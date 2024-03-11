  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2023-2024
Тур: 24. Стадион: . Зрители: 2268 Главный судья: Marcin Kochanek
Варта Познань
0:1
Конец матча
ЛКС Лодзь
0'
35' Желтая карточка
Бартковски Якуб
46' Желтая карточка
Межграни Мохамед
57' Желтая карточка
Ставропулос Димитрис
0:1
75' Гол
Piotr Janczukowicz
83' Желтая карточка
Дурмиси Риза
90'+7
33
Гробельны
Енджей
2
Бартковски
Якуб
4
Ставропулос
Димитрис
14
Цэру
Богдан
20
Межграни
Мохамед
16
Луиш
Мигел
6
Журавски
Мачей
47
Пржикрыл
Томаш
7
Шмыт
Каетан
9
Эппель
Мартон
29
Визингер
Дарио
1
Alexander
Bobek
8
Данковски
Камиль
2
Гюлен
Левент
4
Мамедов
Рахиль
18
Дурмиси
Риза
16
Рамирес
Даниэль
6
Thiago
Ceijas
14
Michal
Mokrzycki
70
Балик
Гусейн
9
Техан
Кай
20
Piotr
Janczukowicz
Варта Познань
3-4-3
ЛКС Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Варта Познань
ЛКС Лодзь

4 матча

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

Э
0:2
ПД
3:0
ПД
0:2
ВД
2:0
ВД
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
4:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:0

Голы

Всего голов

5
4

Голов в среднем за матч

1.25
0.67

Среднее время на гол

72
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Среднее время на гол

90
72

Всего голов

11
9

Голов в среднем за матч

1.1
0.9

Тотал матчей

2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

81
100

Бомбардиры внутри турнира

Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шмыт Каетан 7 (4) 0.29
Журавски Мачей 4 0.17
Савич Стефан V 2 0.08
Луиш Мигел 2 0.08
Пржикрыл Томаш 2 0.08
Купчак Матеуш 2 0.08
Эппель Мартон 2 (1) 0.08
Визингер Дарио 1 0.04
Ставропулос Димитрис 1 0.04
Кьельб Якуб 0 0
Konrad Matuszewski 0 0
Зреляк Адам 0 0
Боровски Филип 0 0
ЛКС Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рамирес Даниэль 5 (4) 0.21
Техан Кай 3 0.13
Балик Гусейн 3 0.13
Engjell Hoti 2 0.08
Stipe Juric 2 0.08
Piotr Janczukowicz 2 0.08
Antoni Mlynarczyk 1 0.04
Тутышкинас Артемиюс 1 0.04
Jedrzej Zajac 1 0.04
Данковски Камиль 0 0
Дурмиси Риза 0 0
Piotr Glowacki 0 0
Малаховски Адриан 0 0
Michal Mokrzycki 0 0
Лувеу Адриен 0 0

Карточки

Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Визингер Дарио 7 0
Ставропулос Димитрис 7 0
Журавски Мачей 5 0
Бартковски Якуб 5 0
Плеснерович Виктор 5 0
Шмыт Каетан 5 0
Боровски Филип 3 1
Купчак Матеуш 4 0
Шимонович Давид 3 0
Луиш Мигел 3 0
Цэру Богдан 2 0
Савич Стефан V 2 0
Межграни Мохамед 2 0
Гробельны Енджей 2 0
Пржикрыл Томаш 1 0
Эппель Мартон 1 0
Лис Адриан 1 0
Копчински Михал 1 0
Konrad Matuszewski 1 0
ЛКС Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Michal Mokrzycki 6 1
Jakub Letniowski 6 0
Техан Кай 5 0
Лувеу Адриен 5 0
Engjell Hoti 3 1
Марциняк Адам 3 0
Шелига Бартош 3 0
Данковски Камиль 3 0
Флис Марцин 3 0
Рамирес Даниэль 3 0
Пируло 3 0
Stipe Juric 1 1
Дурмиси Риза 2 0
Монсальве Начо 2 0
Гюлен Левент 2 0
Alexander Bobek 2 0
Тутышкинас Артемиюс 2 0
Малаховски Адриан 0 1
Мамедов Рахиль 1 0
Балик Гусейн 1 0
Арндт Давид 1 0
Лоренц Мешко 1 0
Piotr Janczukowicz 1 0
Jedrzej Zajac 1 0

Результаты матчей

Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)

Сухие победы

1
5

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
7
Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ЛКС Лодзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

7
13

Упущенные победы

14
13
Варта Познань
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ЛКС Лодзь
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)

Сухие победы

3
6

Сухие поражения

9
7

Волевые победы

8
13

Упущенные победы

18
20

Голы по времени матча

Забито

8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
19 Не забивали 17
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90

Пропущено

13
23
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
5
38%
5
22%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
2
15%
4
17%
76-90

Забито

16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90

Пропущено

14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90

Забито

24
21
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
25%
0
0%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
6
29%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
6
29%
76-90

Пропущено

27
46
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
3
11%
8
17%
1-15
7
26%
8
17%
16-30
3
11%
6
13%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
3
11%
9
20%
61-75
7
26%
11
24%
76-90

Результаты последних матчей

Варта Познань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0
Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2

Результаты матчей

Варта Познань
ЛКС Лодзь

Точный счет

0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%

Точный счет

0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%

Точный счет

0:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%

Тоталы голов в матче

Варта Познань
ЛКС Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
7
0.5
Больше Меньше
7
5
3
9
1.5
4
8

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
6
6
5
7
1.5
1
11
1
11
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
10
0.5
Больше Меньше
13
11
8
16
1.5
5
19
1
23
2.5
2
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ягеллония Белосток
 24 13 6 5 54 - 34 45
2.
Шленск Вроцлав
 24 13 6 5 34 - 21 45
3.
Лех
 24 11 8 5 36 - 30 41
4.
Ракув
 23 11 7 5 44 - 26 40
5.
Погонь Щецин
 24 12 4 8 44 - 28 40
6.
Легия
 24 10 8 6 35 - 29 38
7.
Гурник Забже
 24 10 6 8 31 - 27 36
8.
Сталь Мелец
 24 10 5 9 33 - 33 35
9.
Заглембе Любин
 24 9 6 9 28 - 36 33
10.
Видзев Лодзь
 24 9 4 11 30 - 33 31
11.
Радомяк Радом
 24 8 7 9 29 - 36 31
12.
Варта Познань
 24 6 9 9 23 - 28 27
13.
Краковия
 24 5 12 7 30 - 31 27
14.
Пяст
 23 4 13 6 22 - 26 25
15.
Пуща Неполомице
 23 5 8 10 31 - 43 23
16.
Корона Кельце
 23 4 11 8 26 - 30 23
17.
Рух Хожув
 24 2 12 10 27 - 39 18
18.
ЛКС Лодзь
 24 4 4 16 20 - 47 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 12 9 3 0 28 - 5 30
2.
Ягеллония Белосток
 12 9 2 1 31 - 11 29
3.
Лех
 12 7 3 2 24 - 12 24
4.
Сталь Мелец
 12 7 3 2 21 - 12 24
5.
Гурник Забже
 12 7 3 2 14 - 8 24
6.
Легия
 12 6 4 2 20 - 11 22
7.
Видзев Лодзь
 12 7 0 5 15 - 15 21
8.
Шленск Вроцлав
 12 6 3 3 17 - 10 21
9.
Заглембе Любин
 12 5 4 3 13 - 13 19
10.
Пуща Неполомице
 12 4 6 2 17 - 17 18
11.
Погонь Щецин
 12 5 2 5 25 - 22 17
12.
Корона Кельце
 11 3 6 2 18 - 15 15
13.
Пяст
 11 3 5 3 13 - 12 14
14.
Краковия
 12 3 5 4 21 - 20 14
15.
Радомяк Радом
 12 3 5 4 14 - 16 14
16.
ЛКС Лодзь
 12 3 4 5 13 - 23 13
17.
Рух Хожув
 12 2 6 4 14 - 16 12
18.
Варта Познань
 12 2 4 6 8 - 13 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шленск Вроцлав
 12 7 3 2 17 - 11 24
2.
Погонь Щецин
 12 7 2 3 19 - 6 23
3.
Радомяк Радом
 12 5 2 5 15 - 20 17
4.
Варта Познань
 12 4 5 3 15 - 15 17
5.
Лех
 12 4 5 3 12 - 18 17
6.
Ягеллония Белосток
 12 4 4 4 23 - 23 16
7.
Легия
 12 4 4 4 15 - 18 16
8.
Заглембе Любин
 12 4 2 6 15 - 23 14
9.
Краковия
 12 2 7 3 9 - 11 13
10.
Гурник Забже
 12 3 3 6 17 - 19 12
11.
Сталь Мелец
 12 3 2 7 12 - 21 11
12.
Пяст
 12 1 8 3 9 - 14 11
13.
Ракув
 11 2 4 5 16 - 21 10
14.
Видзев Лодзь
 12 2 4 6 15 - 18 10
15.
Корона Кельце
 12 1 5 6 8 - 15 8
16.
Рух Хожув
 12 0 6 6 13 - 23 6
17.
Пуща Неполомице
 11 1 2 8 14 - 26 5
18.
ЛКС Лодзь
 12 1 0 11 7 - 24 3
  • — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Шленск Вроцлав Экспозито Эрик 14 (3)
Сталь Мелец Шкурин Илья 12 (5)
Погонь Щецин Гросицки Камил 10 (8)
Ягеллония Белосток Вдовик Бартломей 9 (2)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 9 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Легия Жозуэ Филипе 1 9
Ягеллония Белосток Романчук Тарас 1 8
Пуща Неполомице Крачун Артур 1 8
Шленск Вроцлав Покорны Петер 1 8
Легия Енджейчик Артур 2 6
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Межграни Мохамед получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 35'
      Бартковски Якуб получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогноз на матч от Liveresult
    Где смотреть матч Варта Познань 0:1 ЛКС Лодзь онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный