Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Robert Filip навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Ие Эдгар выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

46' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Илич Кристиан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

45' Тахцидис Панайотис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

43' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

43' Мухар Карло выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

42' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

42' Матч возобновлен

41' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

38' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Матч возобновлен

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

38' Айети Арлинд выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

37' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

36' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Тахцидис Панайотис создает голевую возможность для своего партнера по команде.

33' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

32' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

30' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

29' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

27' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

23' Дяк Чиприан навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

21' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

21' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

19' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

16' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

14' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

13' Хорошую попытку сделал Павичич Домагой . Удар в створ, но вратарь начеку

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

11' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

9' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

9' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

8' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Велкоски Дарко выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Абдалла Хаким выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Матч возобновлен

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

2' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть