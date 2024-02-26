Тур: 27. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Adrian Cojocaru
2:1
Конец матча
0'
1:0
7' ГолБаярам Штефан
24' Желтая карточкаБанку Никусор
27' Желтая карточкаМитрицэ Александру
37' Желтая карточкаНиколае Дикэ
52' Желтая карточкаПопеску Лаурентиу
1:1
54' ПенальтиRobert Popescu
57' Желтая карточкаХури Льес
74' Желтая карточкаRobert Popescu
82' Желтая карточкаКаскини Баутиста
2:1
84' ГолМальдонадо Дениль
90' Undefined phrase: football_event_Попеску Лаурентиу
90'+10
Ход матча
7'
1:0
24'
37'
54'
1:1
57'
74'
82'
84'
Владение мячом
15
Juraj
Badelj
14
Хури
Льес
22
Раца
Вадим
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Juraj BadeljЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Раца ВадимПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Немец АдамНападающий
-
-
-
-
99 Andrei Dima
-
Главный тренер: Дикэ Николае
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Университатя Крайова
Волунтари
18 матчей
88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед
10 матчей
40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед
Первый тайм
80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед
28 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед
Первый тайм
35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы
Второй тайм
39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.27
Среднее время на гол
54
71
Всего голов
11
10
Голов в среднем за матч
0.85
0.77
Среднее время на гол
106
117
Всего голов
36
29
Голов в среднем за матч
1.29
1.04
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
86
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|9
|0.33
|Крецу Александру
|5
|0.19
|Маркович Йован
|5
|0.19
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.11
|Рогульич Анте
|3
|0.11
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.11
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Баярам Штефан
|2
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Волунтари
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Немец Адам
|6
|0.22
|Думитер Андрей
|5
|0.19
|Мерлой Джордже
|3
|0.11
|Robert Popescu
|3 (1)
|0.11
|Раду Бобок
|2
|0.07
|Doru Cristian Andrei
|2
|0.07
|Сигурьонссон Рунар
|2
|0.07
|Рикардинью XI
|1
|0.04
|Раца Вадим
|1 (1)
|0.04
|Матрикарди Патрисио
|1
|0.04
|Andreas Nita
|1
|0.04
|Флоря Даниэль
|1 (1)
|0.04
|Кырнац Николае
|0
|0
|Армаш Игорь
|0
|0
|Алийи Насер
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Хури Льес
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Попеску Лаурентиу
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ишфан Александру
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Волунтари
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Матрикарди Патрисио
|7
|2
|Рикардинью XI
|5
|0
|Рэдуц Михай
|4
|0
|Сигурьонссон Рунар
|4
|0
|Думитер Андрей
|4
|0
|Армаш Игорь
|2
|1
|Кырнац Николае
|2
|1
|Раца Вадим
|3
|0
|Cristian Paz II
|3
|0
|Немец Адам
|1
|1
|Црепуля Любян
|2
|0
|Каскини Баутиста
|2
|0
|Вылчану Октавиан
|2
|0
|Robert Popescu
|2
|0
|Николае Дикэ
|1
|0
|Флоря Даниэль
|1
|0
|Алийи Насер
|1
|0
|Мерлой Джордже
|1
|0
|Roberto Voican
|1
|0
|Doru Cristian Andrei
|1
|0
|Angelo Cocian
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Волунтари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
7
10
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волунтари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
13
Упущенные победы
19
9
Университатя Крайова
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (16)
30% (8)
11% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Волунтари
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Сухие победы
7
4
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
12
15
Упущенные победы
26
19
Голы по времени матча
Забито
22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90
Пропущено
16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90
Забито
20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
10%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
4
31%
76-90
Пропущено
17
20
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
7
41%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90
Забито
42
29
19 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
7
17%
3
10%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
14
33%
9
31%
76-90
Пропущено
33
44
18 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
3
9%
7
16%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
11
33%
10
23%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
4
12%
8
18%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1
Волунтари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Результаты матчей
Университатя Крайова
Волунтари
Точный счет
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%
Точный счет
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%
Точное количество голов
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Волунтари
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
122
Больше Меньше
85
68
49
212
112
113
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
104
67
59
310
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
189
1215
918
522
225
225
126
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9