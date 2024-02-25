Тур: 27. Стадион: Национальный стадион (Бухарест). Главный судья: Catalin Busi
0'
1:0
6' ГолКоман Флоринел
16' Undefined phrase: football_event_Антви Нана
18' Красная карточкаАнтви Нана
20' Желтая карточкаФилип Иоан
30' Желтая карточкаКапроф Хуан
36' Желтая карточкаСадику Рияд
38' Желтая карточкаEugen Gabriel David
1:1
47' ГолМарджиотта Франческо
56' Вторая желтая карточкаКапроф Хуан
2:1
71' ГолДава Джойским
3:1
76' ГолКоман Флоринел
80' Желтая карточкаDaniel Celea
80' Желтая карточкаКоман Флоринел
80' Желтая карточкаМуаддиб Жали
86' Undefined phrase: football_event_Олару Дариус
90' Красная карточкаОлару Дариус
3:2
90' ГолОфусу Риги
90' Желтая карточкаРадунович Ристо
90'+8
Ход матча
6'
1:0
16'
18'
20'
30'
36'
47'
56'
71'
76'
77'
80'
80'
80'
86'
90'
90'
3:2
90'
Владение мячом
20
Антви
Нана
27
Олару
Дариус
68
Дукан
Рэзван
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
27
Enzo
Lopez
10
Капроф
Хуан
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Антви НанаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Олару ДариусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
99 Влад ДаниэлВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Попа ДэвидНападающий
-
19 Luis Phelipe
-
Главный тренер: Ilias Charalampous
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
27 Enzo LopezНападающий
-
10 Капроф ХуанНападающий
- Запасные игроки
-
82 Уреке АндрейВратарь
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
- Нападающий
-
26 Razvan Cret
-
12 Adams Friday
-
93 Zoran Mitrov
-
Главный тренер: Bogdan Andone
История личных встреч
ФКСБ
Ботошани
24 матча
87.5%
12.5%
21 победа 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
16.7%
16.6%
16 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
20.8%
16.7%
15 побед 5 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
133.3%
0 побед 4 ничьи 3 победы
27 матчей
77.8%
18.5%
3.7%
21 победа 5 ничьих 1 победа
Первый тайм
59.3%
29.6%
11.1%
16 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
55.6%
33.3%
11.1%
15 побед 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
26
30
Голов в среднем за матч
2.17
2
Среднее время на гол
41
45
Всего голов
7
11
Голов в среднем за матч
0.47
0.92
Среднее время на гол
192
98
Всего голов
33
41
Голов в среднем за матч
1.22
1.52
Тотал матчей
2.5
25
Больше 93%
Меньше 7%
2
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
12
Больше 44%
Меньше 56%
15
9
Больше 33%
Меньше 67%
18
3
Больше 11%
Меньше 89%
24
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
26
Среднее время на гол
73
59
Бомбардиры внутри турнира
ФКСБ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Олару Дариус
|14 (4)
|0.52
|Коман Флоринел
|12 (3)
|0.44
|Компаньо Андреа
|4 (2)
|0.15
|Балута Александр
|3
|0.11
|Микулеску Давид
|3
|0.11
|Дава Джойским
|3
|0.11
|Попеску Октавиан
|2
|0.07
|Шут Адриан
|2
|0.07
|Джокович Дамьян
|2 (1)
|0.07
|Радунович Ристо
|1
|0.04
|Попеску Овидиу
|1
|0.04
|Эджума Малком
|1
|0.04
|Ликсандру Михай
|1
|0.04
|Кордя Андрей
|0
|0
|Альхассан Баба
|0
|0
|Крецу Валентин
|0
|0
|Siyabonga Ngezana
|0
|0
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.37
|Eugen Gabriel David
|4
|0.15
|Дикан Виктор
|2
|0.07
|Капроф Хуан
|2
|0.07
|Enzo Lopez
|2
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Офусу Риги
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Марджиотта Франческо
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Муаддиб Жали
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Карточки
ФКСБ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коман Флоринел
|7
|2
|Пантя Александру
|5
|1
|Попеску Октавиан
|6
|0
|Попеску Овидиу
|6
|0
|Крецу Валентин
|4
|1
|Олару Дариус
|4
|1
|Радунович Ристо
|5
|0
|Дава Джойским
|3
|1
|Балута Александр
|4
|0
|Компаньо Андреа
|4
|0
|Шут Адриан
|4
|0
|Ликсандру Михай
|3
|0
|Siyabonga Ngezana
|2
|0
|Эджума Малком
|2
|0
|Тарновану Стефан
|2
|0
|Антви Нана
|0
|1
|Кирикеш Влад
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Кордя Андрей
|1
|0
|Luis Phelipe
|1
|0
|Альхассан Баба
|1
|0
|Радаславеску Эдуард
|1
|0
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|8
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Шерони Алин
|5
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Капроф Хуан
|2
|1
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Бензар Ромарио
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Мирон Джордже
|1
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Bogdan Andone
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Результаты матчей
ФКСБ
81.8%
18.2%
9 побед 2 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
43% (6)
29% (4)
Ботошани
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
5
4
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
3
15
ФКСБ
11.1%
88.9%
1 победа 8 поражений
Первый тайм
0% (0)
46% (6)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
15% (2)
38% (5)
46% (6)
Ботошани
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
0% (0)
50% (7)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
5
3
Волевые победы
2
7
Упущенные победы
24
13
ФКСБ
50%
50%
10 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Ботошани
31.3%
68.7%
5 побед 11 поражений
Первый тайм
22% (6)
41% (11)
37% (10)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
33% (9)
37% (10)
Сухие победы
5
5
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
7
7
Упущенные победы
27
28
Голы по времени матча
Забито
24
17
16 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 13
10 Забивали первыми 4
16 Не забивали 16
5
21%
1
6%
1-15
6
25%
1
6%
16-30
5
21%
2
12%
31-45
1
4%
6
35%
46-60
5
21%
2
12%
61-75
2
8%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
13
30
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 20
3 Пропускали первыми 10
8 Не пропускали 12
1
8%
4
13%
1-15
1
8%
2
7%
16-30
2
15%
4
13%
31-45
2
15%
6
20%
46-60
2
15%
6
20%
61-75
5
38%
8
27%
76-90
Забито
25
13
13 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
15 Не забивали 20
5
20%
0
0%
1-15
4
16%
3
23%
16-30
4
16%
4
31%
31-45
7
28%
3
23%
46-60
2
8%
2
15%
61-75
3
12%
1
8%
76-90
Пропущено
11
18
4 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
17%
1-15
2
18%
5
28%
16-30
0
0%
2
11%
31-45
3
27%
5
28%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
1
9%
3
17%
76-90
Забито
49
30
29 В 1-м тайме 11
20 Во 2-м тайме 19
20 Забивали первыми 8
4 Не забивали 9
10
20%
1
3%
1-15
10
20%
4
13%
16-30
9
18%
6
20%
31-45
8
16%
9
30%
46-60
7
14%
4
13%
61-75
5
10%
6
20%
76-90
Пропущено
24
48
8 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 28
5 Пропускали первыми 17
15 Не пропускали 22
3
13%
7
15%
1-15
3
13%
7
15%
16-30
2
8%
6
13%
31-45
5
21%
11
23%
46-60
5
21%
6
13%
61-75
6
25%
11
23%
76-90
Результаты последних матчей
ФКСБ
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Университатя Клуж - ФКСБ 0:0 ФКСБ - Сепси 1:0 ФКСБ - Фарул Констанца 1:1 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3
ФКСБ - УТА Арад 4:0 ЛАСК - ФКСБ 1:3 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 ФКСБ - Германнштадт 3:0 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 ФКСБ - Рапид Бухарест 1:2 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Ботошани - ФКСБ 0:1 ФКСБ - Университатя Клуж 2:2 Бихор Орадя - ФКСБ 0:2
Ботошани
(20 матчей)
15%
30%
55%
3 победы 6 ничьих 11 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Ботошани 2:0
Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3 Ботошани - УТА Арад 2:2
Результаты матчей
ФКСБ
Ботошани
Точный счет
2:1
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
3:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
2:2
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
2
4 раза 29%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
2 раза 14%
4
1 раз 7%
0
6 раз 46%
2
4 раза 31%
1
2 раза 15%
3
1 раз 8%
Точный счет
0:1
3 раза 23%
1:3
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:5
1 раз 8%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
Точное количество голов
1
5 раз 38%
2
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
5
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
2:2
5 раз 19%
1:1
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
6 раз 22%
0
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
2
9 раз 33%
1
8 раз 30%
3
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
ФКСБ
Ботошани
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
76
86
58
410
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
113
76
59
49
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
243
Больше Меньше
189
1512
1017
819
126
225
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9