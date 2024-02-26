Тур: 27. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
0:0
Первый тайм: 5'
0'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
-
-
-
-
99 Andrei Dima
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Волунтари
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.77
Среднее время на гол
106
117
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.29
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|9
|0.35
|Крецу Александру
|5
|0.19
|Маркович Йован
|5
|0.19
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.12
|Рогульич Анте
|3
|0.12
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.12
|Банку Никусор
|2
|0.08
|Хури Льес
|2 (1)
|0.08
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.08
|Дансиу Мариан
|2
|0.08
|Баярам Штефан
|1
|0.04
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.23
|Думитер Андрей
|5
|0.19
|Мерлой Джордже
|3
|0.12
|Раду Бобок
|2
|0.08
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.08
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.08
|Robert Popescu
|2
|0.08
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|8
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Митрицэ Александру
|5
|0
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Хури Льес
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Каскини Баутиста
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Robert Popescu
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
62% (8)
23% (3)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Волунтари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
7
9
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волунтари
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
8% (1)
69% (9)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
23% (3)
31% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
19
9
Университатя Крайова
58.8%
41.2%
10 побед 7 поражений
Первый тайм
58% (15)
31% (8)
12% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (6)
35% (9)
42% (11)
Волунтари
52.9%
47.1%
9 побед 8 поражений
Первый тайм
27% (7)
54% (14)
19% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
42% (11)
31% (8)
27% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
11
15
Упущенные победы
26
18
Голы по времени матча
Забито
20
15
13 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
5
25%
2
13%
1-15
4
20%
1
7%
16-30
4
20%
2
13%
31-45
1
5%
2
13%
46-60
2
10%
3
20%
61-75
4
20%
5
33%
76-90
Пропущено
15
22
5 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
3
14%
1-15
0
0%
3
14%
16-30
4
27%
4
18%
31-45
4
27%
3
14%
46-60
4
27%
5
23%
61-75
2
13%
4
18%
76-90
Забито
20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
2
10%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
4
31%
76-90
Пропущено
17
20
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
7
41%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Забито
40
28
18 В 1-м тайме 12
22 Во 2-м тайме 16
12 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
7
18%
4
14%
1-15
4
10%
5
18%
16-30
7
18%
3
11%
31-45
5
13%
4
14%
46-60
4
10%
3
11%
61-75
13
33%
9
32%
76-90
Пропущено
32
42
18 В 1-м тайме 21
14 Во 2-м тайме 21
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
3
9%
6
14%
1-15
4
13%
5
12%
16-30
11
34%
10
24%
31-45
5
16%
7
17%
46-60
5
16%
7
17%
61-75
4
13%
7
17%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1
Волунтари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Волунтари
Точный счет
1:0
3 раза 23%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
5:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 46%
2
3 раза 23%
0
2 раза 15%
3
1 раз 8%
5
1 раз 8%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 23%
1:2
2 раза 15%
3:1
2 раза 15%
4:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:3
1 раз 8%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
0
4 раза 31%
1
4 раза 31%
2
4 раза 31%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 12%
1:1
3 раза 12%
1:3
3 раза 12%
0:0
2 раза 8%
2:0
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:0
2 раза 8%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 12%
0:1
2 раза 8%
0:2
2 раза 8%
1:1
2 раза 8%
2:1
2 раза 8%
3:1
2 раза 8%
4:1
2 раза 8%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 35%
0
6 раз 23%
2
6 раз 23%
3
3 раза 12%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 35%
1
8 раз 31%
2
7 раз 27%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
112
Больше Меньше
85
58
49
211
112
112
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
94
67
58
310
112
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
206
Больше Меньше
179
1115
917
521
224
224
125
125
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|50 - 23
|58
|2.
|27
|14
|6
|7
|50 - 26
|48
|3.
|27
|13
|9
|5
|46 - 30
|48
|4.
|27
|11
|8
|8
|36 - 36
|41
|5.
|0:0
|27
|10
|10
|7
|39 - 33
|40
|6.
|27
|9
|10
|8
|32 - 36
|37
|7.
|27
|8
|13
|6
|32 - 28
|37
|8.
|27
|8
|11
|8
|33 - 38
|35
|9.
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|35 - 32
|34
|11.
|27
|6
|14
|7
|27 - 29
|32
|12.
|27
|9
|3
|15
|39 - 44
|30
|13.
|27
|7
|9
|11
|31 - 42
|30
|14.
|0:0
|27
|6
|10
|11
|29 - 41
|28
|15.
|27
|6
|4
|17
|20 - 41
|22
|16.
|27
|3
|11
|13
|29 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|5.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|6.
|0:0
|14
|6
|5
|3
|20 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|13
|6
|1
|6
|26 - 24
|19
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|0:0
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|13.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|14.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|15.
|13
|3
|3
|7
|8 - 15
|12
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|0:0
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|0:0
|14
|3
|6
|5
|15 - 22
|15
|9.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|10.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|11.
|13
|3
|3
|7
|14 - 22
|12
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|13
|1
|7
|5
|11 - 18
|10
|15.
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9