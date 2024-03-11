Тур: 28. Стадион: Стэмфорд Бридж. Главный судья: Брукс Джон
Ход матча
6'
1:0
39'
43'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 1
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 1
-
190 Количество передач 253
-
42 Владение мячом, % 58
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
27
Гюсто
Мало
14
Чалоба
Трево
20
Палмер
Коул
33
Бёрн
Дэн
28
Уиллок
Джо
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Гюсто МалоЗащитник
- Защитник
-
14 Чалоба ТревоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Палмер КоулПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Мадуэке НониПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Почеттино Маурисио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Уиллок ДжоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Кариус ЛорисВратарь
- Защитник
-
13 Таргетт МэттЗащитник
-
17 Крафт ЭмильЗащитник
- Полузащитник
-
67 Майли ЛьюисПолузащитник
-
40 Уайт ДжоПолузащитник
-
11 Ритчи МэттНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Хау Эдди
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
История личных встреч
Челси
Ньюкасл
21 матч
85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед
33 матча
54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед
Первый тайм
30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед
Второй тайм
48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
33
22
Голов в среднем за матч
1.94
1.38
Среднее время на гол
46
65
Всего голов
21
14
Голов в среднем за матч
1.31
0.82
Среднее время на гол
68
109
Всего голов
54
36
Голов в среднем за матч
1.64
1.09
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Челси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Палмер Коул
|10 (5)
|0.37
|Джексон Николас
|9
|0.33
|Стерлинг Рахим
|6
|0.22
|Мудрик Михаил
|3
|0.11
|Фернандес Энцо
|3 (1)
|0.11
|Галлахер Конор
|2
|0.07
|Силва Тьяго
|2
|0.07
|Нкунку Кристофер
|2
|0.07
|Дисаси Аксель
|2
|0.07
|Мадуэке Нони
|2 (1)
|0.07
|Чуквуэмека Карни
|1
|0.04
|Колвилл Леви
|1
|0.04
|Броя Армандо
|1
|0.04
|Гюсто Мало
|0
|0
|Чилуэлл Бен
|0
|0
|Джеймс Рис II
|0
|0
|Бадьяшиль Бенуа
|0
|0
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исак Александр
|12 (2)
|0.43
|Гордон Энтони
|9 (1)
|0.32
|Уилсон Каллум
|7 (2)
|0.25
|Лонгстафф Шон
|4
|0.14
|Гимараэс Бруно
|3
|0.11
|Шёр Фабиан
|3
|0.11
|Альмирон Мигель
|3
|0.11
|Бёрн Дэн
|2
|0.07
|Ботман Свен
|2
|0.07
|Жоэлинтон
|2
|0.07
|Барнс Харви
|2
|0.07
|Триппьер Киран
|1
|0.04
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0.04
|Майли Льюис
|1
|0.04
|Ритчи Мэтт
|1
|0.04
|Ласcеллс Джамал
|1
|0.04
|Тонали Сандро
|1
|0.04
|Уиллок Джо
|1
|0.04
|Ливраменто Валентино
|1
|0.04
|Андерсон Эллиот
|0
|0
Карточки
Челси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джексон Николас
|9
|0
|Кайседо Мойсес
|8
|0
|Галлахер Конор
|6
|1
|Палмер Коул
|7
|0
|Гюсто Мало
|5
|1
|Стерлинг Рахим
|6
|0
|Дисаси Аксель
|6
|0
|Фернандес Энцо
|6
|0
|Кукурелья Марк
|5
|0
|Чилуэлл Бен
|5
|0
|Силва Тьяго
|3
|0
|Мудрик Михаил
|3
|0
|Маурисио Почеттино
|3
|0
|Джеймс Рис II
|1
|1
|Санчес Роберт
|2
|0
|Чуквуэмека Карни
|2
|0
|Угочукву Лесли
|2
|0
|Колвилл Леви
|2
|0
|Беттинелли Маркус
|1
|0
|Матсен Ян
|1
|0
|Мадуэке Нони
|1
|0
|Петрович Джордже
|1
|0
Ньюкасл
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гордон Энтони
|8
|0
|Гимараэс Бруно
|8
|0
|Триппьер Киран
|5
|0
|Жоэлинтон
|5
|0
|Лонгстафф Шон
|5
|0
|Ласcеллс Джамал
|4
|0
|Шёр Фабиан
|4
|0
|Бёрн Дэн
|3
|0
|Уилсон Каллум
|2
|0
|Тонали Сандро
|2
|0
|Ботман Свен
|2
|0
|Ритчи Мэтт
|1
|0
|Дубравка Мартин
|1
|0
|Альмирон Мигель
|1
|0
|Мёрфи Джейкоб
|1
|0
|Таргетт Мэтт
|1
|0
|Холл Льюис
|1
|0
|Барнс Харви
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Майли Льюис
|1
|0
Результаты матчей
Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ньюкасл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
3
7
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
10
10
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
17
8
Упущенные победы
18
30
Челси
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Ньюкасл
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
19% (5)
59% (16)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
4
11
Волевые победы
20
12
Упущенные победы
28
40
Голы по времени матча
Забито
21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
10%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90
Пропущено
17
29
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
3
18%
5
17%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
8
28%
61-75
6
35%
7
24%
76-90
Забито
23
34
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
1
4%
6
18%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
7
21%
76-90
Пропущено
26
16
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
15%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
31%
3
19%
76-90
Забито
44
57
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
3
7%
7
12%
1-15
9
20%
7
12%
16-30
9
20%
11
19%
31-45
4
9%
8
14%
46-60
10
23%
12
21%
61-75
9
20%
12
21%
76-90
Пропущено
43
45
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
4
9%
2
4%
1-15
6
14%
8
18%
16-30
5
12%
6
13%
31-45
8
19%
8
18%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
14
33%
10
22%
76-90
Результаты последних матчей
Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1
Результаты матчей
Челси
Ньюкасл
Точный счет
0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%
Точный счет
2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%
Точный счет
2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Челси
Ньюкасл
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
93
Больше Меньше
75
95
39
68
111
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
94
68
67
410
310
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
215
Больше Меньше
234
1313
1512
719
918
323
522
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|28
|20
|4
|4
|70 - 24
|64
|2.
|Заявка
|28
|19
|7
|2
|65 - 26
|64
|3.
|Заявка
|28
|19
|6
|3
|63 - 28
|63
|4.
|Заявка
|28
|17
|4
|7
|59 - 41
|55
|5.
|Заявка
|27
|16
|5
|6
|59 - 39
|53
|6.
|Заявка
|28
|15
|2
|11
|39 - 39
|47
|7.
|Заявка
|28
|12
|7
|9
|45 - 49
|43
|8.
|Заявка
|28
|11
|9
|8
|50 - 44
|42
|9.
|1:1 Заявка
|28
|12
|5
|11
|58 - 46
|41
|10.
|Заявка
|28
|12
|5
|11
|42 - 44
|41
|11.
|1:1 Заявка
|27
|10
|7
|10
|45 - 44
|37
|12.
|Заявка
|28
|10
|5
|13
|40 - 44
|35
|13.
|Заявка
|27
|8
|8
|11
|38 - 50
|32
|14.
|Заявка
|28
|7
|8
|13
|33 - 48
|29
|15.
|Заявка
|28
|7
|5
|16
|40 - 52
|26
|16.
|Заявка
|28
|8
|7
|13
|29 - 39
|25
|17.
|Заявка
|28
|6
|6
|16
|34 - 50
|24
|18.
|Заявка
|27
|5
|6
|16
|39 - 56
|21
|19.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|27 - 62
|14
|20.
|Заявка
|28
|3
|5
|20
|24 - 74
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|11
|3
|0
|38 - 12
|36
|2.
|Заявка
|14
|11
|2
|1
|36 - 13
|35
|3.
|Заявка
|14
|10
|4
|0
|34 - 12
|34
|4.
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|35 - 19
|31
|5.
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|29 - 19
|30
|6.
|1:1 Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 16
|29
|7.
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|28 - 16
|27
|8.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|26 - 15
|25
|9.
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|21 - 20
|25
|10.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|24 - 21
|23
|12.
|1:1 Заявка
|13
|5
|4
|4
|21 - 19
|19
|13.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|19 - 20
|16
|14.
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|24 - 29
|16
|15.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 21
|15
|16.
|Заявка
|13
|3
|5
|5
|15 - 21
|14
|17.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|15 - 18
|13
|18.
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|21 - 25
|11
|19.
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|12 - 42
|8
|20.
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|13 - 34
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|34 - 11
|29
|2.
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|29 - 16
|29
|3.
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|27 - 14
|28
|4.
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|24 - 22
|24
|5.
|Заявка
|13
|6
|5
|2
|30 - 20
|23
|6.
|Заявка
|14
|7
|1
|6
|18 - 19
|22
|7.
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|21 - 28
|20
|8.
|1:1 Заявка
|14
|5
|3
|6
|24 - 25
|18
|9.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|23 - 29
|18
|10.
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|20 - 23
|17
|11.
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|22 - 28
|15
|12.
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|14 - 28
|13
|13.
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|14 - 21
|12
|14.
|1:1 Заявка
|14
|3
|3
|8
|24 - 30
|12
|15.
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|18 - 31
|10
|16.
|Заявка
|14
|3
|1
|10
|16 - 23
|10
|17.
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|14 - 29
|10
|18.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|15 - 29
|9
|19.
|Заявка
|14
|2
|3
|9
|14 - 28
|9
|20.
|Заявка
|14
|1
|3
|10
|12 - 32
|6
- — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
- — Выход в групповой этап Лиги Европы
- — Вылет в Чемпионшип
|Манчестер Сити
|Холанн Эрлинг
|18 (5)
|Астон Вилла
|Уоткинс Олли
|16 (10)
|Ливерпуль
|Салах Мохамед
|15 (9)
|Борнмут
|Соланке Доминик
|15 (3)
|Тоттенхэм
|Хын Мин Сон
|14 (8)
|Фулхэм
|Пальинья Жоау
|11
|Вулверхэмптон
|Лемина Марио
|1 9
|Манчестер Сити
|Родри Эрнандес
|1 8
|Тоттенхэм
|Биссума Ив
|2 6
|Вест Хэм
|Альварес Эдсон
|9
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл
Исход игры
Челси
64% (96)
Ничья
26% (39)
Ньюкасл
10% (15)
Тотал 2.5
Больше
61.34% (73)
Меньше
38.66% (46)
Обе команды забьют
Да
79.83% (95)
Нет
20.17% (24)
Популярный счёт
2:1 Челси
34% (51)
1:1 Ничья
14.7% (22)
1:0 Челси
11.3% (17)
2:2 Ничья
6.7% (10)
2:0 Челси
4% (6)
1:2 Ньюкасл
2.7% (4)
3:1 Челси
1.3% (2)
3:2 Челси
1.3% (2)
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