Тур: 27. Стадион: Стадион Сепси. Главный судья: Flueran Nicusor
0:0
Первый тайм: 12'
0'
Владение мячом
10
Матей
Космин
94
Бик
Овидиу
10
Нистор
Дан
19
Попа
Даньел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рондон МариоНападающий
- Нападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
94 Бик ОвидиуПолузащитник
-
10 Нистор ДанПолузащитник
-
19 Попа ДаньелНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Илиев ПламенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Рус МаркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Ioan Sabau
История личных встреч
Сепси
Университатя Клуж
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
1
Голов в среднем за матч
1
0.5
Среднее время на гол
90
180
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.5
0.5
Среднее время на гол
180
180
Всего голов
3
2
Голов в среднем за матч
0.75
0.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
120
180
Бомбардиры внутри турнира
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.31
|Шафранко Павол
|4
|0.15
|Алими Исник
|4 (1)
|0.15
|Каллаку Шерифф
|4
|0.15
|Матей Космин
|3 (1)
|0.12
|Аганович Аднан
|3
|0.12
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Дебелюх Габриэл
|1
|0.04
|Паун Николае
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нистор Дан
|10 (5)
|0.38
|Попа Даньел
|7
|0.27
|Кипчу Александру
|5
|0.19
|Стойка Янис
|5
|0.19
|Митря Богдан
|2
|0.08
|Георге Валентин
|2
|0.08
|Кымпану Георге
|1
|0.04
|Мирон Джордже
|1
|0.04
|Dorinel Oancea
|0
|0
|Вэтэжелу Богдан
|0
|0
|Robert Mihai Silaghi
|0
|0
Карточки
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|9
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Аганович Аднан
|2
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Оройан Дариус
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Думитреску Андрес
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
|Бернд Шторк
|1
|0
Университатя Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кипчу Александру
|5
|0
|Масоэро Лукас Габриэль
|5
|0
|Нистор Дан
|4
|0
|Митря Богдан
|4
|0
|Вэтэжелу Богдан
|4
|0
|Бик Овидиу
|4
|0
|Илиев Пламен
|3
|0
|Пициан Андрей
|3
|0
|Мирон Джордже
|3
|0
|Георге Валентин
|1
|1
|Кымпану Георге
|1
|1
|Димитров Радослав
|2
|0
|Federico Anselmo
|2
|0
|Попа Даньел
|2
|0
|Dorinel Oancea
|2
|0
|Горчеа Андрей
|2
|0
|Дукуре Кевин Гробры
|2
|0
|Filip Ilie
|2
|0
|Ману Элвис
|1
|0
|Петелеу Андрей
|1
|0
|Рогульич Анте
|1
|0
|Попадюк Дору
|1
|0
|Фоссати Марко
|1
|0
|Симон Габриэл
|1
|0
|Thalisson
|1
|0
|Стойка Янис
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Stefan Panoiu
|1
|0
|Рус Марко
|1
|0
Результаты матчей
Сепси
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
23% (3)
54% (7)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
15% (2)
38% (5)
Университатя Клуж
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
54% (7)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
6
5
Упущенные победы
5
9
Сепси
72.7%
27.3%
8 побед 3 поражения
Первый тайм
38% (5)
46% (6)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Университатя Клуж
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
31% (4)
31% (4)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
14
14
Упущенные победы
9
7
Сепси
70%
30%
14 побед 6 поражений
Первый тайм
31% (8)
50% (13)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
23% (6)
35% (9)
Университатя Клуж
68.8%
31.2%
11 побед 5 поражений
Первый тайм
38% (10)
42% (11)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (10)
27% (7)
35% (9)
Сухие победы
7
6
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
20
19
Упущенные победы
14
16
Голы по времени матча
Забито
20
21
7 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
16 Не забивали 15
1
5%
3
14%
1-15
1
5%
3
14%
16-30
5
25%
4
19%
31-45
3
15%
3
14%
46-60
3
15%
4
19%
61-75
7
35%
4
19%
76-90
Пропущено
17
19
9 В 1-м тайме 10
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
9 Не пропускали 10
4
24%
4
21%
1-15
2
12%
2
11%
16-30
3
18%
4
21%
31-45
3
18%
3
16%
46-60
3
18%
1
5%
61-75
2
12%
5
26%
76-90
Забито
13
13
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
3 Забивали первыми 4
18 Не забивали 17
2
15%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
4
31%
2
15%
31-45
0
0%
2
15%
46-60
3
23%
2
15%
61-75
4
31%
4
31%
76-90
Пропущено
17
18
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 7
10 Не пропускали 10
4
24%
2
11%
1-15
2
12%
1
6%
16-30
3
18%
6
33%
31-45
3
18%
3
17%
46-60
1
6%
4
22%
61-75
4
24%
2
11%
76-90
Забито
33
34
13 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 10
8 Не забивали 6
3
9%
5
15%
1-15
1
3%
4
12%
16-30
9
27%
6
18%
31-45
3
9%
5
15%
46-60
6
18%
6
18%
61-75
11
33%
8
24%
76-90
Пропущено
34
37
18 В 1-м тайме 19
16 Во 2-м тайме 18
15 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 20
8
24%
6
16%
1-15
4
12%
3
8%
16-30
6
18%
10
27%
31-45
6
18%
6
16%
46-60
4
12%
5
14%
61-75
6
18%
7
19%
76-90
Результаты последних матчей
Сепси
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Сепси 2:1
Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Университатя Клуж - Сепси 1:0
Университатя Клуж
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Университатя Клуж - УТА Арад 1:3 Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0
Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Университатя Клуж - Сабаил 0:0 Университатя Клуж - Партизани 1:3 Университатя Клуж - Коджаелиспор 1:0 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 Рапид Бухарест - Университатя Клуж 2:3 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Фарул Констанца - Университатя Клуж 1:1 Университатя Клуж - Сепси 1:0
Результаты матчей
Сепси
Университатя Клуж
Точный счет
0:0
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
5:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:1
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
0
3 раза 23%
2
3 раза 23%
5
1 раз 8%
6
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
2
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 31%
1:0
3 раза 23%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
1:1
3 раза 23%
2:2
3 раза 23%
0:1
2 раза 15%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
5 раз 38%
1
5 раз 38%
3
2 раза 15%
2
1 раз 8%
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
2:1
6 раз 23%
1:0
5 раз 19%
0:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
1:1
5 раз 19%
0:1
3 раза 12%
2:2
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
0:3
2 раза 8%
1:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:4
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 38%
0
8 раз 31%
2
4 раза 15%
3
2 раза 8%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
1
10 раз 38%
0
7 раз 27%
2
5 раз 19%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Сепси
Университатя Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
103
Больше Меньше
85
58
310
211
112
211
211
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
85
Больше Меньше
112
310
67
211
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
188
Больше Меньше
197
818
917
422
422
224
125
224
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|26
|16
|7
|3
|47 - 21
|55
|2.
|27
|14
|6
|7
|50 - 26
|48
|3.
|27
|13
|9
|5
|46 - 30
|48
|4.
|27
|11
|8
|8
|36 - 36
|41
|5.
|26
|10
|9
|7
|39 - 33
|39
|6.
|27
|9
|10
|8
|32 - 36
|37
|7.
|27
|8
|13
|6
|32 - 28
|37
|8.
|0:0
|27
|8
|11
|8
|33 - 38
|35
|9.
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|0:0
|27
|9
|7
|11
|35 - 32
|34
|11.
|27
|6
|14
|7
|27 - 29
|32
|12.
|27
|9
|3
|15
|39 - 44
|30
|13.
|27
|7
|9
|11
|31 - 42
|30
|14.
|26
|6
|9
|11
|29 - 41
|27
|15.
|27
|6
|4
|17
|20 - 41
|22
|16.
|26
|3
|11
|12
|27 - 46
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|13
|8
|3
|2
|22 - 10
|27
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|5.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|6.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|7.
|13
|6
|4
|3
|20 - 15
|22
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|0:0
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|13
|3
|5
|5
|15 - 22
|14
|10.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|0:0
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|16.
|13
|1
|4
|8
|14 - 28
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|10 (8)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 6
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9