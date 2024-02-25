Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

91' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - После просмотра повтора, судья изменил решение по карточке Олару Дариус из команды ФКСБ - была желтая, а стала красная.

87' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из ФКСБ

85' Петро Чарльз выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

83' Siyabonga Ngezana выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Муаддиб Жали совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

80' Коман Флоринел получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Daniel Celea получает желтую карточку за неспортивное поведение

80' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

76' Г О О О О Л - Коман Флоринел забивает с правой ноги!

76' Попеску Октавиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

76' Попеску Октавиан из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

75' Муаддиб Жали навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

74' ГОЛ ЗАСЧИТАН! - После просмотра видео, судья решил, что гол ФКСБ будет все-таки засчитан.

72' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для ФКСБ

71' Г О О О О О О Л - Дава Джойским из команды ФКСБ с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

71' Балута Александр из команды ФКСБ своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

71' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

70' Daniel Celea наказан за толчок Ликсандру Михай

70' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Коман Флоринел пробует нанести удар издали, но Razvan Ducan держит все под контролем

67' Марджиотта Франческо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

66' Флореску Эдуард навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Хорошую попытку сделал Коман Флоринел . Удар в створ, но вратарь начеку

65' ФКСБ идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Удар от ворот произведет Ботошани

61' Матч возобновлен

61' Ох, нехорошо это выглядит. Коман Флоринел получил травму и медбригада забирает его с поля.

59' Коман Флоринел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

59' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Коман Флоринел решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

56' Ох, нехорошо это выглядит. Daniel Celea получил травму и медбригада забирает его с поля.

56' Daniel Celea на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' ФКСБ совершает вбрасывание на своей половине поля

49' ГОЛ! После пересмотра ситуации судья изменил первоначальное решение и засчитал гол команды Ботошани

48' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Ботошани

47' Г О О О О Л - Марджиотта Франческо забивает ударом с правой ноги!

47' Хорошую попытку сделал Флореску Эдуард . Удар в створ, но вратарь начеку

47' Ботошани идет вперед с потенциально опасной атакой.

47' Ботошани совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Ботошани совершает вбрасывание на своей половине поля