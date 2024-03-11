Тур: 29. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
0:1
10' ГолДурис Давид
26' Желтая карточкаКваранта Данило
29' Желтая карточкаСтоянович Петар
35' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
71' Желтая карточкаВаскес Дэвис
Ход матча
10'
0:1
26'
29'
35'
71'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 2
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
17 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Сампдория
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|5 (1)
|0.17
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.17
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.17
|Депаоли Фабио
|4
|0.14
|Касами Пайтим
|3
|0.1
|Педрола Эстанис
|3
|0.1
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Даниэле Гиларди
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|Дурис Давид
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Гонсалес Факундо
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Стоянович Петар
|7
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Эспозито Себастьяно
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вальцания Лука
|1
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
10
11
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
16
10
Сампдория
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Асколи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
15
11
Упущенные победы
26
21
Голы по времени матча
Забито
17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90
Пропущено
21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
6
32%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
4
33%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
38
27
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
4
11%
4
15%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
8
30%
30%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
6
16%
6
22%
76-90
Пропущено
43
33
16 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
4
9%
4
12%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
8
19%
4
12%
31-45
8
19%
8
24%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
13
30%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1
Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Асколи
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
Точный счет
1:2
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
95
59
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
104
77
410
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
244
Больше Меньше
199
1216
721
226
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|29
|18
|8
|3
|55 - 29
|62
|2.
|29
|16
|8
|5
|40 - 21
|56
|3.
|29
|16
|6
|7
|53 - 35
|54
|4.
|29
|15
|7
|7
|40 - 32
|52
|5.
|29
|14
|7
|8
|52 - 38
|49
|6.
|29
|14
|6
|9
|46 - 38
|48
|7.
|29
|9
|11
|9
|32 - 30
|38
|8.
|29
|10
|7
|12
|33 - 38
|37
|9.
|29
|9
|10
|10
|35 - 35
|37
|10.
|0:1
|29
|10
|6
|13
|38 - 44
|36
|11.
|29
|8
|12
|9
|34 - 39
|36
|12.
|29
|7
|15
|7
|31 - 33
|36
|13.
|29
|9
|8
|12
|36 - 39
|35
|14.
|29
|8
|10
|11
|31 - 32
|34
|15.
|29
|7
|13
|9
|29 - 36
|34
|16.
|1:0
|29
|7
|10
|12
|28 - 33
|31
|17.
|29
|6
|12
|11
|28 - 42
|30
|18.
|29
|7
|8
|14
|34 - 40
|29
|19.
|29
|7
|6
|16
|33 - 47
|27
|20.
|29
|5
|6
|18
|27 - 54
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|15
|10
|3
|2
|33 - 20
|33
|2.
|15
|9
|6
|0
|27 - 14
|33
|3.
|14
|8
|4
|2
|22 - 15
|28
|4.
|15
|8
|3
|4
|29 - 21
|27
|5.
|15
|7
|5
|3
|20 - 11
|26
|6.
|14
|8
|1
|5
|28 - 18
|25
|7.
|15
|7
|2
|6
|22 - 19
|23
|8.
|14
|5
|7
|2
|16 - 14
|22
|9.
|14
|5
|5
|4
|16 - 14
|20
|10.
|15
|5
|4
|6
|16 - 17
|19
|11.
|14
|5
|3
|6
|16 - 17
|18
|12.
|15
|4
|6
|5
|19 - 19
|18
|13.
|15
|4
|5
|6
|21 - 19
|17
|14.
|1:0
|14
|3
|6
|5
|13 - 13
|15
|15.
|14
|3
|6
|5
|12 - 14
|15
|16.
|14
|2
|9
|3
|14 - 17
|15
|17.
|0:1
|15
|4
|3
|8
|17 - 22
|15
|18.
|15
|3
|6
|6
|14 - 15
|15
|19.
|14
|3
|3
|8
|18 - 22
|12
|20.
|14
|3
|1
|10
|14 - 27
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|3
|2
|20 - 10
|30
|2.
|14
|9
|2
|3
|28 - 15
|29
|3.
|15
|7
|3
|5
|18 - 17
|24
|4.
|15
|6
|6
|3
|24 - 20
|24
|5.
|14
|6
|3
|5
|20 - 15
|21
|6.
|14
|6
|3
|5
|17 - 17
|21
|7.
|0:1
|14
|6
|3
|5
|21 - 22
|21
|8.
|15
|5
|6
|4
|17 - 16
|21
|9.
|14
|5
|4
|5
|16 - 16
|19
|10.
|15
|4
|6
|5
|16 - 16
|18
|11.
|14
|4
|5
|5
|10 - 13
|17
|12.
|14
|3
|8
|3
|18 - 22
|17
|13.
|15
|4
|5
|6
|20 - 22
|17
|14.
|1:0
|15
|4
|4
|7
|15 - 20
|16
|15.
|15
|4
|3
|8
|15 - 25
|15
|16.
|15
|3
|6
|6
|16 - 28
|15
|17.
|14
|4
|2
|8
|20 - 25
|14
|18.
|14
|3
|5
|6
|11 - 19
|14
|19.
|15
|2
|6
|7
|13 - 22
|12
|20.
|15
|2
|5
|8
|13 - 27
|11
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13