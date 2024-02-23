Тур: 27. Стадион: Stadionul Municipal, Sibiu. Главный судья: Попа Каталин
1:0
Конец матча
0'
5' Желтая карточкаGabriel Compagnucci
53' Желтая карточкаАлбу Константин
1:0
88' ГолФонсека Рубен
88' Желтая карточкаЯнку Габриэль
90'+5
Ход матча
53'
88'
1:0
88'
Владение мячом
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
51
Сидибе
Секу
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Германнштадт
У Крайова 1948
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.26
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.26
|Янку Габриэль
|3
|0.11
|Ороиан Александру
|2
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.07
|Альхассан Баба
|2
|0.07
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Фонсека Рубен
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
|Опрут Рауль
|0
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.33
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.15
|William Baeten
|4
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.15
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.11
|Лакруа Лео
|3
|0.11
|Бахасса Яссин
|2
|0.07
|Албу Константин
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Карточки
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бейян Флориан
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|6
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Результаты матчей
Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
У Крайова 1948
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
10
20
Упущенные победы
9
16
Германнштадт
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
22% (6)
22% (6)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Сухие победы
8
4
Сухие поражения
1
8
Волевые победы
13
20
Упущенные победы
15
26
Голы по времени матча
Забито
21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
8
38%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90
Пропущено
10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
10%
7
35%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
5
25%
76-90
Забито
10
26
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
2
20%
7
27%
76-90
Пропущено
19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
5
26%
6
25%
76-90
Забито
31
39
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
5
16%
5
13%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
11
35%
8
21%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
6
19%
10
26%
76-90
Пропущено
29
44
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
1
3%
9
20%
1-15
6
21%
5
11%
16-30
6
21%
7
16%
31-45
6
21%
5
11%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
6
21%
11
25%
76-90
Результаты последних матчей
Германнштадт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1
Результаты матчей
Германнштадт
У Крайова 1948
Точный счет
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Германнштадт
У Крайова 1948
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
121
77
94
212
49
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
95
211
212
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
198
Больше Меньше
216
918
1116
324
621
126
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|10 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9