Тур: 28. Стадион: Stadionul Arcul de Triumf. Главный судья: Калин Юлиан
1:0
Второй тайм: 54'
Ход матча
10'
25'
28'
Владение мячом
32
Ие
Эдгар
17
Бутян
Михай
28
Опрут
Рауль
14
Sota
Mino
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Ие ЭдгарЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
-
22 Бани АндрейПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
30 Рошу НелуцПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
15 David Irimia
-
Главный тренер: Копич Желько
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Бутян МихайЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Опрут РаульЗащитник
- Полузащитник
-
14 Sota MinoПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Поп ИонутВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
31 Vlad Mutiu
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Marius Maldarasanu
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Динамо Бухарест
Германнштадт
6 матчей
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы
10 матчей
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2
1
Среднее время на гол
45
90
Всего голов
9
2
Голов в среднем за матч
1.8
0.4
Среднее время на гол
50
225
Всего голов
19
7
Голов в среднем за матч
1.9
0.7
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
47
128
Бомбардиры внутри турнира
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Goncalo Gregorio
|6 (1)
|0.21
|Dennis Politic
|6
|0.21
|Абдалла Хаким
|4 (1)
|0.14
|Костин Кристиан
|1
|0.04
|Велкоски Дарко
|1
|0.04
|Гнаоре Эдди
|1
|0.04
|Ларрусеа Горка
|1
|0.04
|Павичич Домагой
|0
|0
|Илич Кристиан
|0
|0
|Амзар Йонуц
|0
|0
|Миланов Георги
|0
|0
|Патрике Разван
|0
|0
|Омавоо Жозуэ
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
|Antonio Bordusanu
|0
|0
Германнштадт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Балауре Сильвиу
|7
|0.25
|Паращив Даниэль
|7 (2)
|0.25
|Янку Габриэль
|3
|0.11
|Ороиан Александру
|2
|0.07
|Alexandru Daniel Jipa
|2
|0.07
|Альхассан Баба
|2
|0.07
|Негуц Кристиан
|1
|0.04
|Мурджа Алессандро
|1
|0.04
|Petru Dragos
|1
|0.04
|Гэман Валеричэ
|1
|0.04
|Бейян Флориан
|1
|0.04
|Петреску Петришор
|1
|0.04
|Фонсека Рубен
|1
|0.04
|Sota Mino
|1
|0.04
|Опрут Рауль
|0
|0
Карточки
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|7
|0
|Амзар Йонуц
|7
|0
|Рошу Нелуц
|6
|0
|Моура Габриэл
|5
|0
|Илич Кристиан
|4
|0
|Ларрусеа Горка
|4
|0
|Бена Квентин
|4
|0
|Омавоо Жозуэ
|4
|0
|Бани Андрей
|4
|0
|Буркэ Овидиу
|3
|0
|Лукао II
|3
|0
|Патрике Разван
|2
|0
|Дани Иглесиас
|2
|0
|Голубович Аднан
|2
|0
|Goncalo Gregorio
|2
|0
|Гезали Ламин
|2
|0
|Рошу Юлиан
|1
|0
|Павичич Домагой
|1
|0
|Stefan Catalin Tira
|1
|0
|Ие Эдгар
|1
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Костин Кристиан
|1
|0
|Григоре Рикардо
|1
|0
|Andrei Florescu
|1
|0
|Zeljko Kopic
|1
|0
Германнштадт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Sota Mino
|8
|1
|Альхассан Баба
|5
|0
|Бейян Флориан
|4
|0
|Негуц Кристиан
|4
|0
|Янку Габриэль
|3
|0
|Балауре Сильвиу
|3
|0
|Ороиан Александру
|3
|0
|Petru Dragos
|3
|0
|Гэман Валеричэ
|2
|0
|Мурджа Алессандро
|2
|0
|Ciprian Biceanu
|2
|0
|Опрут Рауль
|2
|0
|Паращив Даниэль
|2
|0
|Marius Constantin Maldarasanu
|1
|0
|Летица Карло
|1
|0
|Бутян Михай
|1
|0
|Кабуз Каталин
|1
|0
|Стойка Йонуц
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Фонсека Рубен
|1
|0
Результаты матчей
Динамо Бухарест
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
15% (2)
62% (8)
23% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
23% (3)
23% (3)
54% (7)
Германнштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
4
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
7
Динамо Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Германнштадт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
23% (3)
38% (5)
38% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
31% (4)
23% (3)
46% (6)
Сухие победы
6
0
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
22
1
Упущенные победы
8
21
Динамо Бухарест
56.5%
43.5%
13 побед 10 поражений
Первый тайм
33% (9)
44% (12)
22% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (9)
22% (6)
44% (12)
Германнштадт
14.3%
85.7%
2 победы 12 поражений
Первый тайм
26% (7)
44% (12)
30% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (6)
22% (6)
56% (15)
Сухие победы
8
1
Сухие поражения
8
8
Волевые победы
24
2
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
7
10
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 3
22 Не забивали 20
2
29%
1
10%
1-15
1
14%
1
10%
16-30
2
29%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
16
19
6 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
5
26%
16-30
4
25%
2
11%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
1
6%
4
21%
61-75
6
38%
5
26%
76-90
Забито
13
21
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
8
38%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90
Пропущено
25
10
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
1
10%
1-15
4
16%
1
10%
16-30
3
12%
4
40%
31-45
5
20%
3
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
1
10%
76-90
Забито
20
31
11 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
9 Забивали первыми 11
13 Не забивали 9
4
20%
5
16%
1-15
4
20%
2
6%
16-30
3
15%
3
10%
31-45
3
15%
11
35%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
5
25%
6
19%
76-90
Пропущено
41
29
17 В 1-м тайме 13
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 13
22 Не пропускали 20
5
12%
1
3%
1-15
5
12%
6
21%
16-30
7
17%
6
21%
31-45
8
20%
6
21%
46-60
3
7%
4
14%
61-75
13
32%
6
21%
76-90
Результаты последних матчей
Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Германнштадт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1
Результаты матчей
Динамо Бухарест
Германнштадт
Точный счет
0:1
3 раза 23%
0:2
2 раза 15%
1:0
2 раза 15%
1:1
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:3
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:1
1 раз 8%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
7 раз 54%
1
5 раз 38%
3
1 раз 8%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%
Точный счет
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 38%
2:0
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:3
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
2:2
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
1
6 раз 46%
0
5 раз 38%
2
1 раз 8%
3
1 раз 8%
Точный счет
1:0
5 раз 19%
0:2
4 раза 15%
2:1
4 раза 15%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 26%
0:0
3 раза 11%
1:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
10 раз 37%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
10 раз 37%
0
8 раз 30%
2
6 раз 22%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Динамо Бухарест
Германнштадт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
67
Больше Меньше
113
112
77
112
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
85
311
211
113
112
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
198
423
918
225
324
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|50 - 23
|58
|2.
|27
|14
|6
|7
|50 - 26
|48
|3.
|27
|13
|9
|5
|46 - 30
|48
|4.
|27
|11
|9
|7
|41 - 34
|42
|5.
|27
|11
|8
|8
|36 - 36
|41
|6.
|27
|9
|10
|8
|32 - 36
|37
|7.
|0:1
|28
|8
|13
|7
|32 - 29
|37
|8.
|27
|8
|11
|8
|33 - 38
|35
|9.
|27
|7
|14
|6
|26 - 26
|35
|10.
|27
|9
|7
|11
|35 - 32
|34
|11.
|27
|6
|14
|7
|27 - 29
|32
|12.
|28
|9
|4
|15
|40 - 45
|31
|13.
|28
|7
|10
|11
|32 - 43
|31
|14.
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|1:0
|28
|7
|4
|17
|21 - 41
|25
|16.
|27
|3
|11
|13
|29 - 49
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|0:1
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|4.
|13
|8
|2
|3
|28 - 17
|26
|5.
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|13
|5
|6
|2
|18 - 16
|21
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|1:0
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|13.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|14.
|13
|3
|4
|6
|12 - 19
|13
|15.
|13
|2
|7
|4
|13 - 18
|13
|16.
|13
|2
|6
|5
|10 - 16
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|13
|6
|2
|5
|17 - 21
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|13
|5
|2
|6
|22 - 20
|17
|7.
|13
|4
|5
|4
|19 - 18
|17
|8.
|13
|3
|5
|5
|13 - 19
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|11.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|12.
|13
|3
|2
|8
|13 - 17
|11
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|1:0
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|15.
|0:1
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|11 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Ботошани
|Флореску Эдуард
|10 (4)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9