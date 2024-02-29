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  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Andrei Antonie
Ботошани
1:2
Конец матча
Сепси
0'
0:1
24' Гол
Паун Николае
0:2
31' Гол
Дебелюх Габриэл
45' Желтая карточка
Zoran Mitrov
64' Желтая карточка
Думитреску Андрес
0:2
65' Не забитый пенальти
Флореску Эдуард
68' Желтая карточка
Мирон Джордже
77' Желтая карточка
Ниняй Бранислав
1:2
78' Гол
Enzo Lopez
90' Желтая карточка
Аганович Аднан
90' Желтая карточка
Bogdan Andone
90' Желтая карточка
Молдован Дину
90' Желтая карточка
Шерони Алин
90' Вторая желтая карточка
Думитреску Андрес
90' Желтая карточка
Бензар Ромарио
90'+12
1
Кукич
Лука
20
Бензар
Ромарио
44
Садику
Рияд
4
Мирон
Джордже
5
Daniel
Celea
33
Eugen
Gabriel
David
6
Дикан
Виктор
16
Филип
Иоан
8
Флореску
Эдуард
19
Марджиотта
Франческо
93
Zoran
Mitrov
1
Молдован
Дину
25
Отелита
Богдан
82
Ниняй
Бранислав
13
Чоботарю
Денис
20
Думитреску
Андрес
6
Паун
Николае
7
Варга
Кевин
10
Матей
Космин
11
Штефэнеску
Мариус
59
Каллаку
Шерифф
96
Дебелюх
Габриэл
Ботошани
Сепси

История личных встреч

Ботошани
Сепси

11 матчей

63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

18 матчей

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы

История матчей

С
5:2
С
1:1
С
7:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
Л1ГА
1:0
Л1ГА
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:0
Л1
0:1
Л1
2:2
Л1
0:2
Л1
5:1

Голы

Всего голов

13
10

Голов в среднем за матч

1.44
1.11

Среднее время на гол

62
81

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.78
1

Среднее время на гол

50
90

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

1.61
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

55
85

Бомбардиры внутри турнира

Ботошани
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Флореску Эдуард 10 (3) 0.36
Eugen Gabriel David 4 0.14
Enzo Lopez 3 0.11
Дикан Виктор 2 0.07
Капроф Хуан 2 0.07
Иличич Мирослав 1 0.04
Виргиль Пинсон 1 0.04
Офусу Риги 1 0.04
Шерони Алин 1 0.04
Марджиотта Франческо 1 0.04
Дроле Жан-Армель 1 0.04
Роман Михай V 1 0.04
Муаддиб Жали 1 0.04
Бензар Ромарио 0 0
Zoran Mitrov 0 0
Димитров Радослав 0 0
Цигэнашу Александр 0 0
Пий Джуниор 0 0
Andrei Dragu 0 0
Adams Friday 0 0
Сепси
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Штефэнеску Мариус 8 (1) 0.29
Шафранко Павол 4 0.14
Алими Исник 4 (1) 0.14
Каллаку Шерифф 4 0.14
Матей Космин 3 (1) 0.11
Аганович Аднан 3 0.11
Дебелюх Габриэл 2 0.07
Паун Николае 2 0.07
Чоботарю Денис 1 0.04
Рондон Марио 1 0.04
Домашкан Виталий 1 0.04
Георге Ион 1 0.04
Бэлаша Михай 1 (1) 0.04
Варга Роланд 0 0
Ниняй Бранислав 0 0
Родригес Хонатан II 0 0

Карточки

Ботошани
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пий Джуниор 7 1
Eugen Gabriel David 8 0
Шерони Алин 6 0
Мутомбо Габриэль 6 0
Бензар Ромарио 4 0
Флореску Эдуард 4 0
Виргиль Пинсон 4 0
Дикан Виктор 4 0
Капроф Хуан 2 1
Дроле Жан-Армель 2 1
Цигэнашу Александр 3 0
Патаке Андрей 3 0
Олинга Фабрис 1 1
Алекса Дан 2 0
Камара Секу 2 0
Филип Иоан 2 0
Мирон Джордже 2 0
Садику Рияд 2 0
Дукан Рэзван 2 0
Andrei Dragu 2 0
Bogdan Andone 2 0
Zoran Mitrov 2 0
Касап Карло 1 0
Муаддиб Жали 1 0
Уреке Андрей 1 0
Петро Чарльз 1 0
Daniel Celea 1 0
Enzo Lopez 1 0
Забу Сирил 1 0
Kablan N'Goma 1 0
Чиоу Мариус Лулиан 1 0
Iulian Carausu 1 0
Сепси
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниняй Бранислав 10 0
Штефэнеску Мариус 7 0
Алими Исник 5 0
Бэлаша Михай 4 0
Георге Ион 4 0
Отелита Богдан 4 0
Матей Космин 2 1
Думитреску Андрес 2 1
Аганович Аднан 3 0
Кечкеш Акош 3 0
Домашкан Виталий 3 0
Штефан Флорин 3 0
Родригес Хонатан II 3 0
Оройан Дариус 3 0
Варга Роланд 2 0
Франсишку Жуниор 2 0
Никзули Роланд 2 0
Паун Николае 2 0
Бернд Шторк 2 0
Рондон Марио 1 0
Молдован Дину 1 0
Чоботарю Денис 1 0
Дебелюх Габриэл 1 0
Liviu Ciobotariu 1 0

Результаты матчей

Ботошани
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

11
5
Ботошани
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сепси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

24
9

Упущенные победы

8
17
Ботошани
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Сепси
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

5
7

Волевые победы

25
12

Упущенные победы

19
22

Голы по времени матча

Забито

14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
4
29%
5
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90

Пропущено

20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
4
22%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
15%
5
28%
76-90

Забито

17
20
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
6
35%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90

Пропущено

30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
13%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
6
20%
3
18%
61-75
8
27%
2
12%
76-90

Забито

31
35
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
19%
10
29%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
7
23%
11
31%
76-90

Пропущено

50
35
22 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
7
14%
8
23%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
7
14%
6
17%
31-45
11
22%
6
17%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
11
22%
7
20%
76-90

Результаты последних матчей

Ботошани
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0

Результаты матчей

Ботошани
Сепси

Точный счет

2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%

Точное количество голов

0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%

Точный счет

1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%

Точное количество голов

1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%

Точный счет

2:2
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%

Точное количество голов

0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Ботошани
Сепси

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
6
0.5
Больше Меньше
10
4
5
9
1.5
5
9
1
13
2.5
2
12

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
11
3
0.5
Больше Меньше
9
5
5
9
1.5
4
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
19
9
0.5
Больше Меньше
19
9
10
18
1.5
9
19
1
27
2.5
4
24
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
4.
Университатя Крайова
 0:0 28 11 10 7 41 - 34 43
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
7.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
8.
УТА Арад
 28 9 10 9 33 - 40 37
9.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
10.
Петролул Плоешти
 0:0 28 7 15 6 26 - 26 36
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
4.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
5.
Университатя Крайова
 0:0 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 0:0 14 5 7 2 18 - 16 22
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
7.
Университатя Крайова
 0:0 14 4 6 4 19 - 18 18
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Второй тайм
  • 102'
    Обе команды могли выиграть сегодня, но Сепси вырывает победу
  • 102'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 102'
    Контроль мяча: Ботошани: 49%, Сепси: 51%.
  • 101'
    Daniel Celea задерживает мяч рукой
  • 101'
    Бензар Ромарио из команды Ботошани своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
  • 101'
    Ботошани пытается что-то создать.
  • 100'
    Бензар Ромарио навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
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