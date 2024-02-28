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  4. Кубок 2023-2024
Руан
1:1
Итог после пенальти
2
4
Валансьен
0'
14' Желтая карточка
Хамач Ильяс
25' Желтая карточка
Вауденберг Лукас
0:1
26' Гол
Ойвуси Матиас
56' Желтая карточка
Бенке Хишам
65' Желтая карточка
Си Ламине
84' Желтая карточка
Уадах Мохамед
0:1
90' Не забитый пенальти
Лоппи Дэмиен
1:1
90' Гол
Лоппи Дэмиен
90' Желтая карточка
Беззехами Омар
2 4
1:2
Куффо Жоффрей
Сахлоуне Абдельхалил
1:2
1:2
Венема Ник
Лоппи Дэмиен
2:2
2:3
Фламарион
Алле Зана
2:3
2:4
Бансе Саша
Бернаске Антуан
3:4
3:5
Лилепо Макаби

Ход матча

14'
 
Хамач Ильяс
25'
 
Вауденберг Лукас
26'
0:1
Ойвуси Матиас
(Басс Сулейман)
56'
Бенке Хишам
 
65'
Си Ламине
 
75'
 
Кеи Санда Жоаким
Линге Аллан
75'
Алле Зана
Алли Ахмад
 
76'
Бенсула Наэль
Мион Матьё
 
84'
Уадах Мохамед
 
86'
 
Лилепо Макаби
Хамач Ильяс
86'
 
Yacine El Amri
Ойвуси Матиас
90'
Лоппи Дэмиен
0:1
90'
Лоппи Дэмиен
1:1
90'
Беззехами Омар
Уадах Мохамед
 
90'
Беззехами Омар
 
90'
Сахлоуне Абдельхалил
Бенке Хишам
 
90'
Бернаске Антуан
Си Ламине
 
90'
 
Венема Ник
Кноккар Антони
91'
 
Фламарион
Дукуре Сирине
121'
1:2
Куффо Жоффрей
121'
Сахлоуне Абдельхалил
1:2
121'
1:2
Венема Ник
121'
Лоппи Дэмиен
2:2
121'
2:3
Фламарион
121'
Алле Зана
2:3
121'
2:4
Бансе Саша
121'
Бернаске Антуан
3:4
121'
3:5
Лилепо Макаби
Пен
2:4

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 5
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 10 Нарушения правил 16
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 541 Количество передач 245
  • 69 Владение мячом, % 31
Прогнозы 121
Руан 43% (52)
X 31.4% (38)
Валансьен 25.6% (31)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
30
Ажжун
Леонар
23
Бузамуша
Софьян
26
Сансон
Валентин
18
Бассен
Клеман
2
Си
Ламине
6
Бензия
Мустафа
17
Алли
Ахмад
29
Мион
Матьё
12
Уадах
Мохамед
27
Бенке
Хишам
7
Лоппи
Дэмиен
16
Луше
Жан
24
Линге
Аллан
14
Куффо
Жоффрей
15
Вауденберг
Лукас
3
Басс
Сулейман
90
Ойвуси
Матиас
8
Бансе
Саша
6
Массон
Жюльен
20
Хамач
Ильяс
93
Кноккар
Антони
9
Дукуре
Сирине
Руан
3-4-3
Валансьен
4-4-1-1

Бомбардиры внутри турнира

Руан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бассен Клеман 2 0.29
Сансон Валентин 1 (1) 0.14
Бузамуша Софьян 1 0.14
Беззехами Омар 1 0.14
Лоппи Дэмиен 1 0.14
Диа Исмаил 1 0.14
Валансьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фое Ондоа Манга 2 0.33
Янг Эндрю 1 0.17
Массон Жюльен 1 0.17
Ойвуси Матиас 1 0.17
Дукуре Сирине 1 0.17
Tidyane Diagouraga 1 0.17
Басс Сулейман 0 0

Карточки

Руан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бенке Хишам 1 0
Уадах Мохамед 1 0
Ажжун Леонар 1 0
Мион Матьё 1 0
Си Ламине 1 0
Беззехами Омар 1 0
Валансьен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вауденберг Лукас 1 0
Луше Жан 1 0
Крузе Давид 1 0
Хамач Ильяс 1 0
Бансе Саша 1 0
Мурсу Жан Эрик 1 0

Результаты матчей

Руан
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Валансьен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
0
Руан
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Валансьен
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
2
Руан
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Валансьен
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

2
2

Голы по времени матча

Забито

4
4
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

4
1
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

2
2
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 4
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

6
6
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
17%
1-15
1
17%
1
17%
16-30
3
50%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
0
0%
1
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Руан
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
ФК ГОАЛ - Руан 1:0 Руан - Ред Стар 1:0 Орлеан - Руан 0:0 Руан - Монако 1:1
Руан - Версаль 1:2 Ним - Руан 2:0 Руан - Тулуза 3:3 Руан - Мариньян Жиньяк 1:0 Луан Кюизо - Руан 0:2 Ньор - Руан 1:2 ГСИ Понтиви - Руан 0:1 Руан - Шоле 5:1 Нанси - Руан 1:0 Сент-Понтивьен - Руан 1:2 Руан - Вильфранш 1:1 Шатору - Руан 0:3 Барентин - Руан 0:5 Руан - Авранш 0:0 Ле Ман - Руан 0:1 Эпиналь - Руан 1:1
Валансьен
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Валансьен - Родез 0:2 Дюнкерк - Валансьен 2:1 Валансьен - Лаваль 1:1 Сен-Прист - Валансьен 1:2
Конкарно - Валансьен 1:0 Валансьен - Бастия 3:1 Бордо - Валансьен 3:1 Валансьен - Париж 2:1 Валансьен - Амьен 0:1 Саргемин - Валансьен 0:2 Аяччо - Валансьен 2:1 Валансьен - Париж 0:1 Мюлуз - Валансьен 1:1 По - Валансьен 3:1 Валансьен - Анси 0:0 Кевийи - Валансьен 0:0 ФК Спортс Ренис Хагно - Валансьен 0:2 Валансьен - Дюнкерк 0:1 Анже - Валансьен 2:0 Валансьен - Кан 2:2

Результаты матчей

Руан
Валансьен

Точный счет

1:1
1 раз 50%
3:3
1 раз 50%
2:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
5
1 раз 25%
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 17%
0:5
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
2 раза 33%
3
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Руан
Валансьен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
3
1
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
4
1
2
4
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
1/16 финала
1 Бержерак
2 Лион
0 Расинг Коломбес
1 Лилль
1 Клермон
3 Страсбург
0 Шатору
1 Гавр
15 Руан
14 Тулуза
1 Родез
3 Монако
4 Сен-Прист
1 Роморантен
2 Валансьен
1 Париж
2 Ле Пюи
1 Дюнкерк
0 Нант
1 Лаваль
7 Сошо
6 Реймс
10 Ренн
9 Марсель
1 Орлеан
4 ПСЖ
1 Трелиссак
2 Брест
0 Феньи-Ольнуа
4 Монпелье
2 Бордо
3 Ницца
1/8 финала
2 Лион
1 Лилль
3 Страсбург
1 Гавр
7 Руан
6 Монако
1 Сен-Прист
2 Валансьен
2 Ле Пюи
1 Лаваль
1 Сошо
6 Ренн
3 ПСЖ
1 Брест
1 Монпелье
4 Ницца
1/4 финала
4 Лион
3 Страсбург
3 Руан
5 Валансьен
Ле Пюи
Ренн
ПСЖ
Ницца
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?

Топ бомбардиров
ПСЖ Мбаппе Килиан 6
Ренн Мюинга Арно 4
Монако Бен-Йеддер Виссам 4
Лилль Жегрова Эдон 3 (1)
Лаваль Тшокунте Малик 3
Весь список

Топ нарушителей
Брест Брассье Лилиан 1 1
Лион Чалета-Цар Дуе 2
Страсбург Сиссоко Ибраима 2
Гавр Кузяев Далер 1
Бержерак Жибоао Кристьян 1
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 56'
      Бенке Хишам получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Басс Сулейман сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Ойвуси Матиас бьет в цель!
    • 25'
      Вауденберг Лукас получил желтую карточку от судьи
    • 14'
      Хамач Ильяс получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Прогнозы 121
    Руан 43% (52)
    X 31.4% (38)
    Валансьен 25.6% (31)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Руан 1:1 Валансьен онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Руан 1:1 Валансьен

    Исход игры
    Руан
    43% (52)
    Ничья
    31.4% (38)
    Валансьен
    25.6% (31)
    Тотал 2.5
    Больше
    23.93% (28)
    Меньше
    76.07% (89)
    Обе команды забьют
    Да
    52.14% (61)
    Нет
    47.86% (56)
    Популярный счёт
    1:0 Руан
    31.4% (38)
    1:1 Ничья
    27.3% (33)
    1:2 Валансьен
    11.6% (14)
    0:1 Валансьен
    9.9% (12)
    2:1 Руан
    9.1% (11)
    0:0 Ничья
    3.3% (4)
    1:3 Валансьен
    1.7% (2)
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