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  3. Индия
  4. Суперлига Индии 2023-2024
Тур: 1.
Пенджаб
3:3
Конец матча
Гоа
0'
0:1
5' Гол
Макхью Карл
36' Желтая карточка
Amarjit Singh Kiyam
51' Желтая карточка
Khaiminthang Lhungdim
1:1
54' Гол
Хордан Вильмар
2:1
61' Гол
Luka Majcen
2:2
72' Пенальти
Noah Sadaoui
3:2
78' Гол
Juan Mera
3:3
84' Гол
Carlitos XI
90' Желтая карточка
Sahil Tavora
90'+9
1
Ravi
Kumar
12
Khaiminthang
Lhungdim
34
Melroy
Assisi
5
Хациисаяс
Димитриос
39
Mohammed
Salah
6
Ricky
John
Shabong
80
Amarjit
Singh
Kiyam
23
Asish
Pradhan
9
Хордан
Вильмар
8
Талаль
Мехди
99
Luka
Majcen
1
Сингх
Дхирадж
20
Seriton
Fernandes
16
Онайндиа
Одеи
30
Nim
Dorjee
Tamang
41
Jay
Gupta
8
Фернандес
Райньер
4
Макхью
Карл
15
Сингх
Уданта
26
Эррера
Борха
10
Фернандес
Брэндон
7
Noah
Sadaoui
Пенджаб
Гоа

История личных встреч

Пенджаб
Гоа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СИ
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Пенджаб
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Luka Majcen 7 (1) 0.37
Хордан Вильмар 6 (1) 0.32
Талаль Мехди 4 0.21
Juan Mera 2 0.11
Хациисаяс Димитриос 1 0.05
Krishananda Singh Khungdongbam 1 0.05
Nikhil Prabhu 1 0.05
Melroy Assisi 1 0.05
Amarjit Singh Kiyam 0 0
Khaiminthang Lhungdim 0 0
Krishnananda Khundongbam 0 0
Tekcham Singh 0 0
Nongmaikapam Meitei 0 0
Гоа
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Noah Sadaoui 6 (3) 0.33
Carlitos XI 6 (1) 0.33
Родригес Виктор II 3 0.17
Боргес Роуллин 3 0.17
Jay Gupta 2 0.11
Ясир Мохаммад 2 0.11
Макхью Карл 1 0.06
Сингх Уданта 1 0.06
Джинган Сандеш 1 0.06
Boris Singh Thangjam 1 0.06
Фернандес Брэндон 0 0
Эррера Борха 0 0
Фернандес Райньер 0 0

Карточки

Пенджаб
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Nikhil Prabhu 7 0
Хациисаяс Димитриос 3 1
Luka Majcen 3 0
Amarjit Singh Kiyam 3 0
Khaiminthang Lhungdim 3 0
Melroy Assisi 1 1
Sahil Tavora 2 0
Талаль Мехди 2 0
Ravi Kumar 2 0
Asish Pradhan 2 0
Tekcham Singh 2 0
Nitesh Darjee 2 0
Juan Mera 1 0
Хордан Вильмар 1 0
Prasanth Karuthadathkuni 1 0
Mashoor Thangalakath 1 0
Amarjit Singh 1 0
Kingslee Fernandes 1 0
Nongmaikapam Meitei 1 0
Гоа
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Макхью Карл 3 0
Онайндиа Одеи 3 0
Боргес Роуллин 3 0
Noah Sadaoui 3 0
Родригес Виктор II 2 0
Фернандес Брэндон 2 0
Seriton Fernandes 2 0
Ретре Пауло 1 0
Джинган Сандеш 1 0
Nim Dorjee Tamang 1 0
Ясир Мохаммад 1 0
Фернандес Райньер 1 0
Arshdeep Singh 1 0
Jay Gupta 1 0

Результаты матчей

Пенджаб
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гоа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
8
Пенджаб
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

11
2

Упущенные победы

9
7
Пенджаб
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Гоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)

Сухие победы

2
4

Сухие поражения

5
4

Волевые победы

12
4

Упущенные победы

16
15

Голы по времени матча

Забито

11
19
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
5
26%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
3
27%
2
11%
76-90

Пропущено

15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90

Забито

12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90

Пропущено

15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Забито

23
27
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
0
0%
5
19%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
5
22%
5
19%
76-90

Пропущено

30
16
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
7
23%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4
Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3
Гоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2
Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5

Результаты матчей

Пенджаб
Гоа

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%

Точный счет

0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Точный счет

0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%

Точное количество голов

1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%

Тоталы голов в матче

Пенджаб
Гоа

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
3
3
6
1.5
1
7
2
7
2.5
1
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
3
7
1.5
6
4
2
8
2.5
3
7

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
6
0.5
Больше Меньше
14
4
6
13
1.5
7
11
4
15
2.5
4
14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 17 11 3 3 34 - 19 36
2.
Мумбаи Сити
 18 10 6 2 30 - 16 36
3.
Дели Динамос
 18 10 5 3 31 - 17 35
4.
Гоа
 18 9 6 3 26 - 17 33
5.
Керала Бластерс
 17 9 2 6 23 - 19 29
6.
Бенгалуру
 18 5 6 7 18 - 26 21
7.
Джамшедпур
 19 5 6 8 24 - 24 21
8.
Пенджаб
 19 5 6 8 23 - 30 21
9.
Нортист Юнайтед
 18 4 8 6 23 - 28 20
10.
Ченнаин
 18 5 3 10 18 - 28 18
11.
Ист Бенгал
 19 4 6 9 20 - 22 18
12.
Хайдарабад
 19 1 5 13 9 - 33 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Дели Динамос
 10 7 3 0 20 - 8 24
2.
Керала Бластерс
 9 6 2 1 17 - 11 20
3.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
4.
Бенгалуру
 9 5 3 1 11 - 10 18
5.
АТК
 9 5 2 2 18 - 12 17
6.
Гоа
 8 5 1 2 7 - 5 16
7.
Ченнаин
 9 4 1 4 12 - 12 13
8.
Нортист Юнайтед
 9 3 3 3 13 - 12 12
9.
Ист Бенгал
 10 3 3 4 11 - 9 12
10.
Джамшедпур
 9 2 5 2 10 - 10 11
11.
Пенджаб
 9 2 3 4 11 - 15 9
12.
Хайдарабад
 9 0 2 7 3 - 19 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
АТК
 8 6 1 1 16 - 7 19
2.
Мумбаи Сити
 9 5 3 1 15 - 8 18
3.
Гоа
 10 4 5 1 19 - 12 17
4.
Пенджаб
 10 3 3 4 12 - 15 12
5.
Дели Динамос
 8 3 2 3 11 - 9 11
6.
Джамшедпур
 10 3 1 6 14 - 14 10
7.
Керала Бластерс
 8 3 0 5 6 - 8 9
8.
Нортист Юнайтед
 9 1 5 3 10 - 16 8
9.
Ист Бенгал
 9 1 3 5 9 - 13 6
10.
Хайдарабад
 10 1 3 6 6 - 14 6
11.
Ченнаин
 9 1 2 6 6 - 16 5
12.
Бенгалуру
 9 0 3 6 7 - 16 3
  • — Выход в 1/2 финала
  • — Выход в 1/4 финала

Топ бомбардиров
Дели Динамос Кришна Рой 12 (1)
Керала Бластерс Диамантакос Димитрис 10 (3)
АТК Каммингс Джейсон 8 (2)
АТК Петратос Димитри 8 (2)
Пенджаб Luka Majcen 7 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Мумбаи Сити Ван Нифф Юлл 1 6
АТК Тангри Дипак 7
Нортист Юнайтед Asheer Akhtar 7
Пенджаб Nikhil Prabhu 7
Хайдарабад João Victor I 1 5
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Amarjit Singh Kiyam получил желтую карточку от судьи
    • 5'
      Эррера Борха сделал результативную передачу.
    • 5'
      Г О О О О Л - Макхью Карл бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Пенджаб 3:3 Гоа онлайн

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