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  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Catalin Busi
ФКСБ
3:2
Конец матча
Ботошани
0'
1:0
6' Гол
Коман Флоринел
16' Undefined phrase: football_event_
Антви Нана
18' Красная карточка
Антви Нана
20' Желтая карточка
Филип Иоан
30' Желтая карточка
Капроф Хуан
36' Желтая карточка
Садику Рияд
38' Желтая карточка
Eugen Gabriel David
1:1
47' Гол
Марджиотта Франческо
56' Вторая желтая карточка
Капроф Хуан
2:1
71' Гол
Дава Джойским
3:1
76' Гол
Коман Флоринел
80' Желтая карточка
Daniel Celea
80' Желтая карточка
Коман Флоринел
80' Желтая карточка
Муаддиб Жали
86' Undefined phrase: football_event_
Олару Дариус
90' Красная карточка
Олару Дариус
3:2
90' Гол
Офусу Риги
90' Желтая карточка
Радунович Ристо
90'+8
32
Тарновану
Стефан
20
Антви
Нана
30
Siyabonga
Ngezana
5
Дава
Джойским
33
Радунович
Ристо
8
Шут
Адриан
27
Олару
Дариус
16
Ликсандру
Михай
10
Попеску
Октавиан
25
Балута
Александр
7
Коман
Флоринел
68
Дукан
Рэзван
24
Димитров
Радослав
44
Садику
Рияд
5
Daniel
Celea
30
Цигэнашу
Александр
16
Филип
Иоан
6
Дикан
Виктор
33
Eugen
Gabriel
David
8
Флореску
Эдуард
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
ФКСБ
Ботошани

История личных встреч

ФКСБ
Ботошани

24 матча

87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы

27 матчей

77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа

Первый тайм

59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы

История матчей

С
0:1
С
1:0
К
0:2
С
2:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
Л1ГА
1:3
Л1ГА
2:1
ПЛ
0:2
ПЛ
4:1
Л1ГА
1:1
Л1ГА
2:2
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
1:3
ПЛ
2:2
Л1
0:3
Л1
2:0
ПЛ
0:0
КЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
5:3
ПЛ
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
4:0
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

26
30

Голов в среднем за матч

2.17
2

Среднее время на гол

41
45

Всего голов

7
11

Голов в среднем за матч

0.47
0.92

Среднее время на гол

192
98

Всего голов

33
41

Голов в среднем за матч

1.22
1.52

Тотал матчей

2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26

Среднее время на гол

73
59

Бомбардиры внутри турнира

ФКСБ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Олару Дариус 14 (4) 0.52
Коман Флоринел 12 (3) 0.44
Компаньо Андреа 4 (2) 0.15
Балута Александр 3 0.11
Микулеску Давид 3 0.11
Дава Джойским 3 0.11
Попеску Октавиан 2 0.07
Шут Адриан 2 0.07
Джокович Дамьян 2 (1) 0.07
Радунович Ристо 1 0.04
Попеску Овидиу 1 0.04
Эджума Малком 1 0.04
Ликсандру Михай 1 0.04
Кордя Андрей 0 0
Альхассан Баба 0 0
Крецу Валентин 0 0
Siyabonga Ngezana 0 0
Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.37
Eugen Gabriel David 4 0.15
Дикан Виктор 2 0.07
Капроф Хуан 2 0.07
Enzo Lopez 2 0.07
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Офусу Риги 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Марджиотта Франческо 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Муаддиб Жали 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0

Карточки

ФКСБ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коман Флоринел 7 2
Пантя Александру 5 1
Попеску Октавиан 6 0
Попеску Овидиу 6 0
Крецу Валентин 4 1
Олару Дариус 4 1
Радунович Ристо 5 0
Дава Джойским 3 1
Балута Александр 4 0
Компаньо Андреа 4 0
Шут Адриан 4 0
Ликсандру Михай 3 0
Siyabonga Ngezana 2 0
Эджума Малком 2 0
Тарновану Стефан 2 0
Антви Нана 0 1
Кирикеш Влад 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Кордя Андрей 1 0
Luis Phelipe 1 0
Альхассан Баба 1 0
Радаславеску Эдуард 1 0
Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 8 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Шерони Алин 5 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Капроф Хуан 2 1
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Бензар Ромарио 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Филип Иоан 2 0
Садику Рияд 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Мирон Джордже 1 0
Касап Карло 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Daniel Celea 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Bogdan Andone 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Iulian Carausu 1 0

Результаты матчей

ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

5
4

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

3
15
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Ботошани
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

5
3

Волевые победы

2
7

Упущенные победы

24
13
ФКСБ
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Ботошани
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)

Сухие победы

5
5

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

7
7

Упущенные победы

27
28

Голы по времени матча

Забито

24
17
16 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
5
21%
1
6%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

13
30
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
2
15%
6
20%
61-75
5
38%
8
27%
76-90

Забито

25
13
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
3
23%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
7
28%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
12%
1
8%
76-90

Пропущено

11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
17%
76-90

Забито

49
30
29 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
10
20%
1
3%
1-15
10
20%
4
13%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
8
16%
9
30%
46-60
7
14%
4
13%
61-75
5
10%
6
20%
76-90

Пропущено

24
48
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 22
3
13%
7
15%
1-15
3
13%
7
15%
16-30
2
8%
6
13%
31-45
5
21%
11
23%
46-60
5
21%
6
13%
61-75
6
25%
11
23%
76-90

Результаты последних матчей

ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3
ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2

Результаты матчей

ФКСБ
Ботошани

Точный счет

2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%

Точное количество голов

2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%

Точный счет

0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%

Точное количество голов

1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%

Точный счет

2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

ФКСБ
Ботошани

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
7
6
8
6
1.5
5
8
4
10
2.5
1
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
1
0.5
Больше Меньше
11
3
7
6
1.5
5
9
4
9
2.5
1
12
3.5
1
12
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
24
3
0.5
Больше Меньше
18
9
15
12
1.5
10
17
8
19
2.5
1
26
2
25
3.5
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
5.
Университатя Крайова
 26 10 9 7 39 - 33 39
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Университатя Клуж
 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Политехника Яссы
 27 7 9 11 31 - 42 30
14.
Волунтари
 26 6 9 11 29 - 41 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
6.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
7.
Университатя Крайова
 13 6 4 3 20 - 15 22
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 13 3 5 5 15 - 22 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 98'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но ФКСБ вырывает победу
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Ботошани: 50%.
  • 98'
    Тарновану Стефан взял и забрал мяч на выходе
  • 97'
    Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 97'
    Daniel Celea успешно блокирует удар.
  • 97'
    Попеску Овидиу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 97'
    ФКСБ пытается что-то создать.
  • 96'
    Радунович Ристо получил желтую карточку от судьи
  • 96'
    ФКСБ совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 96'
    Садику Рияд ослабляет давление, выбив мяч.
  • 96'
    ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 95'
    Контроль мяча: ФКСБ: 50%, Ботошани: 50%.
  • 94'
    Димитров Радослав сделал результативную передачу.
  • 94'
    Г О О О О Л - Офусу Риги наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
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    • 94'
      Димитров Радослав из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 94'
      Муаддиб Жали из команды Ботошани разыграл угловой с правого угла.
    • 94'
      Adrian Sut из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 94'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 93'
      Ботошани пытается что-то создать.
    • 93'
      Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 93'
      Попеску Овидиу ослабляет давление, выбив мяч.
    • 93'
      Дава Джойским из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 93'
      Муаддиб Жали навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
    • 93'
      Siyabonga Ngezana из команды ФКСБ перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Nationala. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч ФКСБ 3:2 Ботошани онлайн

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