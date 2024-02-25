  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Сепси
0:0
Первый тайм: 12'
Университатя Клуж
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Сепси
Ничья
Университатя Клуж
2.27
Реклама, betcity.ru
3.15
Реклама, pari.ru
3.65
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
1
Молдован
Дину
13
Чоботарю
Денис
4
Кечкеш
Акош
82
Ниняй
Бранислав
17
Оройан
Дариус
6
Паун
Николае
5
Родригес
Хонатан
II
10
Матей
Космин
20
Думитреску
Андрес
11
Штефэнеску
Мариус
18
Шафранко
Павол
33
Горчеа
Андрей
27
Кипчу
Александру
25
Масоэро
Лукас
Габриэль
2
Thalisson
8
Роджер
VII
96
Robert
Mihai
Silaghi
98
Симон
Габриэл
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
32
Federico
Anselmo
Сепси
Университатя Клуж

История личных встреч

Сепси
Университатя Клуж

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
1:0
К
0:0
С
2:1
С
0:1

Голы

Всего голов

2
1

Голов в среднем за матч

1
0.5

Среднее время на гол

90
180

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.5
0.5

Среднее время на гол

180
180

Всего голов

3
2

Голов в среднем за матч

0.75
0.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

120
180

Бомбардиры внутри турнира

Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.31
Шафранко Павол 4 0.15
Алими Исник 4 (1) 0.15
Каллаку Шерифф 4 0.15
Матей Космин 3 (1) 0.12
Аганович Аднан 3 0.12
Чоботарю Денис 1 0.04
Дебелюх Габриэл 1 0.04
Паун Николае 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0
Университатя Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нистор Дан 10 (5) 0.38
Попа Даньел 7 0.27
Кипчу Александру 5 0.19
Стойка Янис 5 0.19
Митря Богдан 2 0.08
Георге Валентин 2 0.08
Кымпану Георге 1 0.04
Мирон Джордже 1 0.04
Dorinel Oancea 0 0
Вэтэжелу Богдан 0 0
Robert Mihai Silaghi 0 0

Карточки

Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 9 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Аганович Аднан 2 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Оройан Дариус 2 0
Рондон Марио 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Думитреску Андрес 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0
Бернд Шторк 1 0
Университатя Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кипчу Александру 5 0
Масоэро Лукас Габриэль 5 0
Нистор Дан 4 0
Митря Богдан 4 0
Вэтэжелу Богдан 4 0
Бик Овидиу 4 0
Илиев Пламен 3 0
Пициан Андрей 3 0
Мирон Джордже 3 0
Георге Валентин 1 1
Кымпану Георге 1 1
Димитров Радослав 2 0
Federico Anselmo 2 0
Попа Даньел 2 0
Dorinel Oancea 2 0
Горчеа Андрей 2 0
Дукуре Кевин Гробры 2 0
Filip Ilie 2 0
Ману Элвис 1 0
Петелеу Андрей 1 0
Рогульич Анте 1 0
Попадюк Дору 1 0
Фоссати Марко 1 0
Симон Габриэл 1 0
Thalisson 1 0
Стойка Янис 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Stefan Panoiu 1 0
Рус Марко 1 0

Результаты матчей

Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

6
5

Упущенные победы

5
9
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

14
14

Упущенные победы

9
7
Сепси
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Университатя Клуж
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)

Сухие победы

7
6

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

20
19

Упущенные победы

14
16

Голы по времени матча

Забито

20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
7
35%
4
19%
76-90

Пропущено

17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
24%
4
21%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90

Забито

13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
15%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90

Пропущено

17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90

Забито

33
34
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
3
9%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
11
33%
8
24%
76-90

Пропущено

34
37
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
8
24%
6
16%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90

Результаты последних матчей

Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0

Результаты матчей

Сепси
Университатя Клуж

Точный счет

0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

2:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Сепси
Университатя Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
10
3
0.5
Больше Меньше
8
5
5
8
1.5
3
10
2
11
2.5
1
12
2
11
3.5
2
11
4.5
1
12
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
5
0.5
Больше Меньше
11
2
3
10
1.5
6
7
2
11
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
18
8
0.5
Больше Меньше
19
7
8
18
1.5
9
17
4
22
2.5
4
22
2
24
3.5
1
25
2
24
4.5
1
25
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 26 16 7 3 47 - 21 55
2.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Университатя Клуж
 0:0 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 0:0 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Политехника Яссы
 27 7 9 11 31 - 42 30
14.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 26 3 11 12 27 - 46 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 13 8 3 2 22 - 10 27
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Сепси
 0:0 14 6 5 3 22 - 15 23
6.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
7.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 0:0 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 0:0 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 0:0 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 13 1 4 8 14 - 28 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
ФКСБ Коман Флоринел 10 (8)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
ФКСБ Коман Флоринел 2 6
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Первый тайм
  • 12'
    Thalisson на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 11'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 11'
    Сепси пытается что-то создать.
  • 11'
    Родригес Хонатан II выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 11'
    Университатя Клуж контролирует мяч.
  • 10'
    Сепси совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 10'
    Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Sepsi. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Сепси
    Ничья
    Университатя Клуж
    2.27
    Реклама, betcity.ru
    3.15
    Реклама, pari.ru
    3.65
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Сепси 0:0 Университатя Клуж онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Сепси
    Университатя Клуж
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный