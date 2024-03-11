Тур: 10.
4:2
Конец матча
0'
1:0
26' ГолLucas Blondel
1:1
33' ГолКинтеро Хуан
1:2
47' ГолМартинес Адриан
2:2
49' Гол в свои воротаNazareno Colombo
3:2
60' ГолКавани Эдинсон
63' Желтая карточкаСукулини Бруно
64' Желтая карточкаKevin Zenon
4:2
81' ГолВалентини Николас
86' Желтая карточкаКинтеро Хуан
90'+7
Ход матча
26'
1:0
33'
1:1
47'
1:2
49'
2:2
60'
3:2
63'
64'
81'
4:2
86'
Прогноз на матч от Liveresult
22
Kevin
Zenon
14
Luca
Langoni
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Kevin ZenonПолузащитник
-
14 Luca LangoniНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Фабра ФранкЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Leandro Brey
-
-
-
Главный тренер: Мартинес Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
20 Конти ХерманЗащитник
-
34 Мура ФакундоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Рубио ТобиасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
18 Урси АгустинНападающий
-
-
-
Главный тренер: Костас Густаво
История личных встреч
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
22 матча
77.3%
22.7%
3.5527136788005E-15%
17 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
54.5%
11 побед 12 ничьих 0 побед
18 матчей
11.1%
88.9%
0 побед 2 ничьи 16 побед
Первый тайм
55.6%
44.4%
0 побед 10 ничьих 11 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 10 побед
40 матчей
42.5%
17.5%
40%
17 побед 7 ничьих 16 побед
Первый тайм
22.5%
50%
27.5%
9 побед 20 ничьих 11 побед
Второй тайм
27.5%
47.5%
25%
11 побед 19 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
27
19
Голов в среднем за матч
1.29
1
Среднее время на гол
70
90
Всего голов
23
21
Голов в среднем за матч
1.21
1
Среднее время на гол
74
90
Всего голов
50
40
Голов в среднем за матч
1.25
1
Тотал матчей
2.5
31
Больше 78%
Меньше 23%
9
26
Больше 65%
Меньше 35%
14
21
Больше 53%
Меньше 48%
19
7
Больше 18%
Меньше 83%
33
3
Больше 8%
Меньше 93%
37
2
Больше 5%
Меньше 95%
38
Среднее время на гол
72
90
Бомбардиры внутри турнира
Бока Хуниорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кавани Эдинсон
|4 (1)
|0.4
|Мерентиель Мигель
|3
|0.3
|Lucas Blondel
|2
|0.2
|Kevin Zenon
|1
|0.1
|Бенедетто Дарио
|1
|0.1
|Медина Кристиан
|1
|0.1
|Валентини Николас
|1
|0.1
|Бланко Лаутаро
|0
|0
|Адвинкула Луис
|0
|0
|Luca Langoni
|0
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Адриан
|7
|0.7
|Кинтеро Хуан
|2
|0.2
|Мура Факундо
|2
|0.2
|Сукулини Бруно
|1
|0.1
|Мартинес Рохер
|1
|0.1
|Альмендра Агустин
|1
|0.1
|Солари Сантьяго
|0
|0
|Рохас Габриэль
|0
|0
|Gaston Martirena
|0
|0
Карточки
Бока Хуниорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фигаль Хорхе
|3
|0
|Кампусано Хорман
|3
|0
|Luca Langoni
|3
|0
|Фернандес Игнасио
|2
|0
|Фернандес Пол
|2
|0
|Бульяуде Эсекиэль
|2
|0
|Медина Кристиан
|2
|0
|Кавани Эдинсон
|1
|0
|Лема Кристиан
|1
|0
|Сараччи Марсело
|1
|0
|Kevin Zenon
|1
|0
|Бланко Лаутаро
|1
|0
Расинг Авельянеда
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сукулини Бруно
|4
|0
|Мартинес Адриан
|3
|0
|Соса Сантьяго
|3
|0
|Рубио Тобиас
|3
|0
|Кинтеро Хуан
|2
|0
|Бассо Агустин
|2
|0
|Альмендра Агустин
|2
|0
|Солари Сантьяго
|1
|0
|Конти Херман
|1
|0
|Maximiliano Salas
|1
|0
|Мура Факундо
|1
|0
|Gaston Martirena
|1
|0
|Baltasar Rodriguez
|1
|0
Результаты матчей
Бока Хуниорс
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Расинг Авельянеда
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
3
Бока Хуниорс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Расинг Авельянеда
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
3
7
Бока Хуниорс
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
50% (5)
10% (1)
Расинг Авельянеда
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Сухие победы
2
5
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
4
Упущенные победы
4
10
Голы по времени матча
Забито
9
8
3 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 7
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
11%
4
50%
46-60
3
33%
1
13%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
6
3
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
2
33%
1
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Забито
4
7
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 8
0
0%
2
29%
1-15
2
50%
1
14%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
5
1 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
25%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
1
20%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 4
3 Не забивали 5
2
15%
2
13%
1-15
3
23%
2
13%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
8%
4
27%
46-60
4
31%
3
20%
61-75
3
23%
1
7%
76-90
Пропущено
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
1
13%
16-30
1
10%
1
13%
31-45
3
30%
2
25%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
3
30%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Бока Хуниорс
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Унион Санта-Фе - Бока Хуниорс 1:0 Бока Хуниорс - Бельграно 3:2 Ривер Плейт - Бока Хуниорс 1:1 Ланус - Бока Хуниорс 2:1
Бока Хуниорс - Сентраль Кордоба СдЕ 2:0 Бока Хуниорс - Дефенса и Хустисия 0:0 Тигре - Бока Хуниорс 0:2 Бока Хуниорс - Сармьенто 1:1 Платенсе - Бока Хуниорс 0:0 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:2 Химназия и Тиро - Бока Хуниорс 0:1 Годой Крус - Бока Хуниорс 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 2:3 Бока Хуниорс - Ньюэллс Олд Бойз 1:0 Сан-Лоренсо Альмагро - Бока Хуниорс 1:1 Бока Хуниорс - Флуминенсе 1:2 Бока Хуниорс - Эстудиантес Ла Плата 0:0 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Бока Хуниорс - Унион Санта-Фе 2:1 Тальерес Кордоба - Бока Хуниорс 1:1
Расинг Авельянеда
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Расинг Авельянеда - Сармьенто 0:1 Платенсе - Расинг Авельянеда 0:0 Индепендьенте Авельянеда - Расинг Авельянеда 0:1 Расинг Авельянеда - Годой Крус 0:2
Ньюэллс Олд Бойз - Расинг Авельянеда 0:4 Расинг Авельянеда - Сан-Лоренсо Альмагро 4:1 Эстудиантес Ла Плата - Расинг Авельянеда 0:0 Расинг Авельянеда - Тигре 3:0 Расинг Авельянеда - Унион Санта-Фе 0:1 Расинг Авельянеда - Росарио Сентраль 2:2 Расинг Авельянеда - Бельграно 4:1 Ланус - Расинг Авельянеда 0:2 Расинг Авельянеда - Сентраль Кордоба СдЕ 1:1 Дефенса и Хустисия - Расинг Авельянеда 2:2 Расинг Авельянеда - Бока Хуниорс 2:1 Сармьенто - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Платенсе 1:2 Расинг Авельянеда - Индепендьенте Авельянеда 0:2 Годой Крус - Расинг Авельянеда 1:1 Расинг Авельянеда - Ньюэллс Олд Бойз 2:1
Результаты матчей
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 60%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
0:1
3 раза 30%
0:0
2 раза 20%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
4:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
5 раз 50%
4
2 раза 20%
1
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Бока Хуниорс
Расинг Авельянеда
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
23
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
55
46
46
28
37
19
28
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
Группа А
Группа В
- — Выход в плей-офф
|Ривер Плейт
|Борха Мигель
|10
|Расинг Авельянеда
|Мартинес Адриан
|7 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Рамирес Игнасио
|7
|Сан-Лоренсо Альмагро
|Барейро Адам
|5 (1)
|Архентинос Хуниорс
|Лескано Алан
|5 (1)
|Ньюэллс Олд Бойз
|Фернандес Родриго
|6
|Уракан
|Эчеверрия Родриго
|1 4
|Индепендьенте Ривадавия
|Bruno Felix Bianchi
|5
|Унион Санта-Фе
|Корвалан Клаудио
|5
|Ньюэллс Олд Бойз
|Мартино Анджело
|5