Тур: 28. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Феснич Оратиу
0:0
Первый тайм: 1'
0'
23
Поп
Влад
21
Allanzinho
11
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 AllanzinhoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Кабран КевинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
У Крайова 1948
Политехника Яссы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.33
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.19
|Vladislav Blanuta
|4
|0.15
|William Baeten
|4
|0.15
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.15
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.11
|Лакруа Лео
|3
|0.11
|Бахасса Яссин
|2
|0.07
|Албу Константин
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Ибрагим Джибрил
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|8 (1)
|0.3
|Харрисон Шейон
|6
|0.22
|Luis Phelipe
|3
|0.11
|Julian Marchioni
|2
|0.07
|Буш Сержиу
|2
|0.07
|Andrei Gheorghita
|2
|0.07
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Rares Ispas
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Беттаеб Адель
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Мартак Мариус
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|6
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Лекиатас Рокас
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|6
|0
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
38% (5)
23% (3)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
11
8
У Крайова 1948
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
31% (4)
31% (4)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
5
12
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
41% (11)
33% (9)
26% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
33% (9)
33% (9)
Политехника Яссы
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
30% (8)
41% (11)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (8)
30% (8)
41% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
16
20
Голы по времени матча
Забито
26
15
12 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
2
13%
1-15
5
19%
4
27%
16-30
2
8%
3
20%
31-45
6
23%
3
20%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
7
27%
2
13%
76-90
Пропущено
24
21
10 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 10
2
8%
2
10%
1-15
2
8%
4
19%
16-30
6
25%
5
24%
31-45
3
13%
4
19%
46-60
5
21%
2
10%
61-75
6
25%
4
19%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
18 Не забивали 15
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
7
35%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
7
35%
76-90
Забито
39
32
17 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 17
13 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
13%
4
13%
1-15
6
15%
6
19%
16-30
6
15%
5
16%
31-45
8
21%
6
19%
46-60
4
10%
5
16%
61-75
10
26%
6
19%
76-90
Пропущено
44
41
21 В 1-м тайме 20
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 9
21 Не пропускали 19
9
20%
4
10%
1-15
5
11%
7
17%
16-30
7
16%
9
22%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
7
16%
3
7%
61-75
11
25%
11
27%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Политехника Яссы
Точный счет
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:1
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
2:3
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
3:4
1 раз 8%
3:5
1 раз 8%
4:0
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 38%
1
3 раза 23%
3
3 раза 23%
0
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 23%
0:0
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:0
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
6:0
1 раз 8%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
5 раз 38%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
Точный счет
2:1
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 15%
1:0
4 раза 15%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
10 раз 37%
0
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
5 раз 19%
4
1 раз 4%
1
12 раз 44%
0
7 раз 26%
2
5 раз 19%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
121
Больше Меньше
122
94
311
49
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
85
212
58
212
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
216
Больше Меньше
207
1116
819
621
324
126
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9