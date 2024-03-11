ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ИСАК! Дважды подряд на своей половине поля ошиблись футболисты "Челси", Гимараэс мяч перехватил и из глубины выполнил отличную передачу на Исака, швед получил мяч у линии штрафной и классно пробил в правый нижний угол!

ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Палмер со свое половины поля выполнил заброс вперёд, Джексон от центра поля убежал к воротам, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера в цель. Лайнсмен сразу же поднял флажок, сигнализируя положение вне игры у форварда "Челси".

Удивительной получается у нас первая половина матча. Практически ничего не создали в атаке команды, однако по разу сумели отличиться. Интригующий второй тайм нас ожидает.

Исак получил игровой снаряд за спинами защитников "Челси", вырвался на рандеву с Петровичем и пробил выше перекладины. Положение вне игры зафиксировано у форварда гостей.

МОМЕНТ! Гюсто с правого края штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Галлахер головой скинул сферу к одиннадцатиметровой отметке, откуда пробил Стерлинг, но попал точно в руки Дубравке!

Гордон получает повреждение у "Ньюкасла". Кукурелья вступил в активную борьбу против футболиста гостей и наступил ему на ногу. Медицинская бригада появляется на поле.

Затягивается пауза, связанная с повреждением Гордона. Эдди Хау выглядит очень взволнованным, так как потеря одного из лидеров в первом тайме в его планы не входила.

МОМЕНТ! Прижались хозяева к своим воротам, Альмирон получил мяч слева в штрафной и сильно прострелил в центр, Исак перед воротами вёл борьбу с защитником и не сумел нанести акцентированный удар!

Смогли футболисты "Ньюкасла" наконец-то вскрыть оборону своего соперника. Есть такое ощущение, что оборонительная тактика "аристократов" постепенно начинает давать сбой.

Стерлинг получает жёлтую карточку у "Челси". Ливраменто по правому флангу рвался вперёд, а футболист хозяев грубо наступил ему на ногу. Заслуженное предупреждение.

Стандарт на правом фланге заработали в предыдущем моменте гости. Гимараэс выполнил кросс к линии штрафной, Исак головой пробил по воротам, но получилось выше цели.

Ливраменто получил мяч на правом фланге, сместился к штрафной соперника и отдал передачу в центр. Исак сферу получил, но промедлил с продолжением, и Кайседо здорово сыграл в отборе.

Ливраменто на правом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а Кукурелья к эпизоду не успел и откровенно ударил по ногам защитника "Ньюкасла". Брукс нарушения в этом моменте не усмотрел.

Кукурелья со своей половины поля выполнил передачу вперёд по левому флангу, Джексон вёл борьбу за мяч, но делал это с нарушением. В роли пострадавшего Ливраменто.

Гюсто по правому краю ворвался в штрафную гостей и выполнил прострел к ближней штанге, защитники "Ньюкасла" действовали панически, но всё-таки сферу выбить сумели.

Практически ничего не получается в атаке пока у футболистов "Ньюкасла". Уиллок сейчас пытался по левой бровке убежать вперёд, но удержать мяч в пределах поля не получилось.

Неторопливо гости перекатывают мяч в центре поля. Отдали инициативу футболисты "Челси" и готовы действовать на контратаках. Сыграет ли такая тактика?

Альмирон по левому флангу рвался к штрафной соперника, Гюсто в подкате мяч у него выбил. Сыграл чисто защитник "Челси", плюсом сфера попала в футболиста гостей и от него ушла за лицевую.

Очень рискованно на своей половине поля сейчас сыграли футболисты "Челси". Кайседо, казалось, что мяч потеряет, однако футболист хозяев в падении скинул сферу на партнёра.

Энцо Фернандес перехватил мяч в центре поля у Ливраменто, но сделал это с нарушением правил. Эмоционально футболист "Челси" отреагировал на этот момент. Пришлось Бруксу провести с ним беседу.

Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Последовал розыгрыш низом, который ни к чему опасному у владений Петровича не привёл.

Быстро летит время в нашем матче. Честно признаться, но пока мы наблюдаем скучный футбол. Кроме гола "Челси" вспомнить в нашей игре больше нечего.

24' Палмер с правого фланга отдал передачу к линии штрафной соперника, Энцо Фернандес снаряд получил, а затем без замаха пробил в правый угол, однако попасть в створ не удалось.

23' Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. С преимуществом во владении мячом действуют "сороки", однако острые атаки пока проводят только хозяева.

22' Стерлинг с левого фланга сумел выбраться в центр и отдал передачу на Джексона, который с 25 метров низом пробил в левый угол, Дубравка прилёг на бок и забрал мяч в свои перчатки.

21' Гордон с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной хозяев, никого из партнёров не оказалось в нужной точке, и Дисаси спокойно разрядил обстановку у своих ворот.

20' Быструю комбинацию перед штрафной "Челси" разыграли гости. Ливраменто получил снаряд на правом фланге и прострелил в центр, но эту попытку сумел заблокировать Кукурелья.

19' Гюсто из глубины выполнил отличный пас в штрафную "Ньюкасла", Палмер снаряд получил, вышел на ударную позицию, но в последний момент Шёр в подкате мяч сумел вынести.

18' Смог без помощи медиков подняться футболист "Ньюкасла" на ноги. Продолжает у нас игра, футболисты "Челси" забрал мяч под свой контроль, но вперёд пока продвижения нет.

17' И ещё одно повреждение в нашем матче. Ливраменто на чужой половине поля вёл верховую борьбу с соперником, однако упал на газон, схватившись за голеностоп. Надеемся, что ничего серьёзного.

16' Гюсто со своей половины поля выполнил перевод в атаку на левый край, Стерлинг рвался к мячу, но его опередил Ливраменто, головой скинувший сферу своему голкиперу.

15' Палмер получил мяч на правом краю штрафной, сместился немного в центр, а затем с левой ноги пробил в ближний угол. Получилось очень слабо, и Дубравка спокойно забрал снаряд в руки.

14' Небольшое затишье в нашем матче, а это значит, что мы можем заглянуть в турнирную таблицу. Команды являются соседями по таблице. "Сороки" занимают 10-ю строчку, "Челси" расположился на 11-м месте. Отстают коллективы от зоны еврокубков очень сильно.

13' Ливраменто получил мяч у правого угла штрафной соперника и выполнил резкий перевод в район одиннадцатиметровой отметки, Чалоба панически вынес сферу за боковую.

12' Гордон красиво на левом фланге прокинул игровой снаряд мимо Гюсто, однако сделал это немного сильно, поэтому сохранить мяч в пределах поля футболист гостей не сумел.

11' Смог самостоятельно подняться Кайседо на ноги. Пытался он высказать недовольство арбитру по поводу действий Гимараэса, но Брукс быстро объяснил свою точку зрения.

10' Гимараэс вёл активную борьбу в центре поля с оппонентом и ударил в грудь Кайседо. Упал футболист "Челси" на газон и нуждается в медицинской помощи.

9' По сути первая осмысленная атака "аристократов" привела к забитому мячу. Думаю, что такой старт матча даёт нам надежду на весёлый футбол сегодня. Посмотрим, чем ответят гости.

8' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЖЕКСОН! Защитники гостей неудачно выбили мяч из своей штрафной, Палмер подхватил игровой снаряд и низом пробил по воротам, Джексон находился на линии вратарской и пяткой аккуратно изменил направление полёта! Дубравка на такое развитие событий среагировать не сумел.

7' Альмирон протащил игровой снаряд вперёд по правой бровке и отдал передачу на Лонгстаффа, который в одно касание прострелил во вратарскую, а там первым на мяче оказался Петрович.

6' Палмер прорвался вперёд по правому флангу, дошёл до штрафной гостей и выполнил заброс к дальней штанге. Никого из футболистов "Челси" в нужной точке не оказалось, и Ливраменто забрал мяч себе.

5' Продолжают футболисты "Ньюкасла" активно действовать на чужой половине поля. Вот и сейчас Галлахер попал под прессинг сразу двух оппонентов и потерял игровой снаряд.

4' Кукурелья на левом фланге попал под активный прессинг соперника, однако сумел выбраться защитник "Челси" из непростого положения и выбил сферу в Альмирона, от которого снаряд укатился за лицевую.

3' Активно начинают "сороки" эту встречу! Гордон слева вошёл в штрафную соперника, сместился в центр, но бить не стал, а отдал передачу немного назад на партнёра.

2' Футболисты "Челси" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в привычных бело-чёрных цветах. Ворота Петровича в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.