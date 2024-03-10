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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Дефенса и Хустисия
2:1
Второй тайм: 77'
Унион Санта-Фе
0'
33' Желтая карточка
Nicolas Tripicchio
1:0
34' Гол
Nicolas Fernandez I
35' Желтая карточка
Минго Сантьяго Рамос
1:1
42' Гол
Adrian Balboa
2:1
62' Пенальти
Nicolas Fernandez I
22
Cristopher
Fiermarin
4
Nicolas
Tripicchio
28
Victor
Emanuel
Aguilera
21
Минго
Сантьяго
Рамос
3
Сото
Алексис
8
Julian
Alejo
Lopez
30
Лопес
Кевин
27
Luciano
Herrera
10
Rodrigo
Bogarin
11
Gaston
Togni
29
Nicolas
Fernandez
I
1
Dante
Campisi
34
Franco
Pardo
2
Miguel
Angel
Torren
3
Корвалан
Клаудио
16
Federico
Vera
14
Bruno
Pitton
28
Mauro
Pitton
5
Marcos
Mosqueira
7
Mauro
Luna
Diale
18
Lucas
Emanuel
Gamba
77
Adrian
Balboa
Дефенса и Хустисия
4-2-3-1
Унион Санта-Фе
5-3-2

История личных встреч

Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе

12 матчей

58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

21 матч

33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

КПЛ
0:0
ЛП
2:0
ЛП
1:0
КПЛ
1:2
ЛП
2:3
КПЛ
0:1
КДМЭП
1:3
С
2:1
С
1:1
ТМК
1:2
ТМК
1:0
С
1:3
П
0:2
П
2:2
П
0:0
ПБ
0:0
ПБ
3:1
НБ
2:3
НБ
0:1
НБ
2:2
НБ
3:0

Голы

Всего голов

7
17

Голов в среднем за матч

0.78
1.42

Среднее время на гол

115
63

Всего голов

18
10

Голов в среднем за матч

1.5
1.11

Среднее время на гол

60
81

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.19
1.29

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

75
70

Бомбардиры внутри турнира

Дефенса и Хустисия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gaston Togni 3 0.3
Nicolas Fernandez I 3 0.3
Gabriel Alanis 1 0.1
Nicolas Tripicchio 1 0.1
Luciano Herrera 1 0.1
Минго Сантьяго Рамос 1 0.1
Молинас Аарон 1 0.1
Лопес Кевин 0 0
Сото Алексис 0 0
Julian Alejo Lopez 0 0
Унион Санта-Фе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Emanuel Gamba 2 (1) 0.2
Adrian Balboa 2 0.2
Mateo Del Blanco 1 0.1
Корвалан Клаудио 1 0.1
Хавьер Моралес 1 0.1
Franco Pardo 1 0.1
Mauro Luna Diale 1 0.1
Marcos Mosqueira 1 0.1
Bruno Pitton 0 0

Карточки

Дефенса и Хустисия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Минго Сантьяго Рамос 3 0
Victor Emanuel Aguilera 2 0
Nicolas Tripicchio 2 0
Julian Alejo Lopez 2 0
Benjamin Schamine 0 1
Франко Ромеро 1 0
Лопес Кевин 1 0
Gabriel Alanis 1 0
Luciano Herrera 1 0
Cristopher Fiermarin 1 0
Ezequiel Cannavo 1 0
Унион Санта-Фе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корвалан Клаудио 5 0
Federico Vera 4 0
Marcos Mosqueira 4 0
Пас Николас 3 0
Lucas Emanuel Gamba 2 0
Miguel Angel Torren 1 0
Adrian Balboa 1 0
Mauro Pitton 1 0
Mauro Luna Diale 1 0
Dante Campisi 1 0
Enzo Roldan 1 0
Mateo Del Blanco 1 0

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
0
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
4

Упущенные победы

5
5
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

7
5

Голы по времени матча

Забито

5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90

Забито

10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Пропущено

11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1

Результаты матчей

Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе

Точный счет

1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1
3
1.5
1
4
1
3
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5
1
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
2
7
2
7
2.5
1
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 4:1 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 1:4 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
4.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
5.
Дефенса и Хустисия
 2:1 10 4 4 2 12 - 12 16
6.
Унион Санта-Фе
 1:2 10 4 3 3 10 - 8 15
7.
Расинг Авельянеда
 9 4 2 3 12 - 5 14
8.
Бока Хуниорс
 9 3 4 2 10 - 7 13
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 4:1 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 1:4 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 4 2 2 0 6 - 3 8
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 2:1 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 1:2 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 4:1 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 1:4 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Расинг Авельянеда
 4 2 2 0 5 - 0 8
5.
Унион Санта-Фе
 1:2 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 2:1 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
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