Тур: 29. Стадион: Луиджи Феррарис.
0'
0:1
10' ГолДурис Давид
26' Желтая карточкаКваранта Данило
29' Желтая карточкаСтоянович Петар
35' Желтая карточкаДе Лука Мануэль
71' Желтая карточкаВаскес Дэвис
1:1
77' ГолКасами Пайтим
84' Желтая карточкаВальцания Лука
2:1
84' ГолДе Лука Мануэль
90' Желтая карточкаЭспозито Себастьяно
90'+6
Ход матча
10'
0:1
26'
29'
35'
71'
77'
84'
84'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 2
-
7 Угловые 3
-
3 Офсайды 2
-
27 Нарушения правил 14
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
422 Количество передач 260
-
62 Владение мячом, % 38
Прогноз на матч от Liveresult
28
Йепес
Жерар
55
Дарбо
Эбрима
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Йепес ЖерарПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
55 Дарбо ЭбримаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Борини ФабиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Пирло Андреа
- Основной состав
-
32 Васкес ДэвисВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Дурис ДавидНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Тавчар АляжЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кастори Фабрицио
История личных встреч
Сампдория
Асколи
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
66.7%
2 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
1
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
90
72
Бомбардиры внутри турнира
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Лука Мануэль
|6 (1)
|0.21
|Эспозито Себастьяно
|5
|0.17
|Борини Фабио
|5 (3)
|0.17
|Депаоли Фабио
|4
|0.14
|Касами Пайтим
|4
|0.14
|Педрола Эстанис
|3
|0.1
|Гонсалес Факундо
|2
|0.07
|Simone Giordano
|2
|0.07
|Даниэле Гиларди
|2
|0.07
|Ла Гумина Антонино
|2 (1)
|0.07
|Верре Валерио
|1
|0.03
|Дарбо Эбрима
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Бенедетти Леонардо
|1
|0.03
|Альварес Агустин
|1
|0.03
|Виейра Ронни
|0
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|0
|0
|Йепес Жерар
|0
|0
|Стоянович Петар
|0
|0
|Риччи Матео
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мендеш Педру
|11 (4)
|0.38
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Боттегин Эрик
|2
|0.07
|Несторовски Илья
|2
|0.07
|Патрицио Масини
|2
|0.07
|Фальцерано Марчелло
|1
|0.03
|Манцари Джакомо
|1
|0.03
|Беллучи Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Кваранта Данило
|1
|0.03
|Калигара Фабрицио
|1
|0.03
|Дурис Давид
|1
|0.03
|Фаласко Никола
|0
|0
|Вальцания Лука
|0
|0
|Джоване Самуэль
|0
|0
|Селия Раффаэле
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Верре Валерио
|9
|0
|Гонсалес Факундо
|9
|0
|Депаоли Фабио
|8
|0
|Стоянович Петар
|7
|0
|Йепес Жерар
|7
|0
|Даниэле Гиларди
|6
|0
|Ла Гумина Антонино
|4
|1
|Касами Пайтим
|3
|1
|Борини Фабио
|4
|0
|Мурру Никола
|4
|0
|Эспозито Себастьяно
|4
|0
|Simone Giordano
|2
|1
|Виейра Ронни
|3
|0
|Дарбо Эбрима
|3
|0
|Пирло Андреа
|1
|1
|Бенедетти Леонардо
|1
|1
|Феррари Алекс
|2
|0
|Риччи Матео
|2
|0
|Баррека Антонио
|2
|0
|Де Лука Мануэль
|2
|0
|Педрола Эстанис
|2
|0
|Конти Андреа
|1
|0
|Джирелли Стефано
|1
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|1
|0
|Панада Симоне
|1
|0
|Conti Francesco
|1
|0
|Giovanni Leoni
|1
|0
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беллучи Джузеппе
|11
|2
|Ди Таккио Франческо
|10
|0
|Фаласко Никола
|6
|1
|Джоване Самуэль
|7
|0
|Кваранта Данило
|5
|1
|Калигара Фабрицио
|5
|0
|Патрицио Масини
|5
|0
|Вивиано Эмильяно
|1
|2
|Боттегин Эрик
|4
|0
|Родригес Пабло
|4
|0
|Несторовски Илья
|4
|0
|Фальцерано Марчелло
|4
|0
|Вальцания Лука
|2
|1
|Мендеш Педру
|2
|0
|Миллико Винченцо
|2
|0
|Стренг Джеремайя
|2
|0
|Манцари Джакомо
|2
|0
|Simon D'Uffizi
|2
|0
|Бюхель Марсель
|0
|1
|Форте Франческо
|0
|1
|Вяйсянен Саули
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
|Васкес Дэвис
|1
|0
|Миланезе Томмазо
|1
|0
|Erdis Kraja
|1
|0
|Kevin Haveri
|1
|0
|Байейе Брайан
|1
|0
Результаты матчей
Сампдория
41.7%
58.3%
5 побед 7 поражений
Первый тайм
27% (4)
40% (6)
33% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (4)
33% (5)
40% (6)
Асколи
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
10
12
Сампдория
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Асколи
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
47% (7)
33% (5)
20% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (2)
33% (5)
53% (8)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
10
Упущенные победы
16
10
Сампдория
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
28% (8)
34% (10)
38% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
34% (10)
28% (8)
38% (11)
Асколи
42.1%
57.9%
8 побед 11 поражений
Первый тайм
41% (12)
34% (10)
24% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (5)
45% (13)
38% (11)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
16
11
Упущенные победы
26
22
Голы по времени матча
Забито
19
16
9 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 18
2
11%
3
19%
1-15
2
11%
2
13%
16-30
5
26%
4
25%
31-45
2
11%
3
19%
46-60
3
16%
1
6%
61-75
5
26%
3
19%
76-90
Пропущено
22
21
10 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 7
12 Не пропускали 12
4
18%
1
5%
1-15
2
9%
4
19%
16-30
4
18%
1
5%
31-45
3
14%
5
24%
46-60
3
14%
2
10%
61-75
6
27%
8
38%
76-90
Забито
21
12
9 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 21
2
10%
2
17%
1-15
5
24%
1
8%
16-30
2
10%
4
33%
31-45
5
24%
1
8%
46-60
4
19%
1
8%
61-75
3
14%
3
25%
76-90
Пропущено
22
14
7 В 1-м тайме 8
15 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 8
1
5%
3
21%
1-15
2
9%
2
14%
16-30
4
18%
3
21%
31-45
5
23%
3
21%
46-60
3
14%
0
0%
61-75
7
32%
3
21%
76-90
Забито
40
28
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 12
16 Забивали первыми 13
4 Не забивали 10
4
10%
5
18%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
7
18%
8
29%
31-45
7
18%
4
14%
46-60
7
18%
2
7%
61-75
8
20%
6
21%
76-90
Пропущено
44
35
17 В 1-м тайме 14
27 Во 2-м тайме 21
13 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
5
11%
4
11%
1-15
4
9%
6
17%
16-30
8
18%
4
11%
31-45
8
18%
8
23%
46-60
6
14%
2
6%
61-75
13
30%
30%
11
31%
76-90
Результаты последних матчей
Сампдория
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
ФералпиСало - Сампдория 1:3 Сампдория - Кремонезе 1:2 Козенца - Сампдория 1:2 Сампдория - Брешия 1:1
Пиза - Сампдория 2:0 Сампдория - Модена 2:2 Читтаделла - Сампдория 1:2 Сампдория - Парма 0:3 Венеция - Сампдория 5:3 Сампдория - Бари 1:1 Сампдория - ФералпиСало 2:3 Реджана - Сампдория 1:2 Сампдория - Лекко 2:0 Брешия - Сампдория 3:1 Сампдория - Специя 2:1 Модена - Сампдория 0:2 Сампдория - Палермо 1:0 Салернитана - Сампдория 4:0 Зюйдтироль - Сампдория 3:1 Сампдория - Козенца 2:0
Асколи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Асколи - Реджана 0:0 Асколи - Брешия 1:1 ФералпиСало - Асколи 0:1 Асколи - Кремонезе 0:0
Катанзаро - Асколи 3:2 Асколи - Зюйдтироль 1:2 Комо - Асколи 0:2 Асколи - Бари 2:2 Парма - Асколи 1:1 Асколи - Читтаделла 0:0 Пиза - Асколи 1:0 Асколи - Катанзаро 1:0 Асколи - Специя 1:2 Венеция - Асколи 3:1 Реджана - Асколи 1:1 Асколи - Комо 0:1 Бари - Асколи 1:0 Асколи - Парма 1:3 Лекко - Асколи 0:2 Асколи - Сампдория 1:1
Результаты матчей
Сампдория
Асколи
Точный счет
1:2
4 раза 27%
1:1
2 раза 13%
2:0
2 раза 13%
2:1
2 раза 13%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
0:1
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
1:2
2 раза 14%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 47%
2
6 раз 40%
0
2 раза 13%
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:2
4 раза 29%
1:1
3 раза 21%
3:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
5:3
1 раз 7%
1:0
3 раза 20%
1:1
3 раза 20%
0:2
2 раза 13%
3:1
2 раза 13%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
5 раз 36%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
1
7 раз 47%
0
4 раза 27%
2
4 раза 27%
Точный счет
1:2
8 раз 28%
1:1
5 раз 17%
2:0
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
0:3
1 раз 3%
1:3
1 раз 3%
2:2
1 раз 3%
2:3
1 раз 3%
5:3
1 раз 3%
1:1
5 раз 17%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 10%
0:1
3 раза 10%
0:2
2 раза 7%
1:2
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
1:3
1 раз 3%
2:0
1 раз 3%
2:1
1 раз 3%
3:2
1 раз 3%
Точное количество голов
1
12 раз 41%
2
11 раз 38%
0
4 раза 14%
3
2 раза 7%
1
13 раз 45%
0
9 раз 31%
2
6 раз 21%
3
1 раз 3%
Тоталы голов в матче
Сампдория
Асколи
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
132
Больше Меньше
95
69
311
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
114
77
411
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
254
Больше Меньше
209
1316
722
227
128
- — Выход в Серию А
- — Выход в плей-офф 1/2 финала
- — Выход в плей-офф 1/4 финала
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Венеция
|Похьянпало Йоэль
|16 (3)
|Зюйдтироль
|Казираги Даниэль
|14 (6)
|Кремонезе
|Кода Массимо
|14 (2)
|Палермо
|Брунори Маттео
|12 (4)
|Козенца
|Тутино Дженнаро
|12 (2)
|Бари
|Ди Чезаре Валерио
|1 13
|Читтаделла
|Бранка Симоне
|1 13
|Асколи
|Беллучи Джузеппе
|2 11
|Козенца
|Вентури Майкл
|1 12
|Бьянко Алессандро
|13