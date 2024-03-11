Тур: 10.
4:1
Конец матча
0'
1:0
3' ГолДжиротти Федерико
21' Желтая карточкаДжиротти Федерико
27' Желтая карточкаJoaquin Pereyra1
2:0
27' Гол в свои воротаДевекки Хосе
2:1
41' ГолJusto Giani
3:1
55' ГолГаларса Матиас
4:1
68' ГолДжиротти Федерико
82' Желтая карточкаМантилья Кевин
86' Желтая карточкаБоу Густаво
90'+3
Ход матча
3'
27'
27'
2:0
41'
2:1
55'
3:1
68'
4:1
82'
86'
22
Эррера
Гидо
20
Ботта
Рубен
24
Соса
Рамон
- Основной состав
-
22 Эррера ГидоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ботта РубенПолузащитник
-
24 Соса РамонПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Jose RomeroНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
25 Ramiro Ruiz
-
Главный тренер: Walter Ribonetto
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Justo GianiПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
22 Sergio OrtizПолузащитник
-
18 Renzo TesuriПолузащитник
-
26 Каштру ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
25 Tomas Durso
-
-
32 Juan Infante
-
-
-
Главный тренер: Facundo Sava
История личных встреч
Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
42.9%
42.9%
14.2%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
28.6%
6 побед 2 ничьи 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед
17 матчей
35.3%
17.6%
47.1%
6 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
17.6%
41.2%
41.2%
3 победы 7 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.71
0.7
Среднее время на гол
52
128
Всего голов
15
7
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
27
14
Голов в среднем за матч
1.59
0.82
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
13
Больше 76%
Меньше 24%
4
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
3
Больше 18%
Меньше 82%
14
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
Среднее время на гол
56
109
Бомбардиры внутри турнира
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Соса Рамон
|4 (1)
|0.4
|Джиротти Федерико
|4
|0.4
|Ботта Рубен
|2
|0.2
|Juan Rodriguez2
|2
|0.2
|Juan Camilo Portilla
|1
|0.1
|Бустос Науэль
|1
|0.1
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0.1
|Каталан Матиас
|1
|0.1
|Мартинес Алекс
|1
|0.1
|Галарса Матиас
|1
|0.1
|Портилльо Маркос
|1
|0.1
|Эррера Гидо
|0
|0
|Lucas Suarez II
|0
|0
|Наварро Мигель
|0
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0.1
|Justo Giani
|1
|0.1
|Marcelo Estigarribia2
|0
|0
Карточки
Тальерес Кордоба
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джиротти Федерико
|3
|0
|Каталан Матиас
|2
|0
|Juan Portillo
|2
|0
|Галарса Матиас
|2
|0
|Портилльо Маркос
|2
|0
|Juan Camilo Portilla
|2
|0
|Боу Густаво
|1
|0
|Lucas Suarez II
|1
|0
|Бустос Науэль
|1
|0
|Бенавидес Гастон Америко
|1
|0
|Juan Rodriguez2
|1
|0
|Соса Рамон
|1
|0
|Мантилья Кевин
|1
|0
Атлетико Тукуман
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nicolas Romero
|3
|1
|Nicolas Castro1
|2
|0
|Francisco Flores
|1
|0
|Девекки Хосе
|1
|0
|Nestor Breitenbruch
|1
|0
|Guillermo Acosta
|1
|0
|Gonzalo Paz
|1
|0
|Renzo Tesuri
|1
|0
|Adrian Sanchez
|1
|0
|Mateo Agustin Coronel
|1
|0
|Gianluca Ferrari
|1
|0
|Augustin Lagos
|1
|0
|Marcelo Estigarribia2
|1
|0
|Joaquin Pereyra1
|1
|0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Атлетико Тукуман
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
2
Тальерес Кордоба
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
7
1
Тальерес Кордоба
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
Атлетико Тукуман
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
10
3
Голы по времени матча
Забито
12
2
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
2
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
2
17%
1
50%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
6
9
6 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
11%
1-15
3
50%
2
22%
16-30
2
33%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
1
11%
76-90
Забито
8
1
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
5 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
7
4
5 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
14%
1
25%
76-90
Забито
20
3
9 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 0
0 Не забивали 8
3
15%
0
0%
1-15
1
5%
1
33%
16-30
5
25%
1
33%
31-45
2
10%
0
0%
46-60
6
30%
0
0%
61-75
3
15%
1
33%
76-90
Пропущено
13
13
11 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 6
3
23%
1
8%
1-15
3
23%
3
23%
16-30
5
38%
2
15%
31-45
1
8%
3
23%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
1
8%
2
15%
76-90
Результаты последних матчей
Тальерес Кордоба
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1
Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Тальерес Кордоба - Химнасия Ла-Плата 0:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Авельянеда 3:2 Колон - Тальерес Кордоба 3:0 Велес Сарсфилд - Тальерес Кордоба 1:1 Тальерес Кордоба - Банфилд 0:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Арсенал Саранди 1:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1 Ривер Плейт - Тальерес Кордоба 1:0 Тальерес Кордоба - Бельграно 0:0 Тальерес Кордоба - Барракас Сентраль 4:0
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0
Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Тальерес Кордоба 1:0 Банфилд - Атлетико Тукуман 0:0 Велес Сарсфилд - Атлетико Тукуман 3:1 Атлетико Тукуман - Сентраль Кордоба СдЕ 0:0 Атлетико Тукуман - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Барракас Сентраль 1:0
Результаты матчей
Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман
Точный счет
4:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
4:1
2 раза 20%
1:2
1 раз 10%
0:0
4 раза 40%
0:3
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
Точное количество голов
2
5 раз 50%
1
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
0
8 раз 80%
1
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
41
23
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
28
73
28
28
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 6
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5