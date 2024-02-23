  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Зрители: 10677 Главный судья: Андрей Флорин
ЧФР Клуж
4:0
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1:0
52' Гол
Бирлигея Даниэль
2:0
68' Гол
Мухар Карло
3:0
79' Гол
Отеле Филип
4:0
82' Гол
Отеле Филип
90'+4
90
Сава
Рэзван
4
Маня
Кристьян
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
77
Тахцидис
Панайотис
17
Отеле
Филип
9
Бирлигея
Даниэль
1
Голубович
Аднан
32
Ие
Эдгар
24
Велкоски
Дарко
23
Патрике
Разван
2
Моура
Габриэл
18
Павичич
Домагой
8
Гнаоре
Эдди
20
Antonio
Bordusanu
16
Илич
Кристиан
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

История личных встреч

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

26 матчей

88.5%
11.5%
23 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.2%
46.2%
7.6%
12 побед 12 ничьих 0 побед

Второй тайм

69.2%
23.1%
7.7%
18 побед 6 ничьих 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 8 ничьих 6 побед

38 матчей

60.5%
18.4%
21.1%
23 победы 7 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
52.6%
15.8%
12 побед 20 ничьих 6 побед

Второй тайм

47.4%
36.8%
15.8%
18 побед 14 ничьих 6 побед

История матчей

С
1:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
Л1
0:2
Л1
1:0
Л1ГА
0:3
Л1ГА
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
0:0
К
2:2
ПЛ
1:1
КЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
КР
2:1
ПЛ
0:1
С
2:2
ПЛ
0:1
ДА
2:3
ДА
1:2
ДА
1:0
К
2:1
К
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:2

Голы

Всего голов

26
28

Голов в среднем за матч

1.44
1.4

Среднее время на гол

62
64

Всего голов

13
17

Голов в среднем за матч

0.65
0.94

Среднее время на гол

138
95

Всего голов

39
45

Голов в среднем за матч

1.03
1.18

Тотал матчей

2.5
36
Больше 95%
Меньше 5%
2
25
Больше 66%
Меньше 34%
13
15
Больше 39%
Меньше 61%
23
6
Больше 16%
Меньше 84%
32
2
Больше 5%
Меньше 95%
36

Среднее время на гол

87
76

Бомбардиры внутри турнира

ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 11 0.41
Бирлигея Даниэль 8 0.3
Мухар Карло 7 0.26
Тахцидис Панайотис 5 (2) 0.19
Авуну Дюрель 3 0.11
Дяк Чиприан 2 0.07
Камора Мауру 2 0.07
Айети Арлинд 2 0.07
Джуричич Лука 2 0.07
Йебоа Эммануэль 2 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Эль-Каддури Омар 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Dennis Politic 6 0.22
Goncalo Gregorio 5 (1) 0.19
Абдалла Хаким 4 (1) 0.15
Костин Кристиан 1 0.04
Велкоски Дарко 1 0.04
Гнаоре Эдди 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Павичич Домагой 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0

Карточки

ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 4 0
Дяк Чиприан 3 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 4 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Andrei Florescu 1 0
Zeljko Kopic 1 0

Результаты матчей

ЧФР Клуж
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
43% (6)
50% (7)
7% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
57% (8)
0% (0)
Динамо Бухарест
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
23% (3)
23% (3)

Сухие победы

6
6

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

2
6
ЧФР Клуж
54.5%
45.5%
6 побед 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
54% (7)
0% (0)
46% (6)
Динамо Бухарест
23.1%
76.9%
3 победы 10 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

0
6

Волевые победы

9
12

Упущенные победы

19
6
ЧФР Клуж
71.4%
28.6%
15 побед 6 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
48% (13)
30% (8)
22% (6)
Динамо Бухарест
43.5%
56.5%
10 побед 13 поражений
Первый тайм
22% (6)
44% (12)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (12)
22% (6)
33% (9)

Сухие победы

10
8

Сухие поражения

1
8

Волевые победы

12
14

Упущенные победы

21
12

Голы по времени матча

Забито

28
13
13 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 7
9 Забивали первыми 5
16 Не забивали 18
5
18%
2
15%
1-15
2
7%
3
23%
16-30
6
21%
1
8%
31-45
2
7%
3
23%
46-60
8
29%
1
8%
61-75
5
18%
3
23%
76-90

Пропущено

6
25
5 В 1-м тайме 11
1 Во 2-м тайме 14
3 Пропускали первыми 9
6 Не пропускали 11
2
33%
4
16%
1-15
2
33%
4
16%
16-30
1
17%
3
12%
31-45
0
0%
5
20%
46-60
1
17%
2
8%
61-75
0
0%
7
28%
76-90

Забито

21
7
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
10%
2
29%
1-15
2
10%
1
14%
16-30
7
33%
2
29%
31-45
4
19%
0
0%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
5
24%
2
29%
76-90

Пропущено

21
16
11 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 10
11 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 11
4
19%
1
6%
1-15
4
19%
1
6%
16-30
3
14%
4
25%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
6
29%
1
6%
61-75
3
14%
6
38%
76-90

Забито

49
20
24 В 1-м тайме 11
25 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 9
7 Не забивали 13
7
14%
4
20%
1-15
4
8%
4
20%
16-30
13
27%
3
15%
31-45
6
12%
3
15%
46-60
9
18%
1
5%
61-75
10
20%
5
25%
76-90

Пропущено

27
41
16 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 24
14 Пропускали первыми 17
19 Не пропускали 22
6
22%
5
12%
1-15
6
22%
5
12%
16-30
4
15%
7
17%
31-45
1
4%
8
20%
46-60
7
26%
3
7%
61-75
3
11%
13
32%
76-90

Результаты последних матчей

ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2
Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1

Результаты матчей

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

Точный счет

0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%

Точное количество голов

0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%

Точный счет

1:0
4 раза 31%
1:3
2 раза 15%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
4
2 раза 15%
2
1 раз 8%
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
7 раз 26%
1
6 раз 22%
3
6 раз 22%
4
5 раз 19%
2
3 раза 11%
0
13 раз 48%
1
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%

Тоталы голов в матче

ЧФР Клуж
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
6
7
8
6
1.5
1
12
6
8
2.5
1
12
3
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
8
6
6
7
1.5
3
11
5
8
2.5
1
13
2
11
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
7
0.5
Больше Меньше
14
13
14
13
1.5
4
23
11
16
2.5
2
25
5
22
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
Рапид Бухарест
 26 13 9 4 45 - 27 48
3.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
4.
Фарул Констанца
 26 11 7 8 35 - 35 40
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
7.
Петролул Плоешти
 26 7 14 5 26 - 25 35
8.
УТА Арад
 26 8 10 8 31 - 36 34
9.
Университатя Клуж
 26 8 10 8 33 - 38 34
10.
Сепси
 26 9 6 11 35 - 32 33
11.
Оцелул Галац
 26 6 13 7 26 - 28 31
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
14.
Политехника Яссы
 26 6 9 11 28 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Сепси
 13 6 4 3 22 - 15 22
6.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
7.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
8.
Фарул Констанца
 13 5 5 3 18 - 14 20
9.
УТА Арад
 13 5 5 3 18 - 17 20
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 13 3 6 4 14 - 19 15
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 13 5 7 1 17 - 10 22
3.
Университатя Клуж
 13 5 6 2 21 - 19 21
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 13 4 7 2 16 - 12 19
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 13 2 8 3 8 - 9 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • 93'
    Динамо Бухарест пытается что-то создать.
  • 92'
    ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
  • 92'
    Михаэль Петер наказан за толчок Ие Эдгар
  • 92'
    Хорошую попытку сделал Абейд Али. Удар в створ, но вратарь начеку
  • 91'
    Удар от ворот произведет Динамо Бухарест
  • 91'
    Авуну Дюрель нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 91'
    Robert Filip навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Dr. Constantin Radulescu. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ЧФР Клуж 4:0 Динамо Бухарест онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный