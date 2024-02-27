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Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Феснич Оратиу
У Крайова 1948
1:1
Конец матча
Политехника Яссы
0'
1:0
19' Гол
Ибрагим Джибрил
41' Желтая карточка
Лекиатас Рокас
1:1
45' Гол
Беттаеб Адель
45' Желтая карточка
Luca Mihai
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Кабран Кевин
76' Undefined phrase: football_event_
Сидибе Секу
76' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90' Вторая желтая карточка
Бордеяну Михай
90'+7
31
Robert
Dimitrie
Popa
18
Gabriel
Compagnucci
4
Лакруа
Лео
3
Лекиатас
Рокас
72
Падула
Андреа
2
Radu
Alexandru
Negru
23
Поп
Влад
24
William
Baeten
16
Маскареньяс
Матеус
11
Кицу
Аурелиан
9
Ибрагим
Джибрил
12
Ionut
Ailenei
2
Мартак
Мариус
5
Буэнна
Рашид
6
Илие
Флорин
18
Stefan
Stefanovici
8
Luca
Mihai
24
Julian
Marchioni
35
Hamza
Saghiri
21
Allanzinho
7
Беттаеб
Адель
11
Кабран
Кевин
У Крайова 1948
Политехника Яссы

История личных встреч

У Крайова 1948
Политехника Яссы

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

С
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

У Крайова 1948
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кицу Аурелиан 9 0.32
Бауса Хуан 5 (1) 0.18
Vladislav Blanuta 4 0.14
William Baeten 4 0.14
Ван Дурмен Бенжамен 4 0.14
Сидибе Секу 3 (1) 0.11
Лакруа Лео 3 0.11
Бахасса Яссин 2 0.07
Албу Константин 2 0.07
Ибрагим Джибрил 2 0.07
Аким Влад 1 0.04
Alexandru Blidar 1 0.04
Маскареньяс Матеус 0 0
Gabriel Compagnucci 0 0
Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alin Roman II 8 (1) 0.29
Харрисон Шейон 6 0.21
Luis Phelipe 3 0.11
Julian Marchioni 2 0.07
Буш Сержиу 2 0.07
Andrei Gheorghita 2 0.07
Беттаеб Адель 2 0.07
Carlos Jatoba 1 0.04
Rares Ispas 1 0.04
Катанец Матия 1 0.04
Войтуш Якуб 1 0.04
Васвари Габриэл 1 0.04
Hamza Saghiri 1 0.04
Ион Роберт 1 0.04
Мартак Мариус 0 0
Кабран Кевин 0 0
Бордеяну Михай 0 0
Буэнна Рашид 0 0
Allanzinho 0 0

Карточки

У Крайова 1948
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Падула Андреа 6 1
Gabriel Compagnucci 6 0
Маскареньяс Матеус 4 1
Кицу Аурелиан 5 0
Лакруа Лео 3 1
Бауса Хуан 4 0
Албу Константин 4 0
Бахасса Яссин 4 0
William Baeten 4 0
Аким Влад 3 0
Radu Alexandru Negru 3 0
Асамоа Самуэль 2 0
Ван Дурмен Бенжамен 2 0
Ибрагим Джибрил 2 0
Лекиатас Рокас 2 0
Giovanni Costantino 2 0
Lorenzo Paramatti 1 0
Энрикеш Данни 1 0
Бута Габриэл 1 0
Vladislav Blanuta 1 0
Поп Влад 1 0
Robert Dimitrie Popa 1 0
Alexandru Blidar 1 0
Ion-Cristian Gurau 1 0
Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 7 1
Luis Phelipe 5 0
Alin Roman II 3 1
Самайоа Николас 3 1
Leontin Grozavu 3 1
Мартак Мариус 4 0
Julian Marchioni 4 0
Ион Роберт 2 1
Лунг Силвиу 3 0
Илие Флорин 3 0
Carlos Jatoba 3 0
Ionut Ailenei 3 0
Катанец Матия 2 0
Войтуш Якуб 2 0
Буэнна Рашид 2 0
Rares Ispas 2 0
Stefan Stefanovici 2 0
Andrei Gheorghita 2 0
Luca Mihai 2 0
Буш Сержиу 1 0
Васвари Габриэл 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Catalin Hlistei 1 0
Hamza Saghiri 1 0
Иту Кэтэлин 1 0
Vlad Constantin Ilie 1 0

Результаты матчей

У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

12
9
У Крайова 1948
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

18
13

Упущенные победы

5
12
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Политехника Яссы
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)

Сухие победы

8
1

Сухие поражения

4
6

Волевые победы

21
15

Упущенные победы

17
21

Голы по времени матча

Забито

27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
2
13%
1-15
6
22%
4
25%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
6
22%
3
19%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
26%
2
13%
76-90

Пропущено

25
22
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
4
18%
76-90

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90

Пропущено

20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
7
35%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
7
35%
76-90

Забито

40
33
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
13%
4
12%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
10
25%
6
18%
76-90

Пропущено

45
42
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
9
20%
4
10%
1-15
5
11%
8
19%
16-30
8
18%
9
21%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
7
16%
3
7%
61-75
11
24%
11
26%
76-90

Результаты последних матчей

У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1

Результаты матчей

У Крайова 1948
Политехника Яссы

Точный счет

1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%

Точное количество голов

2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%

Тоталы голов в матче

У Крайова 1948
Политехника Яссы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
13
1
0.5
Больше Меньше
12
2
9
5
1.5
3
11
4
10
2.5
2
12
1
13
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
9
5
2
12
1.5
5
9
2
12
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
22
6
0.5
Больше Меньше
21
7
11
17
1.5
8
20
6
22
2.5
3
25
1
27
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 27 14 6 7 50 - 26 48
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Университатя Крайова
 27 11 9 7 41 - 34 42
5.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 0:1 28 8 13 7 32 - 29 37
8.
Университатя Клуж
 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 27 6 14 7 27 - 29 32
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 1:0 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 0:1 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Динамо Бухарест
 1:0 14 4 3 7 9 - 15 15
13.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
14.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
15.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
16.
Оцелул Галац
 13 2 6 5 10 - 16 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 13 5 2 6 22 - 20 17
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 1:0 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 0:1 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 11 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Ботошани Флореску Эдуард 10 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 97'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 97'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 97'
    Контроль мяча: У Крайова 1948: 44%, Политехника Яссы: 56%.
  • 97'
    У Крайова 1948 пытается что-то создать.
  • 97'
    Матч возобновится спорным мячом
  • 96'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 96'
    У Крайова 1948 контролирует мяч.
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