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  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Тальерес Кордоба
4:1
Конец матча
Атлетико Тукуман
0'
1:0
3' Гол
Джиротти Федерико
21' Желтая карточка
Джиротти Федерико
27' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1
2:0
27' Гол в свои ворота
Девекки Хосе
2:1
41' Гол
Justo Giani
3:1
55' Гол
Галарса Матиас
4:1
68' Гол
Джиротти Федерико
82' Желтая карточка
Мантилья Кевин
86' Желтая карточка
Боу Густаво
90'+3
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
4
Каталан
Матиас
5
Мантилья
Кевин
16
Наварро
Мигель
27
Juan
Camilo
Portilla
30
Ортегоса
Диего
8
Галарса
Матиас
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
1
Девекки
Хосе
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
3
Gonzalo
Paz
39
Matias
Orihuela
8
Guillermo
Acosta
11
Nicolas
Castro1
40
Justo
Giani
10
Joaquin
Pereyra1
19
Marcelo
Estigarribia2
37
Mateo
Agustin
Coronel
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-1-3-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

17 матчей

35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:3
КДМЭП
1:1
С
2:1
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
0:0
С
3:1
ТМК
0:0
П
2:1
ПБ
1:2
ПБ
1:0
НБ
3:0

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.71
0.7

Среднее время на гол

52
128

Всего голов

15
7

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

27
14

Голов в среднем за матч

1.59
0.82

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15

Среднее время на гол

56
109

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 4 (1) 0.4
Джиротти Федерико 4 0.4
Ботта Рубен 2 0.2
Juan Rodriguez2 2 0.2
Juan Camilo Portilla 1 0.1
Бустос Науэль 1 0.1
Бенавидес Гастон Америко 1 0.1
Каталан Матиас 1 0.1
Мартинес Алекс 1 0.1
Галарса Матиас 1 0.1
Портилльо Маркос 1 0.1
Эррера Гидо 0 0
Lucas Suarez II 0 0
Наварро Мигель 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 0.1
Justo Giani 1 0.1
Marcelo Estigarribia2 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джиротти Федерико 3 0
Каталан Матиас 2 0
Juan Portillo 2 0
Галарса Матиас 2 0
Портилльо Маркос 2 0
Juan Camilo Portilla 2 0
Боу Густаво 1 0
Lucas Suarez II 1 0
Бустос Науэль 1 0
Бенавидес Гастон Америко 1 0
Juan Rodriguez2 1 0
Соса Рамон 1 0
Мантилья Кевин 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nicolas Romero 3 1
Nicolas Castro1 2 0
Francisco Flores 1 0
Девекки Хосе 1 0
Nestor Breitenbruch 1 0
Guillermo Acosta 1 0
Gonzalo Paz 1 0
Renzo Tesuri 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Mateo Agustin Coronel 1 0
Gianluca Ferrari 1 0
Augustin Lagos 1 0
Marcelo Estigarribia2 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

7
1
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Атлетико Тукуман
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

10
3

Голы по времени матча

Забито

12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

6
9
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90

Забито

8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90

Забито

20
3
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
5
25%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
1
33%
76-90

Пропущено

13
13
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

Точный счет

4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%

Точное количество голов

2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
8 раз 80%
1
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
4
1
1.5
2
3
2.5
2
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
2
8
7
3
1.5
2
8
2.5
2
8
3.5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
4.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
5.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
6.
Расинг Авельянеда
 1:1 10 4 3 3 13 - 6 15
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Бока Хуниорс
 1:1 10 3 5 2 11 - 8 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
2.
Бока Хуниорс
 1:1 5 2 3 0 7 - 4 9
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 1:1 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Расинг Авельянеда
 1:1 5 2 3 0 6 - 1 9
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 1:1 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 6 (1)
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
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Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О Л - Хусто Гьяни бьет в цель!
    • 27'
      Г О О О О Л - Девекки Хосе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 27'
      Хоакин Перейра получил желтую карточку от судьи
    • 27'
      [player1] получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Джиротти Федерико получил желтую карточку от судьи
    • 3'
      Г О О О О Л - Джиротти Федерико бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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