Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Ох, нехорошо это выглядит. Cristian Negut получил травму и медбригада забирает его с поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

87' Хорошую попытку сделал Рубен Фонсека. Удар в створ, но вратарь начеку

87' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

86' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

85' Тактическая замена. Паращив Даниэль уходит с поля и его заменяет Рубен Фонсека

85' Опрут Рауль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

85' Бутян Михай выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Cristian Negut пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

82' Оооо... вот это был удар! Cristian Negut должен был забить с этой позиции.

82' Хорошую попытку сделал Cristian Negut. Удар в створ, но вратарь начеку

82' Ionut Stoica из команды Германнштадт перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

82' Constantin Albu навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

82' Оооо... вот это был удар! Constantin Albu должен был забить с этой позиции.

81' Catalin Cabuz делает важнейший сейв!

81' Constantin Albu пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

81' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Andrei Dragu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Constantin Albu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Германнштадт

78' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

76' Бутян Михай не смог попасть в створ ударом издали

75' Аким Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

74' William Baeten пробует нанести удар издали, но Catalin Cabuz держит все под контролем

74' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

73' Тактическая замена. Янку Габриэль уходит с поля и его заменяет Cristian Negut

72' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

72' Тактическая замена. Yassine Bahassa уходит с поля и его заменяет Andrei Dragu

71' Удар от ворот произведет Германнштадт

71' Маскареньяс Матеус не смог попасть в створ ударом издали

70' Хорошую попытку сделал Янку Габриэль . Удар в створ, но вратарь начеку

70' Паращив Даниэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Мурджа Алессандро из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

70' Удар от ворот произведет Германнштадт

70' Constantin Albu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Удар от ворот произведет Германнштадт

69' Constantin Albu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

69' Yassine Bahassa из команды У Крайова 1948 своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

68' Габриэль Компануччи выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

67' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

66' Игрок из команды Германнштадт делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

65' Удар от ворот произведет Германнштадт

64' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

62' Падула Андреа выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

62' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

61' Удар от ворот произведет Германнштадт

61' Constantin Albu не смог попасть в створ ударом издали

60' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

57' Янку Габриэль решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали

56' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

55' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

54' Ionut Stoica наказан за толчок William Baeten

53' Constantin Albu - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Мурджа Алессандро выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Оооо... вот это был удар! Стойка Янис должен был забить с этой позиции.

47' Стойка Янис нанес удар головой, но Robert Dimitrie Popa спокойно отбил мяч.

47' Янку Габриэль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

47' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника