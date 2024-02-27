Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Cristian Negut не смог попасть в створ ударом издали

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

50' Команда Динамо Бухарест имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

50' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

48' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

45' Балауре Сильвиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

45' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

44' Янку Габриэль нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

44' Гэман Валеричэ из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

44' Стойка Янис из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

43' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Германнштадт

42' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

41' Паращив Даниэль нанес удар головой, но Adnan Golubovic спокойно отбил мяч.

39' Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля

39' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

38' Goncalo Gregorio навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Балауре Сильвиу из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

36' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Матч возобновлен

35' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновится спорным мячом

33' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

31' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

31' Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

30' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

30' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

29' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Моура Габриэл получил желтую карточку от судьи

28' Янку Габриэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Г О О О О Л - Goncalo Gregorio забивает с левой ноги!

25' Павичич Домагой создает голевую возможность для своего партнера по команде.

25' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

25' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Матч возобновится спорным мячом

24' Ionut Stoica получил легкую травму, и его заменил Бейян Флориан

23' Ionut Stoica на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

20' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

18' Янку Габриэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Удар от ворот произведет Германнштадт

17' Абдалла Хаким оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

15' Матч возобновится спорным мячом

15' Ох, нехорошо это выглядит. Моура Габриэл получил травму и медбригада забирает его с поля.

15' Моура Габриэл на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

15' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Матч возобновлен

10' Паращив Даниэль на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

10' Ие Эдгар получил желтую карточку от судьи

10' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

9' Динамо Бухарест идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Опрут Рауль из команды Германнштадт своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Германнштадт идет вперед с потенциально опасной атакой.

5' Балауре Сильвиу не смог попасть в створ ударом издали

5' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

4' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Германнштадт начинает с центра поля