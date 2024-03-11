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  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Челси
1:1
Перерыв
Ньюкасл
0'
1:0
6' Гол
Джексон Николас
39' Желтая карточка
Стерлинг Рахим
1:1
43' Гол
Исак Александр

Ход матча

6'
Джексон Николас
(Палмер Коул)
1:0
36'
 
Мёрфи Джейкоб
Гордон Энтони
39'
Стерлинг Рахим
 
43'
1:1
Исак Александр
(Гимараэс Бруно)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 1
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 1
  • 190 Количество передач 253
  • 42 Владение мячом, % 58

Владение мячом

Прогнозы 148
Челси 63.5% (94)
X 26.4% (39)
Ньюкасл 10.1% (15)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Челси
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
28
Петрович
Джордже
27
Гюсто
Мало
2
Дисаси
Аксель
14
Чалоба
Трево
3
Кукурелья
Марк
25
Кайседо
Мойсес
8
Фернандес
Энцо
20
Палмер
Коул
23
Галлахер
Конор
7
Стерлинг
Рахим
15
Джексон
Николас
1
Дубравка
Мартин
21
Ливраменто
Валентино
5
Шёр
Фабиан
4
Ботман
Свен
33
Бёрн
Дэн
36
Лонгстафф
Шон
39
Гимараэс
Бруно
28
Уиллок
Джо
24
Альмирон
Мигель
14
Исак
Александр
10
Гордон
Энтони
Челси
4-2-3-1
Ньюкасл
4-3-3

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

33 матча

54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.82

Среднее время на гол

68
109

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.37
Джексон Николас 9 0.33
Стерлинг Рахим 6 0.22
Мудрик Михаил 3 0.11
Фернандес Энцо 3 (1) 0.11
Галлахер Конор 2 0.07
Силва Тьяго 2 0.07
Нкунку Кристофер 2 0.07
Дисаси Аксель 2 0.07
Мадуэке Нони 2 (1) 0.07
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 12 (2) 0.43
Гордон Энтони 9 (1) 0.32
Уилсон Каллум 7 (2) 0.25
Лонгстафф Шон 4 0.14
Гимараэс Бруно 3 0.11
Шёр Фабиан 3 0.11
Альмирон Мигель 3 0.11
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Барнс Харви 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Уиллок Джо 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 9 0
Кайседо Мойсес 8 0
Галлахер Конор 6 1
Палмер Коул 7 0
Гюсто Мало 5 1
Стерлинг Рахим 6 0
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Петрович Джордже 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ньюкасл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
10
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

18
30
Челси
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Ньюкасл
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
19% (5)
59% (16)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

28
40

Голы по времени матча

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
10%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

17
29
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
3
18%
5
17%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
8
28%
61-75
6
35%
7
24%
76-90

Забито

23
34
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
1
4%
6
18%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
7
21%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
15%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
31%
3
19%
76-90

Забито

44
57
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
3
7%
7
12%
1-15
9
20%
7
12%
16-30
9
20%
11
19%
31-45
4
9%
8
14%
46-60
10
23%
12
21%
61-75
9
20%
12
21%
76-90

Пропущено

43
45
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
4
9%
2
4%
1-15
6
14%
8
18%
16-30
5
12%
6
13%
31-45
8
19%
8
18%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
14
33%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
9
5
3
9
2.5
6
8
1
11
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
6
7
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
23
4
13
13
1.5
15
12
7
19
2.5
9
18
3
23
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 28 20 4 4 70 - 24 64
2.
Ливерпуль
 Заявка 28 19 7 2 65 - 26 64
3.
Манчестер Сити
 Заявка 28 19 6 3 63 - 28 63
4.
Астон Вилла
 Заявка 28 17 4 7 59 - 41 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 27 16 5 6 59 - 39 53
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 28 15 2 11 39 - 39 47
7.
Вест Хэм
 Заявка 28 12 7 9 45 - 49 43
8.
Брайтон
 Заявка 28 11 9 8 50 - 44 42
9.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 28 12 5 11 58 - 46 41
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 28 12 5 11 42 - 44 41
11.
Челси
 1:1 Заявка 27 10 7 10 45 - 44 37
12.
Фулхэм
 Заявка 28 10 5 13 40 - 44 35
13.
Борнмут
 Заявка 27 8 8 11 38 - 50 32
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 28 7 8 13 33 - 48 29
15.
Брентфорд
 Заявка 28 7 5 16 40 - 52 26
16.
Эвертон
 Заявка 28 8 7 13 29 - 39 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 28 6 6 16 34 - 50 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 27 5 6 16 39 - 56 21
19.
Бёрнли
 Заявка 28 3 5 20 27 - 62 14
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 28 3 5 20 24 - 74 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 14 11 3 0 38 - 12 36
2.
Арсенал
 Заявка 14 11 2 1 36 - 13 35
3.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 10 1 3 35 - 19 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Брайтон
 Заявка 14 7 6 1 28 - 16 27
8.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 8 1 5 21 - 20 25
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 5 3 24 - 21 23
12.
Челси
 1:1 Заявка 13 5 4 4 21 - 19 19
13.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 4 4 6 19 - 20 16
14.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 13 3 5 5 15 - 21 14
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 9 2 3 29 - 16 29
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Тоттенхэм
 Заявка 13 6 5 2 30 - 20 23
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 1:1 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 14 5 3 6 14 - 21 12
14.
Ньюкасл
 1:1 Заявка 14 3 3 8 24 - 30 12
15.
Лутон Таун
 Заявка 13 2 4 7 18 - 31 10
16.
Брентфорд
 Заявка 14 3 1 10 16 - 23 10
17.
Фулхэм
 Заявка 14 2 4 8 14 - 29 10
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 2 3 9 15 - 29 9
19.
Бёрнли
 Заявка 14 2 3 9 14 - 28 9
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 1 3 10 12 - 32 6
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Тоттенхэм Хын Мин Сон 14 (8)
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Топ нарушителей
Фулхэм Пальинья Жоау 11
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Манчестер Сити Родри Эрнандес 1 8
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Челси" - "Ньюкасл" 1-1. 
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Гюсто с правого края штрафной выполнил кросс к дальней штанге, Галлахер головой скинул сферу к одиннадцатиметровой отметке, откуда пробил Стерлинг, но попал точно в руки Дубравке! 
  • Офсайд
    45'
    Исак получил игровой снаряд за спинами защитников "Челси", вырвался на рандеву с Петровичем и пробил выше перекладины. Положение вне игры зафиксировано у форварда гостей. 
  • 45'
    Удивительной получается у нас первая половина матча. Практически ничего не создали в атаке команды, однако по разу сумели отличиться. Интригующий второй тайм нас ожидает. 
  • Дополнительное время
    45'
    Четыре минуты к первому тайму компенсировал Брукс. 
  • Офсайд
    44'
    ГОЛ забивают хозяева, но он отменён из-за офсайда! Палмер со свое половины поля выполнил заброс вперёд, Джексон от центра поля убежал к воротам, ворвался в штрафную и пробил мимо голкипера в цель. Лайнсмен сразу же поднял флажок, сигнализируя положение вне игры у форварда "Челси". 
  • Описание гола
    43'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ИСАК! Дважды подряд на своей половине поля ошиблись футболисты "Челси", Гимараэс мяч перехватил и из глубины выполнил отличную передачу на Исака, швед получил мяч у линии штрафной и классно пробил в правый нижний угол! 
  • 42'
    Ливраменто получил мяч на правом фланге, сместился к штрафной соперника и отдал передачу в центр. Исак сферу получил, но промедлил с продолжением, и Кайседо здорово сыграл в отборе. 
  • 41'
    Стандарт на правом фланге заработали в предыдущем моменте гости. Гимараэс выполнил кросс к линии штрафной, Исак головой пробил по воротам, но получилось выше цели. 
  • Желтая карточка
    40'
    Стерлинг получает жёлтую карточку у "Челси". Ливраменто по правому флангу рвался вперёд, а футболист хозяев грубо наступил ему на ногу. Заслуженное предупреждение. 
  • 39'
    Смогли футболисты "Ньюкасла" наконец-то вскрыть оборону своего соперника. Есть такое ощущение, что оборонительная тактика "аристократов" постепенно начинает давать сбой. 
  • Опасный момент
    38'
    МОМЕНТ! Прижались хозяева к своим воротам, Альмирон получил мяч слева в штрафной и сильно прострелил в центр, Исак перед воротами вёл борьбу с защитником и не сумел нанести акцентированный удар! 
  • Замена
    37'
    Вынужденная замена у "Ньюкасла". Вместо Гордона, получившего повреждение, на поле появился Мёрфи. 
  • 36'
    Затягивается пауза, связанная с повреждением Гордона. Эдди Хау выглядит очень взволнованным, так как потеря одного из лидеров в первом тайме в его планы не входила. 
  • Травма, повреждение
    35'
    Гордон получает повреждение у "Ньюкасла". Кукурелья вступил в активную борьбу против футболиста гостей и наступил ему на ногу. Медицинская бригада появляется на поле. 
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    • 34'
      Быстро летит время в нашем матче. Честно признаться, но пока мы наблюдаем скучный футбол. Кроме гола "Челси" вспомнить в нашей игре больше нечего. 
    • Угловой
      33'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Ньюкасла". Последовал розыгрыш низом, который ни к чему опасному у владений Петровича не привёл. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Энцо Фернандес перехватил мяч в центре поля у Ливраменто, но сделал это с нарушением правил. Эмоционально футболист "Челси" отреагировал на этот момент. Пришлось Бруксу провести с ним беседу. 
    • 31'
      Очень рискованно на своей половине поля сейчас сыграли футболисты "Челси". Кайседо, казалось, что мяч потеряет, однако футболист хозяев в падении скинул сферу на партнёра. 
    • 30'
      Альмирон по левому флангу рвался к штрафной соперника, Гюсто в подкате мяч у него выбил. Сыграл чисто защитник "Челси", плюсом сфера попала в футболиста гостей и от него ушла за лицевую. 
    • 29'
      Неторопливо гости перекатывают мяч в центре поля. Отдали инициативу футболисты "Челси" и готовы действовать на контратаках. Сыграет ли такая тактика? 
    • 28'
      Практически ничего не получается в атаке пока у футболистов "Ньюкасла". Уиллок сейчас пытался по левой бровке убежать вперёд, но удержать мяч в пределах поля не получилось. 
    • 27'
      Гюсто по правому краю ворвался в штрафную гостей и выполнил прострел к ближней штанге, защитники "Ньюкасла" действовали панически, но всё-таки сферу выбить сумели. 
    • Фол, нарушение
      26'
      Кукурелья со своей половины поля выполнил передачу вперёд по левому флангу, Джексон вёл борьбу за мяч, но делал это с нарушением. В роли пострадавшего Ливраменто. 
    • Судья
      25'
      Ливраменто на правом фланге успел прокинуть мяч себе на ход, а Кукурелья к эпизоду не успел и откровенно ударил по ногам защитника "Ньюкасла". Брукс нарушения в этом моменте не усмотрел. 
    • 24'
      Палмер с правого фланга отдал передачу к линии штрафной соперника, Энцо Фернандес снаряд получил, а затем без замаха пробил в правый угол, однако попасть в створ не удалось. 
    • 23'
      Незаметно пролетела у нас стартовая половина первого тайма. С преимуществом во владении мячом действуют "сороки", однако острые атаки пока проводят только хозяева. 
    • 22'
      Стерлинг с левого фланга сумел выбраться в центр и отдал передачу на Джексона, который с 25 метров низом пробил в левый угол, Дубравка прилёг на бок и забрал мяч в свои перчатки. 
    • 21'
      Гордон с левого фланга выполнил прострел к линии штрафной хозяев, никого из партнёров не оказалось в нужной точке, и Дисаси спокойно разрядил обстановку у своих ворот. 
    • 20'
      Быструю комбинацию перед штрафной "Челси" разыграли гости. Ливраменто получил снаряд на правом фланге и прострелил в центр, но эту попытку сумел заблокировать Кукурелья. 
    • 19'
      Гюсто из глубины выполнил отличный пас в штрафную "Ньюкасла", Палмер снаряд получил, вышел на ударную позицию, но в последний момент Шёр в подкате мяч сумел вынести. 
    • 18'
      Смог без помощи медиков подняться футболист "Ньюкасла" на ноги. Продолжает у нас игра, футболисты "Челси" забрал мяч под свой контроль, но вперёд пока продвижения нет. 
    • Травма, повреждение
      17'
      И ещё одно повреждение в нашем матче. Ливраменто на чужой половине поля вёл верховую борьбу с соперником, однако упал на газон, схватившись за голеностоп. Надеемся, что ничего серьёзного. 
    • 16'
      Гюсто со своей половины поля выполнил перевод в атаку на левый край, Стерлинг рвался к мячу, но его опередил Ливраменто, головой скинувший сферу своему голкиперу. 
    • 15'
      Палмер получил мяч на правом краю штрафной, сместился немного в центр, а затем с левой ноги пробил в ближний угол. Получилось очень слабо, и Дубравка спокойно забрал снаряд в руки. 
    • 14'
      Небольшое затишье в нашем матче, а это значит, что мы можем заглянуть в турнирную таблицу. Команды являются соседями по таблице. "Сороки" занимают 10-ю строчку, "Челси" расположился на 11-м месте. Отстают коллективы от зоны еврокубков очень сильно. 
    • 13'
      Ливраменто получил мяч у правого угла штрафной соперника и выполнил резкий перевод в район одиннадцатиметровой отметки, Чалоба панически вынес сферу за боковую. 
    • 12'
      Гордон красиво на левом фланге прокинул игровой снаряд мимо Гюсто, однако сделал это немного сильно, поэтому сохранить мяч в пределах поля футболист гостей не сумел. 
    • 11'
      Смог самостоятельно подняться Кайседо на ноги. Пытался он высказать недовольство арбитру по поводу действий Гимараэса, но Брукс быстро объяснил свою точку зрения. 
    • Травма, повреждение
      10'
      Гимараэс вёл активную борьбу в центре поля с оппонентом и ударил в грудь Кайседо. Упал футболист "Челси" на газон и нуждается в медицинской помощи. 
    • 9'
      По сути первая осмысленная атака "аристократов" привела к забитому мячу. Думаю, что такой старт матча даёт нам надежду на весёлый футбол сегодня. Посмотрим, чем ответят гости. 
    • Описание гола
      8'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! ДЖЕКСОН! Защитники гостей неудачно выбили мяч из своей штрафной, Палмер подхватил игровой снаряд и низом пробил по воротам, Джексон находился на линии вратарской и пяткой аккуратно изменил направление полёта! Дубравка на такое развитие событий среагировать не сумел. 
    • 7'
      Альмирон протащил игровой снаряд вперёд по правой бровке и отдал передачу на Лонгстаффа, который в одно касание прострелил во вратарскую, а там первым на мяче оказался Петрович. 
    • 6'
      Палмер прорвался вперёд по правому флангу, дошёл до штрафной гостей и выполнил заброс к дальней штанге. Никого из футболистов "Челси" в нужной точке не оказалось, и Ливраменто забрал мяч себе. 
    • 5'
      Продолжают футболисты "Ньюкасла" активно действовать на чужой половине поля. Вот и сейчас Галлахер попал под прессинг сразу двух оппонентов и потерял игровой снаряд. 
    • 4'
      Кукурелья на левом фланге попал под активный прессинг соперника, однако сумел выбраться защитник "Челси" из непростого положения и выбил сферу в Альмирона, от которого снаряд укатился за лицевую. 
    • 3'
      Активно начинают "сороки" эту встречу! Гордон слева вошёл в штрафную соперника, сместился в центр, но бить не стал, а отдал передачу немного назад на партнёра. 
    • 2'
      Футболисты "Челси" вышли на эту встречу в синем комплекте формы, гости играют в привычных бело-чёрных цветах. Ворота Петровича в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 50'
      Контроль мяча: Челси: 42%, Ньюкасл: 58%.
    • 50'
      Хорошую попытку сделал Стерлинг Рахим. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 50'
      Конор Галлахер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Гюсто Мало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 50'
      Ботман Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Гюсто Мало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Шёр Фабиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 49'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 49'
      Уиллок Джо из команды Ньюкасл в офсайде
    • 48'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 48'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 47'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 45'
      Джексон Николас из команды Челси в офсайде
    • 45'
      Кол Палмер создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 45'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 45'
      Контроль мяча: Челси: 42%, Ньюкасл: 58%.
    • 45'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 43'
      Гимараэс Бруно сделал результативную передачу.
    • 43'
      Г О О О О Л - Исак Александр из команды Ньюкасл правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 42'
      Кайседо Мойсес ослабляет давление, выбив мяч.
    • 41'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 41'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 41'
      Исак Александр из команды Ньюкасл наносит удар головой очень сильно мимо ворот.
    • 40'
      Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 40'
      Контроль мяча: Челси: 44%, Ньюкасл: 56%.
    • 39'
      Стерлинг Рахим получил желтую карточку от судьи
    • 39'
      Судья сигнализирует, что Стерлинг Рахим из команды Челси поставил подножку. Пострадал Валентино Ливраменто
    • 39'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 39'
      Уиллок Джо нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 38'
      Альмирон Мигель создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 38'
      Мёрфи Джейкоб из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 37'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 36'
      Матч возобновлен
    • 36'
      Гордон Энтони получил травму и заменен. Мёрфи Джейкоб выходит на поле.
    • 35'
      Контроль мяча: Челси: 46%, Ньюкасл: 54%.
    • 35'
      Гордон Энтони на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 35'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 34'
      Кукурелья Марк наказан за толчок Гордон Энтони
    • 33'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 33'
      Гордон Энтони из команды Ньюкасл разыграл угловой с правого угла.
    • 33'
      Кукурелья Марк успешно блокирует удар.
    • 33'
      Гордон Энтони нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 33'
      Ботман Свен выиграл воздушное противоборство у Конор Галлахер.
    • 32'
      Бёрн Дэн создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 32'
      Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 32'
      Судья сигнализирует, что Фернандес Энцо из команды Челси поставил подножку. Пострадал Валентино Ливраменто
    • 31'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 31'
      Уиллок Джо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 30'
      Контроль мяча: Челси: 46%, Ньюкасл: 54%.
    • 29'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 29'
      Гюсто Мало ослабляет давление, выбив мяч.
    • 27'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 27'
      Конор Галлахер из команды Челси заходит слишком далеко, он валит Лонгстафф Шон.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 26'
      Кайседо Мойсес из команды Челси наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.
    • 26'
      Ботман Свен ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Гюсто Мало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Кол Палмер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 25'
      Джексон Николас наказан за толчок Валентино Ливраменто
    • 25'
      Контроль мяча: Челси: 46%, Ньюкасл: 54%.
    • 24'
      Кол Палмер из команды Челси заходит слишком далеко, он валит Гимараэс Бруно.
    • 24'
      Судья сигнализирует, что Кукурелья Марк из команды Челси поставил подножку. Пострадал Валентино Ливраменто
    • 23'
      Удар от ворот произведет Ньюкасл
    • 22'
      Фернандес Энцо не смог попасть в створ ударом издали
    • 22'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Джексон Николас пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем
    • 21'
      Кукурелья Марк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Челси: 46%, Ньюкасл: 54%.
    • 20'
      Чалоба Трево из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 19'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Кукурелья Марк ослабляет давление, выбив мяч.
    • 18'
      Судья сигнализирует, что Гимараэс Бруно из команды Ньюкасл поставил подножку. Пострадал Чалоба Трево
    • 17'
      Бёрн Дэн ослабляет давление, выбив мяч.
    • 17'
      Гюсто Мало создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 17'
      Челси совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 17'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 17'
      Матч возобновлен
    • 16'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 15'
      Контроль мяча: Челси: 52%, Ньюкасл: 48%.
    • 15'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 14'
      Удар от ворот произведет Челси
    • 14'
      Шёр Фабиан нанес удар, но промахнулся очень сильно.
    • 14'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 13'
      Кол Палмер пробует нанести удар издали, но Мартин Дубравка держит все под контролем
    • 13'
      Гюсто Мало выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 12'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 12'
      Альмирон Мигель из команды Ньюкасл в офсайде
    • 12'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 11'
      Чалоба Трево ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 10'
      Дисаси Аксель из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 9'
      Матч возобновлен
    • 9'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 8'
      Шёр Фабиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 6'
      Кол Палмер сделал результативную передачу.
    • 6'
      Г О О О О Л - Джексон Николас из команды Челси забил фантастический гол правой пяткой!
    • 6'
      Кол Палмер не смог попасть в створ ударом издали
    • 6'
      Ботман Свен из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 6'
      Петрович Джордже взял и забрал мяч на выходе
    • 5'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 5'
      Контроль мяча: Челси: 50%, Ньюкасл: 50%.
    • 5'
      Валентино Ливраменто из команды Ньюкасл перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 4'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 4'
      Фернандес Энцо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 4'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 3'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 2'
      Ньюкасл совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 2'
      Челси совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 1'
      Гюсто Мало из команды Челси перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 1'
      Бёрн Дэн выиграл воздушное противоборство у Джексон Николас.
    • 1'
      Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
    • 1'
      Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть
    • 1'
      Челси начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • До матча
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Челси 1:1 Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    64% (96)
    Ничья
    26% (39)
    Ньюкасл
    10% (15)
    Тотал 2.5
    Больше
    61.34% (73)
    Меньше
    38.66% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    79.83% (95)
    Нет
    20.17% (24)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    34% (51)
    1:1 Ничья
    14.7% (22)
    1:0 Челси
    11.3% (17)
    2:2 Ничья
    6.7% (10)
    2:0 Челси
    4% (6)
    1:2 Ньюкасл
    2.7% (4)
    3:1 Челси
    1.3% (2)
    3:2 Челси
    1.3% (2)
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