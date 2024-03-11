Тур: 24. Стадион: Stadion Dyskobolii. Зрители: 2268 Главный судья: Marcin Kochanek
0:1
Конец матча
0'
35' Желтая карточкаБартковски Якуб
46' Желтая карточкаМежграни Мохамед
57' Желтая карточкаСтавропулос Димитрис
0:1
75' ГолPiotr Janczukowicz
83' Желтая карточкаДурмиси Риза
90'+7
Ход матча
35'
46'
75'
83'
Прогноз на матч от Liveresult
-
1.99 Победа «Варты»
-
14
Цэру
Богдан
16
Луиш
Мигел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
-
16 Луиш МигелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Савич СтефанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Дурмиси РизаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Балик ГусейнНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Арндт ДавидВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Лувеу АдриенПолузащитник
-
11 Engjell HotiПолузащитник
-
-
22 Jan Labedzki
-
-
Главный тренер: Marcin Matysiak
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Варта Познань
ЛКС Лодзь
4 матча
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
20%
50%
3 победы 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
20%
20%
60%
2 победы 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
4
Голов в среднем за матч
1.25
0.67
Среднее время на гол
72
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Среднее время на гол
90
72
Всего голов
11
9
Голов в среднем за матч
1.1
0.9
Тотал матчей
2.5
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
7
Больше 70%
Меньше 30%
3
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
81
100
Бомбардиры внутри турнира
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шмыт Каетан
|7 (4)
|0.29
|Журавски Мачей
|4
|0.17
|Савич Стефан V
|2
|0.08
|Луиш Мигел
|2
|0.08
|Пржикрыл Томаш
|2
|0.08
|Купчак Матеуш
|2
|0.08
|Эппель Мартон
|2 (1)
|0.08
|Визингер Дарио
|1
|0.04
|Ставропулос Димитрис
|1
|0.04
|Кьельб Якуб
|0
|0
|Konrad Matuszewski
|0
|0
|Зреляк Адам
|0
|0
|Боровски Филип
|0
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рамирес Даниэль
|5 (4)
|0.21
|Техан Кай
|3
|0.13
|Балик Гусейн
|3
|0.13
|Engjell Hoti
|2
|0.08
|Stipe Juric
|2
|0.08
|Piotr Janczukowicz
|2
|0.08
|Antoni Mlynarczyk
|1
|0.04
|Тутышкинас Артемиюс
|1
|0.04
|Jedrzej Zajac
|1
|0.04
|Данковски Камиль
|0
|0
|Дурмиси Риза
|0
|0
|Piotr Glowacki
|0
|0
|Малаховски Адриан
|0
|0
|Michal Mokrzycki
|0
|0
|Лувеу Адриен
|0
|0
Карточки
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Визингер Дарио
|7
|0
|Ставропулос Димитрис
|7
|0
|Журавски Мачей
|5
|0
|Бартковски Якуб
|5
|0
|Плеснерович Виктор
|5
|0
|Шмыт Каетан
|5
|0
|Боровски Филип
|3
|1
|Купчак Матеуш
|4
|0
|Шимонович Давид
|3
|0
|Луиш Мигел
|3
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Савич Стефан V
|2
|0
|Межграни Мохамед
|2
|0
|Гробельны Енджей
|2
|0
|Пржикрыл Томаш
|1
|0
|Эппель Мартон
|1
|0
|Лис Адриан
|1
|0
|Копчински Михал
|1
|0
|Konrad Matuszewski
|1
|0
ЛКС Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Michal Mokrzycki
|6
|1
|Jakub Letniowski
|6
|0
|Техан Кай
|5
|0
|Лувеу Адриен
|5
|0
|Engjell Hoti
|3
|1
|Марциняк Адам
|3
|0
|Шелига Бартош
|3
|0
|Данковски Камиль
|3
|0
|Флис Марцин
|3
|0
|Рамирес Даниэль
|3
|0
|Пируло
|3
|0
|Stipe Juric
|1
|1
|Дурмиси Риза
|2
|0
|Монсальве Начо
|2
|0
|Гюлен Левент
|2
|0
|Alexander Bobek
|2
|0
|Тутышкинас Артемиюс
|2
|0
|Малаховски Адриан
|0
|1
|Мамедов Рахиль
|1
|0
|Балик Гусейн
|1
|0
|Арндт Давид
|1
|0
|Лоренц Мешко
|1
|0
|Piotr Janczukowicz
|1
|0
|Jedrzej Zajac
|1
|0
Результаты матчей
Варта Познань
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
25% (3)
42% (5)
33% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
58% (7)
33% (4)
ЛКС Лодзь
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (6)
25% (3)
25% (3)
Сухие победы
1
5
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
7
Варта Познань
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (2)
42% (5)
42% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (5)
33% (4)
25% (3)
ЛКС Лодзь
8.3%
91.7%
1 победа 11 поражений
Первый тайм
0% (0)
17% (2)
83% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
8% (1)
50% (6)
42% (5)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
7
13
Упущенные победы
14
13
Варта Познань
33.3%
66.7%
5 побед 10 поражений
Первый тайм
21% (5)
42% (10)
38% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (6)
46% (11)
29% (7)
ЛКС Лодзь
30%
70%
6 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (5)
25% (6)
54% (13)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (7)
38% (9)
33% (8)
Сухие победы
3
6
Сухие поражения
9
7
Волевые победы
8
13
Упущенные победы
18
20
Голы по времени матча
Забито
8
8
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 1
19 Не забивали 17
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
3
38%
2
25%
31-45
0
0%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
13%
2
25%
76-90
Пропущено
13
23
9 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 11
9 Не пропускали 11
2
15%
4
17%
1-15
5
38%
5
22%
16-30
2
15%
3
13%
31-45
0
0%
1
4%
46-60
2
15%
6
26%
61-75
2
15%
4
17%
76-90
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
4
25%
0
0%
1-15
2
13%
2
15%
16-30
1
6%
4
31%
31-45
3
19%
2
15%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
3
19%
4
31%
76-90
Пропущено
14
23
4 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 11
1
7%
4
17%
1-15
2
14%
3
13%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
29%
3
13%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
5
36%
7
30%
76-90
Забито
24
21
14 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 6
10 Не забивали 10
6
25%
0
0%
1-15
4
17%
2
10%
16-30
4
17%
6
29%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
3
13%
3
14%
61-75
4
17%
6
29%
76-90
Пропущено
27
46
13 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 24
9 Пропускали первыми 18
16 Не пропускали 22
3
11%
8
17%
1-15
7
26%
8
17%
16-30
3
11%
6
13%
31-45
4
15%
4
9%
46-60
3
11%
9
20%
61-75
7
26%
11
24%
76-90
Результаты последних матчей
Варта Познань
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Краковия - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Радомяк Радом 0:0 Варта Познань - Нотек Чарнкув 3:1 Рух Хожув - Варта Познань 0:0
Варта Познань - Ракув 2:1 Варта Познань - Шкендия 0:1 Варта Познань - Слован Либерец 1:1 Варта Познань - ЛНЗ Черкасcы 2:1 Видзев Лодзь - Варта Познань 5:1 Гурник Забже - Варта Познань 3:0 Погонь Щецин - Варта Познань 3:3 Ягеллония Белосток - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Ягеллония Белосток 1:2 Легия - Варта Познань 2:2 Варта Познань - Пуща Неполомице 0:2 Видзев Лодзь - Варта Познань 0:1 Сталь Бржег - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Пяст 1:1 Сталь Мелец - Варта Познань 0:1 Корона Кельце - Варта Познань 1:1
ЛКС Лодзь
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
ЛКС Лодзь - Пуща Неполомице 3:2 Сталь Мелец - ЛКС Лодзь 1:0 Погонь Щецин - ЛКС Лодзь 4:2 ЛКС Лодзь - Видзев Лодзь 0:2
Корона Кельце - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Струга Трим-Лум 4:3 ЛКС Лодзь - Раднички 1923 1:1 ЛКС Лодзь - Атырау 1:0 ЛКС Лодзь - Хойничанка Хойнице 2:1 ЛКС Лодзь - Рух Хожув 1:1 ЛКС Лодзь - Легия 1:1 ЛКС Лодзь - Заглембе Любин 0:2 ЛКС Лодзь - Полония Варшава 2:0 ЛКС Лодзь - Пяст 3:3 Шленск Вроцлав - ЛКС Лодзь 2:1 ЛКС Лодзь - Ракув 0:2 ЛКС Лодзь - Гурник Забже 0:5 Лех - ЛКС Лодзь 3:1 Радомяк Радом - ЛКС Лодзь 3:0 ЛКС Лодзь - Краковия 0:2
Результаты матчей
Варта Познань
ЛКС Лодзь
Точный счет
0:1
3 раза 25%
0:0
2 раза 17%
0:2
2 раза 17%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
0:2
4 раза 33%
1:1
2 раза 17%
0:5
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
7 раз 58%
2
3 раза 25%
1
2 раза 17%
0
5 раз 42%
1
3 раза 25%
2
2 раза 17%
3
2 раза 17%
Точный счет
0:1
3 раза 25%
2:2
2 раза 17%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 25%
2:1
3 раза 25%
3:0
2 раза 17%
0:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
1
4 раза 33%
0
3 раза 25%
3
1 раз 8%
0
6 раз 50%
1
5 раз 42%
2
1 раз 8%
Точный счет
0:1
6 раз 25%
0:0
3 раза 13%
0:2
3 раза 13%
2:2
3 раза 13%
1:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
0:2
4 раза 17%
1:0
4 раза 17%
2:1
4 раза 17%
1:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
0:5
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
0
10 раз 42%
2
7 раз 29%
1
6 раз 25%
3
1 раз 4%
0
11 раз 46%
1
8 раз 33%
2
3 раза 13%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
Варта Познань
ЛКС Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
57
Больше Меньше
75
39
48
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
66
57
111
111
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1410
Больше Меньше
1311
816
519
123
222
- — Выход в 1-й квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход во 2-й квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Шленск Вроцлав
|Экспозито Эрик
|14 (3)
|Сталь Мелец
|Шкурин Илья
|12 (5)
|Погонь Щецин
|Гросицки Камил
|10 (8)
|Ягеллония Белосток
|Вдовик Бартломей
|9 (2)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|9 (1)
|Легия
|Жозуэ Филипе
|1 9
|Ягеллония Белосток
|Романчук Тарас
|1 8
|Пуща Неполомице
|Крачун Артур
|1 8
|Шленск Вроцлав
|Покорны Петер
|1 8
|Легия
|Енджейчик Артур
|2 6