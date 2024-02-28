0'
14' Желтая карточкаХамач Ильяс
25' Желтая карточкаВауденберг Лукас
0:1
26' ГолОйвуси Матиас
56' Желтая карточкаБенке Хишам
65' Желтая карточкаСи Ламине
84' Желтая карточкаУадах Мохамед
0:1
90' Не забитый пенальтиЛоппи Дэмиен
1:1
90' ГолЛоппи Дэмиен
90' Желтая карточкаБеззехами Омар
2 4
1:2
1:2
2:2
2:3
2:3
2:4
3:4
3:5
Ход матча
14'
25'
26'
0:1
56'
65'
75'
84'
90'
0:1
90'
1:1
90'
121'
1:2
121'
121'
1:2
121'
2:2
121'
2:3
121'
2:3
121'
2:4
121'
3:4
121'
3:5
Пен
2:4
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 3
-
3 Удары в створ 5
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
10 Нарушения правил 16
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
541 Количество передач 245
-
69 Владение мячом, % 31
Прогноз на матч от Liveresult
30
Ажжун
Леонар
17
Алли
Ахмад
29
Мион
Матьё
27
Бенке
Хишам
16
Луше
Жан
24
Линге
Аллан
20
Хамач
Ильяс
- Основной состав
-
30 Ажжун ЛеонарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Алли АхмадПолузащитник
-
29 Мион МатьёПолузащитник
- Нападающий
-
27 Бенке ХишамНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Алле ЗанаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Wanis Honsor
-
Главный тренер: Д'Орнано Максим
- Основной состав
-
16 Луше ЖанВратарь
-
24 Линге АлланЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Хамач ИльясПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Лассана СиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
96 ФламарионПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Венема НикНападающий
-
-
Главный тренер: Ахмед Кантари
Бомбардиры внутри турнира
Руан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бассен Клеман
|2
|0.29
|Сансон Валентин
|1 (1)
|0.14
|Бузамуша Софьян
|1
|0.14
|Беззехами Омар
|1
|0.14
|Лоппи Дэмиен
|1
|0.14
|Диа Исмаил
|1
|0.14
Валансьен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фое Ондоа Манга
|2
|0.33
|Янг Эндрю
|1
|0.17
|Массон Жюльен
|1
|0.17
|Ойвуси Матиас
|1
|0.17
|Дукуре Сирине
|1
|0.17
|Tidyane Diagouraga
|1
|0.17
|Басс Сулейман
|0
|0
Карточки
Руан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бенке Хишам
|1
|0
|Уадах Мохамед
|1
|0
|Ажжун Леонар
|1
|0
|Мион Матьё
|1
|0
|Си Ламине
|1
|0
|Беззехами Омар
|1
|0
Валансьен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Луше Жан
|1
|0
|Крузе Давид
|1
|0
|Хамач Ильяс
|1
|0
|Бансе Саша
|1
|0
|Мурсу Жан Эрик
|1
|0
Результаты матчей
Руан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
0
0
Руан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Валансьен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
2
Руан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Валансьен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
3
0
Волевые победы
4
1
Упущенные победы
2
2
Голы по времени матча
Забито
4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Руан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК ГОАЛ - Руан 1:0 Руан - Ред Стар 1:0 Орлеан - Руан 0:0 Руан - Монако 1:1
Руан - Версаль 1:2 Ним - Руан 2:0 Руан - Тулуза 3:3 Руан - Мариньян Жиньяк 1:0 Луан Кюизо - Руан 0:2 Ньор - Руан 1:2 ГСИ Понтиви - Руан 0:1 Руан - Шоле 5:1 Нанси - Руан 1:0 Сент-Понтивьен - Руан 1:2 Руан - Вильфранш 1:1 Шатору - Руан 0:3 Барентин - Руан 0:5 Руан - Авранш 0:0 Ле Ман - Руан 0:1 Эпиналь - Руан 1:1
Валансьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валансьен - Родез 0:2 Дюнкерк - Валансьен 2:1 Валансьен - Лаваль 1:1 Сен-Прист - Валансьен 1:2
Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1 Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0 Кевийи - Валансьен 0:0 ФК Спортс Ренис Хагно - Валансьен 0:2 Валансьен - Дюнкерк 0:1 Анже - Валансьен 2:0 Валансьен - Кан 2:2
Результаты матчей
Руан
Валансьен
Точный счет
1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Руан
Валансьен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
24
15
15
1/16 финала
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
|ПСЖ
|Мбаппе Килиан
|6
|Ренн
|Мюинга Арно
|4
|Монако
|Бен-Йеддер Виссам
|4
|Лилль
|Жегрова Эдон
|3 (1)
|Лаваль
|Тшокунте Малик
|3
|Брест
|Брассье Лилиан
|1 1
|Лион
|Чалета-Цар Дуе
|2
|Страсбург
|Сиссоко Ибраима
|2
|Гавр
|Кузяев Далер
|1
|Бержерак
|Жибоао Кристьян
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Руан 1:1 Валансьен
Исход игры
Руан
43% (52)
Ничья
31.4% (38)
Валансьен
25.6% (31)
Тотал 2.5
Больше
23.93% (28)
Меньше
76.07% (89)
Обе команды забьют
Да
52.14% (61)
Нет
47.86% (56)
Популярный счёт
1:0 Руан
31.4% (38)
1:1 Ничья
27.3% (33)
1:2 Валансьен
11.6% (14)
0:1 Валансьен
9.9% (12)
2:1 Руан
9.1% (11)
0:0 Ничья
3.3% (4)
1:3 Валансьен
1.7% (2)
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