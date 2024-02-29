Тур: 28. Стадион: Илие Оана. Главный судья: Ionut Coza
0:0
Первый тайм: 28'
0'
Владение мячом
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
20
Ханка
Серджу
8
Жаир
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
- Защитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
8 ЖаирПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
-
11 Сэто ТакаюкиПолузащитник
- Полузащитник
-
22 Раду ДенисНападающий
-
10 Брату МариоНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Florin Pirvu
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
-
34 Раул СилваЗащитник
- Полузащитник
-
18 Соири ПюрюПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
38 Matei Goga
-
24 Jalen Blesa
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Петев Ивайло
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед
13 матчей
7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед
Второй тайм
15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед
21 матч
23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
11
Голов в среднем за матч
1
1.1
Среднее время на гол
90
81
Всего голов
11
14
Голов в среднем за матч
1.1
1.27
Среднее время на гол
81
70
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
1.05
1.19
Тотал матчей
2.5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
Среднее время на гол
85
75
Бомбардиры внутри турнира
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Жаир
|6
|0.21
|Грозав Георге-Теодор
|5 (1)
|0.18
|Муси Александру Мариан
|4
|0.14
|Иробисо Кристиан Окечукву
|4
|0.14
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.04
|Петрович Зоран
|1
|0.04
|Будеску Константин
|1 (1)
|0.04
|Папп Пол
|1
|0.04
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0.04
|Бериша Альбин
|1
|0.04
|Seniko Doua
|0
|0
|Сэто Такаюки
|0
|0
|Думитриу Лучан
|0
|0
|Ишфан Александру
|0
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|9
|0.32
|Крецу Александру
|5
|0.18
|Маркович Йован
|5
|0.18
|Иван Андрей
|3 (2)
|0.11
|Рогульич Анте
|3
|0.11
|Кольич Элвир
|3 (1)
|0.11
|Банку Никусор
|2
|0.07
|Хури Льес
|2 (1)
|0.07
|Баярам Штефан
|2
|0.07
|Кэпэцынэ Михай
|2 (1)
|0.07
|Дансиу Мариан
|2
|0.07
|Скречу Владимир
|1
|0.04
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.04
|Куртич Ясмин
|1 (1)
|0.04
|Влэдою Штефан
|0
|0
Карточки
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папп Пол
|8
|1
|Seniko Doua
|8
|0
|Мейхерс Барт
|7
|0
|Диоманде Исмаэль
|4
|1
|Тичу Валентин Константин
|4
|1
|Ханка Серджу
|4
|0
|Думитриу Лучан
|4
|0
|Жаир
|3
|0
|Иробисо Кристиан Окечукву
|3
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|3
|0
|Guilherme Gomes Garutti
|1
|1
|Грозав Георге-Теодор
|2
|0
|Омрани Билель
|2
|0
|Жефферсон IV
|2
|0
|Ишфан Александру
|2
|0
|Муси Александру Мариан
|2
|0
|Florin Pirvu
|2
|0
|Зима Лукаш
|1
|0
|Петрович Зоран
|1
|0
|Роман Михай V
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Zoran Mitrov
|1
|0
|Раду Денис
|1
|0
|Бериша Альбин
|1
|0
|Iustin Raducan
|1
|0
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Банку Никусор
|9
|0
|Митрицэ Александру
|6
|0
|Иван Андрей
|4
|1
|Влэдою Штефан
|5
|0
|Скречу Владимир
|5
|0
|Матею Александру
|4
|0
|Juraj Badelj
|2
|1
|Крецу Александру
|3
|0
|Хури Льес
|3
|0
|Кольич Элвир
|3
|0
|Раул Силва
|3
|0
|Кэпэцынэ Михай
|3
|0
|Маркович Йован
|3
|0
|Лаурентин Рехекампф
|2
|0
|Куртич Ясмин
|2
|0
|Попеску Лаурентиу
|2
|0
|Борца Флорин
|2
|0
|Баярам Штефан
|2
|0
|Дансиу Мариан
|2
|0
|Зайков Джоко
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Ивайло Петев
|1
|0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
7
3
Упущенные победы
6
8
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
7
8
Упущенные победы
5
20
Петролул Плоешти
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (6)
70% (19)
7% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
30% (8)
59% (16)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
7
Волевые победы
14
11
Упущенные победы
11
28
Голы по времени матча
Забито
18
20
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
6
33%
4
20%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
4
22%
9
45%
76-90
Пропущено
16
17
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
1
6%
7
41%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
7
44%
2
12%
76-90
Забито
6
22
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
23 Не забивали 15
1
17%
6
27%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
2
9%
61-75
2
33%
5
23%
76-90
Пропущено
12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90
Забито
24
42
7 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
14 Не забивали 6
3
13%
8
19%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
7
29%
29%
5
12%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
6
25%
14
33%
76-90
Пропущено
28
33
9 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
11%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
3
11%
11
33%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
11
39%
4
12%
76-90
Результаты последних матчей
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0
Результаты матчей
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Точный счет
0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%
Точное количество голов
0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%
Точный счет
0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%
Точное количество голов
0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%
Точный счет
0:0
9 раз 33%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%
Точное количество голов
0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%
Тоталы голов в матче
Петролул Плоешти
Университатя Крайова
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
94
Больше Меньше
122
67
68
211
212
112
113
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
59
Больше Меньше
94
212
67
113
310
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
1413
Больше Меньше
216
819
1215
324
522
126
225
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|27
|17
|7
|3
|50 - 23
|58
|2.
|28
|14
|9
|5
|50 - 31
|51
|3.
|28
|14
|7
|7
|52 - 28
|49
|4.
|0:0
|28
|11
|10
|7
|41 - 34
|43
|5.
|28
|11
|8
|9
|36 - 37
|41
|6.
|28
|9
|11
|8
|34 - 38
|38
|7.
|28
|10
|7
|11
|37 - 33
|37
|8.
|28
|9
|10
|9
|33 - 40
|37
|9.
|28
|8
|13
|7
|32 - 29
|37
|10.
|0:0
|28
|7
|15
|6
|26 - 26
|36
|11.
|28
|6
|15
|7
|29 - 31
|33
|12.
|28
|9
|4
|15
|40 - 45
|31
|13.
|28
|7
|10
|11
|32 - 43
|31
|14.
|27
|6
|9
|12
|30 - 43
|27
|15.
|28
|7
|4
|17
|21 - 41
|25
|16.
|28
|3
|11
|14
|30 - 51
|20
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|14
|9
|4
|1
|28 - 6
|31
|2.
|14
|9
|3
|2
|25 - 12
|30
|3.
|14
|9
|2
|3
|32 - 18
|29
|4.
|14
|7
|6
|1
|21 - 10
|27
|5.
|0:0
|14
|7
|4
|3
|22 - 16
|25
|6.
|14
|6
|5
|3
|22 - 15
|23
|7.
|14
|6
|5
|3
|19 - 17
|23
|8.
|0:0
|14
|5
|7
|2
|18 - 16
|22
|9.
|14
|5
|6
|3
|19 - 15
|21
|10.
|14
|6
|2
|6
|27 - 25
|20
|11.
|14
|4
|6
|4
|17 - 20
|18
|12.
|14
|4
|4
|6
|13 - 19
|16
|13.
|14
|4
|3
|7
|9 - 15
|15
|14.
|13
|3
|4
|6
|14 - 19
|13
|15.
|14
|2
|7
|5
|14 - 20
|13
|16.
|14
|2
|7
|5
|12 - 18
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|13
|8
|4
|1
|25 - 11
|28
|2.
|14
|5
|7
|2
|18 - 13
|22
|3.
|14
|5
|7
|2
|21 - 19
|22
|4.
|14
|6
|2
|6
|17 - 22
|20
|5.
|14
|4
|8
|2
|17 - 13
|20
|6.
|14
|5
|3
|6
|24 - 22
|18
|7.
|0:0
|14
|4
|6
|4
|19 - 18
|18
|8.
|14
|4
|2
|8
|15 - 18
|14
|9.
|14
|3
|5
|6
|16 - 24
|14
|10.
|14
|3
|5
|6
|14 - 23
|14
|11.
|0:0
|14
|2
|8
|4
|8 - 10
|14
|12.
|14
|3
|4
|7
|15 - 23
|13
|13.
|14
|3
|2
|9
|13 - 20
|11
|14.
|14
|3
|1
|10
|12 - 26
|10
|15.
|14
|1
|7
|6
|11 - 19
|10
|16.
|14
|1
|4
|9
|16 - 31
|7
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|ФКСБ
|Олару Дариус
|14 (2)
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|12 (8)
|ЧФР Клуж
|Отеле Филип
|12 (7)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|11 (8)
|Рапид Бухарест
|Рахмани Альбион
|11 (2)
|Волунтари
|Матрикарди Патрисио
|2 7
|ФКСБ
|Коман Флоринел
|2 7
|Сепси
|Ниняй Бранислав
|10
|Петролул Плоешти
|Папп Пол
|1 8
|Германнштадт
|Sota Mino
|1 8