  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2023-2024
Тур: 28. Стадион: . Главный судья: Ionut Coza
Петролул Плоешти
0:0
Первый тайм: 28'
Университатя Крайова
0'

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Петролул Плоешти
Ничья
Университатя Крайова
3.80
Реклама, betcity.ru
3.30
Реклама, ligastavok.ru
2.19
Реклама, ligastavok.ru
Все Коэффициенты
38
Зима
Лукаш
44
Думитриу
Лучан
4
Папп
Пол
3
Мейхерс
Барт
2
Хужа
Мариан
Фернандо
99
Муси
Александру
Мариан
20
Ханка
Серджу
82
Диоманде
Исмаэль
7
Грозав
Георге-Теодор
8
Жаир
19
Иробисо
Кристиан
Окечукву
21
Попеску
Лаурентиу
23
Кэпэцынэ
Михай
6
Скречу
Владимир
3
Мальдонадо
Дениль
12
Нчамаа
Базилио
4
Крецу
Александру
8
Матею
Александру
14
Хури
Льес
10
Баярам
Штефан
20
Маркович
Йован
28
Митрицэ
Александру
Петролул Плоешти
Университатя Крайова

История личных встреч

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

25%
62.5%
12.5%
2 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
4 победы 8 ничьих 0 побед

13 матчей

7.7%
92.3%
0 побед 1 ничья 12 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 9 побед

Второй тайм

15.4%
84.6%
0 побед 2 ничьи 7 побед

21 матч

23.8%
19%
57.2%
5 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

9.5%
47.6%
42.9%
2 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

19%
47.6%
33.4%
4 победы 10 ничьих 7 побед

История матчей

С
1:3
С
0:1
К
0:1
С
2:1
ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
0:1
Л1ГБ
2:0
Л1ГБ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:2
К
0:1
ДА
1:1
ДА
1:1
ДА
2:2
ДА
1:0
ДА
3:1
ВД
2:2
К
1:3

Голы

Всего голов

11
11

Голов в среднем за матч

1
1.1

Среднее время на гол

90
81

Всего голов

11
14

Голов в среднем за матч

1.1
1.27

Среднее время на гол

81
70

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

1.05
1.19

Тотал матчей

2.5
14
Больше 67%
Меньше 33%
7
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
5
Больше 24%
Меньше 76%
16

Среднее время на гол

85
75

Бомбардиры внутри турнира

Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Жаир 6 0.21
Грозав Георге-Теодор 5 (1) 0.18
Муси Александру Мариан 4 0.14
Иробисо Кристиан Окечукву 4 0.14
Тичу Валентин Константин 1 0.04
Петрович Зоран 1 0.04
Будеску Константин 1 (1) 0.04
Папп Пол 1 0.04
Хужа Мариан Фернандо 1 0.04
Бериша Альбин 1 0.04
Seniko Doua 0 0
Сэто Такаюки 0 0
Думитриу Лучан 0 0
Ишфан Александру 0 0
Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 9 0.32
Крецу Александру 5 0.18
Маркович Йован 5 0.18
Иван Андрей 3 (2) 0.11
Рогульич Анте 3 0.11
Кольич Элвир 3 (1) 0.11
Банку Никусор 2 0.07
Хури Льес 2 (1) 0.07
Баярам Штефан 2 0.07
Кэпэцынэ Михай 2 (1) 0.07
Дансиу Мариан 2 0.07
Скречу Владимир 1 0.04
Мальдонадо Дениль 1 0.04
Куртич Ясмин 1 (1) 0.04
Влэдою Штефан 0 0

Карточки

Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папп Пол 8 1
Seniko Doua 8 0
Мейхерс Барт 7 0
Диоманде Исмаэль 4 1
Тичу Валентин Константин 4 1
Ханка Серджу 4 0
Думитриу Лучан 4 0
Жаир 3 0
Иробисо Кристиан Окечукву 3 0
Хужа Мариан Фернандо 3 0
Guilherme Gomes Garutti 1 1
Грозав Георге-Теодор 2 0
Омрани Билель 2 0
Жефферсон IV 2 0
Ишфан Александру 2 0
Муси Александру Мариан 2 0
Florin Pirvu 2 0
Зима Лукаш 1 0
Петрович Зоран 1 0
Роман Михай V 1 0
Pedro Justiniano 1 0
Zoran Mitrov 1 0
Раду Денис 1 0
Бериша Альбин 1 0
Iustin Raducan 1 0
Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Банку Никусор 9 0
Митрицэ Александру 6 0
Иван Андрей 4 1
Влэдою Штефан 5 0
Скречу Владимир 5 0
Матею Александру 4 0
Juraj Badelj 2 1
Крецу Александру 3 0
Хури Льес 3 0
Кольич Элвир 3 0
Раул Силва 3 0
Кэпэцынэ Михай 3 0
Маркович Йован 3 0
Лаурентин Рехекампф 2 0
Куртич Ясмин 2 0
Попеску Лаурентиу 2 0
Борца Флорин 2 0
Баярам Штефан 2 0
Дансиу Мариан 2 0
Зайков Джоко 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Ивайло Петев 1 0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
23% (3)
62% (8)
15% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (5)
38% (5)
23% (3)
Университатя Крайова
30%
70%
3 победы 7 поражений
Первый тайм
14% (2)
21% (3)
64% (9)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
36% (5)
43% (6)
21% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

7
3

Упущенные победы

6
8
Петролул Плоешти
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
21% (3)
79% (11)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (2)
71% (10)
14% (2)
Университатя Крайова
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
8% (1)
38% (5)
54% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
46% (6)
31% (4)
23% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

7
8

Упущенные победы

5
20
Петролул Плоешти
69.2%
30.8%
9 побед 4 поражения
Первый тайм
22% (6)
70% (19)
7% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
26% (7)
56% (15)
19% (5)
Университатя Крайова
38.9%
61.1%
7 побед 11 поражений
Первый тайм
11% (3)
30% (8)
59% (16)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
41% (11)
37% (10)
22% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
7

Волевые победы

14
11

Упущенные победы

11
28

Голы по времени матча

Забито

18
20
5 В 1-м тайме 5
13 Во 2-м тайме 15
6 Забивали первыми 3
18 Не забивали 18
2
11%
2
10%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
0
0%
3
15%
31-45
6
33%
4
20%
46-60
3
17%
2
10%
61-75
4
22%
9
45%
76-90

Пропущено

16
17
4 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 11
2
13%
2
12%
1-15
1
6%
4
24%
16-30
1
6%
7
41%
31-45
3
19%
1
6%
46-60
2
13%
1
6%
61-75
7
44%
2
12%
76-90

Забито

6
22
2 В 1-м тайме 14
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 10
23 Не забивали 15
1
17%
6
27%
1-15
0
0%
4
18%
16-30
1
17%
4
18%
31-45
1
17%
1
5%
46-60
1
17%
2
9%
61-75
2
33%
5
23%
76-90

Пропущено

12
16
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 9
1
8%
1
6%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
4
25%
31-45
1
8%
5
31%
46-60
2
17%
4
25%
61-75
4
33%
2
13%
76-90

Забито

24
42
7 В 1-м тайме 19
17 Во 2-м тайме 23
8 Забивали первыми 13
14 Не забивали 6
3
13%
8
19%
1-15
3
13%
4
10%
16-30
1
4%
7
17%
31-45
7
29%
29%
5
12%
46-60
4
17%
4
10%
61-75
6
25%
14
33%
76-90

Пропущено

28
33
9 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 15
10 Пропускали первыми 12
17 Не пропускали 20
3
11%
3
9%
1-15
3
11%
4
12%
16-30
3
11%
11
33%
31-45
4
14%
6
18%
46-60
4
14%
5
15%
61-75
11
39%
4
12%
76-90

Результаты последних матчей

Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - ЧФР Клуж 1:2
Оцелул Галац - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Динамо Бухарест 1:0 Черноморец Од - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Дебрецен 0:1 У Крайова 1948 - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 0:0 Фарул Констанца - Петролул Плоешти 3:1 Петролул Плоешти - Сепси 2:2 Волунтари - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Ботошани 2:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 0:0 Сепси - Петролул Плоешти 0:0 Киндия Тырговиште - Петролул Плоешти 0:2 Петролул Плоешти - ФКСБ 2:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Петролул Плоешти - УТА Арад 0:0
Университатя Крайова
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Университатя Крайова - Волунтари 2:1 Ботошани - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Университатя Клуж 2:2 Сепси - Университатя Крайова 1:3
Университатя Крайова - ФКСБ 0:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 Университатя Крайова - Словацко 1:1 Университатя Крайова - Грайфсвальд 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 2:2 Университатя Крайова - Политехника Яссы 2:2 Германнштадт - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Фарул Констанца 4:0 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 1:0 Оцелул Галац - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Динамо Бухарест 1:0 Университатя Крайова - У Крайова 1948 1:1 УТА Арад - Университатя Крайова 0:1 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 1:3 Волунтари - Университатя Крайова 0:0

Результаты матчей

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Точный счет

0:0
3 раза 23%
2:1
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:2
1 раз 8%
1:0
1 раз 8%
1:1
1 раз 8%
1:2
1 раз 8%
3:2
1 раз 8%
4:3
1 раз 8%
1:0
3 раза 21%
2:1
2 раза 14%
2:2
2 раза 14%
0:0
1 раз 7%
0:3
1 раз 7%
1:1
1 раз 7%
1:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
3:0
1 раз 7%
5:1
1 раз 7%

Точное количество голов

0
4 раза 31%
2
4 раза 31%
1
3 раза 23%
3
1 раз 8%
4
1 раз 8%
1
6 раз 43%
2
4 раза 29%
0
2 раза 14%
3
1 раз 7%
5
1 раз 7%

Точный счет

0:0
6 раз 43%
1:0
2 раза 14%
1:1
2 раза 14%
0:2
1 раз 7%
1:3
1 раз 7%
2:0
1 раз 7%
3:1
1 раз 7%
1:1
2 раза 15%
1:3
2 раза 15%
2:0
2 раза 15%
2:2
2 раза 15%
0:0
1 раз 8%
0:2
1 раз 8%
1:4
1 раз 8%
2:1
1 раз 8%
3:0
1 раз 8%

Точное количество голов

0
9 раз 64%
1
3 раза 21%
2
1 раз 7%
3
1 раз 7%
0
4 раза 31%
1
3 раза 23%
2
3 раза 23%
3
2 раза 15%
4
1 раз 8%

Точный счет

0:0
9 раз 33%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
0:2
2 раза 7%
2:1
2 раза 7%
2:2
2 раза 7%
1:2
1 раз 4%
1:3
1 раз 4%
2:0
1 раз 4%
3:1
1 раз 4%
3:2
1 раз 4%
4:3
1 раз 4%
2:2
4 раза 15%
1:0
3 раза 11%
1:1
3 раза 11%
1:3
3 раза 11%
2:1
3 раза 11%
0:0
2 раза 7%
2:0
2 раза 7%
3:0
2 раза 7%
0:2
1 раз 4%
0:3
1 раз 4%
1:2
1 раз 4%
1:4
1 раз 4%
5:1
1 раз 4%

Точное количество голов

0
13 раз 48%
1
6 раз 22%
2
5 раз 19%
3
2 раза 7%
4
1 раз 4%
1
9 раз 33%
2
7 раз 26%
0
6 раз 22%
3
3 раза 11%
4
1 раз 4%
5
1 раз 4%

Тоталы голов в матче

Петролул Плоешти
Университатя Крайова

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
4
0.5
Больше Меньше
12
2
6
7
1.5
6
8
2
11
2.5
2
12
1
12
3.5
1
13

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
9
0.5
Больше Меньше
9
4
2
12
1.5
6
7
1
13
2.5
3
10

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
14
13
0.5
Больше Меньше
21
6
8
19
1.5
12
15
3
24
2.5
5
22
1
26
3.5
2
25
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 27 17 7 3 50 - 23 58
2.
Рапид Бухарест
 28 14 9 5 50 - 31 51
3.
ЧФР Клуж
 28 14 7 7 52 - 28 49
4.
Университатя Крайова
 0:0 28 11 10 7 41 - 34 43
5.
Фарул Констанца
 28 11 8 9 36 - 37 41
6.
Университатя Клуж
 28 9 11 8 34 - 38 38
7.
Сепси
 28 10 7 11 37 - 33 37
8.
УТА Арад
 28 9 10 9 33 - 40 37
9.
Германнштадт
 28 8 13 7 32 - 29 37
10.
Петролул Плоешти
 0:0 28 7 15 6 26 - 26 36
11.
Оцелул Галац
 28 6 15 7 29 - 31 33
12.
У Крайова 1948
 28 9 4 15 40 - 45 31
13.
Политехника Яссы
 28 7 10 11 32 - 43 31
14.
Волунтари
 27 6 9 12 30 - 43 27
15.
Динамо Бухарест
 28 7 4 17 21 - 41 25
16.
Ботошани
 28 3 11 14 30 - 51 20
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЧФР Клуж
 14 9 4 1 28 - 6 31
2.
ФКСБ
 14 9 3 2 25 - 12 30
3.
Рапид Бухарест
 14 9 2 3 32 - 18 29
4.
Германнштадт
 14 7 6 1 21 - 10 27
5.
Университатя Крайова
 0:0 14 7 4 3 22 - 16 25
6.
Сепси
 14 6 5 3 22 - 15 23
7.
УТА Арад
 14 6 5 3 19 - 17 23
8.
Петролул Плоешти
 0:0 14 5 7 2 18 - 16 22
9.
Фарул Констанца
 14 5 6 3 19 - 15 21
10.
У Крайова 1948
 14 6 2 6 27 - 25 20
11.
Политехника Яссы
 14 4 6 4 17 - 20 18
12.
Университатя Клуж
 14 4 4 6 13 - 19 16
13.
Динамо Бухарест
 14 4 3 7 9 - 15 15
14.
Волунтари
 13 3 4 6 14 - 19 13
15.
Ботошани
 14 2 7 5 14 - 20 13
16.
Оцелул Галац
 14 2 7 5 12 - 18 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ФКСБ
 13 8 4 1 25 - 11 28
2.
Рапид Бухарест
 14 5 7 2 18 - 13 22
3.
Университатя Клуж
 14 5 7 2 21 - 19 22
4.
Фарул Констанца
 14 6 2 6 17 - 22 20
5.
Оцелул Галац
 14 4 8 2 17 - 13 20
6.
ЧФР Клуж
 14 5 3 6 24 - 22 18
7.
Университатя Крайова
 0:0 14 4 6 4 19 - 18 18
8.
Сепси
 14 4 2 8 15 - 18 14
9.
Волунтари
 14 3 5 6 16 - 24 14
10.
УТА Арад
 14 3 5 6 14 - 23 14
11.
Петролул Плоешти
 0:0 14 2 8 4 8 - 10 14
12.
Политехника Яссы
 14 3 4 7 15 - 23 13
13.
У Крайова 1948
 14 3 2 9 13 - 20 11
14.
Динамо Бухарест
 14 3 1 10 12 - 26 10
15.
Германнштадт
 14 1 7 6 11 - 19 10
16.
Ботошани
 14 1 4 9 16 - 31 7
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
ФКСБ Олару Дариус 14 (2)
ФКСБ Коман Флоринел 12 (8)
ЧФР Клуж Отеле Филип 12 (7)
Университатя Клуж Нистор Дан 11 (8)
Рапид Бухарест Рахмани Альбион 11 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Волунтари Матрикарди Патрисио 2 7
ФКСБ Коман Флоринел 2 7
Сепси Ниняй Бранислав 10
Петролул Плоешти Папп Пол 1 8
Германнштадт Sota Mino 1 8
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Ilie Oana. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Петролул Плоешти
    Ничья
    Университатя Крайова
    3.80
    Реклама, betcity.ru
    3.30
    Реклама, ligastavok.ru
    2.19
    Реклама, ligastavok.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 10 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Петролул Плоешти
    Университатя Крайова
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (15) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный