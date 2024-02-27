Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

Оооо... вот это был удар! Yassine Bahassa должен был забить с этой позиции.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

Хорошую попытку сделал Yassine Bahassa. Удар в створ, но вратарь начеку

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

51' Luca Mihai тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

51' Toma Niga взял и забрал мяч на выходе

49' Мартак Мариус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Лекиатас Рокас нанес удар головой, но Ionut Ailenei спокойно отбил мяч.

48' Оооо... вот это был удар! William Baeten должен был забить с этой позиции.

48' Хорошую попытку сделал William Baeten . Удар в створ, но вратарь начеку

46' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Кабран Кевин создает голевую возможность для своего партнера по команде.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [6] минут(а)

45' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

44' Илие Флорин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

41' Лекиатас Рокас получает желтую карточку за толчок соперника.

41' Hamza Saghiri выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' William Baeten выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

40' Сидибе Секу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

39' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Лекиатас Рокас выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Ибрагим Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Алланзиньо не смог попасть в створ ударом издали

31' Julian Marchioni пробует нанести удар издали, но Robert Dimitrie Popa держит все под контролем

30' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Stefan Stefanovici выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Ибрагим Джибрил выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

27' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

26' Матч возобновлен

26' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ionut Ailenei получил травму и заменен. Toma Niga выходит на поле.

21' Ionut Ailenei на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Кицу Аурелиан создает голевую возможность для своего партнера по команде.

19' Г О О О О Л - Ибрагим Джибрил забивает с левой ноги!

18' Матч возобновлен

17' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

16' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

16' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

14' Radu Negru выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

14' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

13' Ох, нехорошо это выглядит. Габриэль Компануччи получил травму и медбригада забирает его с поля.

13' Габриэль Компануччи на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

11' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

11' Julian Marchioni не смог попасть в створ ударом издали

10' Политехника Яссы идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Поп Влад выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

5' Матч возобновится спорным мячом

5' Ох, нехорошо это выглядит. Падула Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

5' Падула Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Матч возобновится спорным мячом

3' Ох, нехорошо это выглядит. Падула Андреа получил травму и медбригада забирает его с поля.

2' Падула Андреа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

2' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

1' Маскареньяс Матеус выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола