Тур: 28. Стадион: Муниципальный, Ботошани. Главный судья: Andrei Antonie
0'
0:1
24' ГолПаун Николае
0:2
31' ГолДебелюх Габриэл
45' Желтая карточкаZoran Mitrov
64' Желтая карточкаДумитреску Андрес
0:2
65' Не забитый пенальтиФлореску Эдуард
68' Желтая карточкаМирон Джордже
77' Желтая карточкаНиняй Бранислав
1:2
78' ГолEnzo Lopez
90' Желтая карточкаАганович Аднан
90' Желтая карточкаBogdan Andone
90' Желтая карточкаМолдован Дину
90' Желтая карточкаШерони Алин
90' Вторая желтая карточкаДумитреску Андрес
90' Желтая карточкаБензар Ромарио
90'+12
Ход матча
24'
0:1
31'
45'
65'
0:2
68'
77'
78'
1:2
90'
90'
90'
90'
90'
Владение мячом
44
Садику
Рияд
16
Филип
Иоан
93
Zoran
Mitrov
10
Матей
Космин
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
44 Садику РиядЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Филип ИоанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
93 Zoran MitrovНападающий
- Запасные игроки
-
68 Дукан РэзванВратарь
- Защитник
-
28 Петро ЧарльзЗащитник
- Защитник
-
32 Шерони АлинЗащитник
-
11 Офусу РигиПолузащитник
-
66 Муаддиб ЖалиПолузащитник
-
88 Фюлёп ЛоранНападающий
-
26 Razvan Cret
-
27 Enzo Lopez
-
-
-
Главный тренер: Bogdan Andone
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матей КосминПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
98 Джедо ХунорВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
97 Варга РоландПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
99 Рондон МариоНападающий
-
55 Vlad Tanasa
-
27 Davide Popsa
-
Главный тренер: Шторк Бернд
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Ботошани
Сепси
11 матчей
63.6%
36.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
54.5%
36.4%
9.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
36.4%
72.7%
4 победы 8 ничьих 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
18 матчей
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
6 побед 9 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
55.6%
22.2%
4 победы 10 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
10
Голов в среднем за матч
1.44
1.11
Среднее время на гол
62
81
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.78
1
Среднее время на гол
50
90
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
1.61
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
5
Больше 28%
Меньше 72%
13
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
55
85
Бомбардиры внутри турнира
Ботошани
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Флореску Эдуард
|10 (3)
|0.36
|Eugen Gabriel David
|4
|0.14
|Enzo Lopez
|3
|0.11
|Дикан Виктор
|2
|0.07
|Капроф Хуан
|2
|0.07
|Иличич Мирослав
|1
|0.04
|Виргиль Пинсон
|1
|0.04
|Офусу Риги
|1
|0.04
|Шерони Алин
|1
|0.04
|Марджиотта Франческо
|1
|0.04
|Дроле Жан-Армель
|1
|0.04
|Роман Михай V
|1
|0.04
|Муаддиб Жали
|1
|0.04
|Бензар Ромарио
|0
|0
|Zoran Mitrov
|0
|0
|Димитров Радослав
|0
|0
|Цигэнашу Александр
|0
|0
|Пий Джуниор
|0
|0
|Andrei Dragu
|0
|0
|Adams Friday
|0
|0
Сепси
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Штефэнеску Мариус
|8 (1)
|0.29
|Шафранко Павол
|4
|0.14
|Алими Исник
|4 (1)
|0.14
|Каллаку Шерифф
|4
|0.14
|Матей Космин
|3 (1)
|0.11
|Аганович Аднан
|3
|0.11
|Дебелюх Габриэл
|2
|0.07
|Паун Николае
|2
|0.07
|Чоботарю Денис
|1
|0.04
|Рондон Марио
|1
|0.04
|Домашкан Виталий
|1
|0.04
|Георге Ион
|1
|0.04
|Бэлаша Михай
|1 (1)
|0.04
|Варга Роланд
|0
|0
|Ниняй Бранислав
|0
|0
|Родригес Хонатан II
|0
|0
Карточки
Ботошани
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пий Джуниор
|7
|1
|Eugen Gabriel David
|8
|0
|Шерони Алин
|6
|0
|Мутомбо Габриэль
|6
|0
|Бензар Ромарио
|4
|0
|Флореску Эдуард
|4
|0
|Виргиль Пинсон
|4
|0
|Дикан Виктор
|4
|0
|Капроф Хуан
|2
|1
|Дроле Жан-Армель
|2
|1
|Цигэнашу Александр
|3
|0
|Патаке Андрей
|3
|0
|Олинга Фабрис
|1
|1
|Алекса Дан
|2
|0
|Камара Секу
|2
|0
|Филип Иоан
|2
|0
|Мирон Джордже
|2
|0
|Садику Рияд
|2
|0
|Дукан Рэзван
|2
|0
|Andrei Dragu
|2
|0
|Bogdan Andone
|2
|0
|Zoran Mitrov
|2
|0
|Касап Карло
|1
|0
|Муаддиб Жали
|1
|0
|Уреке Андрей
|1
|0
|Петро Чарльз
|1
|0
|Daniel Celea
|1
|0
|Enzo Lopez
|1
|0
|Забу Сирил
|1
|0
|Kablan N'Goma
|1
|0
|Чиоу Мариус Лулиан
|1
|0
|Iulian Carausu
|1
|0
Сепси
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниняй Бранислав
|10
|0
|Штефэнеску Мариус
|7
|0
|Алими Исник
|5
|0
|Бэлаша Михай
|4
|0
|Георге Ион
|4
|0
|Отелита Богдан
|4
|0
|Матей Космин
|2
|1
|Думитреску Андрес
|2
|1
|Аганович Аднан
|3
|0
|Кечкеш Акош
|3
|0
|Домашкан Виталий
|3
|0
|Штефан Флорин
|3
|0
|Родригес Хонатан II
|3
|0
|Оройан Дариус
|3
|0
|Варга Роланд
|2
|0
|Франсишку Жуниор
|2
|0
|Никзули Роланд
|2
|0
|Паун Николае
|2
|0
|Бернд Шторк
|2
|0
|Рондон Марио
|1
|0
|Молдован Дину
|1
|0
|Чоботарю Денис
|1
|0
|Дебелюх Габриэл
|1
|0
|Liviu Ciobotariu
|1
|0
Результаты матчей
Ботошани
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
21% (3)
29% (4)
50% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
36% (5)
36% (5)
Сепси
33.3%
66.7%
3 победы 6 поражений
Первый тайм
21% (3)
57% (8)
21% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
21% (3)
43% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
11
5
Ботошани
90%
10%
9 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (7)
50% (7)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (7)
29% (4)
21% (3)
Сепси
33.3%
66.7%
4 победы 8 поражений
Первый тайм
21% (3)
43% (6)
36% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (4)
29% (4)
43% (6)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
24
9
Упущенные победы
8
17
Ботошани
64.7%
35.3%
11 побед 6 поражений
Первый тайм
36% (10)
39% (11)
25% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
39% (11)
32% (9)
29% (8)
Сепси
33.3%
66.7%
7 побед 14 поражений
Первый тайм
21% (6)
50% (14)
29% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
32% (9)
25% (7)
43% (12)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
5
7
Волевые победы
25
12
Упущенные победы
19
22
Голы по времени матча
Забито
14
15
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
20 Не забивали 19
0
0%
2
13%
1-15
3
21%
1
7%
16-30
4
29%
5
33%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
3
20%
61-75
2
14%
4
27%
76-90
Пропущено
20
18
12 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
3
15%
4
22%
1-15
6
30%
2
11%
16-30
3
15%
3
17%
31-45
5
25%
3
17%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
15%
5
28%
76-90
Забито
17
20
4 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 5
17 Не забивали 18
1
6%
1
5%
1-15
1
6%
1
5%
16-30
2
12%
5
25%
31-45
6
35%
3
15%
46-60
2
12%
3
15%
61-75
5
29%
29%
7
35%
76-90
Пропущено
30
17
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 8
10 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
4
13%
4
24%
1-15
2
7%
2
12%
16-30
4
13%
3
18%
31-45
6
20%
3
18%
46-60
6
20%
3
18%
61-75
8
27%
2
12%
76-90
Забито
31
35
11 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 20
8 Забивали первыми 9
9 Не забивали 9
1
3%
3
9%
1-15
4
13%
2
6%
16-30
6
19%
10
29%
31-45
9
29%
29%
3
9%
46-60
4
13%
6
17%
61-75
7
23%
11
31%
76-90
Пропущено
50
35
22 В 1-м тайме 18
28 Во 2-м тайме 17
18 Пропускали первыми 15
23 Не пропускали 20
7
14%
8
23%
1-15
8
16%
4
11%
16-30
7
14%
6
17%
31-45
11
22%
6
17%
46-60
6
12%
4
11%
61-75
11
22%
7
20%
76-90
Результаты последних матчей
Ботошани
(20 матчей)
15%
25%
60%
3 победы 5 ничьих 12 поражений
ФКСБ - Ботошани 3:2 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 УТА Арад - Ботошани 2:2 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Германнштадт - Ботошани 2:0 Ботошани - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Ботошани 0:2 Ботошани - Динамо Бухарест 0:2 У Крайова 1948 - Ботошани 2:0 Ботошани - Университатя Клуж 0:4 Ботошани - Рапид Бухарест 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Ботошани - Волунтари 3:3 Фарул Констанца - Ботошани 1:1 КСМ Александрия - Ботошани 2:1 Ботошани - Университатя Клуж 0:3 Сепси - Ботошани 5:2 Ботошани - ФКСБ 0:1 Университатя Крайова - Ботошани 5:1 Ботошани - Рапид Бухарест 1:3
Сепси
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сепси - Университатя Клуж 0:0 Сепси - Фарул Констанца 0:1 ФКСБ - Сепси 1:0 Сепси - Университатя Крайова 1:3
УТА Арад - Сепси 2:1 Сепси - Политехника Яссы 6:0 Сепси - Уйпешт 0:0 Сепси - Магдебург 2:1 Германнштадт - Сепси 1:1 Сепси - ЧФР Клуж 2:1 Оцелул Галац - Сепси 2:3 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Сепси - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Сепси 2:1 Сепси - Рапид Бухарест 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Корвинул Хунедоара - Сепси 1:0 Волунтари - Сепси 0:2 Сепси - Ботошани 5:2 Политехника Яссы - Сепси 1:0
Результаты матчей
Ботошани
Сепси
Точный счет
2:2
3 раза 21%
0:0
2 раза 14%
0:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:1
1 раз 7%
3:3
1 раз 7%
0:0
3 раза 21%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
0:1
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:5
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
6:0
1 раз 7%
Точное количество голов
0
6 раз 43%
2
4 раза 29%
1
3 раза 21%
3
1 раз 7%
1
5 раз 36%
0
4 раза 29%
2
3 раза 21%
5
1 раз 7%
6
1 раз 7%
Точный счет
1:1
2 раза 14%
2:0
2 раза 14%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
3:2
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
5:2
1 раз 7%
2:1
4 раза 29%
1:0
3 раза 21%
0:0
1 раз 7%
0:2
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
2:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
Точное количество голов
1
6 раз 43%
2
5 раз 36%
0
3 раза 21%
0
5 раз 36%
1
5 раз 36%
2
2 раза 14%
3
2 раза 14%
Точный счет
2:2
5 раз 18%
2:1
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
0:1
2 раза 7%
0:2
2 раза 7%
1:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
3:3
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
2:1
6 раз 21%
1:0
5 раз 18%
0:0
4 раза 14%
1:1
3 раза 11%
0:1
1 раз 4%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:3
1 раз 4%
2:5
1 раз 4%
3:0
1 раз 4%
5:2
1 раз 4%
6:0
1 раз 4%
Точное количество голов
0
9 раз 32%
1
9 раз 32%
2
9 раз 32%
3
1 раз 4%
1
10 раз 36%
0
9 раз 32%
2
5 раз 18%
3
2 раза 7%
5
1 раз 4%
6
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Ботошани
Сепси
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
86
Больше Меньше
104
59
59
113
212
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
113
Больше Меньше
95
59
410
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
199
Больше Меньше
199
1018
919
127
424
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|50 - 23
|58
|2.
|28
|14
|9
|5
|50 - 31
|51
|3.
|28
|14
|7
|7
|52 - 28
|49
|4.
|0:0
|28
|11
|10
|7
|41 - 34
|43
|5.
|28
|11
|8
|9
|36 - 37
|41
|6.
|28
|9
|11
|8
|34 - 38
|38
|7.
|28
|10
|7
|11
|37 - 33
|37
|8.
|28
|9
|10
|9
|33 - 40
|37
|9.
|28
|8
|13
|7
|32 - 29
|37
|10.
|0:0
|28
|7
|15
|6
|26 - 26
|36
|11.
|28
|6
|15
|7
|29 - 31
|33
|12.
|28
|9
|4
|15
|40 - 45
|31
|13.
|28
|7
|10
|11
|32 - 43
|31
|14.
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|21 - 41
|25
|16.
|28
|3
|11
|14
|30 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|4.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|5.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|0:0
|14
|5
|7
|2
|18 - 16
|22
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|14
|6
|2
|6
|17 - 22
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|8.
|14
|4
|2
|8
|15 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|11.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|15.
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8