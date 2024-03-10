Тур: 10.
2:1
Второй тайм: 77'
0'
33' Желтая карточкаNicolas Tripicchio
1:0
34' ГолNicolas Fernandez I
35' Желтая карточкаМинго Сантьяго Рамос
1:1
42' ГолAdrian Balboa
2:1
62' ПенальтиNicolas Fernandez I
Ход матча
34'
42'
1:1
62'
Прогноз на матч от Liveresult
30
Лопес
Кевин
11
Gaston
Togni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
30 Лопес КевинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Gaston TogniПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Vaccari
- Основной состав
- Вратарь
-
34 Franco PardoЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Bruno PittonЗащитник
-
28 Mauro PittonПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
32 Пас НиколасЗащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
31 Lionel Verde
-
19 Tiago Banega
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Kily Gonzalez
История личных встреч
Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе
12 матчей
58.3%
41.7%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
41.7%
41.7%
16.6%
5 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
21 матч
33.3%
28.6%
38.1%
7 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
23.8%
38.1%
38.1%
5 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
38.1%
28.6%
7 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
7
17
Голов в среднем за матч
0.78
1.42
Среднее время на гол
115
63
Всего голов
18
10
Голов в среднем за матч
1.5
1.11
Среднее время на гол
60
81
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.19
1.29
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
75
70
Бомбардиры внутри турнира
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Gaston Togni
|3
|0.3
|Nicolas Fernandez I
|3
|0.3
|Gabriel Alanis
|1
|0.1
|Nicolas Tripicchio
|1
|0.1
|Luciano Herrera
|1
|0.1
|Минго Сантьяго Рамос
|1
|0.1
|Молинас Аарон
|1
|0.1
|Лопес Кевин
|0
|0
|Сото Алексис
|0
|0
|Julian Alejo Lopez
|0
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Emanuel Gamba
|2 (1)
|0.2
|Adrian Balboa
|2
|0.2
|Mateo Del Blanco
|1
|0.1
|Корвалан Клаудио
|1
|0.1
|Хавьер Моралес
|1
|0.1
|Franco Pardo
|1
|0.1
|Mauro Luna Diale
|1
|0.1
|Marcos Mosqueira
|1
|0.1
|Bruno Pitton
|0
|0
Карточки
Дефенса и Хустисия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Минго Сантьяго Рамос
|3
|0
|Victor Emanuel Aguilera
|2
|0
|Nicolas Tripicchio
|2
|0
|Julian Alejo Lopez
|2
|0
|Benjamin Schamine
|0
|1
|Франко Ромеро
|1
|0
|Лопес Кевин
|1
|0
|Gabriel Alanis
|1
|0
|Luciano Herrera
|1
|0
|Cristopher Fiermarin
|1
|0
|Ezequiel Cannavo
|1
|0
Унион Санта-Фе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корвалан Клаудио
|5
|0
|Federico Vera
|4
|0
|Marcos Mosqueira
|4
|0
|Пас Николас
|3
|0
|Lucas Emanuel Gamba
|2
|0
|Miguel Angel Torren
|1
|0
|Adrian Balboa
|1
|0
|Mauro Pitton
|1
|0
|Mauro Luna Diale
|1
|0
|Dante Campisi
|1
|0
|Enzo Roldan
|1
|0
|Mateo Del Blanco
|1
|0
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Унион Санта-Фе
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
0
Дефенса и Хустисия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Унион Санта-Фе
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
4
Упущенные победы
5
5
Дефенса и Хустисия
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Унион Санта-Фе
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
7
5
Голы по времени матча
Забито
5
3
4 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
1
33%
1-15
3
60%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
3
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
3
60%
2
33%
76-90
Пропущено
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
2
40%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
20%
76-90
Забито
10
9
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
1
10%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
11
6
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 2
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 4
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
3
50%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
4
36%
0
0%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Результаты последних матчей
Дефенса и Хустисия
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Бельграно - Дефенса и Хустисия 1:1 Дефенса и Хустисия - Ланус 0:4 Дефенса и Хустисия - Депортиво Риестра 1:1 Дефенса и Хустисия - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1
Тигре - Дефенса и Хустисия 0:1 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Сармьенто - Дефенса и Хустисия 2:3 Дефенса и Хустисия - Платенсе 3:0 Годой Крус - Дефенса и Хустисия 2:0 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 1:0 Ньюэллс Олд Бойз - Дефенса и Хустисия 3:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 1:0 Дефенса и Хустисия - Сан-Лоренсо Альмагро 0:1 Эстудиантес Ла Плата - Дефенса и Хустисия 2:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Дефенса и Хустисия - Бельграно 0:2 Чако Фор Эвер - Дефенса и Хустисия 1:1 Ланус - Дефенса и Хустисия 0:2 Дефенса и Хустисия - ЛДУ Кито 0:0
Унион Санта-Фе
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Сармьенто - Унион Санта-Фе 1:2 Унион Санта-Фе - Индепендьенте Ривадавия 4:1 Унион Санта-Фе - Платенсе 0:0
Годой Крус - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Ньюэллс Олд Бойз 1:3 Сан-Лоренсо Альмагро - Унион Санта-Фе 0:0 Унион Санта-Фе - Эстудиантес Ла Плата 0:1 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Унион Санта-Фе - Тигре 1:0 Бельграно - Унион Санта-Фе 4:1 Унион Санта-Фе - Ланус 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Унион Санта-Фе 2:0 Унион Санта-Фе - Дефенса и Хустисия 0:0 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Унион Санта-Фе - Сармьенто 1:0 Колон - Унион Санта-Фе 0:0 Платенсе - Унион Санта-Фе 1:0 Унион Санта-Фе - Годой Крус 0:0 Ньюэллс Олд Бойз - Унион Санта-Фе 1:1
Результаты матчей
Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе
Точный счет
1:1
2 раза 50%
0:4
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Дефенса и Хустисия
Унион Санта-Фе
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
13
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
27
27
18
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|10
|5
|3
|2
|17 - 10
|18
|2.
|4:1
|10
|5
|3
|2
|20 - 13
|18
|3.
|10
|5
|3
|2
|10 - 6
|18
|4.
|10
|4
|6
|0
|18 - 6
|18
|5.
|10
|5
|2
|3
|14 - 8
|17
|6.
|10
|4
|4
|2
|11 - 9
|16
|7.
|9
|4
|3
|2
|10 - 11
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|7 - 10
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|12 - 14
|13
|10.
|9
|2
|4
|3
|9 - 10
|10
|11.
|10
|2
|3
|5
|7 - 11
|9
|12.
|9
|2
|0
|7
|8 - 17
|6
|13.
|9
|1
|2
|6
|3 - 12
|5
|14.
|1:4
|10
|0
|5
|5
|2 - 14
|5
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|5.
|2:1
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|1:2
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|7.
|9
|4
|2
|3
|12 - 5
|14
|8.
|9
|3
|4
|2
|10 - 7
|13
|9.
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|5
|0
|0
|13 - 4
|15
|2.
|4
|3
|1
|0
|4 - 1
|10
|3.
|4:1
|5
|3
|1
|1
|12 - 6
|10
|4.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|5.
|5
|2
|3
|0
|10 - 3
|9
|6.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|7.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|8.
|5
|2
|1
|2
|8 - 7
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|4 - 4
|7
|10.
|5
|1
|3
|1
|4 - 3
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|12.
|1:4
|5
|0
|4
|1
|1 - 4
|4
|13.
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|4
|2
|2
|0
|6 - 3
|8
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|1:2
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|6 - 2
|11
|2.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|3.
|5
|2
|3
|0
|8 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|5.
|4:1
|5
|2
|2
|1
|8 - 7
|8
|6.
|5
|2
|0
|3
|4 - 7
|6
|7.
|5
|1
|3
|1
|7 - 6
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|3 - 7
|5
|9.
|6
|1
|1
|4
|3 - 9
|4
|10.
|5
|1
|0
|4
|3 - 8
|3
|11.
|5
|1
|0
|4
|5 - 11
|3
|12.
|5
|0
|3
|2
|4 - 6
|3
|13.
|4
|0
|2
|2
|1 - 5
|2
|14.
|1:4
|5
|0
|1
|4
|1 - 10
|1
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|4
|2
|2
|0
|5 - 0
|8
|5.
|1:2
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|2:1
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5