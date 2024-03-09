  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Премьер-лига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Брукс Джон
Челси
 
Позже
Ньюкасл
Прогнозы 53
Челси 75.5% (40)
X 24.5% (13)
Ньюкасл 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Челси
Ничья
Ньюкасл
1.95
Реклама, betboom.ru
4.20
Реклама, ligastavok.ru
4.10
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Челси
Ньюкасл

История личных встреч

Челси
Ньюкасл

21 матч

85.7%
14.3%
18 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

47.6%
33.3%
19.1%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

76.2%
33.3%
16 побед 7 ничьих 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

91.7%
8.3%
0 побед 11 ничьих 5 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 7 побед

33 матча

54.5%
18.2%
27.3%
18 побед 6 ничьих 9 побед

Первый тайм

30.3%
54.5%
15.2%
10 побед 18 ничьих 5 побед

Второй тайм

48.5%
30.3%
21.2%
16 побед 10 ничьих 7 побед

История матчей

КЛ
1:1
ПЛ
4:1
ТМК
1:1
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
К
3:0
ПЛ
3:1
ПЛ
5:1
ПЛ
2:2
ПЛ
2:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:2
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:3
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1
КC
3:4
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

33
22

Голов в среднем за матч

1.94
1.38

Среднее время на гол

46
65

Всего голов

21
14

Голов в среднем за матч

1.31
0.82

Среднее время на гол

68
109

Всего голов

54
36

Голов в среднем за матч

1.64
1.09

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 85%
Меньше 15%
5
16
Больше 48%
Меньше 52%
17
7
Больше 21%
Меньше 79%
26
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Челси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Палмер Коул 10 (5) 0.38
Джексон Николас 8 0.31
Стерлинг Рахим 6 0.23
Мудрик Михаил 3 0.12
Фернандес Энцо 3 (1) 0.12
Галлахер Конор 2 0.08
Силва Тьяго 2 0.08
Нкунку Кристофер 2 0.08
Дисаси Аксель 2 0.08
Мадуэке Нони 2 (1) 0.08
Чуквуэмека Карни 1 0.04
Колвилл Леви 1 0.04
Броя Армандо 1 0.04
Гюсто Мало 0 0
Чилуэлл Бен 0 0
Джеймс Рис II 0 0
Бадьяшиль Бенуа 0 0
Кайседо Мойсес 0 0
Ньюкасл
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исак Александр 11 (2) 0.41
Гордон Энтони 9 (1) 0.33
Уилсон Каллум 7 (2) 0.26
Лонгстафф Шон 4 0.15
Гимараэс Бруно 3 0.11
Шёр Фабиан 3 0.11
Альмирон Мигель 3 0.11
Бёрн Дэн 2 0.07
Ботман Свен 2 0.07
Жоэлинтон 2 0.07
Барнс Харви 2 0.07
Триппьер Киран 1 0.04
Мёрфи Джейкоб 1 0.04
Майли Льюис 1 0.04
Ритчи Мэтт 1 0.04
Ласcеллс Джамал 1 0.04
Тонали Сандро 1 0.04
Уиллок Джо 1 0.04
Ливраменто Валентино 1 0.04
Андерсон Эллиот 0 0

Карточки

Челси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джексон Николас 9 0
Кайседо Мойсес 8 0
Галлахер Конор 6 1
Палмер Коул 7 0
Гюсто Мало 5 1
Дисаси Аксель 6 0
Фернандес Энцо 6 0
Стерлинг Рахим 5 0
Кукурелья Марк 5 0
Чилуэлл Бен 5 0
Силва Тьяго 3 0
Мудрик Михаил 3 0
Маурисио Почеттино 3 0
Джеймс Рис II 1 1
Санчес Роберт 2 0
Чуквуэмека Карни 2 0
Угочукву Лесли 2 0
Колвилл Леви 2 0
Беттинелли Маркус 1 0
Матсен Ян 1 0
Мадуэке Нони 1 0
Петрович Джордже 1 0
Ньюкасл
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гордон Энтони 8 0
Гимараэс Бруно 8 0
Триппьер Киран 5 0
Жоэлинтон 5 0
Лонгстафф Шон 5 0
Ласcеллс Джамал 4 0
Шёр Фабиан 4 0
Бёрн Дэн 3 0
Уилсон Каллум 2 0
Тонали Сандро 2 0
Ботман Свен 2 0
Ритчи Мэтт 1 0
Дубравка Мартин 1 0
Альмирон Мигель 1 0
Мёрфи Джейкоб 1 0
Таргетт Мэтт 1 0
Холл Льюис 1 0
Барнс Харви 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Майли Льюис 1 0

Результаты матчей

Челси
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
33% (4)
58% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (3)
33% (4)
42% (5)
Ньюкасл
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
14% (2)
64% (9)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

3
7

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

10
10
Челси
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
14% (2)
57% (8)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
14% (2)
21% (3)
Ньюкасл
27.3%
72.7%
3 победы 8 поражений
Первый тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

17
8

Упущенные победы

18
30
Челси
55%
45%
11 побед 9 поражений
Первый тайм
23% (6)
58% (15)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Ньюкасл
26.1%
73.9%
6 побед 17 поражений
Первый тайм
11% (3)
44% (12)
44% (12)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
19% (5)
59% (16)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

4
11

Волевые победы

20
12

Упущенные победы

28
40

Голы по времени матча

Забито

21
23
11 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
7 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
10%
1
4%
1-15
5
24%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
2
10%
3
13%
46-60
5
24%
5
22%
61-75
3
14%
5
22%
76-90

Пропущено

17
29
6 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 19
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 12
0
0%
1
3%
1-15
3
18%
5
17%
16-30
3
18%
4
14%
31-45
3
18%
4
14%
46-60
2
12%
8
28%
61-75
6
35%
7
24%
76-90

Забито

23
34
10 В 1-м тайме 15
13 Во 2-м тайме 19
4 Забивали первыми 12
14 Не забивали 13
1
4%
6
18%
1-15
4
17%
4
12%
16-30
5
22%
5
15%
31-45
2
9%
5
15%
46-60
5
22%
7
21%
61-75
6
26%
7
21%
76-90

Пропущено

26
16
9 В 1-м тайме 6
17 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 2
12 Не пропускали 7
4
15%
1
6%
1-15
3
12%
3
19%
16-30
2
8%
2
13%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
4
15%
3
19%
61-75
8
31%
3
19%
76-90

Забито

44
57
21 В 1-м тайме 25
23 Во 2-м тайме 32
11 Забивали первыми 17
5 Не забивали 4
3
7%
7
12%
1-15
9
20%
7
12%
16-30
9
20%
11
19%
31-45
4
9%
8
14%
46-60
10
23%
12
21%
61-75
9
20%
12
21%
76-90

Пропущено

43
45
15 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 29
14 Пропускали первыми 10
21 Не пропускали 19
4
9%
2
4%
1-15
6
14%
8
18%
16-30
5
12%
6
13%
31-45
8
19%
8
18%
46-60
6
14%
11
24%
61-75
14
33%
10
22%
76-90

Результаты последних матчей

Челси
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Брентфорд - Челси 2:2 Челси - Лидс 3:2 Челси - Ливерпуль 0:1 Манчестер Сити - Челси 1:1
Кристал Пэлас - Челси 1:3 Астон Вилла - Челси 1:3 Челси - Вулверхэмптон 2:4 Ливерпуль - Челси 4:1 Челси - Астон Вилла 0:0 Челси - Мидлсбро 6:1 Челси - Фулхэм 1:0 Мидлсбро - Челси 1:0 Челси - Престон Норт Энд 4:0 Лутон Таун - Челси 2:3 Челси - Кристал Пэлас 2:1 Вулверхэмптон - Челси 2:1 Челси - Ньюкасл 1:1 Челси - Шеффилд Юнайтед 2:0 Эвертон - Челси 2:0 Манчестер Юнайтед - Челси 2:1
Ньюкасл
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Ньюкасл - Вулверхэмптон 3:0 Блэкберн - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Ньюкасл 4:1 Ньюкасл - Борнмут 2:2
Ноттингем Форест - Ньюкасл 2:3 Ньюкасл - Лутон Таун 4:4 Астон Вилла - Ньюкасл 1:3 Фулхэм - Ньюкасл 0:2 Ньюкасл - Манчестер Сити 2:3 Сандерленд - Ньюкасл 0:3 Ливерпуль - Ньюкасл 4:2 Ньюкасл - Ноттингем Форест 1:3 Лутон Таун - Ньюкасл 1:0 Челси - Ньюкасл 1:1 Ньюкасл - Фулхэм 3:0 Ньюкасл - Милан 1:2 Тоттенхэм - Ньюкасл 4:1 Эвертон - Ньюкасл 3:0 Ньюкасл - Манчестер Юнайтед 1:0 ПСЖ - Ньюкасл 1:1

Результаты матчей

Челси
Ньюкасл

Точный счет

0:1
2 раза 17%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
2:4
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:4
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
3:0
2 раза 14%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
4:4
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

2
4 раза 33%
0
3 раза 25%
1
2 раза 17%
3
2 раза 17%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
2
3 раза 21%
4
3 раза 21%
3
2 раза 14%
5
1 раз 7%

Точный счет

2:1
2 раза 14%
1:4
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:8
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
2 раза 14%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
4
2 раза 14%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
8
1 раз 8%

Точный счет

2:1
3 раза 12%
0:2
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
1:4
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
2 раза 8%
2:2
2 раза 8%
3:0
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
0:0
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
1:0
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
2:2
3 раза 11%
3:0
3 раза 11%
4:1
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
2:3
2 раза 7%
0:8
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
4:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
8 раз 31%
2
6 раз 23%
0
5 раз 19%
3
4 раза 15%
4
3 раза 12%
1
8 раз 30%
2
6 раз 22%
0
4 раза 15%
3
4 раза 15%
4
3 раза 11%
5
1 раз 4%
8
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Челси
Ньюкасл

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
3
0.5
Больше Меньше
7
5
1.5
9
5
3
9
2.5
6
8
1
11
3.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
9
4
6
8
1.5
6
7
4
10
2.5
3
10
2
12
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
5
0.5
Больше Меньше
23
4
13
13
1.5
15
12
7
19
2.5
9
18
3
23
3.5
5
22
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 27 19 6 2 64 - 25 63
2.
Манчестер Сити
 Заявка 27 19 5 3 62 - 27 62
3.
Арсенал
 Заявка 27 19 4 4 68 - 23 61
4.
Астон Вилла
 Заявка 27 17 4 6 59 - 37 55
5.
Тоттенхэм
 Заявка 26 15 5 6 55 - 39 50
6.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 27 14 2 11 37 - 39 44
7.
Вест Хэм
 Заявка 27 12 6 9 43 - 47 42
8.
Ньюкасл
 Заявка 27 12 4 11 57 - 45 40
9.
Брайтон
 Заявка 27 10 9 8 49 - 44 39
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 27 11 5 11 40 - 43 38
11.
Челси
 Заявка 26 10 6 10 44 - 43 36
12.
Фулхэм
 Заявка 27 10 5 12 39 - 42 35
13.
Борнмут
 Заявка 26 8 7 11 36 - 48 31
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 27 7 7 13 32 - 47 28
15.
Брентфорд
 Заявка 27 7 5 15 39 - 50 26
16.
Эвертон
 Заявка 27 8 7 12 29 - 37 25
17.
Ноттингем Форест
 Заявка 27 6 6 15 34 - 49 24
18.
Лутон Таун
 Заявка 26 5 5 16 38 - 55 20
19.
Бёрнли
 Заявка 27 3 4 20 25 - 60 13
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 27 3 4 20 22 - 72 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ливерпуль
 Заявка 13 11 2 0 37 - 11 35
2.
Манчестер Сити
 Заявка 14 10 4 0 34 - 12 34
3.
Арсенал
 Заявка 13 10 2 1 34 - 12 32
4.
Астон Вилла
 Заявка 13 10 1 2 35 - 15 31
5.
Тоттенхэм
 Заявка 14 10 0 4 29 - 19 30
6.
Ньюкасл
 Заявка 14 9 2 3 34 - 16 29
7.
Фулхэм
 Заявка 14 8 1 5 26 - 15 25
8.
Брайтон
 Заявка 13 6 6 1 27 - 16 24
9.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 13 7 1 5 19 - 20 22
10.
Вест Хэм
 Заявка 13 6 4 3 22 - 19 22
11.
Вулверхэмптон
 Заявка 13 6 3 4 20 - 20 21
12.
Челси
 Заявка 12 5 3 4 20 - 18 18
13.
Брентфорд
 Заявка 14 4 4 6 24 - 29 16
14.
Кристал Пэлас
 Заявка 13 4 3 6 18 - 19 15
15.
Ноттингем Форест
 Заявка 14 4 3 7 19 - 21 15
16.
Борнмут
 Заявка 12 3 4 5 13 - 19 13
17.
Эвертон
 Заявка 14 3 4 7 15 - 18 13
18.
Лутон Таун
 Заявка 14 3 2 9 21 - 25 11
19.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 14 2 2 10 12 - 42 8
20.
Бёрнли
 Заявка 14 1 2 11 13 - 34 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал
 Заявка 14 9 2 3 34 - 11 29
2.
Манчестер Сити
 Заявка 13 9 1 3 28 - 15 28
3.
Ливерпуль
 Заявка 14 8 4 2 27 - 14 28
4.
Астон Вилла
 Заявка 14 7 3 4 24 - 22 24
5.
Манчестер Юнайтед
 Заявка 14 7 1 6 18 - 19 22
6.
Тоттенхэм
 Заявка 12 5 5 2 26 - 20 20
7.
Вест Хэм
 Заявка 14 6 2 6 21 - 28 20
8.
Челси
 Заявка 14 5 3 6 24 - 25 18
9.
Борнмут
 Заявка 14 5 3 6 23 - 29 18
10.
Вулверхэмптон
 Заявка 14 5 2 7 20 - 23 17
11.
Брайтон
 Заявка 14 4 3 7 22 - 28 15
12.
Кристал Пэлас
 Заявка 14 3 4 7 14 - 28 13
13.
Эвертон
 Заявка 13 5 3 5 14 - 19 12
14.
Ньюкасл
 Заявка 13 3 2 8 23 - 29 11
15.
Брентфорд
 Заявка 13 3 1 9 15 - 21 10
16.
Фулхэм
 Заявка 13 2 4 7 13 - 27 10
17.
Лутон Таун
 Заявка 12 2 3 7 17 - 30 9
18.
Ноттингем Форест
 Заявка 13 2 3 8 15 - 28 9
19.
Бёрнли
 Заявка 13 2 2 9 12 - 26 8
20.
Шеффилд Юнайтед
 Заявка 13 1 2 10 10 - 30 5
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Вылет в Чемпионшип

Топ бомбардиров
Манчестер Сити Холанн Эрлинг 18 (5)
Астон Вилла Уоткинс Олли 16 (10)
Ливерпуль Салах Мохамед 15 (9)
Борнмут Соланке Доминик 15 (3)
Вест Хэм Боуэн Джаррод 14 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Вулверхэмптон Лемина Марио 1 9
Фулхэм Пальинья Жоау 10
Тоттенхэм Биссума Ив 2 6
Вест Хэм Альварес Эдсон 9
Челси Джексон Николас 9
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Челси - Ньюкасл от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 11 марта 2024, осталось 2 дня 10 часов 58 минут.

    Главный судья: Брукс Джон

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • 33 посетителя LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
    Сделать ставку на это событие и получить бонус вы можете в букмекерской конторе BetBoom.
    BetBoom
    ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 53
    Челси 75.5% (40)
    X 24.5% (13)
    Ньюкасл 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Челси
    Ничья
    Ньюкасл
    1.95
    Реклама, betboom.ru
    4.20
    Реклама, ligastavok.ru
    4.10
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Челси - Ньюкасл онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Прогнозы на матч Челси - Ньюкасл

    Исход игры
    Челси
    75.5% (40)
    Ничья
    24.5% (13)
    Ньюкасл
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.46% (33)
    Меньше
    36.54% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    80.77% (42)
    Нет
    19.23% (10)
    Популярный счёт
    2:1 Челси
    50.9% (27)
    1:1 Ничья
    17% (9)
    2:0 Челси
    9.4% (5)
    1:0 Челси
    9.4% (5)
    2:2 Ничья
    7.5% (4)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Челси
    Ньюкасл
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный