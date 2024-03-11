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  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Кубок профессиональной лиги 2024
Тур: 10.
Бока Хуниорс
4:2
Конец матча
Расинг Авельянеда
0'
1:0
26' Гол
Lucas Blondel
1:1
33' Гол
Кинтеро Хуан
1:2
47' Гол
Мартинес Адриан
2:2
49' Гол в свои ворота
Nazareno Colombo
3:2
60' Гол
Кавани Эдинсон
63' Желтая карточка
Сукулини Бруно
64' Желтая карточка
Kevin Zenon
4:2
81' Гол
Валентини Николас
86' Желтая карточка
Кинтеро Хуан
90'+7
13
Гарсия
Хавьер
42
Lucas
Blondel
2
Лема
Кристиан
15
Валентини
Николас
23
Бланко
Лаутаро
45
Mauricio
Benitez
47
Jabes
Saralegui
36
Медина
Кристиан
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
10
Кавани
Эдинсон
21
Ариас
Габриэль
6
Nazareno
Colombo
13
Соса
Сантьяго
2
Бассо
Агустин
5
Juan
Ignacio
Nardoni
27
Рохас
Габриэль
36
Сукулини
Бруно
19
Leonel
Ariel
Miranda
8
Кинтеро
Хуан
7
Maximiliano
Salas
9
Мартинес
Адриан
Бока Хуниорс
4-1-3-2
Расинг Авельянеда
3-4-1-2

История личных встреч

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

22 матча

77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед

18 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед

Первый тайм

55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед

40 матчей

42.5%
17.5%
40%
17 побед 7 ничьих 16 побед

Первый тайм

22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед

Второй тайм

27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед

История матчей

КПЛ
2:1
КЛ
0:0
КЛ
0:0
ЛП
3:1
С
1:2
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
ЛП
0:0
КПЛ
0:0
КЛ
2:0
КЛ
1:0
С
0:1
С
2:2
С
1:2
П
4:2
КЛ
0:1
КЛ
0:0
П
1:0
ТМК
2:4
П
3:1
ТМ(
4:1
П
1:2
П
1:2
П
2:0
П
2:0
ТМ(
2:1
П
3:1
КА
1:2
П
0:2
ПА
0:0
ПА
0:1
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
1:2
ПА
3:0
TPDV
2:0
ПА
2:1
ПА
2:1
TPDV
0:0
ПА
0:3

Голы

Всего голов

27
19

Голов в среднем за матч

1.29
1

Среднее время на гол

70
90

Всего голов

23
21

Голов в среднем за матч

1.21
1

Среднее время на гол

74
90

Всего голов

50
40

Голов в среднем за матч

1.25
1

Тотал матчей

2.5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38

Среднее время на гол

72
90

Бомбардиры внутри турнира

Бока Хуниорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кавани Эдинсон 4 (1) 0.4
Мерентиель Мигель 3 0.3
Lucas Blondel 2 0.2
Kevin Zenon 1 0.1
Бенедетто Дарио 1 0.1
Медина Кристиан 1 0.1
Валентини Николас 1 0.1
Бланко Лаутаро 0 0
Адвинкула Луис 0 0
Luca Langoni 0 0
Расинг Авельянеда
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Адриан 7 0.7
Кинтеро Хуан 2 0.2
Мура Факундо 2 0.2
Сукулини Бруно 1 0.1
Мартинес Рохер 1 0.1
Альмендра Агустин 1 0.1
Солари Сантьяго 0 0
Рохас Габриэль 0 0
Gaston Martirena 0 0

Карточки

Бока Хуниорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фигаль Хорхе 3 0
Кампусано Хорман 3 0
Luca Langoni 3 0
Фернандес Игнасио 2 0
Фернандес Пол 2 0
Бульяуде Эсекиэль 2 0
Медина Кристиан 2 0
Кавани Эдинсон 1 0
Лема Кристиан 1 0
Сараччи Марсело 1 0
Kevin Zenon 1 0
Бланко Лаутаро 1 0
Расинг Авельянеда
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сукулини Бруно 4 0
Мартинес Адриан 3 0
Соса Сантьяго 3 0
Рубио Тобиас 3 0
Кинтеро Хуан 2 0
Бассо Агустин 2 0
Альмендра Агустин 2 0
Солари Сантьяго 1 0
Конти Херман 1 0
Maximiliano Salas 1 0
Мура Факундо 1 0
Gaston Martirena 1 0
Baltasar Rodriguez 1 0

Результаты матчей

Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

3
7
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)

Сухие победы

2
5

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
4

Упущенные победы

4
10

Голы по времени матча

Забито

9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Забито

4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90

Пропущено

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1

Результаты матчей

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
3
2
1.5
2
3
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
5
5
4
6
1.5
4
6
2
8
2.5
3
7
1
9
3.5
2
8

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 10 5 3 2 17 - 10 18
2.
Тальерес Кордоба
 10 5 3 2 20 - 13 18
3.
Индепендьенте Авельянеда
 10 5 3 2 10 - 6 18
4.
Ривер Плейт
 10 4 6 0 18 - 6 18
5.
Институто Кордоба
 10 5 2 3 14 - 8 17
6.
Барракас Сентраль
 10 4 4 2 11 - 9 16
7.
Велес Сарсфилд
 9 4 3 2 10 - 11 15
8.
Росарио Сентраль
 10 4 2 4 7 - 10 14
9.
Химнасия Ла-Плата
 10 4 1 5 12 - 14 13
10.
Банфилд
 9 2 4 3 9 - 10 10
11.
Уракан
 10 2 3 5 7 - 11 9
12.
Индепендьенте Ривадавия
 9 2 0 7 8 - 17 6
13.
Депортиво Риестра
 9 1 2 6 3 - 12 5
14.
Атлетико Тукуман
 10 0 5 5 2 - 14 5

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 9 6 2 1 12 - 3 20
2.
Эстудиантес Ла Плата
 10 5 3 2 11 - 7 18
3.
Ньюэллс Олд Бойз
 10 5 2 3 11 - 11 17
4.
Ланус
 9 5 1 3 13 - 6 16
5.
Бока Хуниорс
 10 4 4 2 14 - 9 16
6.
Дефенса и Хустисия
 10 4 4 2 12 - 12 16
7.
Унион Санта-Фе
 10 4 3 3 10 - 8 15
8.
Расинг Авельянеда
 10 4 2 4 14 - 9 14
9.
Платенсе
 10 2 5 3 5 - 11 11
10.
Сан-Лоренсо Альмагро
 9 1 6 2 7 - 10 9
11.
Сармьенто
 10 2 3 5 9 - 15 9
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 9 2 2 5 5 - 8 8
13.
Бельграно
 9 1 4 4 11 - 12 7
14.
Тигре
 9 1 2 6 3 - 13 5

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Архентинос Хуниорс
 5 5 0 0 13 - 4 15
2.
Росарио Сентраль
 4 3 1 0 4 - 1 10
3.
Тальерес Кордоба
 5 3 1 1 12 - 6 10
4.
Велес Сарсфилд
 5 3 1 1 7 - 4 10
5.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 10 - 3 9
6.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
Институто Кордоба
 6 2 2 2 7 - 6 8
8.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 1 2 8 - 7 7
9.
Индепендьенте Авельянеда
 5 2 1 2 4 - 4 7
10.
Уракан
 5 1 3 1 4 - 3 6
11.
Банфилд
 4 1 1 2 2 - 4 4
12.
Атлетико Тукуман
 5 0 4 1 1 - 4 4
13.
Индепендьенте Ривадавия
 4 1 0 3 3 - 6 3
14.
Депортиво Риестра
 5 1 0 4 2 - 7 3

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бока Хуниорс
 5 3 2 0 10 - 5 11
2.
Эстудиантес Ла Плата
 5 3 1 1 6 - 2 10
3.
Годой Крус
 5 2 2 1 5 - 3 8
4.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 7 - 7 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 1 2 6 - 5 7
6.
Ланус
 5 2 1 2 6 - 5 7
7.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 2 1 2 4 - 7 7
8.
Платенсе
 5 1 4 0 2 - 1 7
9.
Расинг Авельянеда
 5 2 0 3 7 - 5 6
10.
Бельграно
 5 1 3 1 8 - 6 6
11.
Сан-Лоренсо Альмагро
 4 1 2 1 3 - 3 5
12.
Сентраль Кордоба СдЕ
 4 1 1 2 3 - 3 4
13.
Тигре
 4 1 1 2 1 - 3 4
14.
Сармьенто
 5 1 1 3 6 - 7 4

Группа А

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Авельянеда
 5 3 2 0 6 - 2 11
2.
Институто Кордоба
 4 3 0 1 7 - 2 9
3.
Ривер Плейт
 5 2 3 0 8 - 3 9
4.
Барракас Сентраль
 5 2 2 1 4 - 3 8
5.
Тальерес Кордоба
 5 2 2 1 8 - 7 8
6.
Химнасия Ла-Плата
 5 2 0 3 4 - 7 6
7.
Банфилд
 5 1 3 1 7 - 6 6
8.
Велес Сарсфилд
 4 1 2 1 3 - 7 5
9.
Росарио Сентраль
 6 1 1 4 3 - 9 4
10.
Уракан
 5 1 0 4 3 - 8 3
11.
Индепендьенте Ривадавия
 5 1 0 4 5 - 11 3
12.
Архентинос Хуниорс
 5 0 3 2 4 - 6 3
13.
Депортиво Риестра
 4 0 2 2 1 - 5 2
14.
Атлетико Тукуман
 5 0 1 4 1 - 10 1

Группа В

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Годой Крус
 4 4 0 0 7 - 0 12
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 5 3 1 1 7 - 4 10
3.
Ланус
 4 3 0 1 7 - 1 9
4.
Расинг Авельянеда
 5 2 2 1 7 - 4 8
5.
Унион Санта-Фе
 5 2 2 1 4 - 3 8
6.
Дефенса и Хустисия
 5 2 2 1 5 - 5 8
7.
Эстудиантес Ла Плата
 5 2 2 1 5 - 5 8
8.
Бока Хуниорс
 5 1 2 2 4 - 4 5
9.
Сармьенто
 5 1 2 2 3 - 8 5
10.
Сентраль Кордоба СдЕ
 5 1 1 3 2 - 5 4
11.
Платенсе
 5 1 1 3 3 - 10 4
12.
Сан-Лоренсо Альмагро
 5 0 4 1 4 - 7 4
13.
Бельграно
 4 0 1 3 3 - 6 1
14.
Тигре
 5 0 1 4 2 - 10 1
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Ривер Плейт Борха Мигель 10
Расинг Авельянеда Мартинес Адриан 7 (1)
Ньюэллс Олд Бойз Рамирес Игнасио 7
Сан-Лоренсо Альмагро Барейро Адам 5 (1)
Архентинос Хуниорс Лескано Алан 5 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Ньюэллс Олд Бойз Фернандес Родриго 6
Уракан Эчеверрия Родриго 1 4
Индепендьенте Ривадавия Bruno Felix Bianchi 5
Унион Санта-Фе Корвалан Клаудио 5
Ньюэллс Олд Бойз Мартино Анджело 5
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Maximiliano Salas сделал результативную передачу.
    • 33'
      Г О О О О Л - Кинтеро Хуан бьет в цель!
    • 26'
      Г О О О О Л - Лукас Блондель бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Бока Хуниорс 4:2 Расинг Авельянеда онлайн

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