Тур: 21. Стадион: Cepheus Park Randers. Главный судья: Jacob Karlsen
0:1
Конец матча
0'
0:1
25' ГолСеренсен Оливер
38' Желтая карточкаЗанден Оливер
42' Желтая карточкаСимсир Араль
64' Желтая карточкаСеренсен Оливер
75' Желтая карточкаЭнггаард Мэдс
90'+4
Ход матча
25'
0:1
38'
42'
57'
64'
75'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
7 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 5
-
5 Угловые 1
-
3 Офсайды 0
-
11 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
455 Количество передач 336
-
51 Владение мячом, % 49
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
90
Одей
Стивен
55
Бак
Виктор
11
Осорио
Дарио
58
Симсир
Араль
10
Гуэ-Сон
Чо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
90 Одей СтивенНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Снорре ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Альбек МадсПолузащитник
-
18 Шамун НоаНападающий
- Нападающий
-
-
-
24 Sabil Hansen
-
Главный тренер: Rasmus Bertelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Бак ВикторЗащитник
-
11 Осорио ДариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
58 Симсир АральПолузащитник
- Нападающий
-
10 Гуэ-Сон ЧоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
73 ЖуниньоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
35 ШарлесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Франкулино
-
Главный тренер: Томас Томасберг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Раннерс
Мидтьюлланн
9 матчей
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
111.1%
9 побед 10 ничьих 0 побед
Второй тайм
44.4%
111.1%
4 победы 10 ничьих 0 побед
38 матчей
21.1%
78.9%
0 побед 8 ничьих 30 побед
Первый тайм
26.3%
73.7%
0 побед 10 ничьих 18 побед
Второй тайм
23.7%
76.3%
0 побед 9 ничьих 24 победы
47 матчей
8.5%
27.7%
63.8%
4 победы 13 ничьих 30 побед
Первый тайм
19.1%
42.6%
38.3%
9 побед 20 ничьих 18 побед
Второй тайм
8.5%
40.4%
51.1%
4 победы 19 ничьих 24 победы
История матчей
Голы
Всего голов
17
27
Голов в среднем за матч
0.81
1.04
Среднее время на гол
111
86
Всего голов
54
37
Голов в среднем за матч
2.08
1.76
Среднее время на гол
43
51
Всего голов
71
64
Голов в среднем за матч
1.51
1.36
Тотал матчей
2.5
44
Больше 94%
Меньше 6%
3
41
Больше 87%
Меньше 13%
6
30
Больше 64%
Меньше 36%
17
13
Больше 28%
Меньше 72%
34
4
Больше 9%
Меньше 91%
43
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
1
Больше 2%
Меньше 98%
46
Среднее время на гол
59
66
Бомбардиры внутри турнира
Раннерс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бундгаард Филип
|4 (2)
|0.19
|Одей Стивен
|3
|0.14
|Нордли Симен Болькан
|3
|0.14
|Копплин Бьорн
|2
|0.1
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.05
|Хег Даниэль
|1
|0.05
|Фусейни Мохаммед II
|1
|0.05
|Эйджийри Эрнест
|1
|0.05
|Даммерс Вессель
|1
|0.05
|Hugo Andersson2
|1
|0.05
|Каллесеэ Миккель
|0
|0
|Эгхо Марвин
|0
|0
|Педерсен Миккель
|0
|0
|Ольсен Оливер
|0
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гуэ-Сон Чо
|9 (4)
|0.43
|Франкулино
|6
|0.29
|Серенсен Оливер
|5
|0.24
|Осорио Дарио
|5
|0.24
|Брюнхильдсен Ола
|4
|0.19
|Далсгор Хенрик
|2
|0.1
|Симсир Араль
|2
|0.1
|Шарлес
|2
|0.1
|Габриэль Адам
|1
|0.05
|Han-Beom Lee
|1
|0.05
|Ингасон Сверрир
|1
|0.05
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0.05
|Паулиньо VI
|0
|0
|Олссон Кристоффер
|0
|0
|Гигович Армин
|0
|0
|Рёмер Андре
|0
|0
Карточки
Раннерс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даммерс Вессель
|4
|1
|Ольсен Оливер
|5
|0
|Энггаард Мэдс
|5
|0
|Бьёркенгрен Йон
|3
|0
|Карлгрен Патрик
|2
|0
|Каллесеэ Миккель
|2
|0
|Одей Стивен
|2
|0
|Hugo Andersson2
|2
|0
|Кулибали Лассо
|2
|0
|Альбек Мадс
|1
|0
|Хег Даниэль
|1
|0
|Бабаян Эдгар
|1
|0
|Педерсен Миккель
|1
|0
|Нордли Симен Болькан
|1
|0
|Бундгаард Филип
|1
|0
|Занден Оливер
|1
|0
|Jeppe Kudsk
|1
|0
|William Kaastrup
|1
|0
Мидтьюлланн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паулиньо VI
|5
|1
|Ингасон Сверрир
|4
|1
|Шарлес
|4
|0
|Габриэль Адам
|4
|0
|Thomas Thomasberg
|3
|0
|Рёмер Андре
|3
|0
|Гигович Армин
|3
|0
|Серенсен Оливер
|3
|0
|Гуэ-Сон Чо
|3
|0
|Гартенманн Стефан
|1
|1
|Далсгор Хенрик
|2
|0
|Олссон Кристоффер
|2
|0
|Ортис Пабло
|0
|1
|Лоссль Йонас
|1
|0
|Мартинес Эмилиано
|1
|0
|Соренсен Мадс Бек
|1
|0
|Каба Сори
|1
|0
|Брумадо Жуниор
|1
|0
|Симсир Араль
|1
|0
|Гогорза Микель
|1
|0
Результаты матчей
Раннерс
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
27% (3)
45% (5)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (2)
45% (5)
36% (4)
Мидтьюлланн
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
10% (1)
50% (5)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
10% (1)
70% (7)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
8
4
Раннерс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Мидтьюлланн
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
18% (2)
55% (6)
27% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
13
1
Упущенные победы
10
19
Раннерс
57.1%
42.9%
8 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (8)
38% (8)
24% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (8)
24% (5)
38% (8)
Мидтьюлланн
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
14% (3)
52% (11)
33% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (7)
24% (5)
43% (9)
Сухие победы
6
3
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
14
8
Упущенные победы
18
23
Голы по времени матча
Забито
10
21
7 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
3
30%
0
0%
1-15
1
10%
5
24%
16-30
3
30%
1
5%
31-45
2
20%
6
29%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
1
10%
5
24%
76-90
Пропущено
16
16
5 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 9
1
6%
2
13%
1-15
2
13%
2
13%
16-30
2
13%
4
25%
31-45
2
13%
2
13%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
5
31%
5
31%
76-90
Забито
12
19
4 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 12
4 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
2
17%
1
5%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
4
21%
31-45
4
33%
5
26%
46-60
2
17%
3
16%
61-75
2
17%
4
21%
76-90
Пропущено
20
7
12 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 3
10 Не пропускали 6
2
10%
1
14%
1-15
7
35%
2
29%
16-30
3
15%
0
0%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
3
15%
1
14%
61-75
3
15%
2
29%
76-90
Забито
22
40
11 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 27
10 Забивали первыми 14
7 Не забивали 3
5
23%
1
3%
1-15
2
9%
7
18%
16-30
4
18%
5
13%
31-45
6
27%
11
28%
46-60
2
9%
7
18%
61-75
3
14%
9
23%
76-90
Пропущено
36
23
17 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 7
18 Не пропускали 15
3
8%
3
13%
1-15
9
25%
4
17%
16-30
5
14%
4
17%
31-45
4
11%
3
13%
46-60
7
19%
2
9%
61-75
8
22%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Раннерс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Виборг - Раннерс 3:0 Раннерс - Люнгбю 1:0 Видовре - Раннерс 1:3 Сириус - Раннерс 0:3
Хальмстад - Раннерс 0:1 Раннерс - Венсюссель 4:0 Раннерс - Ольборг 0:4 Раннерс - Хобро 3:0 Раннерс - Вайле 0:0 Раннерс - Оденсе 0:1 Силькеборг - Раннерс 1:1 Раннерс - Копенгаген 2:4 Раннерс - Брондбю 0:1 АГФ Орхус - Раннерс 2:1 Раннерс - Брондбю 2:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Раннерс - Силькеборг 1:0 Б-93 - Раннерс 4:4 Раннерс - АГФ Орхус 1:1 Вайле - Раннерс 1:2
Мидтьюлланн
(20 матчей)
65%
5%
30%
13 побед 1 ничья 6 поражений
Мидтьюлланн - Копенгаген 2:0 АГФ Орхус - Мидтьюлланн 2:3 Брондбю - Мидтьюлланн 1:0 Эсбьерг - Мидтьюлланн 6:0
Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Молде - Мидтьюлланн 2:1 Мидтьюлланн - Фредерисия 7:0 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Мидтьюлланн - Ольборг 1:4 Мидтьюлланн - Виборг 5:1 Силькеборг - Мидтьюлланн 1:4 Мидтьюлланн - Норшелланн 2:0 Видовре - Мидтьюлланн 1:4 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:0 Мидтьюлланн - Люнгбю 2:1 Оденсе - Мидтьюлланн 1:2 Мидтьюлланн - Раннерс 2:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 0:2 Нествед - Мидтьюлланн 0:2 Мидтьюлланн - Оденсе 2:1
Результаты матчей
Раннерс
Мидтьюлланн
Точный счет
1:0
3 раза 27%
0:1
2 раза 18%
2:2
2 раза 18%
0:0
1 раз 9%
0:5
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:4
1 раз 9%
2:0
3 раза 30%
2:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
5:1
1 раз 10%
Точное количество голов
0
4 раза 36%
1
4 раза 36%
2
3 раза 27%
2
6 раз 60%
1
2 раза 20%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%
Точный счет
2:2
2 раза 20%
1:0
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 18%
1:4
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
4:1
1 раз 9%
Точное количество голов
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
3 раза 30%
3
1 раз 10%
2
4 раза 36%
0
2 раза 18%
1
2 раза 18%
4
2 раза 18%
3
1 раз 9%
Точный счет
2:2
4 раза 19%
1:0
4 раза 19%
0:1
2 раза 10%
1:1
2 раза 10%
0:0
1 раз 5%
0:5
1 раз 5%
1:2
1 раз 5%
1:3
1 раз 5%
2:1
1 раз 5%
2:4
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
3:1
1 раз 5%
4:0
1 раз 5%
2:0
3 раза 14%
0:1
2 раза 10%
1:0
2 раза 10%
1:2
2 раза 10%
1:4
2 раза 10%
2:1
2 раза 10%
2:2
2 раза 10%
0:2
1 раз 5%
1:1
1 раз 5%
2:3
1 раз 5%
3:0
1 раз 5%
4:1
1 раз 5%
5:1
1 раз 5%
Точное количество голов
0
7 раз 33%
1
7 раз 33%
2
6 раз 29%
3
1 раз 5%
2
10 раз 48%
1
4 раза 19%
0
3 раза 14%
4
2 раза 10%
3
1 раз 5%
5
1 раз 5%
Тоталы голов в матче
Раннерс
Мидтьюлланн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
91
38
73
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
92
46
74
19
38
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
147
Больше Меньше
183
714
147
120
417
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Брондбю
|Валлис Николай
|10 (4)
|Силькеборг
|Линд Александр
|10 (2)
|АГФ Орхус
|Мортенсен Патрик
|9 (3)
|Мидтьюлланн
|Гуэ-Сон Чо
|9 (2)
|Брондбю
|Омойджуфано Охи
|8 (1)
|Вайле
|Альбентоса Рауль
|9
|АГФ Орхус
|Поульсен Николай
|8
|Вайле
|Колингер Денис
|7
|Видовре
|Геммер Йонас
|7
|Мидтьюлланн
|Паулиньо VI
|1 5