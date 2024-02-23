Тур: 27. Стадион: Константин Рэдулеску. Главный судья: Андрей Флорин
1:0
Второй тайм: 60'
Ход матча
52'
Владение мячом
90
Сава
Рэзван
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
17
Отеле
Филип
32
Ие
Эдгар
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
- Защитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
15 David Irimia
-
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
26 матчей
88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед
Второй тайм
69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед
38 матчей
60.5%
18.4%
21.1%
23 победы 7 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед
Второй тайм
47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
26
28
Голов в среднем за матч
1.44
1.4
Среднее время на гол
62
64
Всего голов
13
17
Голов в среднем за матч
0.65
0.94
Среднее время на гол
138
95
Всего голов
39
45
Голов в среднем за матч
1.03
1.18
Тотал матчей
2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
Среднее время на гол
87
76
Бомбардиры внутри турнира
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|9
|0.33
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.3
|Мухар Карло
|6
|0.22
|Тахцидис Панайотис
|5 (2)
|0.19
|Авуну Дюрель
|3
|0.11
|Дяк Чиприан
|2
|0.07
|Камора Мауру
|2
|0.07
|Айети Арлинд
|2
|0.07
|Джуричич Лука
|2
|0.07
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.07
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Dennis Politic
|6
|0.22
|Goncalo Gregorio
|5 (1)
|0.19
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.15
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Велкоски Дарко
|1
|0.04
|Гнаоре Эдди
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Павичич Домагой
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Карточки
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|4
|0
|Дяк Чиприан
|3
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|4
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Результаты матчей
ЧФР Клуж
88.9%
11.1%
8 побед 1 поражение
Первый тайм
46% (6)
46% (6)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
62% (8)
0% (0)
Динамо Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)
Сухие победы
5
6
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
2
6
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Динамо Бухарест
25%
75%
3 победы 9 поражений
Первый тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
0
5
Волевые победы
9
12
Упущенные победы
19
6
ЧФР Клуж
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
35% (9)
42% (11)
23% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
31% (8)
23% (6)
Динамо Бухарест
45.5%
54.5%
10 побед 12 поражений
Первый тайм
23% (6)
42% (11)
35% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (12)
23% (6)
31% (8)
Сухие победы
9
8
Сухие поражения
1
7
Волевые победы
12
14
Упущенные победы
21
12
Голы по времени матча
Забито
24
13
13 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
16 Не забивали 17
5
21%
2
15%
1-15
2
8%
3
23%
16-30
6
25%
1
8%
31-45
1
4%
3
23%
46-60
7
29%
29%
1
8%
61-75
3
13%
3
23%
76-90
Пропущено
6
21
5 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 10
2
33%
4
19%
1-15
2
33%
4
19%
16-30
1
17%
3
14%
31-45
0
0%
4
19%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
0
0%
5
24%
76-90
Забито
21
7
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
17 Не забивали 21
2
10%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
7
33%
2
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90
Пропущено
21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
3
14%
6
38%
76-90
Забито
45
20
24 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 9
7 Не забивали 12
7
16%
4
20%
1-15
4
9%
4
20%
16-30
13
29%
3
15%
31-45
5
11%
3
15%
46-60
8
18%
1
5%
61-75
8
18%
5
25%
76-90
Пропущено
27
37
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 16
19 Не пропускали 21
6
22%
5
14%
1-15
6
22%
5
14%
16-30
4
15%
7
19%
31-45
1
4%
7
19%
46-60
7
26%
2
5%
61-75
3
11%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1
Результаты матчей
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
4:1
1 раз 8%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
Точное количество голов
0
3 раза 23%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
2
2 раза 15%
4
2 раза 15%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
4:0
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 12%
3:1
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
1:3
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
4:0
2 раза 8%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
7 раз 27%
1
6 раз 23%
3
6 раз 23%
4
4 раза 15%
2
3 раза 12%
0
12 раз 46%
1
10 раз 38%
2
2 раза 8%
3
2 раза 8%
Тоталы голов в матче
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
67
76
112
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
85
67
310
58
112
211
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
197
Больше Меньше
1412
1313
422
1016
224
422
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|47 - 21
|55
|2.
|26
|13
|9
|4
|45 - 27
|48
|3.
|1:0
|27
|14
|6
|7
|47 - 26
|48
|4.
|26
|11
|7
|8
|35 - 35
|40
|5.
|26
|10
|9
|7
|39 - 33
|39
|6.
|27
|8
|13
|6
|32 - 28
|37
|7.
|26
|7
|14
|5
|26 - 25
|35
|8.
|26
|8
|10
|8
|31 - 36
|34
|9.
|26
|8
|10
|8
|33 - 38
|34
|10.
|26
|9
|6
|11
|35 - 32
|33
|11.
|26
|6
|13
|7
|26 - 28
|31
|12.
|27
|9
|3
|15
|39 - 44
|30
|13.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|14.
|26
|6
|9
|11
|28 - 41
|27
|15.
|0:1
|27
|6
|4
|17
|20 - 38
|22
|16.
|26
|3
|11
|12
|27 - 46
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|14
|9
|4
|1
|25 - 6
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|5.
|13
|6
|4
|3
|22 - 15
|22
|6.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|7.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|8.
|13
|5
|5
|3
|18 - 14
|20
|9.
|13
|5
|5
|3
|18 - 17
|20
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|13
|3
|6
|4
|14 - 19
|15
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|15.
|0:1
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|13
|5
|7
|1
|17 - 10
|22
|3.
|13
|5
|6
|2
|21 - 19
|21
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|13
|4
|7
|2
|16 - 12
|19
|6.
|1:0
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|13
|2
|8
|3
|8 - 9
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|0:1
|14
|3
|1
|10
|12 - 23
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|10 (1)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9