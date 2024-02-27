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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Andrei Chivulete
Оцелул Галац
2:2
Конец матча
ЧФР Клуж
0'
1:0
36' Гол
Alexandru Pop
1:1
45' Гол
Отеле Филип
69' Желтая карточка
Дяк Чиприан
73' Желтая карточка
Mihai Adascalitei
77' Желтая карточка
Тахцидис Панайотис
83' Желтая карточка
Costin Ghiocel
1:2
88' Пенальти
Тахцидис Панайотис
2:2
90' Пенальти
Yuri Cisotti
90'+12
94
Пап
Эдуард
26
Mihai
Adascalitei
15
Francois
Tobasegnou
Yabre
16
Costin
Ghiocel
2
Желев
Милен
30
Yuri
Cisotti
31
Живулич
Диего
66
Ламейра
Жоао
67
Фредерик
11
Alexandru
Pop
20
Бодиштяну
Штефан
90
Сава
Рэзван
19
Могос
Василе
42
Бобен
Матия
6
Айети
Арлинд
45
Камора
Мауру
18
Кейта
Абдул-Кадер
73
Мухар
Карло
10
Дяк
Чиприан
29
Авуну
Дюрель
17
Отеле
Филип
99
Михаэль
Петер
Оцелул Галац
ЧФР Клуж

История личных встреч

Оцелул Галац
ЧФР Клуж

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

80%
80%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

16 матчей

18.8%
31.3%
49.9%
3 победы 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
4 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

6.3%
37.5%
56.2%
1 победа 6 ничьих 9 побед

История матчей

С
0:0
ПЛ
1:0
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
7:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ДА
0:4
ДА
0:1
ДА
1:1
ДА
1:0
ДА
1:0
ДА
1:1
ДА
1:1
ТМС
3:3
ДА
3:1

Голы

Всего голов

4
9

Голов в среднем за матч

0.57
1

Среднее время на гол

157
90

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.78
1.43

Среднее время на гол

50
63

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.25
1.19

Тотал матчей

2.5
15
Больше 94%
Меньше 6%
1
8
Больше 50%
Меньше 50%
8
5
Больше 31%
Меньше 69%
11
4
Больше 25%
Меньше 75%
12
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
2
Больше 13%
Меньше 88%
14
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
15

Среднее время на гол

72
75

Бомбардиры внутри турнира

Оцелул Галац
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alexandru Pop 11 (3) 0.39
Yuri Cisotti 6 (3) 0.21
Фредерик 4 0.14
Teles 2 0.07
Бодиштяну Штефан 2 0.07
Фатаи Кехинде 1 0.04
George Carjan 1 0.04
Jonathan Cisse 1 0.04
Желев Милен 0 0
Гонсалвес 0 0
Гайтан Пабло 0 0
Танасе Рэзван 0 0
ЧФР Клуж
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Отеле Филип 12 0.43
Бирлигея Даниэль 8 0.29
Мухар Карло 7 0.25
Тахцидис Панайотис 6 (3) 0.21
Авуну Дюрель 3 0.11
Дяк Чиприан 2 0.07
Камора Мауру 2 0.07
Айети Арлинд 2 0.07
Джуричич Лука 2 0.07
Йебоа Эммануэль 2 0.07
Бетанкор Хефте 1 0.04
Михаэль Петер 1 0.04
Эль-Каддури Омар 1 0.04
Маня Кристьян 1 0.04
Кейта Абдул-Кадер 1 0.04
Крешич Антон 0 0
Красники Эрмал 0 0
Цэру Богдан 0 0
Цвек Ловро 0 0

Карточки

Оцелул Галац
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвес 7 0
Живулич Диего 6 0
Желев Милен 6 0
Ariel Lopez1 6 0
Andrei Rus 4 1
Yuri Cisotti 5 0
Mihai Adascalitei 5 0
Alexandru Pop 3 1
Teles 4 0
Jonathan Cisse 4 0
Бодиштяну Штефан 4 0
Доринель Мунтеану 2 1
George Carjan 3 0
Relu Stoian 3 0
Танасе Рэзван 3 0
Фредерик 2 0
Жардан Василий 2 0
Costin Ghiocel 2 0
Нягу Ионуц 1 0
Фатаи Кехинде 1 0
Ловрич Драган 1 0
Рушевич Анес 1 0
Ламейра Жоао 1 0
Латушан Розарио 1 0
Cosmin Dur-Bozoanca 1 0
ЧФР Клуж
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мухар Карло 7 0
Тахцидис Панайотис 5 0
Дяк Чиприан 4 0
Эль-Каддури Омар 3 0
Крешич Антон 3 0
Цвек Ловро 3 0
Авуну Дюрель 3 0
Андреа Мандорлини 1 1
Мамич Петар 2 0
Могос Василе 2 0
Отеле Филип 2 0
Фика Алин 2 0
Джуричич Лука 2 0
Сава Рэзван 2 0
Бирлигея Даниэль 2 0
Морган Зив 2 0
Илие Матей 2 0
Камора Мауру 1 0
Айети Арлинд 1 0
Бетанкор Хефте 1 0
Йебоа Эммануэль 1 0

Результаты матчей

Оцелул Галац
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
64% (9)
14% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
43% (6)
43% (6)
ЧФР Клуж
10%
90%
1 победа 9 поражений
Первый тайм
7% (1)
50% (7)
43% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
57% (8)
43% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

3
6

Волевые победы

1
8

Упущенные победы

11
8
Оцелул Галац
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
36% (5)
29% (4)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
ЧФР Клуж
45.5%
54.5%
5 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (6)
7% (1)
50% (7)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

15
28
Оцелул Галац
30.8%
69.2%
4 победы 9 поражений
Первый тайм
29% (8)
46% (13)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
36% (10)
43% (12)
ЧФР Клуж
28.6%
71.4%
6 побед 15 поражений
Первый тайм
21% (6)
46% (13)
32% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
21% (6)
32% (9)
46% (13)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

6
10

Волевые победы

6
9

Упущенные победы

26
36

Голы по времени матча

Забито

12
23
5 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 2
20 Не забивали 18
0
0%
2
9%
1-15
2
17%
2
9%
16-30
3
25%
8
35%
31-45
1
8%
4
17%
46-60
3
25%
1
4%
61-75
3
25%
6
26%
76-90

Пропущено

18
23
5 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
1
6%
4
17%
1-15
0
0%
4
17%
16-30
4
22%
4
17%
31-45
1
6%
1
4%
46-60
3
17%
6
26%
61-75
9
50%
4
17%
76-90

Забито

17
28
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 9
17 Не забивали 17
5
29%
29%
5
18%
1-15
2
12%
2
7%
16-30
1
6%
6
21%
31-45
2
12%
2
7%
46-60
4
24%
8
29%
61-75
3
18%
5
18%
76-90

Пропущено

13
6
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
2
15%
2
33%
1-15
1
8%
2
33%
16-30
4
31%
1
17%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
5
38%
0
0%
76-90

Забито

29
51
13 В 1-м тайме 25
16 Во 2-м тайме 26
12 Забивали первыми 11
9 Не забивали 7
5
17%
7
14%
1-15
4
14%
4
8%
16-30
4
14%
14
27%
31-45
3
10%
6
12%
46-60
7
24%
9
18%
61-75
6
21%
11
22%
76-90

Пропущено

31
29
12 В 1-м тайме 17
19 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 20
3
10%
6
21%
1-15
1
3%
6
21%
16-30
8
26%
5
17%
31-45
2
6%
1
3%
46-60
3
10%
7
24%
61-75
14
45%
4
14%
76-90

Результаты последних матчей

Оцелул Галац
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Фарул Констанца - Оцелул Галац 1:1 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:1 Оцелул Галац - У Крайова 1948 1:0 Рапид Бухарест - Оцелул Галац 2:1
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Волунтари - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Университатя Клуж - Оцелул Галац 0:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Динамо Бухарест - Оцелул Галац 3:3 ФКСБ - Оцелул Галац 0:2 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 УТА Арад - Оцелул Галац 2:4 Политехника Яссы - Оцелул Галац 1:1 Оцелул Галац - ФКСБ 1:1 Оцелул Галац - Германнштадт 1:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Оцелул Галац - Фарул Констанца 0:1 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Залэу - Оцелул Галац 1:4
ЧФР Клуж
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 4:0 У Крайова 1948 - ЧФР Клуж 1:3 ЧФР Клуж - Рапид Бухарест 0:1 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
ЧФР Клуж - Волунтари 4:1 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - Гент 1:2 ЧФР Клуж - Университатя Клуж 4:0 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 ЧФР Клуж - ФКСБ 1:1 Рапид Бухарест - ЧФР Клуж 0:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 ЧФР Клуж - УТА Арад 0:0 Политехника Яссы - ЧФР Клуж 3:3 Германнштадт - ЧФР Клуж 1:0 Университатя Клуж - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Фарул Констанца 3:1 ЧФР Клуж - Оцелул Галац 0:0 Динамо Бухарест - ЧФР Клуж 1:1 ЧФР Клуж - Сепси 3:0

Результаты матчей

Оцелул Галац
ЧФР Клуж

Точный счет

1:1
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:2
2 раза 14%
1:0
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
0:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
3:1
2 раза 14%
4:0
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
4:1
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
0
5 раз 36%
2
3 раза 21%
0
3 раза 21%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
4
3 раза 21%
2
2 раза 14%

Точный счет

1:1
4 раза 29%
0:0
3 раза 21%
0:2
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
2:4
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:0
4 раза 29%
1:3
2 раза 14%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:4
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
2:2
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
3:4
1 раз 7%

Точное количество голов

1
7 раз 50%
0
3 раза 21%
2
3 раза 21%
4
1 раз 7%
0
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
3 раза 21%
2
2 раза 14%
4
2 раза 14%

Точный счет

1:1
7 раз 25%
0:0
5 раз 18%
0:2
4 раза 14%
2:2
3 раза 11%
0:1
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
1:3
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:4
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
1:0
5 раз 18%
1:1
3 раза 11%
3:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
1:3
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
4:0
2 раза 7%
0:1
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
2:1
1 раз 4%
2:2
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
3:4
1 раз 4%
4:1
1 раз 4%

Точное количество голов

1
13 раз 46%
0
8 раз 29%
2
6 раз 21%
4
1 раз 4%
0
7 раз 25%
1
6 раз 21%
3
6 раз 21%
4
5 раз 18%
2
4 раза 14%

Тоталы голов в матче

Оцелул Галац
ЧФР Клуж

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
5
0.5
Больше Меньше
11
3
3
11
1.5
8
6

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
10
4
4
10
1.5
7
7
1
13
2.5
5
9
1
13
3.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
20
8
0.5
Больше Меньше
21
7
7
21
1.5
15
13
1
27
2.5
11
17
1
27
3.5
5
23
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
3.
Рапид Бухарест
 27 13 9 5 46 - 30 48
4.
Университатя Крайова
 27 11 9 7 41 - 34 42
5.
Фарул Констанца
 27 11 8 8 36 - 36 41
6.
УТА Арад
 27 9 10 8 32 - 36 37
7.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
8.
Университатя Клуж
 27 8 11 8 33 - 38 35
9.
Петролул Плоешти
 27 7 14 6 26 - 26 35
10.
Сепси
 27 9 7 11 35 - 32 34
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 27 3 11 13 29 - 49 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
4.
Рапид Бухарест
 13 8 2 3 28 - 17 26
5.
Университатя Крайова
 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 13 5 6 2 18 - 16 21
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
13.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
14.
Университатя Клуж
 13 3 4 6 12 - 19 13
15.
Ботошани
 13 2 7 4 13 - 18 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 13 6 2 5 17 - 21 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
7.
Университатя Крайова
 13 4 5 4 19 - 18 17
8.
УТА Арад
 13 3 5 5 13 - 19 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
Петролул Плоешти
 14 2 8 4 8 - 10 14
11.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
12.
Сепси
 13 3 2 8 13 - 17 11
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Оцелул Галац Alexandru Pop 11 (2)
Университатя Клуж Нистор Дан 10 (8)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Сепси Ниняй Бранислав 9
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Оцелул Галац: 41%, ЧФР Клуж: 59%.
  • 102'
    Оцелул Галац совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 101'
    Игрок из команды ЧФР Клуж делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
  • 101'
    Живулич Диего ослабляет давление, выбив мяч.
  • 101'
    ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 99'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 99'
      Живулич Диего ослабляет давление, выбив мяч.
    • 99'
      ЧФР Клуж идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 98'
      Juri Cisotti из команды Оцелул Галац перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 98'
      ЧФР Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 98'
      Какая игра! Мы являемся свидетелями интенсивной и качественной игры с обеих сторон.
    • 97'
      Сава Рэзван взял и забрал мяч на выходе
    • 97'
      Дяк Чиприан из команды ЧФР Клуж перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 97'
      Оцелул Галац пытается что-то создать.
    • 97'
      George Carjan ослабляет давление, выбив мяч.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Otelul. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Где смотреть матч Оцелул Галац 2:2 ЧФР Клуж онлайн

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