Тур: 10.
1:1
Перерыв
Ход матча
26'
1:0
34'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
42.5%
17.5%
40%
17 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мерентиель Мигель
|3
|0.3
|Кавани Эдинсон
|3 (1)
|0.3
|Lucas Blondel
|2
|0.2
|Kevin Zenon
|1
|0.1
|Бенедетто Дарио
|1
|0.1
|Медина Кристиан
|1
|0.1
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Luca Langoni
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|6
|0.6
|Кинтеро Хуан
|2
|0.2
|Мура Факундо
|2
|0.2
|Сукулини Бруно
|1
|0.1
|Мартинес Рохер
|1
|0.1
|Альмендра Агустин
|1
|0.1
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Maximiliano Salas
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|3
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Кинтеро Хуан
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
0
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
7
Бока Хуниорс
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Расинг Авельянеда
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
4
7
Голы по времени матча
Забито
6
5
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
33%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
2
40%
46-60
3
50%
1
20%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
10
12
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
20%
2
17%
1-15
2
20%
2
17%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
0
0%
2
17%
46-60
4
40%
3
25%
61-75
2
20%
1
8%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
1
14%
1
20%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
0:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
0
5 раз 56%
4
2 раза 22%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
23
22
23
13
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
45
36
36
18
36
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|6
|2
|1
|12 - 3
|20
|2.
|10
|5
|3
|2
|11 - 7
|18
|3.
|10
|5
|2
|3
|11 - 11
|17
|4.
|9
|5
|1
|3
|13 - 6
|16
|5.
|10
|4
|4
|2
|12 - 12
|16
|6.
|1:1
|10
|4
|3
|3
|13 - 6
|15
|7.
|10
|4
|3
|3
|10 - 8
|15
|8.
|1:1
|10
|3
|5
|2
|11 - 8
|14
|9.
|10
|2
|5
|3
|5 - 11
|11
|10.
|9
|1
|6
|2
|7 - 10
|9
|11.
|10
|2
|3
|5
|9 - 15
|9
|12.
|9
|2
|2
|5
|5 - 8
|8
|13.
|9
|1
|4
|4
|11 - 12
|7
|14.
|9
|1
|2
|6
|3 - 13
|5
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|1
|1
|6 - 2
|10
|2.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|3.
|5
|2
|2
|1
|5 - 3
|8
|4.
|5
|2
|2
|1
|7 - 7
|8
|5.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|6 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|8.
|5
|1
|4
|0
|2 - 1
|7
|9.
|1:1
|5
|2
|0
|3
|7 - 5
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|8 - 6
|6
|11.
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 3
|4
|13.
|4
|1
|1
|2
|1 - 3
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|6 - 7
|4
Группа А
Группа В
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|7 - 0
|12
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 4
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 1
|9
|4.
|1:1
|5
|2
|3
|0
|6 - 1
|9
|5.
|5
|2
|2
|1
|4 - 3
|8
|6.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|8.
|1:1
|5
|1
|2
|2
|4 - 4
|5
|9.
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|10.
|5
|1
|1
|3
|2 - 5
|4
|11.
|5
|1
|1
|3
|3 - 10
|4
|12.
|5
|0
|4
|1
|4 - 7
|4
|13.
|4
|0
|1
|3
|3 - 6
|1
|14.
|5
|0
|1
|4
|2 - 10
|1
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|6 (1)
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5