3)
    3:1 Интер Майами
    7.7% (3)
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    Интер Майами
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