Тур: 28. Стадион: Оцелул. Главный судья: Andrei Chivulete
2:2
Конец матча
0'
1:0
36' ГолAlexandru Pop
1:1
45' ГолОтеле Филип
69' Желтая карточкаДяк Чиприан
73' Желтая карточкаMihai Adascalitei
77' Желтая карточкаТахцидис Панайотис
83' Желтая карточкаCostin Ghiocel
1:2
88' ПенальтиТахцидис Панайотис
2:2
90' ПенальтиYuri Cisotti
90'+12
Ход матча
36'
1:0
45'
1:1
61'
69'
83'
88'
90'
2:2
Владение мячом
94
Пап
Эдуард
30
Yuri
Cisotti
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
45
Камора
Мауру
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
- Основной состав
-
94 Пап ЭдуардВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Yuri CisottiПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Ламейра ЖоаоПолузащитник
-
67 ФредерикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гайтан ПаблоПолузащитник
-
21 TelesПолузащитник
-
19 Малле АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
12 Relu Stoian
-
24 Denis Bordun
-
-
-
-
Главный тренер: Мунтяну Доринел
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
-
90 Сава РэзванВратарь
-
19 Могос ВасилеЗащитник
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
45 Камора МауруЗащитник
- Полузащитник
-
73 Мухар КарлоПолузащитник
-
10 Дяк ЧиприанПолузащитник
-
29 Авуну ДюрельПолузащитник
-
17 Отеле ФилипПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
89 Хиндрих ОттоВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
27 Илие МатейЗащитник
-
22 Аусси АланЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
82 Фика АлинПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
76 Laley Fofana
-
Главный тренер: Муту Адриан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Оцелул Галац
ЧФР Клуж
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
16 матчей
18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
9
Голов в среднем за матч
0.57
1
Среднее время на гол
157
90
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.78
1.43
Среднее время на гол
50
63
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.25
1.19
Тотал матчей
2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
Среднее время на гол
72
75
Бомбардиры внутри турнира
Оцелул Галац
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alexandru Pop
|11 (3)
|0.39
|Yuri Cisotti
|6 (3)
|0.21
|Фредерик
|4
|0.14
|Teles
|2
|0.07
|Бодиштяну Штефан
|2
|0.07
|Фатаи Кехинде
|1
|0.04
|George Carjan
|1
|0.04
|Jonathan Cisse
|1
|0.04
|Желев Милен
|0
|0
|Гонсалвес
|0
|0
|Гайтан Пабло
|0
|0
|Танасе Рэзван
|0
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Отеле Филип
|12
|0.43
|Бирлигея Даниэль
|8
|0.29
|Мухар Карло
|7
|0.25
|Тахцидис Панайотис
|6 (3)
|0.21
|Авуну Дюрель
|3
|0.11
|Дяк Чиприан
|2
|0.07
|Камора Мауру
|2
|0.07
|Айети Арлинд
|2
|0.07
|Джуричич Лука
|2
|0.07
|Йебоа Эммануэль
|2
|0.07
|Бетанкор Хефте
|1
|0.04
|Михаэль Петер
|1
|0.04
|Эль-Каддури Омар
|1
|0.04
|Маня Кристьян
|1
|0.04
|Кейта Абдул-Кадер
|1
|0.04
|Крешич Антон
|0
|0
|Красники Эрмал
|0
|0
|Цэру Богдан
|0
|0
|Цвек Ловро
|0
|0
Карточки
Оцелул Галац
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвес
|7
|0
|Живулич Диего
|6
|0
|Желев Милен
|6
|0
|Ariel Lopez1
|6
|0
|Andrei Rus
|4
|1
|Yuri Cisotti
|5
|0
|Mihai Adascalitei
|5
|0
|Alexandru Pop
|3
|1
|Teles
|4
|0
|Jonathan Cisse
|4
|0
|Бодиштяну Штефан
|4
|0
|Доринель Мунтеану
|2
|1
|George Carjan
|3
|0
|Relu Stoian
|3
|0
|Танасе Рэзван
|3
|0
|Фредерик
|2
|0
|Жардан Василий
|2
|0
|Costin Ghiocel
|2
|0
|Нягу Ионуц
|1
|0
|Фатаи Кехинде
|1
|0
|Ловрич Драган
|1
|0
|Рушевич Анес
|1
|0
|Ламейра Жоао
|1
|0
|Латушан Розарио
|1
|0
|Cosmin Dur-Bozoanca
|1
|0
ЧФР Клуж
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мухар Карло
|7
|0
|Тахцидис Панайотис
|5
|0
|Дяк Чиприан
|4
|0
|Эль-Каддури Омар
|3
|0
|Крешич Антон
|3
|0
|Цвек Ловро
|3
|0
|Авуну Дюрель
|3
|0
|Андреа Мандорлини
|1
|1
|Мамич Петар
|2
|0
|Могос Василе
|2
|0
|Отеле Филип
|2
|0
|Фика Алин
|2
|0
|Джуричич Лука
|2
|0
|Сава Рэзван
|2
|0
|Бирлигея Даниэль
|2
|0
|Морган Зив
|2
|0
|Илие Матей
|2
|0
|Камора Мауру
|1
|0
|Айети Арлинд
|1
|0
|Бетанкор Хефте
|1
|0
|Йебоа Эммануэль
|1
|0
Результаты матчей
Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
ЧФР Клуж
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
3
6
Волевые победы
1
8
Упущенные победы
11
8
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
15
28
Оцелул Галац
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
6
10
Волевые победы
6
9
Упущенные победы
26
36
Голы по времени матча
Забито
12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
0
0%
2
9%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
8
35%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
6
26%
76-90
Пропущено
18
23
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
17%
6
26%
61-75
9
50%
4
17%
76-90
Забито
17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
29%
29%
5
18%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
4
24%
8
29%
61-75
3
18%
5
18%
76-90
Пропущено
13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
38%
0
0%
76-90
Забито
29
51
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
5
17%
7
14%
1-15
4
14%
4
8%
16-30
4
14%
14
27%
31-45
3
10%
6
12%
46-60
7
24%
9
18%
61-75
6
21%
11
22%
76-90
Пропущено
31
29
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
10%
6
21%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
8
26%
5
17%
31-45
2
6%
1
3%
46-60
3
10%
7
24%
61-75
14
45%
4
14%
76-90
Результаты последних матчей
Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0
Результаты матчей
Оцелул Галац
ЧФР Клуж
Точный счет
1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%
Точный счет
1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%
Точное количество голов
1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%
Точный счет
1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%
Точное количество голов
1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
5 раз 18%
2
4 раза 14%
Тоталы голов в матче
Оцелул Галац
ЧФР Клуж
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
95
Больше Меньше
113
311
86
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
104
410
77
113
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
208
Больше Меньше
217
721
1513
127
1117
127
523
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Оцелул Галац
|Alexandru Pop
|11 (2)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|10 (8)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|9