Тур: 1.
0'
0:1
5' ГолМакхью Карл
36' Желтая карточкаAmarjit Singh Kiyam
51' Желтая карточкаKhaiminthang Lhungdim
1:1
54' ГолХордан Вильмар
2:1
61' ГолLuka Majcen
2:2
72' ПенальтиNoah Sadaoui
3:2
78' ГолJuan Mera
3:3
84' ГолCarlitos XI
90' Желтая карточкаSahil Tavora
90'+9
Ход матча
5'
0:1
54'
1:1
61'
2:1
72'
2:2
78'
3:2
84'
3:3
90'
99
Luka
Majcen
41
Jay
Gupta
15
Сингх
Уданта
26
Эррера
Борха
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Luka MajcenНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Sahil TavoraПолузащитник
-
14 Juan MeraПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вергетис Стайкос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Jay GuptaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Сингх УдантаПолузащитник
-
26 Эррера БорхаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
28 Ретре ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Маркес Маноло
История личных встреч
Пенджаб
Гоа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Пенджаб
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Luka Majcen
|7 (1)
|0.37
|Хордан Вильмар
|6 (1)
|0.32
|Талаль Мехди
|4
|0.21
|Juan Mera
|2
|0.11
|Хациисаяс Димитриос
|1
|0.05
|Krishananda Singh Khungdongbam
|1
|0.05
|Nikhil Prabhu
|1
|0.05
|Melroy Assisi
|1
|0.05
|Amarjit Singh Kiyam
|0
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|0
|0
|Krishnananda Khundongbam
|0
|0
|Tekcham Singh
|0
|0
|Nongmaikapam Meitei
|0
|0
Гоа
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Noah Sadaoui
|6 (3)
|0.33
|Carlitos XI
|6 (1)
|0.33
|Родригес Виктор II
|3
|0.17
|Боргес Роуллин
|3
|0.17
|Jay Gupta
|2
|0.11
|Ясир Мохаммад
|2
|0.11
|Макхью Карл
|1
|0.06
|Сингх Уданта
|1
|0.06
|Джинган Сандеш
|1
|0.06
|Boris Singh Thangjam
|1
|0.06
|Фернандес Брэндон
|0
|0
|Эррера Борха
|0
|0
|Фернандес Райньер
|0
|0
Карточки
Пенджаб
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Nikhil Prabhu
|7
|0
|Хациисаяс Димитриос
|3
|1
|Luka Majcen
|3
|0
|Amarjit Singh Kiyam
|3
|0
|Khaiminthang Lhungdim
|3
|0
|Melroy Assisi
|1
|1
|Sahil Tavora
|2
|0
|Талаль Мехди
|2
|0
|Ravi Kumar
|2
|0
|Asish Pradhan
|2
|0
|Tekcham Singh
|2
|0
|Nitesh Darjee
|2
|0
|Juan Mera
|1
|0
|Хордан Вильмар
|1
|0
|Prasanth Karuthadathkuni
|1
|0
|Mashoor Thangalakath
|1
|0
|Amarjit Singh
|1
|0
|Kingslee Fernandes
|1
|0
|Nongmaikapam Meitei
|1
|0
Гоа
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Макхью Карл
|3
|0
|Онайндиа Одеи
|3
|0
|Боргес Роуллин
|3
|0
|Noah Sadaoui
|3
|0
|Родригес Виктор II
|2
|0
|Фернандес Брэндон
|2
|0
|Seriton Fernandes
|2
|0
|Ретре Пауло
|1
|0
|Джинган Сандеш
|1
|0
|Nim Dorjee Tamang
|1
|0
|Ясир Мохаммад
|1
|0
|Фернандес Райньер
|1
|0
|Arshdeep Singh
|1
|0
|Jay Gupta
|1
|0
Результаты матчей
Пенджаб
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Гоа
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
8
Пенджаб
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
40% (4)
30% (3)
Гоа
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (5)
40% (4)
10% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
11
2
Упущенные победы
9
7
Пенджаб
46.2%
53.8%
6 побед 7 поражений
Первый тайм
21% (4)
42% (8)
37% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
37% (7)
32% (6)
32% (6)
Гоа
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (6)
44% (8)
22% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
28% (5)
50% (9)
22% (4)
Сухие победы
2
4
Сухие поражения
5
4
Волевые победы
12
4
Упущенные победы
16
15
Голы по времени матча
Забито
11
19
3 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 6
13 Не забивали 9
0
0%
5
26%
1-15
1
9%
4
21%
16-30
2
18%
3
16%
31-45
2
18%
0
0%
46-60
3
27%
5
26%
61-75
3
27%
2
11%
76-90
Пропущено
15
12
6 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
3
20%
1
8%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
1
7%
2
17%
31-45
2
13%
3
25%
46-60
3
20%
1
8%
61-75
4
27%
4
33%
76-90
Забито
12
8
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
0
0%
0
0%
1-15
3
25%
1
13%
16-30
3
25%
2
25%
31-45
2
17%
1
13%
46-60
2
17%
1
13%
61-75
2
17%
3
38%
76-90
Пропущено
15
4
9 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
1
7%
1
25%
1-15
4
27%
0
0%
16-30
4
27%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
13%
2
50%
61-75
3
20%
1
25%
76-90
Забито
23
27
9 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 3
0
0%
5
19%
1-15
4
17%
5
19%
16-30
5
22%
5
19%
31-45
4
17%
1
4%
46-60
5
22%
6
22%
61-75
5
22%
5
19%
76-90
Пропущено
30
16
15 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 11
11 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 10
4
13%
2
13%
1-15
6
20%
1
6%
16-30
5
17%
2
13%
31-45
3
10%
3
19%
46-60
5
17%
3
19%
61-75
7
23%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Пенджаб
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Нортист Юнайтед - Пенджаб 0:1 Пенджаб - Мумбаи Сити 2:3 Хайдарабад - Пенджаб 0:2 Пенджаб - Джамшедпур 0:4
Керала Бластерс - Пенджаб 1:3 Пенджаб - Бенгалуру 3:1 Пенджаб - Дели Динамос 0:1 Пенджаб - Ченнаин 1:0 Пенджаб - Керала Бластерс 0:1 Ист Бенгал - Пенджаб 0:0 Бенгалуру - Пенджаб 3:3 Пенджаб - Хайдарабад 1:1 Мумбаи Сити - Пенджаб 2:1 Ченнаин - Пенджаб 5:1 Джамшедпур - Пенджаб 0:0 Пенджаб - Нортист Юнайтед 1:1 Гоа - Пенджаб 1:0 АТК - Пенджаб 3:1 Четхэм - Пенджаб 4:0 Спортинг Халса - Пенджаб 3:3
Гоа
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Гоа - Ист Бенгал 1:0 Мумбаи Сити - Гоа 1:1 Керала Бластерс - Гоа 4:2 Гоа - Нортист Юнайтед 0:2
Гоа - АТК 0:1 Дели Динамос - Гоа 1:1 Хайдарабад - Гоа 0:2 Нортист Юнайтед - Гоа 1:1 АТК - Гоа 1:4 Гоа - Мумбаи Сити 0:0 Гоа - Керала Бластерс 1:0 Гоа - Джамшедпур 1:0 Ченнаин - Гоа 0:3 Бенгалуру - Гоа 0:0 Ист Бенгал - Гоа 1:2 Гоа - Дели Динамос 3:2 Гоа - Пенджаб 1:0 Бенгалуру - Гоа 3:1 Гоа - Ченнаин 1:2 Гоа - Мумбаи Сити 3:5
Результаты матчей
Пенджаб
Гоа
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:4
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
1:0
4 раза 50%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
1
4 раза 50%
0
3 раза 38%
3
1 раз 13%
Точный счет
0:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
1:1
3 раза 30%
0:0
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
0
3 раза 30%
3
2 раза 20%
2
1 раз 10%
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
3
2 раза 20%
0
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Точный счет
0:1
3 раза 16%
0:0
2 раза 11%
1:0
2 раза 11%
1:1
2 раза 11%
3:1
2 раза 11%
3:3
2 раза 11%
0:2
1 раз 5%
0:4
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
1:0
4 раза 22%
1:1
3 раза 17%
0:0
2 раза 11%
0:2
2 раза 11%
0:1
1 раз 6%
0:3
1 раз 6%
1:2
1 раз 6%
1:4
1 раз 6%
3:2
1 раз 6%
3:3
1 раз 6%
4:2
1 раз 6%
Точное количество голов
1
7 раз 37%
0
6 раз 32%
3
4 раза 21%
2
2 раза 11%
1
7 раз 39%
0
4 раза 22%
2
3 раза 17%
3
3 раза 17%
4
1 раз 6%
Тоталы голов в матче
Пенджаб
Гоа
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
53
36
17
27
17
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
37
64
28
37
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
136
Больше Меньше
144
613
711
415
414
- — Выход в 1/2 финала
- — Выход в 1/4 финала
|Дели Динамос
|Кришна Рой
|12 (1)
|Керала Бластерс
|Диамантакос Димитрис
|10 (3)
|АТК
|Каммингс Джейсон
|8 (2)
|АТК
|Петратос Димитри
|8 (2)
|Пенджаб
|Luka Majcen
|7 (2)
|Мумбаи Сити
|Ван Нифф Юлл
|1 6
|АТК
|Тангри Дипак
|7
|Нортист Юнайтед
|Asheer Akhtar
|7
|Пенджаб
|Nikhil Prabhu
|7
|Хайдарабад
|João Victor I
|1 5