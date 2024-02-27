75' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

74' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

73' Mihai Adascalitei тянет соперника за майку и за это получает желтую карточку

73' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

73' Ябре Тобасегноу выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

73' Матч возобновлен

72' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

71' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

70' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

69' Дяк Чиприан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

69' Дяк Чиприан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

68' Мухар Карло выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

67' Матч возобновится спорным мячом

66' Бодиштяну Штефан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

65' Матч возобновлен

65' Ох, нехорошо это выглядит. Juri Cisotti получил травму и медбригада забирает его с поля.

64' Juri Cisotti на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

64' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

64' Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе

64' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

63' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

63' Мухар Карло выиграл воздушное противоборство у Alexandru Pop.

62' Отеле Филип оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

60' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Дяк Чиприан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

58' Alexandru Pop оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

57' ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

55' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

54' Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

54' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

53' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Оооо... вот это был удар! Бодиштяну Штефан должен был забить с этой позиции.

53' Бодиштяну Штефан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

53' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

52' Alexandru Pop решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

52' Оцелул Галац идет вперед с потенциально опасной атакой.

51' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

49' ЧФР Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

49' Фредерик выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Кейта Абдул-Кадер выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

48' Пап Эдуард взял и забрал мяч на выходе

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника

47' Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Оцелул Галац совершает вбрасывание на половине поля противника