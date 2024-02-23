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Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Попа Каталин
Германнштадт
1:0
Конец матча
У Крайова 1948
0'
5' Желтая карточка
Gabriel Compagnucci
53' Желтая карточка
Албу Константин
1:0
88' Гол
Фонсека Рубен
88' Желтая карточка
Янку Габриэль
90'+5
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
16
Мурджа
Алессандро
14
Sota
Mino
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
31
Robert
Dimitrie
Popa
72
Падула
Андреа
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
16
Маскареньяс
Матеус
6
Аким
Влад
8
Албу
Константин
51
Сидибе
Секу
24
William
Baeten
28
Бахасса
Яссин
11
Кицу
Аурелиан
Германнштадт
У Крайова 1948

История личных встреч

Германнштадт
У Крайова 1948

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

С
1:1
С
0:0
С
1:0
С
1:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

0.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.26
Паращив Даниэль 7 (2) 0.26
Янку Габриэль 3 0.11
Ороиан Александру 2 0.07
Alexandru Daniel Jipa 2 0.07
Альхассан Баба 2 0.07
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Фонсека Рубен 1 0.04
Sota Mino 1 0.04
Опрут Рауль 0 0
У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.33
Бауса Хуан 5 (1) 0.19
Vladislav Blanuta 4 0.15
William Baeten 4 0.15
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.15
Сидибе Секу 3 (1) 0.11
Лакруа Лео 3 0.11
Бахасса Яссин 2 0.07
Албу Константин 2 0.07
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Ибрагим Джибрил 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0

Карточки

Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Альхассан Баба 5 0
Бейян Флориан 4 0
Негуц Кристиан 4 0
Янку Габриэль 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Бутян Михай 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0
У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Gabriel Compagnucci 6 0
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Лекиатас Рокас 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0

Результаты матчей

Германнштадт
87.5%
12.5%
7 побед 1 поражение
Первый тайм
21% (3)
50% (7)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Германнштадт
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
У Крайова 1948
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

0
5

Волевые победы

10
20

Упущенные победы

9
16
Германнштадт
85.7%
14.3%
12 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (8)
44% (12)
26% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (15)
22% (6)
22% (6)
У Крайова 1948
37.5%
62.5%
9 побед 15 поражений
Первый тайм
26% (7)
33% (9)
41% (11)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)

Сухие победы

8
4

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

13
20

Упущенные победы

15
26

Голы по времени матча

Забито

21
13
6 В 1-м тайме 5
15 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 4
16 Не забивали 18
4
19%
0
0%
1-15
1
5%
1
8%
16-30
1
5%
4
31%
31-45
8
38%
2
15%
46-60
3
14%
3
23%
61-75
4
19%
3
23%
76-90

Пропущено

10
20
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 11
1
10%
7
35%
1-15
1
10%
3
15%
16-30
4
40%
1
5%
31-45
3
30%
2
10%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
1
10%
5
25%
76-90

Забито

10
26
4 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
20 Не забивали 15
1
10%
5
19%
1-15
1
10%
5
19%
16-30
2
20%
2
8%
31-45
3
30%
6
23%
46-60
1
10%
1
4%
61-75
2
20%
7
27%
76-90

Пропущено

19
24
7 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 14
9 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 10
0
0%
2
8%
1-15
5
26%
2
8%
16-30
2
11%
6
25%
31-45
3
16%
3
13%
46-60
4
21%
5
21%
61-75
5
26%
6
25%
76-90

Забито

31
39
10 В 1-м тайме 17
21 Во 2-м тайме 22
11 Забивали первыми 13
9 Не забивали 6
5
16%
5
13%
1-15
2
6%
6
15%
16-30
3
10%
6
15%
31-45
11
35%
8
21%
46-60
4
13%
4
10%
61-75
6
19%
10
26%
76-90

Пропущено

29
44
13 В 1-м тайме 21
16 Во 2-м тайме 23
13 Пропускали первыми 14
20 Не пропускали 21
1
3%
9
20%
1-15
6
21%
5
11%
16-30
6
21%
7
16%
31-45
6
21%
5
11%
46-60
4
14%
7
16%
61-75
6
21%
11
25%
76-90

Результаты последних матчей

Германнштадт
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Рапид Бухарест 1:1
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0
Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0 Динамо Бухарест - У Крайова 1948 1:1

Результаты матчей

Германнштадт
У Крайова 1948

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Германнштадт
У Крайова 1948

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
12
1
7
7
1.5
9
4
2
12
2.5
4
9
1
13
3.5
1
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
9
5
2
11
1.5
2
12
1
12
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
8
0.5
Больше Меньше
21
6
9
18
1.5
11
16
3
24
2.5
6
21
1
26
3.5
1
26
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 26 13 6 7 46 - 26 45
4.
Фарул Констанца
 26 11 7 8 35 - 35 40
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
7.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
8.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
9.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 26 6 4 16 20 - 37 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 13 8 4 1 24 - 6 28
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 13 3 1 9 12 - 22 10
15.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Оцелул Галац Alexandru Pop 10 (1)
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Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
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    • 92'
      Cristian Negut на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 91'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 91'
      Тактическая замена. William Baeten уходит с поля и его заменяет Vladislav Blanuta
    • 91'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
    • 90'
      Контроль мяча: Германнштадт: 52%, У Крайова 1948: 48%.
    • 88'
      Янку Габриэль из команды Германнштадт слишком бурно радовался забитому голу. Судье пришлось показать ему желтую карточку.
    • 88'
      Опрут Рауль создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 88'
      Опрут Рауль сделал результативную передачу.
    • 88'
      Рубен Фонсека удалось забить из легкой позиции.
    • 88'
      Г О О О О О О Л - Рубен Фонсека из команды Германнштадт с близкого расстояния головой расстреливает ворота.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Municipal, Sibiu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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