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  3. Дания
  4. Суперлига Дании 2023-2024
Тур: 21. Стадион: . Главный судья: Jacob Karlsen
Раннерс
0:1
Конец матча
Мидтьюлланн
0'
0:1
25' Гол
Серенсен Оливер
38' Желтая карточка
Занден Оливер
42' Желтая карточка
Симсир Араль
64' Желтая карточка
Серенсен Оливер
75' Желтая карточка
Энггаард Мэдс
90'+4

Ход матча

25'
0:1
Серенсен Оливер
38'
Занден Оливер
 
42'
 
Симсир Араль
56'
 
Далсгор Хенрик
Габриэль Адам
57'
 
Шарлес
Симсир Араль
64'
 
Серенсен Оливер
70'
Шамун Ноа
Нордли Симен Болькан
 
71'
Копплин Бьорн
Занден Оливер
 
71'
 
Мартинес Эмилиано
Гигович Армин
71'
Браянац Муамер
Одей Стивен
 
75'
Энггаард Мэдс
 
79'
Tammer Bany Odeh
Фусейни Мохаммед
 
80'
 
Франкулино
Брюнхильдсен Ола
80'
 
Андерссон Йоэль
Осорио Дарио
90'
Hugo Andersson2
Кулибали Лассо
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 7 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 1
  • 3 Офсайды 0
  • 11 Нарушения правил 10
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 455 Количество передач 336
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Прогноз на матч от Liveresult
1
Карлгрен
Патрик
7
Каллесеэ
Миккель
4
Даммерс
Вессель
3
Хег
Даниэль
29
Занден
Оливер
28
Кулибали
Лассо
8
Энггаард
Мэдс
6
Бьёркенгрен
Йон
9
Нордли
Симен
Болькан
90
Одей
Стивен
77
Фусейни
Мохаммед
II
1
Лоссль
Йонас
13
Габриэль
Адам
15
Ингасон
Сверрир
22
Соренсен
Мадс
Бек
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
24
Серенсен
Оливер
37
Гигович
Армин
58
Симсир
Араль
9
Брюнхильдсен
Ола
10
Гуэ-Сон
Чо
Раннерс
4-4-2
Мидтьюлланн
4-4-2

История личных встреч

Раннерс
Мидтьюлланн

9 матчей

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
111.1%
4 победы 10 ничьих 0 побед

38 матчей

21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед

Первый тайм

26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед

Второй тайм

23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 24 победы

47 матчей

8.5%
27.7%
63.8%
4 победы 13 ничьих 30 побед

Первый тайм

19.1%
42.6%
38.3%
9 побед 20 ничьих 18 побед

Второй тайм

8.5%
40.4%
51.1%
4 победы 19 ничьих 24 победы

История матчей

СД
2:2
СД
0:0
СД
1:1
СД
3:2
СД
1:3
СД
1:3
СД
1:0
СД
1:1
СД
0:0
СД
1:2
СД
1:0
СД
0:2
СД
2:1
СД
1:2
СД
3:0
СД
0:4
СД
2:1
СД
3:0
СД
0:2
СД
2:2
ТМК
1:0
СД
1:2
СД
2:1
СД
0:2
СД
5:2
СД
1:2
ТМК
2:0
СД
3:1
СД
0:3
СД
1:1
СД
1:3
СД
3:0
К
2:1
СД
2:1
СД
2:1
СЛ
2:2
ТМС
3:3
СЛ
1:1
СЛ
1:1
СЛ
2:0
ТМС
2:2
СЛ
2:1
СЛ
4:1
СЛ
0:2
СЛ
1:2
СЛ
0:0
СЛ
2:1

Голы

Всего голов

17
27

Голов в среднем за матч

0.81
1.04

Среднее время на гол

111
86

Всего голов

54
37

Голов в среднем за матч

2.08
1.76

Среднее время на гол

43
51

Всего голов

71
64

Голов в среднем за матч

1.51
1.36

Тотал матчей

2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46

Среднее время на гол

59
66

Бомбардиры внутри турнира

Раннерс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бундгаард Филип 4 (2) 0.19
Одей Стивен 3 0.14
Нордли Симен Болькан 3 0.14
Копплин Бьорн 2 0.1
Бьёркенгрен Йон 1 0.05
Хег Даниэль 1 0.05
Фусейни Мохаммед II 1 0.05
Эйджийри Эрнест 1 0.05
Даммерс Вессель 1 0.05
Hugo Andersson2 1 0.05
Каллесеэ Миккель 0 0
Эгхо Марвин 0 0
Педерсен Миккель 0 0
Ольсен Оливер 0 0
Мидтьюлланн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гуэ-Сон Чо 9 (4) 0.43
Франкулино 6 0.29
Серенсен Оливер 5 0.24
Осорио Дарио 5 0.24
Брюнхильдсен Ола 4 0.19
Далсгор Хенрик 2 0.1
Симсир Араль 2 0.1
Шарлес 2 0.1
Габриэль Адам 1 0.05
Han-Beom Lee 1 0.05
Ингасон Сверрир 1 0.05
Соренсен Мадс Бек 1 0.05
Паулиньо VI 0 0
Олссон Кристоффер 0 0
Гигович Армин 0 0
Рёмер Андре 0 0

Карточки

Раннерс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даммерс Вессель 4 1
Ольсен Оливер 5 0
Энггаард Мэдс 5 0
Бьёркенгрен Йон 3 0
Карлгрен Патрик 2 0
Каллесеэ Миккель 2 0
Одей Стивен 2 0
Hugo Andersson2 2 0
Кулибали Лассо 2 0
Альбек Мадс 1 0
Хег Даниэль 1 0
Бабаян Эдгар 1 0
Педерсен Миккель 1 0
Нордли Симен Болькан 1 0
Бундгаард Филип 1 0
Занден Оливер 1 0
Jeppe Kudsk 1 0
William Kaastrup 1 0
Мидтьюлланн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паулиньо VI 5 1
Ингасон Сверрир 4 1
Шарлес 4 0
Габриэль Адам 4 0
Thomas Thomasberg 3 0
Рёмер Андре 3 0
Гигович Армин 3 0
Серенсен Оливер 3 0
Гуэ-Сон Чо 3 0
Гартенманн Стефан 1 1
Далсгор Хенрик 2 0
Олссон Кристоффер 2 0
Ортис Пабло 0 1
Лоссль Йонас 1 0
Мартинес Эмилиано 1 0
Соренсен Мадс Бек 1 0
Каба Сори 1 0
Брумадо Жуниор 1 0
Симсир Араль 1 0
Гогорза Микель 1 0

Результаты матчей

Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Мидтьюлланн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

8
4
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Мидтьюлланн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

13
1

Упущенные победы

10
19
Раннерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Мидтьюлланн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)

Сухие победы

6
3

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

14
8

Упущенные победы

18
23

Голы по времени матча

Забито

10
21
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90

Пропущено

16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90

Забито

12
19
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
33%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90

Пропущено

20
7
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
7
35%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
3
15%
2
29%
76-90

Забито

22
40
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
23%
1
3%
1-15
2
9%
7
18%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
6
27%
11
28%
46-60
2
9%
7
18%
61-75
3
14%
9
23%
76-90

Пропущено

36
23
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
3
8%
3
13%
1-15
9
25%
4
17%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
7
19%
2
9%
61-75
8
22%
7
30%
76-90

Результаты последних матчей

Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3
Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0
Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1

Результаты матчей

Раннерс
Мидтьюлланн

Точный счет

1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%

Точное количество голов

0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Точный счет

2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%

Точное количество голов

0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%

Точный счет

2:2
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%

Точное количество голов

0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%

Тоталы голов в матче

Раннерс
Мидтьюлланн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
4
0.5
Больше Меньше
9
1
3
8
1.5
7
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
2
4
6
1.5
7
4
1
9
2.5
3
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
7
0.5
Больше Меньше
18
3
7
14
1.5
14
7
1
20
2.5
4
17
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 21 14 3 4 40 - 23 45
2.
Брондбю
 21 13 5 3 40 - 19 44
3.
Копенгаген
 21 13 3 5 43 - 23 42
4.
Норшелланн
 21 10 6 5 34 - 20 36
5.
АГФ Орхус
 21 8 9 4 25 - 21 33
6.
Силькеборг
 21 8 3 10 27 - 28 27
7.
Оденсе
 21 6 6 9 25 - 30 24
8.
Виборг
 21 6 5 10 24 - 35 23
9.
Раннерс
 21 5 7 9 22 - 36 22
10.
Люнгбю
 21 5 5 11 25 - 39 20
11.
Вайле
 21 4 7 10 19 - 23 19
12.
Видовре
 21 2 5 14 17 - 44 11
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мидтьюлланн
 10 7 2 1 19 - 7 23
2.
Копенгаген
 11 7 1 3 22 - 9 22
3.
Норшелланн
 10 6 3 1 19 - 8 21
4.
Брондбю
 10 6 2 2 19 - 9 20
5.
Виборг
 11 5 3 3 17 - 14 18
6.
Силькеборг
 11 5 2 4 15 - 12 17
7.
АГФ Орхус
 10 4 3 3 13 - 14 15
8.
Люнгбю
 10 3 4 3 17 - 16 13
9.
Раннерс
 11 3 4 4 10 - 16 13
10.
Вайле
 11 3 3 5 11 - 11 12
11.
Оденсе
 10 0 3 7 8 - 20 3
12.
Видовре
 11 0 2 9 8 - 27 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брондбю
 11 7 3 1 21 - 10 24
2.
Мидтьюлланн
 11 7 1 3 21 - 16 22
3.
Оденсе
 11 6 3 2 17 - 10 21
4.
Копенгаген
 10 6 2 2 21 - 14 20
5.
АГФ Орхус
 11 4 6 1 12 - 7 18
6.
Норшелланн
 11 4 3 4 15 - 12 15
7.
Силькеборг
 10 3 1 6 12 - 16 10
8.
Видовре
 10 2 3 5 9 - 17 9
9.
Раннерс
 10 2 3 5 12 - 20 9
10.
Вайле
 10 1 4 5 8 - 12 7
11.
Люнгбю
 11 2 1 8 8 - 23 7
12.
Виборг
 10 1 2 7 7 - 21 5
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Брондбю Валлис Николай 10 (4)
Силькеборг Линд Александр 10 (2)
АГФ Орхус Мортенсен Патрик 9 (3)
Мидтьюлланн Гуэ-Сон Чо 9 (2)
Брондбю Омойджуфано Охи 8 (1)
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Топ нарушителей
Вайле Альбентоса Рауль 9
АГФ Орхус Поульсен Николай 8
Вайле Колингер Денис 7
Видовре Геммер Йонас 7
Мидтьюлланн Паулиньо VI 1 5
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