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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Калин Юлиан
Динамо Бухарест
1:0
Конец матча
Германнштадт
0'
10' Желтая карточка
Ие Эдгар
1:0
25' Гол
Goncalo Gregorio
28' Желтая карточка
Моура Габриэл
56' Желтая карточка
Бутян Михай
64' Желтая карточка
Zeljko Kopic
90' Желтая карточка
Antonio Bordusanu
90' Желтая карточка
Негуц Кристиан
90'+5
1
Голубович
Аднан
23
Патрике
Разван
24
Велкоски
Дарко
32
Ие
Эдгар
2
Моура
Габриэл
8
Гнаоре
Эдди
18
Павичич
Домагой
20
Antonio
Bordusanu
9
Сельмани
Астрит
19
Абдалла
Хаким
7
Goncalo
Gregorio
25
Кабуз
Каталин
17
Бутян
Михай
27
Гэман
Валеричэ
4
Стойка
Йонуц
28
Опрут
Рауль
96
Балауре
Сильвиу
14
Sota
Mino
16
Мурджа
Алессандро
7
Стойка
Янис
10
Янку
Габриэль
30
Паращив
Даниэль
Динамо Бухарест
Германнштадт

История личных встреч

Динамо Бухарест
Германнштадт

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

83.3%
16.7%
5 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
33.3%
16.7%
3 победы 2 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 2 победы

10 матчей

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
20%
30%
5 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

С
4:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
4:2
ПЛ
3:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2
1

Среднее время на гол

45
90

Всего голов

9
2

Голов в среднем за матч

1.8
0.4

Среднее время на гол

50
225

Всего голов

19
7

Голов в среднем за матч

1.9
0.7

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

47
128

Бомбардиры внутри турнира

Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Goncalo Gregorio 6 (1) 0.21
Dennis Politic 6 0.21
Абдалла Хаким 4 (1) 0.14
Костин Кристиан 1 0.04
Велкоски Дарко 1 0.04
Гнаоре Эдди 1 0.04
Ларрусеа Горка 1 0.04
Павичич Домагой 0 0
Илич Кристиан 0 0
Амзар Йонуц 0 0
Миланов Георги 0 0
Патрике Разван 0 0
Омавоо Жозуэ 0 0
Бани Андрей 0 0
Antonio Bordusanu 0 0
Германнштадт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Балауре Сильвиу 7 0.25
Паращив Даниэль 7 (2) 0.25
Янку Габриэль 3 0.11
Ороиан Александру 2 0.07
Alexandru Daniel Jipa 2 0.07
Альхассан Баба 2 0.07
Негуц Кристиан 1 0.04
Мурджа Алессандро 1 0.04
Petru Dragos 1 0.04
Гэман Валеричэ 1 0.04
Бейян Флориан 1 0.04
Петреску Петришор 1 0.04
Фонсека Рубен 1 0.04
Sota Mino 1 0.04
Опрут Рауль 0 0

Карточки

Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 7 0
Амзар Йонуц 7 0
Рошу Нелуц 6 0
Моура Габриэл 5 0
Илич Кристиан 4 0
Ларрусеа Горка 4 0
Бена Квентин 4 0
Омавоо Жозуэ 4 0
Бани Андрей 4 0
Буркэ Овидиу 3 0
Лукао II 3 0
Патрике Разван 2 0
Дани Иглесиас 2 0
Голубович Аднан 2 0
Goncalo Gregorio 2 0
Гезали Ламин 2 0
Zeljko Kopic 2 0
Рошу Юлиан 1 0
Павичич Домагой 1 0
Stefan Catalin Tira 1 0
Ие Эдгар 1 0
Абдалла Хаким 1 0
Костин Кристиан 1 0
Григоре Рикардо 1 0
Antonio Bordusanu 1 0
Andrei Florescu 1 0
Германнштадт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Sota Mino 8 1
Негуц Кристиан 5 0
Альхассан Баба 5 0
Бейян Флориан 4 0
Янку Габриэль 3 0
Балауре Сильвиу 3 0
Ороиан Александру 3 0
Petru Dragos 3 0
Гэман Валеричэ 2 0
Мурджа Алессандро 2 0
Бутян Михай 2 0
Ciprian Biceanu 2 0
Опрут Рауль 2 0
Паращив Даниэль 2 0
Marius Constantin Maldarasanu 1 0
Летица Карло 1 0
Кабуз Каталин 1 0
Стойка Йонуц 1 0
Медина Паоло 1 0
Фонсека Рубен 1 0

Результаты матчей

Динамо Бухарест
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Германнштадт
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
29% (4)
50% (7)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

6
4

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
7
Динамо Бухарест
76.9%
23.1%
10 побед 3 поражения
Первый тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
21% (3)
36% (5)
Германнштадт
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
36% (5)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

6
0

Сухие поражения

2
5

Волевые победы

22
1

Упущенные победы

8
21
Динамо Бухарест
58.3%
41.7%
14 побед 10 поражений
Первый тайм
36% (10)
43% (12)
21% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Германнштадт
13.3%
86.7%
2 победы 13 поражений
Первый тайм
25% (7)
43% (12)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
25% (7)
54% (15)

Сухие победы

9
1

Сухие поражения

8
9

Волевые победы

24
2

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

8
10
6 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
22 Не забивали 21
2
25%
1
10%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
0
0%
3
30%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

16
20
6 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 13
1
6%
0
0%
1-15
1
6%
6
30%
16-30
4
25%
2
10%
31-45
3
19%
3
15%
46-60
1
6%
4
20%
61-75
6
38%
5
25%
76-90

Забито

13
21
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 8
19 Не забивали 17
2
15%
4
19%
1-15
3
23%
1
5%
16-30
1
8%
1
5%
31-45
3
23%
8
38%
46-60
1
8%
3
14%
61-75
3
23%
4
19%
76-90

Пропущено

25
10
11 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 4
9 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 8
4
16%
1
10%
1-15
4
16%
1
10%
16-30
3
12%
4
40%
31-45
5
20%
3
30%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
28%
1
10%
76-90

Забито

21
31
12 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 21
10 Забивали первыми 11
13 Не забивали 10
4
19%
5
16%
1-15
5
24%
2
6%
16-30
3
14%
3
10%
31-45
3
14%
11
35%
46-60
1
5%
4
13%
61-75
5
24%
6
19%
76-90

Пропущено

41
30
17 В 1-м тайме 14
24 Во 2-м тайме 16
17 Пропускали первыми 14
22 Не пропускали 21
5
12%
1
3%
1-15
5
12%
7
23%
16-30
7
17%
6
20%
31-45
8
20%
6
20%
46-60
3
7%
4
13%
61-75
13
32%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Динамо Бухарест
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Фарул Констанца - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 2:1
Динамо Бухарест - Рапид Бухарест 1:2 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Шарлеруа 2:6 Спортинг Шарлеруа - Динамо Бухарест 6:2 Динамо Бухарест - Генчлербирлиги 1:1 Динамо Бухарест - Волунтари 1:0 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 Динамо Бухарест - Университатя Клуж 0:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 Динамо Бухарест - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 УТА Арад - Динамо Бухарест 2:1 Бихор Орадя - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 0:0 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0
Германнштадт
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Германнштадт - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Германнштадт 1:1
Германнштадт - Ботошани 2:0 Университатя Клуж - Германнштадт 2:1 Германнштадт - Сумгаит 3:0 Винтертур - Германнштадт 4:2 Германнштадт - Сепси 1:1 ФКСБ - Германнштадт 3:0 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Киндия Тырговиште - Германнштадт 0:1 УТА Арад - Германнштадт 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:0 Фарул Констанца - Германнштадт 1:1 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Прогресул Печица - Германнштадт 0:6 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - Германнштадт 1:1

Результаты матчей

Динамо Бухарест
Германнштадт

Точный счет

0:1
3 раза 21%
1:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
4:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
7 раз 50%
1
6 раз 43%
3
1 раз 7%
2
5 раз 36%
1
4 раза 29%
0
3 раза 21%
3
1 раз 7%
4
1 раз 7%

Точный счет

2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
4:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
1:1
5 раз 36%
1:0
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
1 раз 7%
0
6 раз 43%
1
6 раз 43%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%

Точный счет

1:0
6 раз 21%
0:2
4 раза 14%
2:1
4 раза 14%
0:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
4:0
3 раза 11%
0:0
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:1
7 раз 25%
1:0
4 раза 14%
0:0
3 раза 11%
2:0
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
2:2
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
4:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 46%
1
11 раз 39%
2
2 раза 7%
3
2 раза 7%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
6 раз 21%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Динамо Бухарест
Германнштадт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
7
0.5
Больше Меньше
11
3
1
13
1.5
7
7
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
8
6
3
11
1.5
2
12
1
13
2.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
15
13
0.5
Больше Меньше
19
9
4
24
1.5
9
19
2
26
2.5
3
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 1:1 28 14 7 7 51 - 27 49
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Университатя Крайова
 27 11 9 7 41 - 34 42
5.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
8.
Университатя Клуж
 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 1:1 28 6 15 7 28 - 30 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 1:1 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
13.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
14.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
15.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
16.
Оцелул Галац
 1:1 14 2 7 5 11 - 17 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 1:1 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 1:1 14 5 3 6 23 - 21 18
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Оцелул Галац Alexandru Pop 11 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • 93'
    Sota Mino выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • 93'
    Динамо Бухарест пытается что-то создать.
  • 93'
    Cristian Negut получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Antonio Bordusanu получил желтую карточку от судьи
  • 93'
    Судья сигнализирует, что Antonio Bordusanu из команды Динамо Бухарест поставил подножку. Пострадал Cristian Negut
  • 92'
    Германнштадт совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 92'
    Германнштадт совершает вбрасывание на половине поля противника
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