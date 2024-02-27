Тур: 28. Стадион: Ион Облеменко. Главный судья: Феснич Оратиу
1:1
Конец матча
0'
1:0
19' ГолИбрагим Джибрил
41' Желтая карточкаЛекиатас Рокас
1:1
45' ГолБеттаеб Адель
45' Желтая карточкаLuca Mihai
55' Undefined phrase: football_event_Кабран Кевин
76' Undefined phrase: football_event_Сидибе Секу
76' Желтая карточкаБордеяну Михай
90' Вторая желтая карточкаБордеяну Михай
90'+7
Ход матча
19'
1:0
41'
45'
1:1
45'
55'
76'
76'
90'
Владение мячом
23
Поп
Влад
21
Allanzinho
11
Кабран
Кевин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Поп ВладПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Бауса ХуанПолузащитник
- Полузащитник
-
51 Сидибе СекуПолузащитник
-
-
-
-
-
Главный тренер: Giovanni Costantino
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 AllanzinhoНападающий
- Нападающий
-
11 Кабран КевинНападающий
- Запасные игроки
-
22 Нига ТомаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Иту КэтэлинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
Главный тренер: Грозаву Леонтин
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
У Крайова 1948
Политехника Яссы
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
У Крайова 1948
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кицу Аурелиан
|9
|0.32
|Бауса Хуан
|5 (1)
|0.18
|Vladislav Blanuta
|4
|0.14
|William Baeten
|4
|0.14
|Ван Дурмен Бенжамен
|4
|0.14
|Сидибе Секу
|3 (1)
|0.11
|Лакруа Лео
|3
|0.11
|Бахасса Яссин
|2
|0.07
|Албу Константин
|2
|0.07
|Ибрагим Джибрил
|2
|0.07
|Аким Влад
|1
|0.04
|Alexandru Blidar
|1
|0.04
|Маскареньяс Матеус
|0
|0
|Gabriel Compagnucci
|0
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alin Roman II
|8 (1)
|0.29
|Харрисон Шейон
|6
|0.21
|Luis Phelipe
|3
|0.11
|Julian Marchioni
|2
|0.07
|Буш Сержиу
|2
|0.07
|Andrei Gheorghita
|2
|0.07
|Беттаеб Адель
|2
|0.07
|Carlos Jatoba
|1
|0.04
|Rares Ispas
|1
|0.04
|Катанец Матия
|1
|0.04
|Войтуш Якуб
|1
|0.04
|Васвари Габриэл
|1
|0.04
|Hamza Saghiri
|1
|0.04
|Ион Роберт
|1
|0.04
|Мартак Мариус
|0
|0
|Кабран Кевин
|0
|0
|Бордеяну Михай
|0
|0
|Буэнна Рашид
|0
|0
|Allanzinho
|0
|0
Карточки
У Крайова 1948
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Падула Андреа
|6
|1
|Gabriel Compagnucci
|6
|0
|Маскареньяс Матеус
|4
|1
|Кицу Аурелиан
|5
|0
|Лакруа Лео
|3
|1
|Бауса Хуан
|4
|0
|Албу Константин
|4
|0
|Бахасса Яссин
|4
|0
|William Baeten
|4
|0
|Аким Влад
|3
|0
|Radu Alexandru Negru
|3
|0
|Асамоа Самуэль
|2
|0
|Ван Дурмен Бенжамен
|2
|0
|Ибрагим Джибрил
|2
|0
|Лекиатас Рокас
|2
|0
|Giovanni Costantino
|2
|0
|Lorenzo Paramatti
|1
|0
|Энрикеш Данни
|1
|0
|Бута Габриэл
|1
|0
|Vladislav Blanuta
|1
|0
|Поп Влад
|1
|0
|Robert Dimitrie Popa
|1
|0
|Alexandru Blidar
|1
|0
|Ion-Cristian Gurau
|1
|0
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|7
|1
|Luis Phelipe
|5
|0
|Alin Roman II
|3
|1
|Самайоа Николас
|3
|1
|Leontin Grozavu
|3
|1
|Мартак Мариус
|4
|0
|Julian Marchioni
|4
|0
|Ион Роберт
|2
|1
|Лунг Силвиу
|3
|0
|Илие Флорин
|3
|0
|Carlos Jatoba
|3
|0
|Ionut Ailenei
|3
|0
|Катанец Матия
|2
|0
|Войтуш Якуб
|2
|0
|Буэнна Рашид
|2
|0
|Rares Ispas
|2
|0
|Stefan Stefanovici
|2
|0
|Andrei Gheorghita
|2
|0
|Luca Mihai
|2
|0
|Буш Сержиу
|1
|0
|Васвари Габриэл
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Catalin Hlistei
|1
|0
|Hamza Saghiri
|1
|0
|Иту Кэтэлин
|1
|0
|Vlad Constantin Ilie
|1
|0
Результаты матчей
У Крайова 1948
50%
50%
6 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Политехника Яссы
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
12
9
У Крайова 1948
75%
25%
9 побед 3 поражения
Первый тайм
43% (6)
43% (6)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
36% (5)
29% (4)
Политехника Яссы
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
18
13
Упущенные победы
5
12
У Крайова 1948
62.5%
37.5%
15 побед 9 поражений
Первый тайм
39% (11)
36% (10)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
36% (10)
32% (9)
Политехника Яссы
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
29% (8)
43% (12)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (8)
32% (9)
39% (11)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
4
6
Волевые победы
21
15
Упущенные победы
17
21
Голы по времени матча
Забито
27
16
13 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 7
15 Не забивали 18
5
19%
2
13%
1-15
6
22%
4
25%
16-30
2
7%
4
25%
31-45
6
22%
3
19%
46-60
1
4%
1
6%
61-75
7
26%
2
13%
76-90
Пропущено
25
22
11 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 11
2
8%
2
9%
1-15
2
8%
5
23%
16-30
7
28%
5
23%
31-45
3
12%
4
18%
46-60
5
20%
2
9%
61-75
6
24%
4
18%
76-90
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
19 Не забивали 16
0
0%
2
12%
1-15
1
8%
2
12%
16-30
4
31%
2
12%
31-45
2
15%
3
18%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
3
23%
4
24%
76-90
Пропущено
20
20
11 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 9
7
35%
2
10%
1-15
3
15%
3
15%
16-30
1
5%
4
20%
31-45
2
10%
3
15%
46-60
2
10%
1
5%
61-75
5
25%
7
35%
76-90
Забито
40
33
18 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 17
14 Забивали первыми 14
6 Не забивали 6
5
13%
4
12%
1-15
7
18%
6
18%
16-30
6
15%
6
18%
31-45
8
20%
6
18%
46-60
4
10%
5
15%
61-75
10
25%
6
18%
76-90
Пропущено
45
42
22 В 1-м тайме 21
23 Во 2-м тайме 21
14 Пропускали первыми 10
22 Не пропускали 20
9
20%
4
10%
1-15
5
11%
8
19%
16-30
8
18%
9
21%
31-45
5
11%
7
17%
46-60
7
16%
3
7%
61-75
11
24%
11
26%
76-90
Результаты последних матчей
У Крайова 1948
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1
Фарул Констанца - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - У Крайова 1948 4:3 У Крайова 1948 - Поли Яссы 2:4 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Волунтари - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 У Крайова 1948 - ФКСБ 2:0 Университатя Клуж - У Крайова 1948 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 ФКСБ - У Крайова 1948 2:1 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 Залэу - У Крайова 1948 0:1 У Крайова 1948 - УТА Арад 2:3 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - У Крайова 1948 2:0
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Политехника Яссы - Университатя Клуж 1:0 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Политехника Яссы - ФКСБ 1:3 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Политехника Яссы - УТА Арад 1:0 Политехника Яссы - Фарул Констанца 2:3 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 1:1 Политехника Яссы - Сепси 1:0 Рапид Бухарест - Политехника Яссы 3:2 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Политехника Яссы 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:1
Результаты матчей
У Крайова 1948
Политехника Яссы
Точный счет
1:1
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
3:5
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
1:0
3 раза 21%
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
1:3
2 раза 14%
1:4
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
Точное количество голов
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
3
3 раза 21%
0
1 раз 7%
4
1 раз 7%
1
9 раз 64%
0
2 раза 14%
3
2 раза 14%
2
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 29%
0:1
3 раза 21%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
4:3
2 раза 14%
2:0
1 раз 7%
2:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
5 раз 36%
3
2 раза 14%
0
5 раз 36%
1
4 раза 29%
2
4 раза 29%
3
1 раз 7%
Точный счет
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
1:3
2 раза 7%
4:3
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
3:5
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
0:0
4 раза 14%
1:0
4 раза 14%
1:1
4 раза 14%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:2
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
1
11 раз 39%
0
6 раз 21%
2
5 раз 18%
3
5 раз 18%
4
1 раз 4%
1
13 раз 46%
0
7 раз 25%
2
5 раз 18%
3
3 раза 11%
Тоталы голов в матче
У Крайова 1948
Политехника Яссы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
131
Больше Меньше
122
95
311
410
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
95
212
59
212
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
226
Больше Меньше
217
1117
820
622
325
127
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|50 - 23
|58
|2.
|27
|14
|6
|7
|50 - 26
|48
|3.
|27
|13
|9
|5
|46 - 30
|48
|4.
|27
|11
|9
|7
|41 - 34
|42
|5.
|27
|11
|8
|8
|36 - 36
|41
|6.
|27
|9
|10
|8
|32 - 36
|37
|7.
|0:1
|28
|8
|13
|7
|32 - 29
|37
|8.
|27
|8
|11
|8
|33 - 38
|35
|9.
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|35 - 32
|34
|11.
|27
|6
|14
|7
|27 - 29
|32
|12.
|28
|9
|4
|15
|40 - 45
|31
|13.
|28
|7
|10
|11
|32 - 43
|31
|14.
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|1:0
|28
|7
|4
|17
|21 - 41
|25
|16.
|27
|3
|11
|13
|29 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|0:1
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|13.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|15.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|15.
|0:1
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9