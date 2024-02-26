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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 27. Стадион: . Главный судья: Adrian Cojocaru
Университатя Крайова
2:1
Конец матча
Волунтари
0'
1:0
7' Гол
Баярам Штефан
24' Желтая карточка
Банку Никусор
27' Желтая карточка
Митрицэ Александру
37' Желтая карточка
Николае Дикэ
52' Желтая карточка
Попеску Лаурентиу
1:1
54' Пенальти
Robert Popescu
57' Желтая карточка
Хури Льес
74' Желтая карточка
Robert Popescu
82' Желтая карточка
Каскини Баутиста
2:1
84' Гол
Мальдонадо Дениль
90' Undefined phrase: football_event_
Попеску Лаурентиу
90'+10
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
15
Juraj
Badelj
11
Банку
Никусор
4
Крецу
Александру
5
Меквабишвили
Анзор
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
88
Фернандес
Хесус
24
Рикардинью
XI
26
Турда
Григоре
34
Матрикарди
Патрисио
7
Алийи
Насер
22
Раца
Вадим
4
Црепуля
Любян
80
Чобану
Андрей
23
Кырнац
Николае
9
Думитер
Андрей
20
Robert
Popescu
Университатя Крайова
Волунтари

История личных встреч

Университатя Крайова
Волунтари

18 матчей

88.9%
11.1%
16 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

55.6%
38.9%
5.5%
10 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
33.3%
5.6%
11 побед 6 ничьих 0 побед

10 матчей

40%
60%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Первый тайм

80%
20%
0 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 5 побед

28 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
16 побед 6 ничьих 6 побед

Первый тайм

35.7%
53.6%
10.7%
10 побед 15 ничьих 3 победы

Второй тайм

39.3%
42.9%
17.8%
11 побед 12 ничьих 5 побед

История матчей

С
0:0
С
1:0
К
1:0
С
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
3:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:2
ПЛ
0:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
3:1
ПЛ
1:5
Л1
0:1
Л1
1:1
К
0:0
К
0:1
ПЛ
5:0
ПЛ
0:1
Л1ГБ
0:2
Л1ГБ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Голы

Всего голов

25
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.27

Среднее время на гол

54
71

Всего голов

11
10

Голов в среднем за матч

0.85
0.77

Среднее время на гол

106
117

Всего голов

36
29

Голов в среднем за матч

1.29
1.04

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
12
Больше 43%
Меньше 57%
16
4
Больше 14%
Меньше 86%
24
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

70
86

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 9 0.33
Крецу Александру 5 0.19
Маркович Йован 5 0.19
Иван Андрей 3 (2) 0.11
Рогульич Анте 3 0.11
Кольич Элвир 3 (1) 0.11
Банку Никусор 2 0.07
Хури Льес 2 (1) 0.07
Баярам Штефан 2 0.07
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.07
Дансиу Мариан 2 0.07
Скречу Владимир 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0
Волунтари
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Немец Адам 6 0.22
Думитер Андрей 5 0.19
Мерлой Джордже 3 0.11
Robert Popescu 3 (1) 0.11
Раду Бобок 2 0.07
Doru Cristian Andrei 2 0.07
Сигурьонссон Рунар 2 0.07
Рикардинью XI 1 0.04
Раца Вадим 1 (1) 0.04
Матрикарди Патрисио 1 0.04
Andreas Nita 1 0.04
Флоря Даниэль 1 (1) 0.04
Кырнац Николае 0 0
Армаш Игорь 0 0
Алийи Насер 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 5 0
Скречу Владимир 5 0
Матею Александру 4 0
Juraj Badelj 2 1
Крецу Александру 3 0
Хури Льес 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Попеску Лаурентиу 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ишфан Александру 1 0
Ивайло Петев 1 0
Волунтари
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Матрикарди Патрисио 7 2
Рикардинью XI 5 0
Рэдуц Михай 4 0
Сигурьонссон Рунар 4 0
Думитер Андрей 4 0
Армаш Игорь 2 1
Кырнац Николае 2 1
Раца Вадим 3 0
Cristian Paz II 3 0
Немец Адам 1 1
Црепуля Любян 2 0
Каскини Баутиста 2 0
Вылчану Октавиан 2 0
Robert Popescu 2 0
Николае Дикэ 1 0
Флоря Даниэль 1 0
Алийи Насер 1 0
Мерлой Джордже 1 0
Roberto Voican 1 0
Doru Cristian Andrei 1 0
Angelo Cocian 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
70%
30%
7 побед 3 поражения
Первый тайм
64% (9)
21% (3)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Волунтари
66.7%
33.3%
6 побед 3 поражения
Первый тайм
46% (6)
38% (5)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

7
10
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
54% (7)
38% (5)
8% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
31% (4)
46% (6)
Волунтари
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
7% (1)
64% (9)
29% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
29% (4)
29% (4)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
13

Упущенные победы

19
9
Университатя Крайова
61.1%
38.9%
11 побед 7 поражений
Первый тайм
59% (16)
30% (8)
11% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
37% (10)
41% (11)
Волунтари
50%
50%
9 побед 9 поражений
Первый тайм
26% (7)
52% (14)
22% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)

Сухие победы

7
4

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

12
15

Упущенные победы

26
19

Голы по времени матча

Забито

22
16
14 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 5
15 Не забивали 17
6
27%
2
13%
1-15
4
18%
1
6%
16-30
4
18%
2
13%
31-45
1
5%
3
19%
46-60
2
9%
3
19%
61-75
5
23%
5
31%
76-90

Пропущено

16
24
5 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 13
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 10
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
3
13%
16-30
4
25%
4
17%
31-45
5
31%
3
13%
46-60
4
25%
5
21%
61-75
2
13%
5
21%
76-90

Забито

20
13
5 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
18 Не забивали 19
2
10%
2
15%
1-15
0
0%
4
31%
16-30
3
15%
1
8%
31-45
4
20%
2
15%
46-60
2
10%
0
0%
61-75
9
45%
4
31%
76-90

Пропущено

17
20
13 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
12%
3
15%
1-15
4
24%
2
10%
16-30
7
41%
6
30%
31-45
1
6%
4
20%
46-60
1
6%
2
10%
61-75
2
12%
3
15%
76-90

Забито

42
29
19 В 1-м тайме 12
23 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 10
6 Не забивали 9
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
5
17%
16-30
7
17%
3
10%
31-45
5
12%
5
17%
46-60
4
10%
3
10%
61-75
14
33%
9
31%
76-90

Пропущено

33
44
18 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 22
12 Пропускали первыми 12
20 Не пропускали 20
3
9%
7
16%
1-15
4
12%
5
11%
16-30
11
33%
10
23%
31-45
6
18%
7
16%
46-60
5
15%
7
16%
61-75
4
12%
8
18%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - ФКСБ 0:3
Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0 Университатя Крайова - Ботошани 5:1
Волунтари
(20 матчей)
20%
55%
25%
4 победы 11 ничьих 5 поражений
Волунтари - УТА Арад 0:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Волунтари 4:1
Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Волунтари - Кайсар 2:2 Волунтари - Туран Товуз 2:0 Волунтари - МТК Будапешт 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 Рапид Бухарест - Волунтари 1:2 УТА Арад - Волунтари 0:0 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Фарул Констанца 4:2 Ботошани - Волунтари 3:3 Университатя Клуж - Волунтари 1:2 ФК Тунари - Волунтари 1:1 Волунтари - Сепси 0:2 ФКСБ - Волунтари 0:0 Волунтари - Университатя Крайова 0:0

Результаты матчей

Университатя Крайова
Волунтари

Точный счет

1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 15%
0:1
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
4:2
1 раз 8%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
0
5 раз 38%
1
4 раза 31%
2
3 раза 23%
4
1 раз 8%

Точный счет

1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
0:0
3 раза 21%
1:2
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
0:0
5 раз 19%
1:2
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:1
2 раза 7%
3:1
2 раза 7%
4:1
2 раза 7%
1:0
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
4:2
1 раз 4%

Точное количество голов

1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
0
9 раз 33%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
3
1 раз 4%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Волунтари

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
12
2
0.5
Больше Меньше
8
5
6
8
1.5
4
9
2
12
2.5
1
12
1
13
3.5
1
12
1
13
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
10
4
6
7
1.5
5
9
3
10
2.5
1
13
1
12
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
21
6
0.5
Больше Меньше
18
9
12
15
1.5
9
18
5
22
2.5
2
25
2
25
3.5
1
26
1
26
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Университатя Крайова
 27 11 9 7 41 - 34 42
5.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 27 8 13 6 32 - 28 37
8.
Университатя Клуж
 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 27 9 3 15 39 - 44 30
13.
Политехника Яссы
 27 7 9 11 31 - 42 30
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 27 6 4 17 20 - 41 22
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 13 6 1 6 26 - 24 19
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
13.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
14.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
15.
Динамо Бухарест
 13 3 3 7 8 - 15 12
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 13 3 3 7 14 - 22 12
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Германнштадт
 13 1 7 5 11 - 18 10
15.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 100'
    Команда Университатя Крайова не смогла убедить нас и болельщиков, что сыграла лучше сегодня, но все-таки с победой они уходят с поля.
  • 100'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 100'
    Контроль мяча: Университатя Крайова: 53%, Волунтари: 47%.
  • 100'
    Университатя Крайова контролирует мяч.
  • 100'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 99'
    После проверки VAR рефери поменял решение - Волунтари не будет бить пенальти!
  • 98'
    Ох, нехорошо это выглядит. Кырнац Николае получил травму и медбригада забирает его с поля.
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