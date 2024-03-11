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  4. Серия B 2023-2024
Тур: 29. Стадион: .
Сампдория
0:1
Второй тайм: 74'
Асколи
0'
0:1
10' Гол
Дурис Давид
26' Желтая карточка
Кваранта Данило
29' Желтая карточка
Стоянович Петар
35' Желтая карточка
Де Лука Мануэль
71' Желтая карточка
Васкес Дэвис

Ход матча

10'
0:1
Дурис Давид
(Вальцания Лука)
26'
 
Кваранта Данило
29'
Стоянович Петар
 
35'
Де Лука Мануэль
 
60'
Эспозито Себастьяно
Дарбо Эбрима
 
66'
 
Simon D'Uffizi
Калигара Фабрицио
67'
 
Несторовски Илья
Дурис Давид
67'
Депаоли Фабио
Giovanni Leoni
 
71'
 
Васкес Дэвис

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 17 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 65 Владение мячом, % 35
Прогноз на матч от Liveresult
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Сампдория
Ничья
Асколи
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Все Коэффициенты
1
Станкович
Филип
46
Giovanni
Leoni
87
Даниэле
Гиларди
33
Гонсалес
Факундо
28
Йепес
Жерар
40
Стоянович
Петар
14
Касами
Пайтим
55
Дарбо
Эбрима
3
Баррека
Антонио
19
Альварес
Агустин
9
Де
Лука
Мануэль
32
Васкес
Дэвис
3
Мантовани
Валерио
55
Беллучи
Джузеппе
14
Кваранта
Данило
23
Фальцерано
Марчелло
7
Зедадка
Карим
41
Вальцания
Лука
8
Джоване
Самуэль
10
Калигара
Фабрицио
29
Дурис
Давид
99
Родригес
Пабло
Сампдория
3-1-4-2
Асколи
3-4-1-2

История личных встреч

Сампдория
Асколи

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
1:1
К
2:2
СB
0:0
СB
1:2

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

90
72

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Лука Мануэль 5 (1) 0.17
Эспозито Себастьяно 5 0.17
Борини Фабио 5 (3) 0.17
Депаоли Фабио 4 0.14
Касами Пайтим 3 0.1
Педрола Эстанис 3 0.1
Гонсалес Факундо 2 0.07
Simone Giordano 2 0.07
Даниэле Гиларди 2 0.07
Ла Гумина Антонино 2 (1) 0.07
Верре Валерио 1 0.03
Дарбо Эбрима 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Бенедетти Леонардо 1 0.03
Альварес Агустин 1 0.03
Виейра Ронни 0 0
Аскилдсен Кристоффер 0 0
Йепес Жерар 0 0
Стоянович Петар 0 0
Риччи Матео 0 0
Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мендеш Педру 11 (4) 0.38
Родригес Пабло 2 0.07
Боттегин Эрик 2 0.07
Несторовски Илья 2 0.07
Патрицио Масини 2 0.07
Фальцерано Марчелло 1 0.03
Манцари Джакомо 1 0.03
Беллучи Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Кваранта Данило 1 0.03
Калигара Фабрицио 1 0.03
Дурис Давид 1 0.03
Фаласко Никола 0 0
Вальцания Лука 0 0
Джоване Самуэль 0 0
Селия Раффаэле 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Верре Валерио 9 0
Гонсалес Факундо 9 0
Депаоли Фабио 8 0
Стоянович Петар 7 0
Йепес Жерар 7 0
Даниэле Гиларди 6 0
Ла Гумина Антонино 4 1
Касами Пайтим 3 1
Борини Фабио 4 0
Мурру Никола 4 0
Simone Giordano 2 1
Виейра Ронни 3 0
Эспозито Себастьяно 3 0
Дарбо Эбрима 3 0
Пирло Андреа 1 1
Бенедетти Леонардо 1 1
Феррари Алекс 2 0
Риччи Матео 2 0
Баррека Антонио 2 0
Де Лука Мануэль 2 0
Педрола Эстанис 2 0
Конти Андреа 1 0
Джирелли Стефано 1 0
Аскилдсен Кристоффер 1 0
Панада Симоне 1 0
Conti Francesco 1 0
Giovanni Leoni 1 0
Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беллучи Джузеппе 11 2
Ди Таккио Франческо 10 0
Фаласко Никола 6 1
Джоване Самуэль 7 0
Кваранта Данило 5 1
Калигара Фабрицио 5 0
Патрицио Масини 5 0
Вивиано Эмильяно 1 2
Боттегин Эрик 4 0
Родригес Пабло 4 0
Несторовски Илья 4 0
Фальцерано Марчелло 4 0
Вальцания Лука 1 1
Мендеш Педру 2 0
Миллико Винченцо 2 0
Стренг Джеремайя 2 0
Манцари Джакомо 2 0
Simon D'Uffizi 2 0
Бюхель Марсель 0 1
Форте Франческо 0 1
Вяйсянен Саули 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Миланезе Томмазо 1 0
Erdis Kraja 1 0
Kevin Haveri 1 0
Байейе Брайан 1 0

Результаты матчей

Сампдория
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

10
11
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Асколи
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
43% (6)
36% (5)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
36% (5)
50% (7)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
10

Упущенные победы

16
10
Сампдория
40.9%
59.1%
9 побед 13 поражений
Первый тайм
29% (8)
36% (10)
36% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
29% (8)
39% (11)
Асколи
44.4%
55.6%
8 побед 10 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
18% (5)
46% (13)
36% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

15
11

Упущенные победы

26
21

Голы по времени матча

Забито

17
15
9 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 18
2
12%
2
13%
1-15
2
12%
2
13%
16-30
5
29%
29%
4
27%
31-45
2
12%
3
20%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
3
18%
3
20%
76-90

Пропущено

21
19
9 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 11
3
14%
1
5%
1-15
2
10%
4
21%
16-30
4
19%
1
5%
31-45
3
14%
5
26%
46-60
3
14%
2
11%
61-75
6
29%
6
32%
76-90

Забито

21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
16 Не забивали 20
2
10%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
4
33%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90

Пропущено

22
14
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
21%
76-90

Забито

38
27
18 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 12
4 Не забивали 10
4
11%
4
15%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
8
30%
30%
31-45
7
18%
4
15%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
6
16%
6
22%
76-90

Пропущено

43
33
16 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 19
12 Пропускали первыми 13
24 Не пропускали 19
4
9%
4
12%
1-15
4
9%
6
18%
16-30
8
19%
4
12%
31-45
8
19%
8
24%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
13
30%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1
Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1

Результаты матчей

Сампдория
Асколи

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
2
5 раз 36%
0
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
6 раз 43%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%

Точный счет

1:2
8 раз 29%
1:1
5 раз 18%
2:0
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
5:3
1 раз 4%
1:1
5 раз 18%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
0:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
12 раз 43%
2
10 раз 36%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
12 раз 43%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сампдория
Асколи

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
3
11

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
10
4
7
7
1.5
4
10
2
12
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
4
0.5
Больше Меньше
19
9
12
16
1.5
7
21
2
26
2.5
1
27
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Парма
 29 18 8 3 55 - 29 62
2.
Кремонезе
 29 16 8 5 40 - 21 56
3.
Венеция
 29 16 6 7 53 - 35 54
4.
Комо
 29 15 7 7 40 - 32 52
5.
Палермо
 29 14 7 8 52 - 38 49
6.
Катанзаро
 29 14 6 9 46 - 38 48
7.
Брешия
 29 9 11 9 32 - 30 38
8.
Читтаделла
 29 10 7 12 33 - 38 37
9.
Пиза
 29 9 10 10 35 - 35 37
10.
Сампдория
 0:1 29 10 6 13 38 - 44 36
11.
Модена
 29 8 12 9 34 - 39 36
12.
Реджана
 29 7 15 7 31 - 33 36
13.
Зюйдтироль
 29 9 8 12 36 - 39 35
14.
Козенца
 29 8 10 11 31 - 32 34
15.
Бари
 29 7 13 9 29 - 36 34
16.
Асколи
 1:0 29 7 10 12 28 - 33 31
17.
Специя
 29 6 12 11 28 - 42 30
18.
Тернана
 29 7 8 14 34 - 40 29
19.
ФералпиСало
 29 7 6 16 33 - 47 27
20.
Лекко
 29 5 6 18 27 - 54 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Венеция
 15 10 3 2 33 - 20 33
2.
Парма
 15 9 6 0 27 - 14 33
3.
Комо
 14 8 4 2 22 - 15 28
4.
Катанзаро
 15 8 3 4 29 - 21 27
5.
Кремонезе
 15 7 5 3 20 - 11 26
6.
Палермо
 14 8 1 5 28 - 18 25
7.
Читтаделла
 15 7 2 6 22 - 19 23
8.
Бари
 14 5 7 2 16 - 14 22
9.
Брешия
 14 5 5 4 16 - 14 20
10.
Модена
 15 5 4 6 16 - 17 19
11.
Зюйдтироль
 14 5 3 6 16 - 17 18
12.
Пиза
 15 4 6 5 19 - 19 18
13.
Козенца
 15 4 5 6 21 - 19 17
14.
Асколи
 1:0 14 3 6 5 13 - 13 15
15.
Специя
 14 3 6 5 12 - 14 15
16.
Реджана
 14 2 9 3 14 - 17 15
17.
Сампдория
 0:1 15 4 3 8 17 - 22 15
18.
Тернана
 15 3 6 6 14 - 15 15
19.
ФералпиСало
 14 3 3 8 18 - 22 12
20.
Лекко
 14 3 1 10 14 - 27 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кремонезе
 14 9 3 2 20 - 10 30
2.
Парма
 14 9 2 3 28 - 15 29
3.
Комо
 15 7 3 5 18 - 17 24
4.
Палермо
 15 6 6 3 24 - 20 24
5.
Венеция
 14 6 3 5 20 - 15 21
6.
Катанзаро
 14 6 3 5 17 - 17 21
7.
Сампдория
 0:1 14 6 3 5 21 - 22 21
8.
Реджана
 15 5 6 4 17 - 16 21
9.
Пиза
 14 5 4 5 16 - 16 19
10.
Брешия
 15 4 6 5 16 - 16 18
11.
Козенца
 14 4 5 5 10 - 13 17
12.
Модена
 14 3 8 3 18 - 22 17
13.
Зюйдтироль
 15 4 5 6 20 - 22 17
14.
Асколи
 1:0 15 4 4 7 15 - 20 16
15.
ФералпиСало
 15 4 3 8 15 - 25 15
16.
Специя
 15 3 6 6 16 - 28 15
17.
Тернана
 14 4 2 8 20 - 25 14
18.
Читтаделла
 14 3 5 6 11 - 19 14
19.
Бари
 15 2 6 7 13 - 22 12
20.
Лекко
 15 2 5 8 13 - 27 11
  • — Выход в Серию А
  • — Выход в плей-офф 1/2 финала
  • — Выход в плей-офф 1/4 финала
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Венеция Похьянпало Йоэль 16 (3)
Зюйдтироль Казираги Даниэль 14 (6)
Кремонезе Кода Массимо 14 (2)
Палермо Брунори Маттео 12 (4)
Козенца Тутино Дженнаро 12 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Бари Ди Чезаре Валерио 1 13
Читтаделла Бранка Симоне 1 13
Асколи Беллучи Джузеппе 2 11
Козенца Вентури Майкл 1 12
Бьянко Алессандро 13
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    Сампдория
    Ничья
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